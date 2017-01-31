  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Рома
 
Позже
Наполи
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Наполи, который состоится 04.03.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Рома - Наполи
Рома
85.6% (77)
Ничья:
12.2% (11)
Наполи
2.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
51.1% (46)
Рома:
10% (9)
Рома:
10% (9)
Ничья:
7.8% (7)
Рома:
6.7% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



!--BEGIN High media liveresult.ru (High Media)-->
Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация