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Стадион: Йени Ризе Сехир
1:2
Конец матча
0:1
21' ГолКадах Дениз
28' Желтая карточкаSerge Mbilla Etame
0:2
39' ГолSerge Mbilla Etame
58' Желтая карточкаНоса Игьебор
71' Желтая карточкаКвеуке Леони
71' Вторая желтая карточкаКвеуке Леони
1:2
80' ГолЧек Озгюр
|
21'
0:1
39'
0:2
58'
71'
71'
80'
1:2
Состав команд
Ризеспор
- Основной состав
- 1 Диалло Абдулайе Вратарь
- 53 Исмаил Дхурхам Защитник
- 77 Оваджиклы Орхан Защитник
- 2 Обоабона Годфри Защитник
- 30 Али Якуби Мохамед Защитник
- 21 Нияз Реджеп Полузащитник
- 7 Янтшер Якоб Полузащитник
- 4 Петруччи Давиде Полузащитник
- 6 Ялчин Робин Полузащитник
- 9 Квеуке Леони Нападающий
- 34 Эдомвоньи Брайт Нападающий
- Запасные игроки
- 60 Чек Озгюр Защитник
- 27 Финк Матич Полузащитник
- 40 Носа Игьебор Полузащитник
- 19 Чаглаян Огулджан Полузащитник
- 20 Айнаоглу Огужан Полузащитник
- 8 Тушыньски Патрык Нападающий
- 23 Gokhan Akkan II
- Главный тренер: Караман Хикмет
Антальяспор
- Основной состав
- 35 Каплан Ферхат Вратарь
- 20 Чико Луис Защитник
- 28 Челюстка Ондржей Защитник
- 63 Кадах Дениз Полузащитник
- 90 Данило Кампос Полузащитник
- 7 Йылдырым Зеки Полузащитник
- 24 Дурсун Салих Полузащитник
- 9 Это'О Самюэль Нападающий
- 99 Serge Mbilla Etame Нападающий
- 8 Шарлес Фернандо
- 97 Yusuf Celik
- Запасные игроки
- 1 Озенч Озан Вратарь
- 10 Озкан Сердар Полузащитник
- 14 Эль-Кабир Мустафа Полузащитник
- 17 Макун Жан Полузащитник
- 77 Гюрал Эмре Нападающий
- 22 Алпсой Харун
- 33 Raniere Sandro VI
- Главный тренер: Джалимбай Риза
Предыдущие игры
Ризеспор (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 04.03.2017 Бешикташ 1:0 Ризеспор С
- 24.02.2017 Ризеспор 2:4 Кайсериспор С
- 18.02.2017 Ризеспор 1:1 Галатасарай С
- 12.02.2017 Акхисар Беледиеспор 1:0 Ризеспор С
- 28.01.2017 Ризеспор 1:0 Карабюкспор С
- 21.01.2017 Коньяспор 2:1 Ризеспор С
- 14.01.2017 Аланьяспор 2:3 Ризеспор С
- 25.12.2016 Ризеспор 0:1 Османлыспор С
- 18.12.2016 Газиантепспор 1:2 Ризеспор С
- 10.12.2016 Ризеспор 0:1 Касымпаша С
- 05.12.2016 Бурсаспор 2:1 Ризеспор С
- 27.11.2016 Ризеспор 1:5 Фенербахче С
- 21.11.2016 Истанбул Башакшехир 2:1 Ризеспор С
- 06.11.2016 Ризеспор 2:2 Аданаспор С
- 30.10.2016 Трабзонспор 2:2 Ризеспор С
- 21.10.2016 Ризеспор 2:1 Генчлербирлиги С
- 17.10.2016 Антальяспор 1:1 Ризеспор С
- 01.10.2016 Ризеспор 0:1 Бешикташ С
- 25.09.2016 Кайсериспор 2:1 Ризеспор С
- 21.09.2016 Маниса ББ 2:4 Ризеспор К
Антальяспор (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 06.03.2017 Антальяспор 2:3 Галатасарай С
- 25.02.2017 Акхисар Беледиеспор 3:0 Антальяспор С
- 18.02.2017 Антальяспор 1:0 Карабюкспор С
- 12.02.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор С
