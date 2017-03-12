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Стадион: Зрители: 27671
Бешикташ
2:2
Конец матча
Кайсериспор
0'
22' Желтая карточка
Марсело Антонио
29' Желтая карточка
Гюлен Левент
39' Желтая карточка
Лаваль Рахим
1:0
56' Гол
Абубакар Венсан
1:1
64' Гол
Булут Умут
73' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
76' Желтая карточка
Бек Андреас
1:2
82' Гол в свои ворота
Бек Андреас
2:2
88' Гол
Абубакар Венсан
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
95'
Булут Умут наказан за толчок Адриано Коррея
95'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
95'
Талиска Андерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
94'
Тактическая замена. Веллитон Соарес уходит с поля и его заменяет Асланташ Хакан

93'
Аамада Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
93'
Сов Самба из команды Кайсериспор. Это Арслан Толгай-Али заработал фол.
93'
Озьякуп Огузхан нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Талиска Андерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
92'
Каш Эркан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 27671 болельщиков
90'
Тошич Душко из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
90'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ подал угловой слева.
90'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
89'
Кана-Бийик Жан-Армель нарушает правила. Абубакар Венсан пострадал
89'
Кана-Бийик Жан-Армель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Сов Самба из команды Кайсериспор делает пас партнеру.
88'
Озьякуп Огузхан сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Абубакар Венсан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
88'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
88'
Сов Самба нарушает правила. Бек Андреас пострадал
Фол, нарушение
87'
Дуглас Феррейра нарушает правила. Озьякуп Огузхан пострадал
86'
Тактическая замена. Тюрюдж Дениз уходит с поля и его заменяет Сов Самба
Офсайд
86'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ в офсайде
86'
Бек Андреас из команды Бешикташ делает пас партнеру.
85'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
85'
Талиска Андерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
84'
Абубакар Венсан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
84'
Абубакар Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
Описание гола
82'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Бек Андреас отправил мяч в свои ворота.
82'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает пас партнеру.
81'
Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает навес
81'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Аамада Али вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
80'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ подал угловой слева.
79'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает навес
Травма, повреждение
78'
Тюрюдж Дениз возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
78'
Тюрюдж Дениз получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
77'
Тюрюдж Дениз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
76'
Бек Андреас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Бек Андреас из команды Бешикташ. Это Варела Силвештре заработал фол.
Фол, нарушение
76'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает подножку. Бек Андреас заработал фол.
75'
Тактическая замена. Лаваль Рахим уходит с поля и его заменяет Дуглас Феррейра
Фол, нарушение
75'
Тосун Дженк наказан за толчок Мабьяла Ларрис
Фол, нарушение
74'
Веллитон Соарес нарушает правила. Митрович Матей пострадал
74'
После дальнего удара, который нанес Талиска Андерсон мяч отбит вратарем
73'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает навес
73'
После дальнего удара, который нанес Талиска Андерсон мяч отбит вратарем
Желтая карточка
73'
Тюрюдж Дениз получает желтую карточку.
Фол, нарушение
72'
Тюрюдж Дениз коснулся мяча рукой.
71'
Мабьяла Ларрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает навес
70'
Талиска Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Матч остановлен
69'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
69'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Лаваль Рахим.
Фол, нарушение
68'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор. Это Хатчинсон Атиба заработал фол.
67'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
67'
Абубакар Венсан наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
67'
Вратарь парирует удар, который нанес Хатчинсон Атиба, и мяч снова в игре
67'
Абубакар Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
67'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ подал угловой справа.
66'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
64'
Каш Эркан сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Булут Умут записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
64'
Каш Эркан из команды Кайсериспор делает навес прямо в штрафную.
63'
Аамада Али вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Каш Эркан из команды Кайсериспор делает навес
62'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
62'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает навес
61'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Тосун Дженк из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
Угловой
60'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой справа.
60'
Бек Андреас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
58'
Кана-Бийик Жан-Армель наказан за толчок Тосун Дженк
57'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Каш Эркан из команды Кайсериспор делает навес
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Абубакар Венсан!
56'
Митрович Матей из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
55'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ подал угловой слева.
55'
Тосун Дженк из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Удар от ворот произведет Бешикташ
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Марсело Антонио получил травму и заменен. Митрович Матей выходит на поле.
Травма, повреждение
54'
Марсело Антонио получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
54'
Марсело Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Веллитон Соарес из команды Кайсериспор бьет головой мимо ворот
Угловой
53'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой слева.
