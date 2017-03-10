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Стадион: Bahcesehir Okullari Arena
2:2
Первый тайм: 44'
1:0
2' ГолФернандес Джуниор
2:0
15' ГолВагнер Лав
2:1
31' Гол в свои воротаОмеруо Кеннет
2:2
39' ГолФернандао
|
2'
1:0
15'
2:0
31'
2:1
39'
2:2
Состав команд
10
Акбаба
Эмре
99
Вагнер
Лав
92
Шахешух
Атиф
Аланьяспор 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Haydar Yilmaz Вратарь
- 89 Гассама Ламин Защитник
- 44 Омеруо Кеннет Защитник
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 21 Н'Сакала Фабрис Защитник
- 2 Сакей Айзаак Полузащитник
- 23 Кандеяш Даниэл Полузащитник
- 7 Efecan Karaca Полузащитник
- 10 Акбаба Эмре Полузащитник
- 78 Фернандес Джуниор Полузащитник
- 99 Вагнер Лав Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Парлак Бирол Защитник
- 3 Эмир Беркан Защитник
- 77 Гуррье Вильд-Дональд Нападающий
- 24 Нефиз Эмре Нападающий
- 29 Плет Глейнор Нападающий
- 88 Taha Yalciner
- 37 Zdenek Zlamal
- Главный тренер: Сафет Сушич
- Травмы и дисквалификации
- Алкылыч Дженк Ахмет Травмирован
- Deniz Vural Травмирован
Фенербахче 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Фабиано Фрейтас Вратарь
- 19 Озбайракли Шенер Защитник
- 33 Нойштедтер Роман Защитник
- 37 Шкртел Мартин Защитник
- 22 Кейбаши Исмаил Защитник
- 5 Топал Мехмет Полузащитник
- 8 Туфан Озан Полузащитник
- 77 Ленс Джермейн Полузащитник
- 7 Потук Алпер Полузащитник
- 92 Шахешух Атиф Полузащитник
- 9 Фернандао Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Ташкиран Махмут Вратарь
- 23 Ван дер Виль Грегори Защитник
- 53 Гювели Йигитхан Защитник
- 20 Шен Волкан Полузащитник
- 17 Соу Мусса Полузащитник
- 48 Учан Салих Полузащитник
- 10 Ван Перси Робин Нападающий
- Главный тренер: Дик Адвокаат
- Травмы и дисквалификации
- Демирель Волкан Травмирован
- Кьяер Симон Травмирован
- Соуза Жосеф Дисквалифицирован
- Калдырым Хассан Али Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Аланьяспор (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 05.03.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Аланьяспор С
- 25.02.2017 Аланьяспор 4:1 Аданаспор С
- 20.02.2017 Трабзонспор 0:0 Аланьяспор С
- 11.02.2017 Аланьяспор 3:0 Генчлербирлиги С
- 28.01.2017 Антальяспор 2:1 Аланьяспор С
- 23.01.2017 Аланьяспор 1:4 Бешикташ С
- 14.01.2017 Аланьяспор 2:3 Ризеспор С
- 25.12.2016 Галатасарай 5:1 Аланьяспор С
- 18.12.2016 Аланьяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 11.12.2016 Карабюкспор 0:2 Аланьяспор С
- 04.12.2016 Аланьяспор 2:3 Коньяспор С
- 25.11.2016 Аланьяспор 3:0 Кайсериспор С
- 19.11.2016 Османлыспор 2:0 Аланьяспор С
- 05.11.2016 Аланьяспор 4:3 Газиантепспор С
- 31.10.2016 Касымпаша 2:1 Аланьяспор С
- 22.10.2016 Аланьяспор 0:2 Бурсаспор С
- 16.10.2016 Фенербахче 1:1 Аланьяспор С
- 02.10.2016 Аланьяспор 0:5 Истанбул Башакшехир С
- 26.09.2016 Аданаспор 3:2 Аланьяспор С
- 20.09.2016 Аланьяспор 0:1 Санджактепе Беледие К
Фенербахче (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 05.03.2017 Фенербахче 1:0 Османлыспор С
- 26.02.2017 Газиантепспор 1:1 Фенербахче С
- 19.02.2017 Фенербахче 0:0 Касымпаша С
- 11.02.2017 Бурсаспор 1:1 Фенербахче С
- 29.01.2017 Кайсериспор 4:1 Фенербахче С
- 22.01.2017 Фенербахче 1:0 Истанбул Башакшехир С
- 15.01.2017 Фенербахче 2:2 Аданаспор С
- 26.12.2016 Трабзонспор 0:3 Фенербахче С
- 19.12.2016 Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги С
- 12.12.2016 Антальяспор 1:0 Фенербахче С
- 08.12.2016 Фейеноорд 0:1 Фенербахче ЛЕ
- 03.12.2016 Фенербахче 0:0 Бешикташ С
- 27.11.2016 Ризеспор 1:5 Фенербахче С
- 24.11.2016 Фенербахче 2:0 Заря ЛЕ
- 20.11.2016 Фенербахче 2:0 Галатасарай С
- 06.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:3 Фенербахче С
- 03.11.2016 Фенербахче 2:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 30.10.2016 Фенербахче 5:0 Карабюкспор С
- 24.10.2016 Коньяспор 0:1 Фенербахче С
- 20.10.2016 Манчестер Юнайтед 4:1 Фенербахче ЛЕ
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Фенербахче: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
- 16.10.2016 Фенербахче 1:1 Аланьяспор Суперлига
- 15.01.2015 Аланьяспор 2:2 Фенербахче Товарищеские матчи. Клубы
- 12.01.2014 Аланьяспор 2:1 Фенербахче Товарищеские матчи. Сборные
- 23.01.2008 Аланьяспор 3:10 Фенербахче Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|23
|16
|5
|2
|45 - 18
|53
|2.
