Стадион: Тюрк Телеком Арена Зрители: 11256
3:2
Конец матча
0:1
1' ГолХалили Абдул
1:1
5' ПенальтиИнан Селчук
2:1
45' ГолПодольски Лукас
2:1
68' Не забитый пенальтиГюрлер Сердар
2:2
69' ПенальтиSelcuk Sahin II
88' Желтая карточкаЧифтчи Угюр
3:2
90' ГолИнан Селчук
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
93'
Чифтчи Угюр коснулся мяча рукой.
92'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги делает неудачный навес.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Инан Селчук отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
88'
Чифтчи Угюр получает желтую карточку.
88'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги. Это Родригес Гарри II заработал фол.
88'
Карабулут Айдын получил травму и заменен. Мехмети Агон выходит на поле.
86'
Муслера Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
Огюз Ахмет нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Тактическая замена. Кароль Лионель уходит с поля и его заменяет Линнес Мартин
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги делает подножку. Родригес Гарри II заработал фол.
83'
Luccas Claro из команды Генчлербирлиги делает подножку. Подольски Лукас заработал фол.
83'
82'
82'
82'
Огюз Ахмет на финте ушёл от оппонента.
82'
Халили Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок из команды Галатасарай делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
81'
81'
Снейдер Уэсли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Luccas Claro наказан за толчок Озтекин Ясин
80'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги в офсайде
79'
Караер Аныл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Вратарь парирует удар, который нанес Подольски Лукас, и мяч снова в игре
79'
Подольски Лукас оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
79'
Подольски Лукас из команды Галатасарай устремляется вперед с мячом.
79'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Сарыоглу Сабри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
78'
77'
Подольски Лукас имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
77'
Снейдер Уэсли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Ранти Токело наказан за толчок Инан Селчук
76'
76'
76'
Снейдер Уэсли из команды Галатасарай делает навес
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Ранти Токело из команды Генчлербирлиги в офсайде
75'
Подольски Лукас из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
73'
73'
72'
Политевич Сергей имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
72'
72'
Тактическая замена. Жозуэ Филипе уходит с поля и его заменяет Снейдер Уэсли
72'
Шеджу Орельен выбил мяч на угловой.
71'
Инан Селчук из команды Галатасарай разыграл угловой с левого угла.
71'
Luccas Claro выбил мяч на угловой.
69'
Г О О О О О Л - Селчук Шахин из команды Генчлербирлиги забивает пенальти
69'
ПЕНАЛЬТИ! Чигерчи Толга сыграл рукой в своей штрафной площади.
69'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги подал угловой слева.
68'
ВРАТАРЬ! Гюрлер Сердар исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
66'
ПЕНАЛЬТИ! Чалык Ахмет сыграл рукой в своей штрафной площади.
66'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
66'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги подал угловой справа.
66'
Огюз Ахмет нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
66'
Огюз Ахмет на финте ушёл от оппонента.
65'
65'
Халили Абдул из команды Генчлербирлиги делает навес
64'
Селчук Шахин из команды Генчлербирлиги опасно играет. Чуть не пострадал Подольски Лукас.
63'
Ранти Токело из команды Генчлербирлиги в офсайде
62'
61'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 11256 болельщиков
59'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает подножку. Гюрлер Сердар заработал фол.
59'
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги в офсайде
54'
Кароль Лионель из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
54'
53'
Муслера Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Карабулут Айдын навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает подножку. Ранти Токело заработал фол.
52'
52'
50'
Ранти Токело из команды Генчлербирлиги делает подножку. Шеджу Орельен заработал фол.
48'
Кароль Лионель наказан за толчок Гюрлер Сердар
47'
47'
47'
46'
Тактическая замена. Мурики Ведат уходит с поля и его заменяет Ранти Токело
46'
Тактическая замена. Исса Камал уходит с поля и его заменяет Чифтчи Угюр
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
48'
Чигерчи Толга выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги подал угловой слева.
48'
Караер Аныл нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Шеджу Орельен из команды Галатасарай отвел угрозу отличным подкатом
48'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги делает передачу одноклубнику.
48'
46'
Сарыоглу Сабри сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Подольски Лукас отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
46'
46'
Вратарь парирует удар, который нанес Жозуэ Филипе, и мяч снова в игре
46'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает навес
46'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай устремляется вперед с мячом.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
44'
Жозуэ Филипе из команды Галатасарай. Это Карабулут Айдын заработал фол.
43'
43'
Жозуэ Филипе из команды Галатасарай подал угловой справа.
43'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Хопф Йоханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Подольски Лукас мяча так и не получил
42'
41'
41'
40'
40'
Караер Аныл имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
39'
39'
Инан Селчук выбил мяч на угловой.
39'
37'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай делает подножку. Мурики Ведат заработал фол.
36'
36'
Сарыоглу Сабри из команды Галатасарай подал угловой справа.
36'
Подольски Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Luccas Claro сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
36'
36'
Родригес Гарри II попал в створ, но вратарь справился с ударом.
35'
Родригес Гарри II на финте ушёл от оппонента.
35'
Огюз Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает навес
35'
34'
Исса Камал из команды Генчлербирлиги делает подножку. Чигерчи Толга заработал фол.
33'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги в офсайде
32'
31'
Хопф Йоханнес вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает навес
30'
29'
29'
29'
29'
28'
Подольски Лукас бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
28'
28'
28'
Огюз Ахмет выбил мяч на угловой.
27'
27'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
26'
26'
Караер Аныл из команды Генчлербирлиги делает навес
26'
26'
24'
Муслера Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
24'
24'
24'
23'
Гюрлер Сердар возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Гюрлер Сердар получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Подольски Лукас пробил головой, вратарь справился с ударом.
21'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает отличный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Балта Хакан получил травму и заменен. Сарыоглу Сабри выходит на поле.
20'
Балта Хакан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
19'
Балта Хакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги в офсайде
18'
17'
Чигерчи Толга наказан за толчок Мурики Ведат
15'
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает неудачный навес.
14'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай устремляется вперед с мячом.
14'
Мурики Ведат наказан за толчок Балта Хакан
14'
13'
Подольски Лукас наказан за толчок Luccas Claro
12'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает навес
12'
Мурики Ведат из команды Генчлербирлиги делает подножку. Родригес Гарри II заработал фол.
11'
Кароль Лионель из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
8'
Подольски Лукас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
6'
Карабулут Айдын совершает грубый фол. Чигерчи Толга был жертвой
5'
Г О О О О О Л - Инан Селчук из команды Галатасарай забивает пенальти
4'
ПЕНАЛЬТИ! Огюз Ахмет сыграл рукой в своей штрафной площади.
4'
Кароль Лионель из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги делает подножку. Чалык Ахмет заработал фол.
1'
Гюрлер Сердар сделал результативную передачу.
1'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Халили Абдул записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
1'
Гюрлер Сердар из команды Генчлербирлиги делает передачу за спину защитников.
1'
Сегодня высокая влажность.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генчлербирлиги". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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