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Стадион:
Милан
 
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Кьево
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 59 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - Кьево, который состоится 04.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Милан - Кьево
Милан
93.3% (84)
Ничья:
3.3% (3)
Кьево
3.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
35.6% (32)
Милан:
30% (27)
Милан:
20% (18)
Ничья:
2.2% (2)
Милан:
2.2% (2)
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