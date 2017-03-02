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Стадион:
Кальяри
 
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Интер Милан
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кальяри - Интер Милан, который состоится 05.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Кальяри - Интер Милан
Кальяри
2.9% (3)
Ничья:
15.7% (16)
Интер Милан
81.4% (83)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
47.1% (48)
Интер Милан:
15.7% (16)
Ничья:
11.8% (12)
Интер Милан:
10.8% (11)
Ничья:
2.9% (3)
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