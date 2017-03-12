Стадион: Водафон Арена Зрители: 27671
2:2
Конец матча
22' Желтая карточкаМарсело Антонио
29' Желтая карточкаГюлен Левент
39' Желтая карточкаЛаваль Рахим
1:0
56' ГолАбубакар Венсан
1:1
64' ГолБулут Умут
73' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
76' Желтая карточкаБек Андреас
1:2
82' Гол в свои воротаБек Андреас
2:2
88' ГолАбубакар Венсан
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
95'
Булут Умут наказан за толчок Адриано Коррея
95'
95'
Талиска Андерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
94'
Тактическая замена. Веллитон Соарес уходит с поля и его заменяет Асланташ Хакан
93'
Аамада Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Сов Самба из команды Кайсериспор. Это Арслан Толгай-Али заработал фол.
93'
Озьякуп Огузхан нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Каш Эркан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 27671 болельщиков
90'
Тошич Душко из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
90'
90'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
Кана-Бийик Жан-Армель нарушает правила. Абубакар Венсан пострадал
89'
Кана-Бийик Жан-Армель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Сов Самба из команды Кайсериспор делает пас партнеру.
88'
Озьякуп Огузхан сделал результативную передачу.
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Абубакар Венсан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
88'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников.
88'
Сов Самба нарушает правила. Бек Андреас пострадал
87'
Дуглас Феррейра нарушает правила. Озьякуп Огузхан пострадал
86'
Тактическая замена. Тюрюдж Дениз уходит с поля и его заменяет Сов Самба
86'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ в офсайде
86'
Бек Андреас из команды Бешикташ делает пас партнеру.
85'
85'
Талиска Андерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
84'
Абубакар Венсан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
84'
Абубакар Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Бек Андреас отправил мяч в свои ворота.
82'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает пас партнеру.
81'
81'
81'
80'
80'
79'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
79'
78'
Тюрюдж Дениз возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Тюрюдж Дениз получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
77'
Тюрюдж Дениз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Бек Андреас получает желтую карточку.
76'
Бек Андреас из команды Бешикташ. Это Варела Силвештре заработал фол.
76'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает подножку. Бек Андреас заработал фол.
75'
Тактическая замена. Лаваль Рахим уходит с поля и его заменяет Дуглас Феррейра
75'
Тосун Дженк наказан за толчок Мабьяла Ларрис
74'
Веллитон Соарес нарушает правила. Митрович Матей пострадал
74'
После дальнего удара, который нанес Талиска Андерсон мяч отбит вратарем
73'
73'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает навес
73'
После дальнего удара, который нанес Талиска Андерсон мяч отбит вратарем
73'
Тюрюдж Дениз получает желтую карточку.
72'
Тюрюдж Дениз коснулся мяча рукой.
71'
Мабьяла Ларрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает навес
70'
Талиска Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Матч остановлен
69'
69'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Лаваль Рахим.
68'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор. Это Хатчинсон Атиба заработал фол.
67'
67'
Абубакар Венсан наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
67'
Вратарь парирует удар, который нанес Хатчинсон Атиба, и мяч снова в игре
67'
Абубакар Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ подал угловой справа.
66'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
64'
Каш Эркан сделал результативную передачу.
64'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Булут Умут записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
64'
Каш Эркан из команды Кайсериспор делает навес прямо в штрафную.
63'
63'
Каш Эркан из команды Кайсериспор делает навес
62'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
62'
62'
61'
60'
Тосун Дженк из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
60'
60'
Бек Андреас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
58'
Кана-Бийик Жан-Армель наказан за толчок Тосун Дженк
57'
57'
Каш Эркан из команды Кайсериспор делает навес
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Абубакар Венсан!
56'
Митрович Матей из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
55'
Тосун Дженк из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Марсело Антонио получил травму и заменен. Митрович Матей выходит на поле.
54'
Марсело Антонио получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
54'
Марсело Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Веллитон Соарес из команды Кайсериспор бьет головой мимо ворот
53'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой слева.
53'
Веллитон Соарес нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
53'
Талиска Андерсон коснулся мяча рукой.
52'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Гюлен Левент из команды Кайсериспор делает навес
52'
Бек Андреас из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Бек Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Бек Андреас, и мяч снова в игре
51'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
50'
Марсело Антонио возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Марсело Антонио получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Мабьяла Ларрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Тосун Дженк нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников.
46'
46'
Абубакар Венсан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Тактическая замена. Бабель Райан уходит с поля и его заменяет Арслан Толгай-Али
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
44'
43'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает подножку. Кана-Бийик Жан-Армель заработал фол.
43'
42'
42'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
42'
Мабьяла Ларрис выбил мяч на угловой.
42'
42'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает подножку. Бек Андреас заработал фол.
41'
40'
Тошич Душко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Абубакар Венсан мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
39'
Лаваль Рахим получает желтую карточку.
39'
Лаваль Рахим из команды Кайсериспор. Это Абубакар Венсан заработал фол.
38'
Тюрюдж Дениз нарушает правила. Хатчинсон Атиба пострадал
37'
36'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает подножку. Варела Силвештре заработал фол.
35'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает подножку. Варела Силвештре заработал фол.
34'
34'
34'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
33'
Марсело Антонио из команды Бешикташ делает подножку. Веллитон Соарес заработал фол.
32'
Бабель Райан из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
31'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает навес
30'
30'
30'
Лаваль Рахим выбил мяч на угловой.
30'
29'
Бек Андреас из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Гюлен Левент получает желтую карточку.
29'
Гюлен Левент из команды Кайсериспор. Это Абубакар Венсан заработал фол.
29'
28'
28'
Каш Эркан совершает грубый фол. Хатчинсон Атиба был жертвой
27'
26'
Булут Умут пробил головой, вратарь справился с ударом.
26'
26'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
26'
Бабель Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Тюрюдж Дениз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает подножку. Варела Силвештре заработал фол.
25'
Тюрюдж Дениз нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
24'
Фабрисио Агосто неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
24'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает навес
24'
23'
Тюрюдж Дениз бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
22'
Марсело Антонио получает желтую карточку.
22'
Марсело Антонио наказан за толчок Веллитон Соарес
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
21'
Булут Умут из команды Кайсериспор в офсайде
20'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает навес
20'
Тошич Душко нарушает правила. Лаваль Рахим пострадал
20'
19'
19'
Лаваль Рахим коснулся мяча рукой.
19'
Тошич Душко нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Тошич Душко из команды Бешикташ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
18'
18'
Ротман Райко из команды Кайсериспор делает подножку. Тосун Дженк заработал фол.
17'
Лаваль Рахим наказан за толчок Адриано Коррея
17'
После дальнего удара, который нанес Лаваль Рахим мяч отбит вратарем
17'
17'
16'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
15'
Талиска Андерсон мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
15'
Бек Андреас из команды Бешикташ делает навес
14'
Адриано Коррея бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Адриано Коррея наказан за толчок Булут Умут
13'
12'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает навес
12'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Абубакар Венсан наказан за толчок Лаваль Рахим
10'
10'
Бек Андреас из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
9'
8'
8'
Ротман Райко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Бек Андреас из команды Бешикташ делает подножку. Варела Силвештре заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
5'
5'
4'
Талиска Андерсон исполняет штрафной удар, но его блокируют
3'
Ротман Райко нарушает правила. Абубакар Венсан пострадал
3'
3'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает навес
3'
Веллитон Соарес из команды Кайсериспор в офсайде
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кайсериспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация