Стадион: Атлети Адзурри д'Италия Зрители: 16000
0:0
Конец матча
31' Желтая карточкаКьеза Федерико
35' Желтая карточкаД'Аллесандро Марко
50' Желтая карточкаИличич Йосип
53' Желтая карточкаМазиелло Андреа
54' Желтая карточкаГонсало Родригес
62' Желтая карточкаАстори Давид
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
94'
Грасси Альберто из команды Аталанта делает подножку. Бадель Милан заработал фол.
94'
94'
94'
Фройлер Ремо нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
94'
Конти Андреа из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
После дальнего удара, который нанес Бернардески Федерико мяч отбит вратарем
93'
93'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина подал угловой справа.
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Бадель Милан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Грасси Альберто нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
91'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный навес.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Тактическая замена. Калинич Никола уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
89'
89'
89'
89'
Гомес Алехандро из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
89'
89'
Конти Андреа из команды Аталанта подал угловой справа.
88'
Конти Андреа из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
87'
Фройлер Ремо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
87'
87'
Мунье Антони из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
86'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Палоски Альберто
85'
Фройлер Ремо наказан за толчок Карлос Санчес
85'
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
84'
83'
82'
Мунье Антони из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
82'
82'
81'
Тактическая замена. Иличич Йосип уходит с поля и его заменяет Оливера Максимильяно
80'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
80'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Валеро Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
Петанья Андреа из команды Аталанта. Это Астори Давид заработал фол.
77'
Фройлер Ремо наказан за толчок Вечино Матиас
77'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Вратарь парирует удар, который нанес Петанья Андреа, и мяч снова в игре
77'
77'
Конти Андреа из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
75'
Мунье Антони попал в створ, но вратарь справился с ударом.
75'
Мунье Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
Бернардески Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Конти Андреа из команды Аталанта подал угловой справа.
74'
Фройлер Ремо бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
73'
73'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
73'
73'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
72'
Тактическая замена. Кьеза Федерико уходит с поля и его заменяет Бернардески Федерико
71'
Петанья Андреа наказан за толчок Калинич Никола
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Тельо Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Тактическая замена. Куртич Ясмин уходит с поля и его заменяет Мунье Антони
68'
Фройлер Ремо наказан за толчок Иличич Йосип
68'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
67'
Конти Андреа из команды Аталанта делает навес
66'
66'
66'
66'
66'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
65'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает неудачный навес.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
65'
Иличич Йосип из команды Фиорентина сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
65'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
64'
62'
Астори Давид получает желтую карточку.
62'
Астори Давид совершает грубый фол. Гомес Алехандро был жертвой
61'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Иличич Йосип из команды Фиорентина подал угловой справа.
61'
Кьеза Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Иличич Йосип из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
60'
Спинаццола Леонардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
Гонсало Родригес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
60'
59'
58'
58'
Иличич Йосип из команды Фиорентина сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
58'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
58'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
57'
Калинич Никола из команды Фиорентина в офсайде
57'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Конти Андреа наказан за толчок Валеро Борха
56'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
54'
Гонсало Родригес получает желтую карточку.
54'
Гонсало Родригес атакует сзади соперника. Гомес Алехандро пострадал.
53'
53'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
53'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта был наказан за старое нарушение.
52'
52'
Валеро Борха отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
52'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает отличный навес.
52'
51'
Вечино Матиас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Вечино Матиас из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Иличич Йосип сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
50'
Иличич Йосип из команды Фиорентина. Это Грасси Альберто заработал фол.
50'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает навес
50'
Валеро Борха из команды Фиорентина играет в стеночку с партнером по команде. Тельо Кристиан это был.
49'
Кьеза Федерико наказан за толчок Спинаццола Леонардо
48'
48'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Иличич Йосип из команды Фиорентина подал угловой слева.
48'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Тельо Кристиан на финте ушёл от оппонента.
48'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
47'
47'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
46'
Тактическая замена. Д'Аллесандро Марко уходит с поля и его заменяет Грасси Альберто
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает подножку. Кьеза Федерико заработал фол.
