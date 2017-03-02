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Стадион:
Удинезе
 
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Ювентус
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Удинезе - Ювентус, который состоится 05.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Удинезе - Ювентус
Удинезе
9.3% (10)
Ничья:
5.6% (6)
Ювентус
85.2% (92)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
31.5% (34)
Ювентус:
24.1% (26)
Ювентус:
13% (14)
Ювентус:
9.3% (10)
Ничья:
4.6% (5)
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