|Истанбул Башакшехир
|23
|14
|7
|2
|40 - 17
|49
|3.
|Галатасарай
|23
|13
|4
|6
|43 - 24
|43
|4.
|Фенербахче
|2:2
|24
|11
|9
|4
|43 - 22
|42
|5.
|Трабзонспор
|23
|10
|5
|8
|22 - 22
|35
|6.
|Антальяспор
|23
|10
|5
|8
|27 - 29
|35
|7.
|Коньяспор
|23
|8
|8
|7
|26 - 27
|32
|8.
|Бурсаспор
|23
|9
|4
|10
|24 - 29
|31
|9.
|Карабюкспор
|23
|9
|3
|11
|25 - 30
|30
|10.
|Османлыспор
|23
|7
|9
|7
|28 - 25
|30
|11.
|Генчлербирлиги
|22
|7
|8
|7
|21 - 20
|29
|12.
|Касымпаша
|23
|8
|5
|10
|31 - 30
|29
|13.
|Акхисар Беледиеспор
|23
|7
|6
|10
|16 - 29
|27
|14.
|Кайсериспор
|23
|7
|5
|11
|28 - 37
|26
|15.
|Аланьяспор
|2:2
|24
|7
|5
|12
|36 - 45
|26
|16.
|Ризеспор
|23
|5
|5
|13
|23 - 38
|20
|17.
|Аданаспор
|23
|4
|5
|14
|20 - 37
|17
|18.
|Газиантепспор
|22
|4
|4
|14
|18 - 37
|16
Первый тайм
44'
Фернандао пробил головой, вратарь справился с ударом.
44'
44'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
43'
Топал Мехмет из команды Фенербахче в офсайде
42'
Потук Алпер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Акбаба Эмре коснулся мяча рукой.
41'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор. Это Ленс Джермейн заработал фол.
41'
Фабиано Фрейтас вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Акбаба Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче делает подножку. Вагнер Лав заработал фол.
40'
40'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает подножку. Эфеджан Караджа заработал фол.
39'
Ленс Джермейн сделал результативную передачу.
39'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фернандао записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
38'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
38'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает пас партнеру.
38'
38'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
37'
Потук Алпер из команды Фенербахче. Это Акбаба Эмре заработал фол.
36'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор опасно играет. Чуть не пострадал Топал Мехмет.
35'
Фернандао из команды Фенербахче в офсайде
34'
Haydar Yilmaz вышел из ворот и забрал мяч.
34'
34'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Цавелас Георгиос.
34'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой справа.
34'
Haydar Yilmaz выбил мяч на угловой.
33'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес
32'
31'
Омеруо Кеннет ошибается в защите.
31'
Haydar Yilmaz сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
31'
Топал Мехмет из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
31'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Омеруо Кеннет отправил мяч в свои ворота.
31'
Ленс Джермейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Сакей Айзаак из команды Аланьяспор делает подножку. Туфан Озан заработал фол.
30'
30'
Акбаба Эмре бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
29'
Туфан Озан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
28'
28'
Эфеджан Караджа из команды Аланьяспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор делает пас партнеру.
28'
27'
Цавелас Георгиос наказан за толчок Фернандао
26'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
25'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор делает неудачный навес.
25'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор. Это Озбайракли Шенер заработал фол.
24'
23'
Цавелас Георгиос наказан за толчок Фернандао
23'
22'
Ленс Джермейн коснулся мяча рукой.
22'
21'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
20'
Акбаба Эмре попадает в перекладину. Какой шанс!
20'
Вагнер Лав из команды Аланьяспор делает навес прямо в штрафную.
20'
Вагнер Лав нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Вагнер Лав исполняет штрафной удар, но его блокируют
18'
Туфан Озан наказан за толчок Акбаба Эмре
17'
Фенербахче совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
Фернандес Джуниор сделал результативную передачу.
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вагнер Лав записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
14'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор делает пас партнеру.
14'
14'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Потук Алпер из команды Фенербахче. Это Эфеджан Караджа заработал фол.
12'
Потук Алпер нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
11'
Кандеяш Даниэл из команды Аланьяспор делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
11'
Кандеяш Даниэл из команды Аланьяспор устремляется вперед с мячом.
11'
11'
10'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Акбаба Эмре мяча так и не получил
9'
9'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает неудачный навес.
8'
Топал Мехмет из команды Фенербахче в офсайде
8'
Ленс Джермейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Сакей Айзаак из команды Аланьяспор. Это Фернандао заработал фол.
7'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Омеруо Кеннет.
7'
6'
Кандеяш Даниэл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Н'Сакала Фабрис из команды Аланьяспор делает навес
6'
5'
Туфан Озан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Цавелас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
5'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Н'Сакала Фабрис из команды Аланьяспор делает подножку. Потук Алпер заработал фол.
4'
Сакей Айзаак из команды Аланьяспор делает подножку. Туфан Озан заработал фол.
2'
Гассама Ламин сделал результативную передачу.
2'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фернандес Джуниор записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
2'
Гассама Ламин из команды Аланьяспор делает навес
2'
2'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
2'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Кандеяш Даниэл из команды Аланьяспор делает навес
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аланьяспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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