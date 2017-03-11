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Стадион: Gaziantep Stadyumu
0:2
Конец матча
38' Желтая карточкаКисляк Сергей
45' Желтая карточкаИлдиз Мухаммед
45' Желтая карточкаТорун Тунай
51' Желтая карточкаElyasa Sueme
0:1
53' ГолКаштру Андре
69' Желтая карточкаДурак Абдулла
0:2
90' ГолCristian Guanca
|
38'
45'
45'
51'
53'
0:1
69'
90'
0:2
Состав команд
Газиантепспор
- Основной состав
- 48 Paulo Victor III Вратарь
- 77 Низам Муса Защитник
- 26 Йардымджи Барис Защитник
- 3 Elyasa Sueme Защитник
- 70 Марсио Жуниор Полузащитник
- 61 Йилмаз Сефа Полузащитник
- 32 Бен-Хатира Энис Полузащитник
- 20 Илдиз Мухаммед Полузащитник
- 15 Кисляк Сергей Полузащитник
- 99 Гилас Набиль Нападающий
- 25 Wallace I
- Запасные игроки
- 83 Дегирменджи Гёкхан Вратарь
- 6 Джан Шенол Защитник
- 55 Thian Khaly Iyane Полузащитник
- 11 Кангва Эванс Полузащитник
- 23 Парлак Илхан Нападающий
- 19 Анган Дави Нападающий
- 21 Yoiver Gonzalez Mosquera
- Главный тренер: Булнет Уйгун
Касымпаша
- Основной состав
- 1 Кёсе Рамазан Вратарь
- 31 Вейньо Оливье Защитник
- 6 Садику Лорет Защитник
- 2 Отигба Кеннет Защитник
- 90 Попов Страхил Полузащитник
- 17 Шахин Тургут Полузащитник
- 13 Samuel Emem Eduok Полузащитник
- 12 Павелка Давид Полузащитник
- 5 Дурак Абдулла Полузащитник
- 8 Каштру Андре Полузащитник
- 11 Торун Тунай Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Бирничан Эрай Вратарь
- 3 Божиков Васил Защитник
- 7 Шала Херолинд Полузащитник
- 18 Hasan Bilal
- 96 Burak Turan
- 66 Ahmed Ildiz
- 20 Cristian Guanca
- Главный тренер: Kemal Ozdes
Предыдущие игры
Газиантепспор (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 04.03.2017 Бурсаспор 2:1 Газиантепспор С
- 26.02.2017 Газиантепспор 1:1 Фенербахче С
- 18.02.2017 Истанбул Башакшехир 0:0 Газиантепспор С
- 13.02.2017 Газиантепспор 1:0 Аданаспор С
- 29.01.2017 Трабзонспор 4:0 Газиантепспор С
- 15.01.2017 Газиантепспор 0:3 Антальяспор С
- 24.12.2016 Бешикташ 1:0 Газиантепспор С
- 18.12.2016 Газиантепспор 1:2 Ризеспор С
- 11.12.2016 Галатасарай 3:1 Газиантепспор С
- 04.12.2016 Газиантепспор 1:2 Акхисар Беледиеспор С
- 26.11.2016 Карабюкспор 2:0 Газиантепспор С
- 19.11.2016 Газиантепспор 0:3 Коньяспор С
- 05.11.2016 Аланьяспор 4:3 Газиантепспор С
- 29.10.2016 Газиантепспор 3:1 Османлыспор С
- 21.10.2016 Газиантепспор 1:2 Кайсериспор С
- 15.10.2016 Касымпаша 0:0 Газиантепспор С
- 01.10.2016 Газиантепспор 3:2 Бурсаспор С
- 25.09.2016 Фенербахче 2:1 Газиантепспор С
- 22.09.2016 Эюпспор 0:2 Газиантепспор К
- 18.09.2016 Газиантепспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
Касымпаша (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 05.03.2017 Кайсериспор 2:2 Касымпаша С
- 24.02.2017 Касымпаша 4:0 Бурсаспор С
- 19.02.2017 Фенербахче 0:0 Касымпаша С
- 12.02.2017 Касымпаша 4:0 Истанбул Башакшехир С
- 30.01.2017 Аданаспор 2:0 Касымпаша С
- 22.01.2017 Касымпаша 0:1 Трабзонспор С
- 15.01.2017 Касымпаша 3:0 Генчлербирлиги С
- 25.12.2016 Антальяспор 2:1 Касымпаша С
- 17.12.2016 Касымпаша 2:1 Бешикташ С
- 10.12.2016 Ризеспор 0:1 Касымпаша С
- 04.12.2016 Касымпаша 1:2 Галатасарай С
- 26.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Касымпаша С
- 20.11.2016 Касымпаша 2:2 Карабюкспор С
- 06.11.2016 Коньяспор 2:1 Касымпаша С
- 31.10.2016 Касымпаша 2:1 Аланьяспор С
- 23.10.2016 Османлыспор 1:2 Касымпаша С
- 15.10.2016 Касымпаша 0:0 Газиантепспор С
- 01.10.2016 Касымпаша 3:1 Кайсериспор С
- 25.09.2016 Бурсаспор 1:0 Касымпаша С
- 19.09.2016 Касымпаша 1:5 Фенербахче С
Последние игры между собой
Газиантепспор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Касымпаша: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
- 15.10.2016 Касымпаша 0:0 Газиантепспор Суперлига
- 16.01.2016 Касымпаша 1:2 Газиантепспор Суперлига
- 16.08.2015 Газиантепспор 0:3 Касымпаша Суперлига
- 01.03.2015 Газиантепспор 0:2 Касымпаша Суперлига
- 04.10.2014 Касымпаша 4:2 Газиантепспор Суперлига
- 04.04.2014 Газиантепспор 2:2 Касымпаша Суперлига
- 09.11.2013 Касымпаша 3:0 Газиантепспор Суперлига
- 11.02.2013 Газиантепспор 2:1 Касымпаша Суперлига
- 15.09.2012 Касымпаша 3:0 Газиантепспор Суперлига
- 23.01.2011 Касымпаша 0:1 Газиантепспор Суперлига
- 14.08.2010 Газиантепспор 0:0 Касымпаша Суперлига
- 21.02.2010 Касымпаша 3:0 Газиантепспор Суперлига
- 13.09.2009 Газиантепспор 1:0 Касымпаша Суперлига
- 12.01.2008 Касымпаша 0:1 Газиантепспор Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|23
|16
|5
|2
|45 - 18
|53
|2.
|Истанбул Башакшехир
|23
|14
|7
|2
|40 - 17
|49
|3.
|Галатасарай
|24
|14
|4
|6
|46 - 26
|46
|4.
|Фенербахче
|24
|12
|8
|4
|44 - 22
|44
|5.
|Трабзонспор
|23
|10
|5
|8
|22 - 22
|35
|6.
|Антальяспор
|23
|10
|5
|8
|27 - 29
|35
|7.
|Карабюкспор
|24
|10
|3
|11
|27 - 30
|33
|8.
|Коньяспор
|23
|8
|8
|7
|26 - 27
|32
|9.
|Касымпаша
|24
|9
|5
|10
|33 - 30
|32
|10.
|Бурсаспор
|24
|9
|5
|10
|25 - 30
|32
|11.
|Османлыспор
|24
|7
|10
|7
|29 - 26
|31
|12.
|Генчлербирлиги
|23
|7
|8
|8
|23 - 23
|29
|13.
|Акхисар Беледиеспор
|23
|7
|6
|10
|16 - 29
|27
|14.
|Кайсериспор
|23
|7
|5
|11
|28 - 37
|26
|15.
|Аланьяспор
|24
|7
|4
|13
|36 - 46
|25
|16.
|Ризеспор
|23
|5
|5
|13
|23 - 38
|20
|17.
|Аданаспор
|24
|4
|5
|15
|20 - 39
|17
|18.
|Газиантепспор
|23
|4
|4
|15
|18 - 39
|16
Второй тайм
90'
Касымпаша производит замену. Шахин Тургут уходит, и Ahmed Ildiz заменяет его
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Cristian Guanca.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Касымпаша производит замену. Торун Тунай уходит, и Шала Херолинд заменяет его
74'
Касымпаша производит замену. Samuel Emem Eduok уходит, и Cristian Guanca заменяет его
73'
Газиантепспор производит замену. Кисляк Сергей уходит, и Парлак Илхан заменяет его
69'
Дурак Абдулла получает желтую карточку.
60'
Газиантепспор производит замену. Бен-Хатира Энис уходит, и Кангва Эванс заменяет его
60'
Газиантепспор производит замену. Йилмаз Сефа уходит, и Анган Дави заменяет его
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Каштру Андре.
51'
Эльяса Сюме получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Торун Тунай получает желтую карточку.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Илдиз Мухаммед получает желтую карточку.
38'
Кисляк Сергей получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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