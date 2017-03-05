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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 16000
Аталанта
0:0
Конец матча
Фиорентина
0'
31' Желтая карточка
Кьеза Федерико
35' Желтая карточка
Д'Аллесандро Марко
50' Желтая карточка
Иличич Йосип
53' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
54' Желтая карточка
Гонсало Родригес
62' Желтая карточка
Астори Давид
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
94'
Грасси Альберто из команды Аталанта делает подножку. Бадель Милан заработал фол.
94'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
94'
Фройлер Ремо нанес удар, но тот был заблокирован.

94'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Конти Андреа из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
После дальнего удара, который нанес Бернардески Федерико мяч отбит вратарем
93'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина подал угловой справа.
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
91'
Бадель Милан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Грасси Альберто нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный навес.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Тактическая замена. Калинич Никола уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
89'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
89'
Карлос Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Гомес Алехандро из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
89'
Карлос Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Конти Андреа из команды Аталанта подал угловой справа.
88'
Конти Андреа из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Удар от ворот произведет Фиорентина
87'
Фройлер Ремо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Мунье Антони из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
86'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Палоски Альберто
Фол, нарушение
85'
Фройлер Ремо наказан за толчок Карлос Санчес
85'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
85'
Гомес Алехандро из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
84'
Карлос Санчес наказан за толчок Гомес Алехандро
83'
Удар от ворот произведет Фиорентина
82'
Мунье Антони из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
82'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
82'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Иличич Йосип уходит с поля и его заменяет Оливера Максимильяно
80'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
80'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Валеро Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
Фол, нарушение
78'
Петанья Андреа из команды Аталанта. Это Астори Давид заработал фол.
Фол, нарушение
77'
Фройлер Ремо наказан за толчок Вечино Матиас
77'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Вратарь парирует удар, который нанес Петанья Андреа, и мяч снова в игре
77'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
77'
Конти Андреа из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Мунье Антони попал в створ, но вратарь справился с ударом.
75'
Мунье Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
Бернардески Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Конти Андреа из команды Аталанта подал угловой справа.
74'
Фройлер Ремо бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
73'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
73'
Гомес Алехандро из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
73'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
72'
Тактическая замена. Кьеза Федерико уходит с поля и его заменяет Бернардески Федерико
Фол, нарушение
71'
Петанья Андреа наказан за толчок Калинич Никола
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Тельо Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Тактическая замена. Куртич Ясмин уходит с поля и его заменяет Мунье Антони
Фол, нарушение
68'
Фройлер Ремо наказан за толчок Иличич Йосип
68'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Карлос Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Конти Андреа из команды Аталанта делает навес
66'
Удар от ворот произведет Фиорентина
66'
Гомес Алехандро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Гомес Алехандро из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
66'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Удар от ворот произведет Фиорентина
65'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает неудачный навес.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Иличич Йосип из команды Фиорентина сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
65'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
64'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
62'
Астори Давид получает желтую карточку.
Фол, нарушение
62'
Астори Давид совершает грубый фол. Гомес Алехандро был жертвой
61'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Иличич Йосип из команды Фиорентина подал угловой справа.
61'
Кьеза Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Иличич Йосип из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Удар от ворот произведет Фиорентина
60'
Спинаццола Леонардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
Гонсало Родригес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
60'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
Фол, нарушение
59'
Карлос Санчес наказан за толчок Гомес Алехандро
58'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Иличич Йосип из команды Фиорентина сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
58'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
58'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Офсайд
57'
Калинич Никола из команды Фиорентина в офсайде
57'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
56'
Конти Андреа наказан за толчок Валеро Борха
56'
Удар от ворот произведет Фиорентина
55'
Гомес Алехандро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Желтая карточка
54'
Гонсало Родригес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
54'
Гонсало Родригес атакует сзади соперника. Гомес Алехандро пострадал.
53'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
Желтая карточка
53'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта был наказан за старое нарушение.
52'
Удар от ворот произведет Аталанта
52'
Валеро Борха отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает отличный навес.
52'
Удар от ворот произведет Аталанта
51'
Вечино Матиас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Вечино Матиас из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Желтая карточка
50'
Иличич Йосип сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
50'
Иличич Йосип из команды Фиорентина. Это Грасси Альберто заработал фол.
50'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает навес
50'
