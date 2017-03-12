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Стадион:
Ризеспор
1:2
Конец матча
Антальяспор
0'
0:1
21' Гол
Кадах Дениз
28' Желтая карточка
Serge Mbilla Etame
0:2
39' Гол
Serge Mbilla Etame
58' Желтая карточка
Носа Игьебор
71' Желтая карточка
Квеуке Леони
71' Вторая желтая карточка
Квеуке Леони
1:2
80' Гол
Чек Озгюр
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чек Озгюр.
80'
Антальяспор производит замену. Yusuf Celik уходит, и Алпсой Харун заменяет его
71'
Квеуке Леони получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
71'
Квеуке Леони получает желтую карточку.
68'
Ризеспор производит замену. Али Якуби Мохамед уходит, и Чаглаян Огулджан заменяет его

64'
Антальяспор производит замену. Данило Кампос уходит, и Кордейро Сандро заменяет его
Желтая карточка
58'
Носа Игьебор получает желтую карточку.
58'
Антальяспор производит замену. Мбилла Этаме уходит, и Эль-Кабир Мустафа заменяет его
46'
Ризеспор производит замену. Петруччи Давиде уходит, и Чек Озгюр заменяет его
46'
Ризеспор производит замену. Янтшер Якоб уходит, и Носа Игьебор заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мбилла Этаме.
Желтая карточка
28'
Мбилла Этаме получает желтую карточку.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кадах Дениз.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni Rize Sehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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