46'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает неудачный навес.
46'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
После дальнего удара, который нанес Вечино Матиас мяч отбит вратарем
45'
Кальдара Маттиа сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
45'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
43'
Валеро Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
Гонсало Родригес из команды Фиорентина делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
42'
Гонсало Родригес из команды Фиорентина делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
42'
Сегодняшная посещаемость составляет 16000 болельщиков
41'
Карлос Санчес наказан за толчок Петанья Андреа
41'
Иличич Йосип из команды Фиорентина подал угловой справа.
40'
Кьеза Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
38'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
38'
38'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
37'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
37'
36'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
36'
Карлос Санчес выбил мяч на угловой.
36'
36'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Гомес Алехандро наказан за толчок Бадель Милан
35'
Куртич Ясмин из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
35'
Д'Аллесандро Марко сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
35'
Д'Аллесандро Марко из команды Аталанта делает подножку. Иличич Йосип заработал фол.
35'
35'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
34'
Петанья Андреа из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
33'
Вратарь парирует удар, который нанес Тельо Кристиан, и мяч снова в игре
33'
Тельо Кристиан на финте ушёл от оппонента.
33'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
32'
32'
Д'Аллесандро Марко бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
32'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
32'
Петанья Андреа на финте ушёл от оппонента.
32'
Петанья Андреа из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
31'
Кьеза Федерико сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
31'
Кьеза Федерико атакует сзади соперника. Кальдара Маттиа пострадал.
31'
30'
Бериша Этрит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Бадель Милан из команды Фиорентина подал угловой справа.
30'
После удара головой, который сделал Гонсало Родригес мяч выносится вратарем на угловой
30'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
Спинаццола Леонардо блокирует соперника. Иличич Йосип заработал своей команде штрафной.
29'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
28'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
27'
Д'Аллесандро Марко наказан за толчок Тельо Кристиан
27'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
26'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Кальдара Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Карлос Санчес наказан за толчок Кальдара Маттиа
24'
Иличич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Куртич Ясмин наказан за толчок Бадель Милан
23'
Куртич Ясмин наказан за толчок Валеро Борха
23'
23'
Гонсало Родригес выбил мяч подальше от ворот.
20'
20'
Гонсало Родригес из команды Фиорентина отвел угрозу отличным подкатом
20'
Петанья Андреа оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
20'
Куртич Ясмин из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
19'
19'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
18'
Толой Рафаэл коснулся мяча рукой.
17'
17'
16'
15'
Мазиелло Андреа наказан за толчок Иличич Йосип
15'
Тельо Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Валеро Борха сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
15'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает отличный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
14'
13'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает неудачный навес.
13'
12'
Астори Давид из команды Фиорентина делает неудачный навес.
11'
11'
Калинич Никола имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
11'
Астори Давид из команды Фиорентина делает отличный навес.
10'
10'
Иличич Йосип из команды Фиорентина делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
9'
Астори Давид из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
8'
8'
Толой Рафаэл выбил мяч подальше от ворот.
7'
7'
Петанья Андреа из команды Аталанта сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
7'
Петанья Андреа на финте ушёл от оппонента.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
5'
5'
Петанья Андреа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
4'
Конти Андреа наказан за толчок Валеро Борха
4'
4'
Тельо Кристиан коснулся мяча рукой.
3'
Толой Рафаэл пробил головой, вратарь справился с ударом.
3'
3'
Вечино Матиас из команды Фиорентина делает подножку. Фройлер Ремо заработал фол.
2'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает навес
1'
Мазиелло Андреа наказан за толчок Иличич Йосип
1'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аталанта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Фиорентина
Аталанта
53.3% (113)
Ничья:
25% (53)
Фиорентина
21.7% (46)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Аталанта:
34% (72)
1:1 Ничья:
20.8% (44)
1:0 Аталанта:
15.1% (32)
1:2 Фиорентина:
14.2% (30)
2:0 Аталанта:
3.3% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация