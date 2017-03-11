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Стадион:
Газиантепспор
0:2
Конец матча
Касымпаша
0'
38' Желтая карточка
Кисляк Сергей
45' Желтая карточка
Илдиз Мухаммед
45' Желтая карточка
Торун Тунай
51' Желтая карточка
Elyasa Sueme
0:1
53' Гол
Каштру Андре
69' Желтая карточка
Дурак Абдулла
0:2
90' Гол
Cristian Guanca
90'+5
Второй тайм
90'
Касымпаша производит замену. Шахин Тургут уходит, и Ahmed Ildiz заменяет его
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Cristian Guanca.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Касымпаша производит замену. Торун Тунай уходит, и Шала Херолинд заменяет его
74'
Касымпаша производит замену. Samuel Emem Eduok уходит, и Cristian Guanca заменяет его
73'
Газиантепспор производит замену. Кисляк Сергей уходит, и Парлак Илхан заменяет его

Желтая карточка
69'
Дурак Абдулла получает желтую карточку.
60'
Газиантепспор производит замену. Бен-Хатира Энис уходит, и Кангва Эванс заменяет его
60'
Газиантепспор производит замену. Йилмаз Сефа уходит, и Анган Дави заменяет его
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Каштру Андре.
Желтая карточка
51'
Эльяса Сюме получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Торун Тунай получает желтую карточку.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Илдиз Мухаммед получает желтую карточку.
Желтая карточка
38'
Кисляк Сергей получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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