Валеро Борха из команды Фиорентина играет в стеночку с партнером по команде. Тельо Кристиан это был.
48'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Иличич Йосип из команды Фиорентина подал угловой слева.
48'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Тельо Кристиан на финте ушёл от оппонента.
48'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
47'
Удар от ворот произведет Фиорентина
47'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
46'
Тактическая замена. Д'Аллесандро Марко уходит с поля и его заменяет Грасси Альберто
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
47'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает подножку. Кьеза Федерико заработал фол.
46'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает неудачный навес.
46'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
После дальнего удара, который нанес Вечино Матиас мяч отбит вратарем
45'
Кальдара Маттиа сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
45'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Валеро Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Гонсало Родригес из команды Фиорентина делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
Фол, нарушение
42'
Гонсало Родригес из команды Фиорентина делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
42'
Сегодняшная посещаемость составляет 16000 болельщиков
Фол, нарушение
41'
Карлос Санчес наказан за толчок Петанья Андреа
Угловой
41'
Иличич Йосип из команды Фиорентина подал угловой справа.
40'
Кьеза Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
38'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
38'
Гомес Алехандро из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
38'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
37'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
37'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
36'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
36'
Карлос Санчес выбил мяч на угловой.
36'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
35'
Гомес Алехандро наказан за толчок Бадель Милан
35'
Куртич Ясмин из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Желтая карточка
35'
Д'Аллесандро Марко сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
35'
Д'Аллесандро Марко из команды Аталанта делает подножку. Иличич Йосип заработал фол.
35'
Карлос Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
34'
Петанья Андреа из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Вратарь парирует удар, который нанес Тельо Кристиан, и мяч снова в игре
33'
Тельо Кристиан на финте ушёл от оппонента.
33'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
32'
Удар от ворот произведет Фиорентина
32'
Д'Аллесандро Марко бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
32'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
32'
Петанья Андреа на финте ушёл от оппонента.
32'
Петанья Андреа из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
31'
Кьеза Федерико сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
31'
Кьеза Федерико атакует сзади соперника. Кальдара Маттиа пострадал.
Фол, нарушение
31'
Карлос Санчес наказан за толчок Гомес Алехандро
30'
Бериша Этрит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Бадель Милан из команды Фиорентина подал угловой справа.
30'
После удара головой, который сделал Гонсало Родригес мяч выносится вратарем на угловой
30'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
29'
Спинаццола Леонардо блокирует соперника. Иличич Йосип заработал своей команде штрафной.
29'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
27'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
26'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Травма, повреждение
25'
Кальдара Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Карлос Санчес наказан за толчок Кальдара Маттиа
24'
Иличич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Куртич Ясмин наказан за толчок Бадель Милан
Фол, нарушение
23'
Куртич Ясмин наказан за толчок Валеро Борха
23'
Удар от ворот произведет Аталанта
23'
Гонсало Родригес выбил мяч подальше от ворот.
20'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Гонсало Родригес из команды Фиорентина отвел угрозу отличным подкатом
20'
Петанья Андреа оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
20'
Куртич Ясмин из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
19'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
18'
Толой Рафаэл коснулся мяча рукой.
17'
Удар от ворот произведет Фиорентина
17'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Карлос Санчес наказан за толчок Гомес Алехандро
Фол, нарушение
15'
Мазиелло Андреа наказан за толчок Иличич Йосип
15'
Тельо Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Валеро Борха сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
15'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает отличный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
14'
Удар от ворот произведет Фиорентина
13'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает неудачный навес.
13'
Удар от ворот произведет Аталанта
12'
Астори Давид из команды Фиорентина делает неудачный навес.
11'
Удар от ворот произведет Аталанта
11'
Калинич Никола имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
11'
Астори Давид из команды Фиорентина делает отличный навес.
10'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Иличич Йосип из команды Фиорентина делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
9'
Астори Давид из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Удар от ворот произведет Фиорентина
8'
Гомес Алехандро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Толой Рафаэл выбил мяч подальше от ворот.
7'
Карлос Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Петанья Андреа из команды Аталанта сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
7'
Петанья Андреа на финте ушёл от оппонента.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
5'
Удар от ворот произведет Фиорентина
5'
Петанья Андреа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
4'
Конти Андреа наказан за толчок Валеро Борха
4'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
Фол, нарушение
4'
Тельо Кристиан коснулся мяча рукой.
3'
Толой Рафаэл пробил головой, вратарь справился с ударом.
3'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Вечино Матиас из команды Фиорентина делает подножку. Фройлер Ремо заработал фол.
2'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает навес
Фол, нарушение
1'
Мазиелло Андреа наказан за толчок Иличич Йосип
1'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аталанта". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Фиорентина
Аталанта
53.3% (113)
Ничья:
25% (53)
Фиорентина
21.7% (46)

Вы не участвовали в прогнозе

Аталанта:
34% (72)
Ничья:
20.8% (44)
Аталанта:
15.1% (32)
Фиорентина:
14.2% (30)
Аталанта:
3.3% (7)
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