- 28.01.2017 Антальяспор 2:1 Аланьяспор С
- 22.01.2017 Османлыспор 1:2 Антальяспор С
- 15.01.2017 Газиантепспор 0:3 Антальяспор С
- 25.12.2016 Антальяспор 2:1 Касымпаша С
- 19.12.2016 Бурсаспор 2:1 Антальяспор С
- 12.12.2016 Антальяспор 1:0 Фенербахче С
- 03.12.2016 Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор С
- 26.11.2016 Антальяспор 1:0 Аданаспор С
- 21.11.2016 Трабзонспор 0:1 Антальяспор С
- 05.11.2016 Антальяспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 31.10.2016 Кайсериспор 0:1 Антальяспор С
- 23.10.2016 Бешикташ 3:0 Антальяспор С
- 17.10.2016 Антальяспор 1:1 Ризеспор С
- 02.10.2016 Галатасарай 3:1 Антальяспор С
- 23.09.2016 Антальяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 16.09.2016 Карабюкспор 3:2 Антальяспор С
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|24
|16
|6
|2
|47 - 20
|54
|2.
|Истанбул Башакшехир
|24
|15
|7
|2
|43 - 17
|52
|3.
|Галатасарай
|24
|14
|4
|6
|46 - 26
|46
|4.
|Фенербахче
|24
|12
|8
|4
|44 - 22
|44
|5.
|Антальяспор
|24
|11
|5
|8
|29 - 30
|38
|6.
|Трабзонспор
|23
|10
|5
|8
|22 - 22
|35
|7.
|Карабюкспор
|24
|10
|3
|11
|27 - 30
|33
|8.
|Касымпаша
|24
|9
|5
|10
|33 - 30
|32
|9.
|Бурсаспор
|24
|9
|5
|10
|25 - 30
|32
|10.
|Коньяспор
|24
|8
|8
|8
|26 - 30
|32
|11.
|Османлыспор
|24
|7
|10
|7
|29 - 26
|31
|12.
|Генчлербирлиги
|23
|7
|8
|8
|23 - 23
|29
|13.
|Акхисар Беледиеспор
|23
|7
|6
|10
|16 - 29
|27
|14.
|Кайсериспор
|24
|7
|6
|11
|30 - 39
|27
|15.
|Аланьяспор
|24
|7
|4
|13
|36 - 46
|25
|16.
|Ризеспор
|24
|5
|5
|14
|24 - 40
|20
|17.
|Аданаспор
|24
|4
|5
|15
|20 - 39
|17
|18.
|Газиантепспор
|23
|4
|4
|15
|18 - 39
|16
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чек Озгюр.
80'
Антальяспор производит замену. Yusuf Celik уходит, и Алпсой Харун заменяет его
71'
Квеуке Леони получает вторую желтую карточку. Удаление.
71'
Квеуке Леони получает желтую карточку.
68'
Ризеспор производит замену. Али Якуби Мохамед уходит, и Чаглаян Огулджан заменяет его
64'
Антальяспор производит замену. Данило Кампос уходит, и Кордейро Сандро заменяет его
58'
Носа Игьебор получает желтую карточку.
58'
Антальяспор производит замену. Мбилла Этаме уходит, и Эль-Кабир Мустафа заменяет его
46'
Ризеспор производит замену. Петруччи Давиде уходит, и Чек Озгюр заменяет его
46'
Ризеспор производит замену. Янтшер Якоб уходит, и Носа Игьебор заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мбилла Этаме.
28'
Мбилла Этаме получает желтую карточку.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кадах Дениз.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni Rize Sehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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