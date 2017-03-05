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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 19000
Торино
3:1
Конец матча
Палермо
0'
27' Желтая карточка
Балог Норберт
0:1
30' Гол
Рисполи Андреа
33' Желтая карточка
Рисполи Андреа
56' Желтая карточка
Шаллаи Роланд
1:1
73' Гол
Белотти Андреа
2:1
76' Гол
Белотти Андреа
78' Вторая желтая карточка
Балог Норберт
3:1
81' Гол
Белотти Андреа
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Травма, повреждение
93'
Несторовски Илья получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
93'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
93'
Несторовски Илья возвращается на поле, всё в порядке.
93'
Анджелкович Синиша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93'
Лопес Макси из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Удар от ворот произведет Палермо
92'
Итурбе Хуан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
Диаманти Алессандро отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Лопес Макси из команды Торино делает подножку. Чочев Ивайло заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
90'
Удар от ворот произведет Палермо
90'
Дзаппакоста Давиде бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
Лопес Макси из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 19000 болельщиков
Фол, нарушение
88'
Базелли Даниэле из команды Торино делает подножку. Энрике Бруно заработал фол.
87'
Удар от ворот произведет Палермо
87'
Белотти Андреа из команды Торино бьет головой мимо ворот
Угловой
87'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой слева.
87'
Итурбе Хуан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
87'
Баррека Антонио из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
87'
Лопес Макси бьет и мяч от рикошета проходит мимо
86'
Белотти Андреа из команды Торино сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
86'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
Угловой
86'
Итурбе Хуан из команды Торино подал угловой справа.
85'
Тактическая замена. Ционек Тьяго уходит с поля и его заменяет Диаманти Алессандро
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
85'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Удар от ворот произведет Палермо
83'
Лукич Саша имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
83'
Баррека Антонио из команды Торино сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
81'
Ляич Адем сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Белотти Андреа из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
81'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
80'
Ционек Тьяго из команды Палермо делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
80'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
79'
Белотти Андреа наказан за толчок Гацци Алессандро
78'
УДАЛЕНИЕ! Балог Норберт за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
Фол, нарушение
78'
Балог Норберт атакует сзади соперника. Белотти Андреа пострадал.
76'
Ляич Адем сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Белотти Андреа эффектным ударом переправил мяч в ворота.
76'
Лукич Саша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
75'
Гацци Алессандро из команды Палермо делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
75'
Несторовски Илья попал в створ, но вратарь справился с ударом.
75'
Энрике Бруно из команды Палермо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Итурбе Хуан сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! [player1] из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
73'
Итурбе Хуан из команды Торино подал угловой справа.
73'
Гонсалес Джанкарло выбил мяч на угловой.
73'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
Фол, нарушение
73'
Энрике Бруно из команды Палермо делает подножку. Лукич Саша заработал фол.
72'
Тактическая замена. Фальке Яго уходит с поля и его заменяет Итурбе Хуан
Офсайд
72'
Баррека Антонио из команды Торино в офсайде
72'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Ляич Адем из команды Торино делает навес
Фол, нарушение
71'
Несторовски Илья коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
71'
Баррека Антонио наказан за толчок Несторовски Илья
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Посавец Йосип вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
Офсайд
69'
Несторовски Илья из команды Палермо в офсайде
69'
Балог Норберт из команды Палермо делает навес
68'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
Угловой
67'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
67'
Анджелкович Синиша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Лукич Саша из команды Торино делает навес
66'
Белотти Андреа из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Удар от ворот произведет Палермо
66'
Лопес Макси из команды Торино бьет головой мимо ворот
66'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
66'
Анджелкович Синиша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Базелли Даниэле из команды Торино делает навес
65'
Россеттини Лука из команды Торино делает навес
65'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
65'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино подал угловой справа.
64'
Тактическая замена. Шаллаи Роланд уходит с поля и его заменяет Гонсалес Джанкарло
64'
Ляич Адем бьет и мяч от рикошета проходит мимо
64'
Анджелкович Синиша сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
64'
Белотти Андреа из команды Торино делает передачу одноклубнику.
64'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
63'
Посавец Йосип вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
62'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
62'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Посавец Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Ляич Адем из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Тактическая замена. Густафссон Самуэль уходит с поля и его заменяет Лопес Макси
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Шаллаи Роланд из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Угловой
60'
Алеесами Хайтам из команды Палермо разыграл угловой с левого угла.
59'
Россеттини Лука выбил мяч на угловой.