53'
Веллитон Соарес нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Фол, нарушение
53'
Талиска Андерсон коснулся мяча рукой.
52'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Гюлен Левент из команды Кайсериспор делает навес
52'
Бек Андреас из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Бек Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Бек Андреас, и мяч снова в игре
51'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
50'
Марсело Антонио возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Марсело Антонио получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Мабьяла Ларрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает навес
47'
Тосун Дженк нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников.
46'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
46'
Абубакар Венсан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Тактическая замена. Бабель Райан уходит с поля и его заменяет Арслан Толгай-Али
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
44'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
Фол, нарушение
43'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает подножку. Кана-Бийик Жан-Армель заработал фол.
43'
Аамада Али вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает навес
Угловой
42'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
42'
Мабьяла Ларрис выбил мяч на угловой.
42'
Талиска Андерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает подножку. Бек Андреас заработал фол.
41'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
40'
Тошич Душко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Абубакар Венсан мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
Желтая карточка
39'
Лаваль Рахим получает желтую карточку.
Фол, нарушение
39'
Лаваль Рахим из команды Кайсериспор. Это Абубакар Венсан заработал фол.
Фол, нарушение
38'
Тюрюдж Дениз нарушает правила. Хатчинсон Атиба пострадал
37'
Удар от ворот произведет Бешикташ
Фол, нарушение
36'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает подножку. Варела Силвештре заработал фол.
Фол, нарушение
35'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает подножку. Варела Силвештре заработал фол.
34'
Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой справа.
34'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
33'
Марсело Антонио из команды Бешикташ делает подножку. Веллитон Соарес заработал фол.
32'
Бабель Райан из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
31'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает навес
30'
Аамада Али вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
30'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой справа.
30'
Лаваль Рахим выбил мяч на угловой.
Угловой
30'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой справа.
29'
Бек Андреас из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
29'
Гюлен Левент получает желтую карточку.
Фол, нарушение
29'
Гюлен Левент из команды Кайсериспор. Это Абубакар Венсан заработал фол.
29'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
28'
Талиска Андерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Каш Эркан совершает грубый фол. Хатчинсон Атиба был жертвой
27'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает навес
26'
Булут Умут пробил головой, вратарь справился с ударом.
26'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает навес
26'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Бабель Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Тюрюдж Дениз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает подножку. Варела Силвештре заработал фол.
25'
Тюрюдж Дениз нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
24'
Фабрисио Агосто неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
24'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает навес
24'
Удар от ворот произведет Бешикташ
23'
Тюрюдж Дениз бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
22'
Марсело Антонио получает желтую карточку.
Фол, нарушение
22'
Марсело Антонио наказан за толчок Веллитон Соарес
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
21'
Булут Умут из команды Кайсериспор в офсайде
20'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает навес
Фол, нарушение
20'
Тошич Душко нарушает правила. Лаваль Рахим пострадал
20'
Аамада Али вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает навес
Фол, нарушение
19'
Лаваль Рахим коснулся мяча рукой.
19'
Тошич Душко нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Тошич Душко из команды Бешикташ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
18'
Талиска Андерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Ротман Райко из команды Кайсериспор делает подножку. Тосун Дженк заработал фол.
Фол, нарушение
17'
Лаваль Рахим наказан за толчок Адриано Коррея
17'
После дальнего удара, который нанес Лаваль Рахим мяч отбит вратарем
17'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает навес
16'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
15'
Талиска Андерсон мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
15'
Бек Андреас из команды Бешикташ делает навес
14'
Адриано Коррея бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
13'
Адриано Коррея наказан за толчок Булут Умут
13'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
12'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает навес
12'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
11'
Абубакар Венсан наказан за толчок Лаваль Рахим
10'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Бек Андреас из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает навес
8'
Удар от ворот произведет Бешикташ
8'
Ротман Райко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
5'
Бек Андреас из команды Бешикташ делает подножку. Варела Силвештре заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
5'
Аамада Али вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает навес
4'
Талиска Андерсон исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
3'
Ротман Райко нарушает правила. Абубакар Венсан пострадал
3'
Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Абубакар Венсан из команды Бешикташ делает навес
Офсайд
3'
Веллитон Соарес из команды Кайсериспор в офсайде
2'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кайсериспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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