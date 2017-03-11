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Стадион: Зрители: 11256
Галатасарай
3:2
Конец матча
Генчлербирлиги
0'
0:1
1' Гол
Халили Абдул
1:1
5' Пенальти
Инан Селчук
2:1
45' Гол
Подольски Лукас
2:1
68' Не забитый пенальти
Гюрлер Сердар
2:2
69' Пенальти
Selcuk Sahin II
88' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
3:2
90' Гол
Инан Селчук
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
93'
Чифтчи Угюр коснулся мяча рукой.
92'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги делает неудачный навес.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Инан Селчук отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!

Желтая карточка
88'
Чифтчи Угюр получает желтую карточку.
Фол, нарушение
88'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги. Это Родригес Гарри II заработал фол.
88'
Карабулут Айдын получил травму и заменен. Мехмети Агон выходит на поле.
86'
Муслера Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги подал угловой справа.
86'
Огюз Ахмет нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Тактическая замена. Кароль Лионель уходит с поля и его заменяет Линнес Мартин
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
84'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги делает подножку. Родригес Гарри II заработал фол.
Фол, нарушение
83'
Luccas Claro из команды Генчлербирлиги делает подножку. Подольски Лукас заработал фол.
83'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги делает навес
82'
Огюз Ахмет на финте ушёл от оппонента.
82'
Халили Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок из команды Галатасарай делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
81'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Снейдер Уэсли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Luccas Claro наказан за толчок Озтекин Ясин
Офсайд
80'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги в офсайде
79'
Караер Аныл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Вратарь парирует удар, который нанес Подольски Лукас, и мяч снова в игре
79'
Подольски Лукас оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
79'
Подольски Лукас из команды Галатасарай устремляется вперед с мячом.
79'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Сарыоглу Сабри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги делает навес
78'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
77'
Подольски Лукас имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
77'
Снейдер Уэсли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Ранти Токело наказан за толчок Инан Селчук
76'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Снейдер Уэсли из команды Галатасарай делает навес
76'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
75'
Ранти Токело из команды Генчлербирлиги в офсайде
75'
Подольски Лукас из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
73'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет Галатасарай
72'
Политевич Сергей имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
72'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги подал угловой справа.
72'
Тактическая замена. Жозуэ Филипе уходит с поля и его заменяет Снейдер Уэсли
72'
Шеджу Орельен выбил мяч на угловой.
Угловой
71'
Инан Селчук из команды Галатасарай разыграл угловой с левого угла.
71'
Luccas Claro выбил мяч на угловой.
Описание гола
69'
Г О О О О О Л - Селчук Шахин из команды Генчлербирлиги забивает пенальти
Фол, нарушение
69'
ПЕНАЛЬТИ! Чигерчи Толга сыграл рукой в своей штрафной площади.
Угловой
69'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги подал угловой слева.
Описание гола
68'
ВРАТАРЬ! Гюрлер Сердар исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
Фол, нарушение
66'
ПЕНАЛЬТИ! Чалык Ахмет сыграл рукой в своей штрафной площади.
66'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги подал угловой справа.
66'
Огюз Ахмет нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
66'
Огюз Ахмет на финте ушёл от оппонента.
65'
Чалык Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Халили Абдул из команды Генчлербирлиги делает навес
Фол, нарушение
64'
Селчук Шахин из команды Генчлербирлиги опасно играет. Чуть не пострадал Подольски Лукас.
Офсайд
63'
Ранти Токело из команды Генчлербирлиги в офсайде
62'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 11256 болельщиков
Фол, нарушение
59'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает подножку. Гюрлер Сердар заработал фол.
59'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
55'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги в офсайде
54'
Кароль Лионель из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
54'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Муслера Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Карабулут Айдын навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает подножку. Ранти Токело заработал фол.
52'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Удар от ворот произведет Галатасарай
Фол, нарушение
50'
Ранти Токело из команды Генчлербирлиги делает подножку. Шеджу Орельен заработал фол.