59'
Балог Норберт из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
58'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
58'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
Желтая карточка
56'
Шаллаи Роланд сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
56'
Шаллаи Роланд совершает грубый фол. Моретти Эмилиано был жертвой
Фол, нарушение
56'
Баррека Антонио наказан за толчок Балог Норберт
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Рисполи Андреа получил травму и заменен. Морганелла Мишель выходит на поле.
Травма, повреждение
54'
Рисполи Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Удар от ворот произведет Палермо
54'
Ляич Адем отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
54'
Анджелкович Синиша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Базелли Даниэле из команды Торино делает навес
53'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Посавец Йосип вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Лукич Саша выбил мяч подальше от ворот.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Травма, повреждение
50'
Белотти Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
50'
Белотти Андреа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
49'
Белотти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Бое Лукас уходит с поля и его заменяет Ляич Адем
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
45'
Базелли Даниэле попал в створ, но вратарь справился с ударом.
45'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
Фол, нарушение
44'
Несторовски Илья наказан за толчок Лукич Саша
44'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
44'
Бое Лукас из команды Торино делает навес
43'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Несторовски Илья наказан за толчок Лукич Саша
42'
Удар от ворот произведет Палермо
42'
Базелли Даниэле из команды Торино бьет головой мимо ворот
Угловой
42'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Рисполи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
39'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Палермо
38'
Белотти Андреа имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
38'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
38'
Балог Норберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Базелли Даниэле из команды Торино делает навес
37'
Удар от ворот произведет Торино
37'
Балог Норберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Базелли Даниэле из команды Торино остановил атаку, перехватив мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
35'
Алеесами Хайтам из команды Палермо делает навес
Фол, нарушение
35'
Бое Лукас наказан за толчок Ционек Тьяго
Фол, нарушение
34'
Белотти Андреа наказан за толчок Посавец Йосип
34'
Дзаппакоста Давиде навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Рисполи Андреа сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
33'
Рисполи Андреа совершает грубый фол. Бое Лукас был жертвой
Фол, нарушение
33'
Несторовски Илья наказан за толчок Лукич Саша
32'
Удар от ворот произведет Палермо
32'
Россеттини Лука из команды Торино бьет головой мимо ворот
Угловой
32'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино подал угловой справа.
31'
Балог Норберт выбил мяч на угловой.
31'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Энрике Бруно сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Рисполи Андреа отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
30'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Бое Лукас из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
27'
Балог Норберт сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
27'
Балог Норберт совершает грубый фол. Базелли Даниэле был жертвой
26'
Базелли Даниэле нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Бое Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Посавец Йосип сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
26'
Белотти Андреа из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Удар от ворот произведет Торино
25'
Шаллаи Роланд бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
24'
Несторовски Илья из команды Палермо делает подножку. Густафссон Самуэль заработал фол.
23'
Удар от ворот произведет Палермо
23'
Фальке Яго отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Белотти Андреа из команды Торино сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
22'
Удар от ворот произведет Палермо
22'
Фальке Яго из команды Торино делает неудачный навес.
21'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
20'
Белотти Андреа из команды Торино делает подножку. Рисполи Андреа заработал фол.
20'
Посавец Йосип вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
20'
Гацци Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
19'
Энрике Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино подал угловой справа.
19'
Анджелкович Синиша выбил мяч на угловой.
19'
Россеттини Лука выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
18'
Баррека Антонио из команды Торино делает подножку. Шаллаи Роланд заработал фол.
18'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Базелли Даниэле из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Рисполи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
16'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Белотти Андреа из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
Шаллаи Роланд из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
15'
Несторовски Илья из команды Палермо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
14'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает подножку. Энрике Бруно заработал фол.
13'
Базелли Даниэле из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Удар от ворот произведет Торино
12'
Несторовски Илья отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Балог Норберт из команды Палермо делает навес
12'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино подал угловой слева.
11'
Чочев Ивайло выбил мяч на угловой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
10'
Густафссон Самуэль из команды Торино делает подножку. Энрике Бруно заработал фол.
Офсайд
9'
Бое Лукас из команды Торино в офсайде
Фол, нарушение
8'
Бое Лукас из команды Торино делает подножку. Рисполи Андреа заработал фол.
6'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Палермо
6'
Бое Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Белотти Андреа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
5'
Белотти Андреа из команды Торино устремляется вперед с мячом.
5'
Чочев Ивайло ошибается в защите.
2'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Посавец Йосип вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Бое Лукас из команды Торино делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Палермо". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Торино 3:1 Палермо
Торино
89.2% (190)
Ничья:
7% (15)
Палермо
3.8% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Торино:
31.5% (67)
Торино:
21.1% (45)
Торино:
20.2% (43)
Торино:
9.4% (20)
Ничья:
5.6% (12)
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