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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Рома (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 26.02.2017 Интер Милан 1:3 Рома СA
- 19.02.2017 Рома 4:1 Торино СA
- 12.02.2017 Кротоне 0:2 Рома СA
- 07.02.2017 Рома 4:0 Фиорентина СA
- 29.01.2017 Сампдория 3:2 Рома СA
- 22.01.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 19.01.2017 Рома 4:0 Сампдория КИ
- 15.01.2017 Удинезе 0:1 Рома СA
- 08.01.2017 Дженоа 0:1 Рома СA
- 22.12.2016 Рома 3:1 Кьево СA
- 17.12.2016 Ювентус 1:0 Рома СA
- 12.12.2016 Рома 1:0 Милан СA
- 08.12.2016 Астра 0:0 Рома ЛЕ
- 04.12.2016 Лацио 0:2 Рома СA
- 27.11.2016 Рома 3:2 Пескара СA
- 24.11.2016 Рома 4:1 Виктория Пльзень ЛЕ
- 20.11.2016 Аталанта 2:1 Рома СA
- 06.11.2016 Рома 3:0 Болонья СA
- 03.11.2016 Аустрия Вена 2:4 Рома ЛЕ
- 30.10.2016 Эмполи 0:0 Рома СA
Наполи (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 25.02.2017 Наполи 0:2 Аталанта СA
- 19.02.2017 Кьево 1:3 Наполи СA
- 10.02.2017 Наполи 2:0 Дженоа СA
- 04.02.2017 Болонья 1:7 Наполи СA
- 29.01.2017 Наполи 1:1 Палермо СA
- 21.01.2017 Милан 1:2 Наполи СA
- 15.01.2017 Наполи 3:1 Пескара СA
- 10.01.2017 Наполи 3:1 Специя КИ
- 07.01.2017 Наполи 2:1 Сампдория СA
- 22.12.2016 Фиорентина 3:3 Наполи СA
- 18.12.2016 Наполи 5:3 Торино СA
- 11.12.2016 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 06.12.2016 Бенфика 1:2 Наполи ЛЧ
- 02.12.2016 Наполи 3:0 Интер Милан СA
- 28.11.2016 Наполи 1:1 Сассуоло СA
- 23.11.2016 Наполи 0:0 Динамо Киев ЛЧ
- 19.11.2016 Удинезе 1:2 Наполи СA
- 05.11.2016 Наполи 1:1 Лацио СA
- 01.11.2016 Бешикташ 1:1 Наполи ЛЧ
- 29.10.2016 Ювентус 2:1 Наполи СA
Последние игры между собой
Рома: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Наполи: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 15.10.2016 Наполи 1:3 Рома Серия A
- 25.04.2016 Рома 1:0 Наполи Серия A
- 13.12.2015 Наполи 0:0 Рома Серия A
- 04.04.2015 Рома 1:0 Наполи Серия A
- 01.11.2014 Наполи 2:0 Рома Серия A
- 09.03.2014 Наполи 1:0 Рома Серия A
- 12.02.2014 Наполи 3:0 Рома Кубок Италии
- 05.02.2014 Рома 3:2 Наполи Кубок Италии
- 18.10.2013 Рома 2:0 Наполи Серия A
- 19.05.2013 Рома 2:1 Наполи Серия A
- 06.01.2013 Наполи 4:1 Рома Серия A
- 28.04.2012 Рома 2:2 Наполи Серия A
- 18.12.2011 Наполи 1:3 Рома Серия A
- 12.02.2011 Рома 0:2 Наполи Серия A
- 03.10.2010 Наполи 2:0 Рома Серия A
- 28.02.2010 Наполи 2:2 Рома Серия A
- 04.10.2009 Рома 2:1 Наполи Серия A
- 25.01.2009 Наполи 0:3 Рома Серия A
- 31.08.2008 Рома 1:1 Наполи Серия A
- 09.03.2008 Наполи 0:2 Рома Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|26
|22
|0
|4
|55 - 17
|66
|2.
|Рома
|Заявка
|26
|19
|2
|5
|57 - 23
|59
|3.
|Наполи
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|60 - 29
|54
|4.
|Аталанта
|Заявка
|26
|16
|3
|7
|42 - 26
|51
|5.
|Лацио
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|45 - 29
|50
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|15
|3
|8
|41 - 27
|48
|7.
|Милан
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|37 - 29
|47
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|44 - 37
|41
|9.
|Торино
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|48 - 42
|36
|10.
|Кьево
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|28 - 34
|35
|11.
|Сампдория
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|31 - 32
|35
|12.
|Кальяри
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|35 - 52
|31
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|35 - 42
|30
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|28 - 35
|29
|15.
|Болонья
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|24 - 39
|28
|16.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|28 - 41
|26
|17.
|Эмполи
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|15 - 37
|22
|18.
|Палермо
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|22 - 50
|15
|19.
|Кротоне
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|21 - 45
|13
|20.
|Пескара
|Заявка
|26
|2
|6
|18
|27 - 57
|12
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 14 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Наполи, который состоится 04.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Наполи, который состоится 04.03.2017.
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Прогнозы на матч Рома - Наполи
Рома
85.6% (77)
Ничья:
12.2% (11)
Наполи
2.2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Рома:
51.1% (46)
2:0 Рома:
10% (9)
1:0 Рома:
10% (9)
1:1 Ничья:
7.8% (7)
3:1 Рома:
6.7% (6)
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