Фол, нарушение
48'
Кароль Лионель наказан за толчок Гюрлер Сердар
47'
Чалык Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги делает навес
47'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Мурики Ведат уходит с поля и его заменяет Ранти Токело
46'
Тактическая замена. Исса Камал уходит с поля и его заменяет Чифтчи Угюр
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
48'
Чигерчи Толга выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги подал угловой слева.
48'
Караер Аныл нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Шеджу Орельен из команды Галатасарай отвел угрозу отличным подкатом
48'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги делает передачу одноклубнику.
48'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Сарыоглу Сабри сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Подольски Лукас отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
46'
Luccas Claro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Вратарь парирует удар, который нанес Жозуэ Филипе, и мяч снова в игре
46'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает навес
46'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай устремляется вперед с мячом.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Чалык Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги делает навес
Фол, нарушение
44'
Жозуэ Филипе из команды Галатасарай. Это Карабулут Айдын заработал фол.
43'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Жозуэ Филипе из команды Галатасарай подал угловой справа.
43'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Хопф Йоханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой слева.
43'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Подольски Лукас мяча так и не получил
42'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Чалык Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги делает навес
40'
Удар от ворот произведет Галатасарай
40'
Караер Аныл имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
39'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги подал угловой справа.
39'
Инан Селчук выбил мяч на угловой.
39'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
Фол, нарушение
37'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай делает подножку. Мурики Ведат заработал фол.
36'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай подал угловой справа.
36'
Подольски Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Luccas Claro сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
36'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай делает навес
36'
Родригес Гарри II попал в створ, но вратарь справился с ударом.
35'
Родригес Гарри II на финте ушёл от оппонента.
35'
Огюз Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает навес
35'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
34'
Исса Камал из команды Генчлербирлиги делает подножку. Чигерчи Толга заработал фол.
Офсайд
33'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги в офсайде
32'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Хопф Йоханнес вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает навес
30'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги делает навес
29'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой слева.
28'
Подольски Лукас бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
28'
Luccas Claro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой слева.
28'
Огюз Ахмет выбил мяч на угловой.
27'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай делает навес
26'
Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Караер Аныл из команды Генчлербирлиги делает навес
26'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги делает навес
26'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Муслера Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги делает навес
24'
Luccas Claro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай делает навес
Травма, повреждение
23'
Гюрлер Сердар возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Гюрлер Сердар получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Подольски Лукас пробил головой, вратарь справился с ударом.
21'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает отличный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Балта Хакан получил травму и заменен. Сарыоглу Сабри выходит на поле.
Травма, повреждение
20'
Балта Хакан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
19'
Балта Хакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
18'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги в офсайде
18'
Удар от ворот произведет Галатасарай
Фол, нарушение
17'
Чигерчи Толга наказан за толчок Мурики Ведат
15'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает неудачный навес.
14'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
14'
Мурики Ведат наказан за толчок Балта Хакан
14'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Подольски Лукас наказан за толчок Luccas Claro
12'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает навес
Фол, нарушение
12'
Мурики Ведат из команды Генчлербирлиги делает подножку. Родригес Гарри II заработал фол.
11'
Кароль Лионель из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
8'
Подольски Лукас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Карабулут Айдын совершает грубый фол. Чигерчи Толга был жертвой
Описание гола
5'
Г О О О О О Л - Инан Селчук из команды Галатасарай забивает пенальти
Фол, нарушение
4'
ПЕНАЛЬТИ! Огюз Ахмет сыграл рукой в своей штрафной площади.
4'
Кароль Лионель из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
3'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги делает подножку. Чалык Ахмет заработал фол.
1'
Гюрлер Сердар сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Халили Абдул записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
1'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги делает передачу за спину защитников.
1'
Сегодня высокая влажность.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генчлербирлиги". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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