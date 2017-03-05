Стадион: Олимпийский стадион (Турин) Зрители: 19000
27' Желтая карточкаБалог Норберт
0:1
30' ГолРисполи Андреа
33' Желтая карточкаРисполи Андреа
56' Желтая карточкаШаллаи Роланд
1:1
73' ГолБелотти Андреа
2:1
76' ГолБелотти Андреа
78' Вторая желтая карточкаБалог Норберт
3:1
81' ГолБелотти Андреа
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
93'
Несторовски Илья получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
93'
93'
Несторовски Илья возвращается на поле, всё в порядке.
93'
93'
Лопес Макси из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
92'
Итурбе Хуан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
Диаманти Алессандро отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Лопес Макси из команды Торино делает подножку. Чочев Ивайло заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
90'
90'
Дзаппакоста Давиде бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
Лопес Макси из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 19000 болельщиков
88'
Базелли Даниэле из команды Торино делает подножку. Энрике Бруно заработал фол.
87'
87'
Белотти Андреа из команды Торино бьет головой мимо ворот
87'
Итурбе Хуан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
87'
Баррека Антонио из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
87'
Лопес Макси бьет и мяч от рикошета проходит мимо
86'
Белотти Андреа из команды Торино сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
86'
86'
Итурбе Хуан из команды Торино подал угловой справа.
85'
Тактическая замена. Ционек Тьяго уходит с поля и его заменяет Диаманти Алессандро
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
85'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
83'
Лукич Саша имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
83'
Баррека Антонио из команды Торино сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
81'
Ляич Адем сделал результативную передачу.
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Белотти Андреа из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
81'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
Ционек Тьяго из команды Палермо делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
80'
79'
Белотти Андреа наказан за толчок Гацци Алессандро
78'
УДАЛЕНИЕ! Балог Норберт за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
78'
Балог Норберт атакует сзади соперника. Белотти Андреа пострадал.
76'
Ляич Адем сделал результативную передачу.
76'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Белотти Андреа эффектным ударом переправил мяч в ворота.
76'
Лукич Саша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Гацци Алессандро из команды Палермо делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
75'
Несторовски Илья попал в створ, но вратарь справился с ударом.
75'
Энрике Бруно из команды Палермо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
73'
Итурбе Хуан сделал результативную передачу.
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! [player1] из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
73'
Итурбе Хуан из команды Торино подал угловой справа.
73'
Гонсалес Джанкарло выбил мяч на угловой.
73'
73'
Энрике Бруно из команды Палермо делает подножку. Лукич Саша заработал фол.
72'
Тактическая замена. Фальке Яго уходит с поля и его заменяет Итурбе Хуан
72'
Баррека Антонио из команды Торино в офсайде
72'
72'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Несторовски Илья коснулся мяча рукой.
71'
Баррека Антонио наказан за толчок Несторовски Илья
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
69'
69'
Несторовски Илья из команды Палермо в офсайде
69'
Балог Норберт из команды Палермо делает навес
68'
67'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
67'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
67'
67'
Лукич Саша из команды Торино делает навес
66'
66'
66'
Лопес Макси из команды Торино бьет головой мимо ворот
66'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
65'
Россеттини Лука из команды Торино делает навес
65'
65'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
Тактическая замена. Шаллаи Роланд уходит с поля и его заменяет Гонсалес Джанкарло
64'
Ляич Адем бьет и мяч от рикошета проходит мимо
64'
Анджелкович Синиша сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
64'
Белотти Андреа из команды Торино делает передачу одноклубнику.
64'
63'
63'
62'
62'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
62'
62'
62'
Посавец Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Тактическая замена. Густафссон Самуэль уходит с поля и его заменяет Лопес Макси
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Шаллаи Роланд из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
60'
Алеесами Хайтам из команды Палермо разыграл угловой с левого угла.
59'
Россеттини Лука выбил мяч на угловой.
59'
Балог Норберт из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
59'
58'
58'
58'
58'
56'
Шаллаи Роланд сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
56'
Шаллаи Роланд совершает грубый фол. Моретти Эмилиано был жертвой
56'
Баррека Антонио наказан за толчок Балог Норберт
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Рисполи Андреа получил травму и заменен. Морганелла Мишель выходит на поле.
54'
Рисполи Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
54'
Ляич Адем отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
54'
53'
53'
53'
52'
Лукич Саша выбил мяч подальше от ворот.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
Белотти Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Белотти Андреа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
49'
Белотти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
47'
Густафссон Самуэль наказан за толчок Гацци Алессандро
46'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
45'
Базелли Даниэле попал в створ, но вратарь справился с ударом.
45'
45'
44'
44'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
43'
42'
42'
42'
Базелли Даниэле из команды Торино бьет головой мимо ворот
42'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Рисполи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
39'
38'
38'
Белотти Андреа имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
38'
38'
Балог Норберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
37'
Балог Норберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
36'
Базелли Даниэле из команды Торино остановил атаку, перехватив мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
35'
Алеесами Хайтам из команды Палермо делает навес
35'
Бое Лукас наказан за толчок Ционек Тьяго
34'
Белотти Андреа наказан за толчок Посавец Йосип
34'
Дзаппакоста Давиде навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Рисполи Андреа сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
33'
Рисполи Андреа совершает грубый фол. Бое Лукас был жертвой
33'
32'
32'
Россеттини Лука из команды Торино бьет головой мимо ворот
32'
31'
Балог Норберт выбил мяч на угловой.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Энрике Бруно сделал результативную передачу.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Рисполи Андреа отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
30'
28'
27'
Балог Норберт сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
27'
Балог Норберт совершает грубый фол. Базелли Даниэле был жертвой
26'
Базелли Даниэле нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Бое Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Посавец Йосип сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
25'
Шаллаи Роланд бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Несторовски Илья из команды Палермо делает подножку. Густафссон Самуэль заработал фол.
23'
23'
Фальке Яго отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Белотти Андреа из команды Торино сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
22'
22'
Фальке Яго из команды Торино делает неудачный навес.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
Белотти Андреа из команды Торино делает подножку. Рисполи Андреа заработал фол.
20'
20'
20'
Гацци Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
Энрике Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Анджелкович Синиша выбил мяч на угловой.
19'
Россеттини Лука выбил мяч подальше от ворот.
18'
Баррека Антонио из команды Торино делает подножку. Шаллаи Роланд заработал фол.
18'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Базелли Даниэле из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Рисполи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
Шаллаи Роланд из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
15'
Несторовски Илья из команды Палермо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
14'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает подножку. Энрике Бруно заработал фол.
13'
Базелли Даниэле из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
12'
Несторовски Илья отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Балог Норберт из команды Палермо делает навес
12'
12'
12'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино подал угловой слева.
11'
Чочев Ивайло выбил мяч на угловой.
11'
Белотти Андреа наказан за толчок Анджелкович Синиша
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Густафссон Самуэль из команды Торино делает подножку. Энрике Бруно заработал фол.
8'
Бое Лукас из команды Торино делает подножку. Рисполи Андреа заработал фол.
6'
6'
6'
Бое Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
5'
Белотти Андреа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
5'
Белотти Андреа из команды Торино устремляется вперед с мячом.
5'
Чочев Ивайло ошибается в защите.
2'
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Палермо". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Торино 3:1 Палермо
Торино
89.2% (190)
Ничья:
7% (15)
Палермо
3.8% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Торино:
31.5% (67)
1:0 Торино:
21.1% (45)
2:0 Торино:
20.2% (43)
3:1 Торино:
9.4% (20)
1:1 Ничья:
5.6% (12)
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