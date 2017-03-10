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Стадион:
Аланьяспор
2:2
Первый тайм: 44'
Фенербахче
0'
1:0
2' Гол
Фернандес Джуниор
2:0
15' Гол
Вагнер Лав
2:1
31' Гол в свои ворота
Омеруо Кеннет
2:2
39' Гол
Фернандао
44'
Первый тайм
44'
Фернандао пробил головой, вратарь справился с ударом.
44'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес
44'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Аланьяспор совершает вбрасывание на своей половине поля
Офсайд
43'
Топал Мехмет из команды Фенербахче в офсайде
42'
Потук Алпер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Акбаба Эмре коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
41'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор. Это Ленс Джермейн заработал фол.
41'
Фабиано Фрейтас вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Акбаба Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче делает подножку. Вагнер Лав заработал фол.
40'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
40'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает подножку. Эфеджан Караджа заработал фол.
39'
Ленс Джермейн сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фернандао записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
38'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
38'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает пас партнеру.
38'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Аланьяспор совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
37'
Потук Алпер из команды Фенербахче. Это Акбаба Эмре заработал фол.
Фол, нарушение
36'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор опасно играет. Чуть не пострадал Топал Мехмет.
Офсайд
35'
Фернандао из команды Фенербахче в офсайде
34'
Haydar Yilmaz вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
34'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Цавелас Георгиос.
Угловой
34'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой справа.
34'
Haydar Yilmaz выбил мяч на угловой.
33'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес
32'
Аланьяспор совершает вбрасывание на своей половине поля
31'
Омеруо Кеннет ошибается в защите.
31'
Haydar Yilmaz сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
31'
Топал Мехмет из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Описание гола
31'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Омеруо Кеннет отправил мяч в свои ворота.
31'
Ленс Джермейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Сакей Айзаак из команды Аланьяспор делает подножку. Туфан Озан заработал фол.
30'
Удар от ворот произведет Фенербахче
30'
Акбаба Эмре бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
29'
Туфан Озан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
28'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Эфеджан Караджа из команды Аланьяспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор делает пас партнеру.
28'
Игроки ФК "Аланьяспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
27'
Цавелас Георгиос наказан за толчок Фернандао
26'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Удар от ворот произведет Фенербахче
25'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор делает неудачный навес.
Фол, нарушение
25'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор. Это Озбайракли Шенер заработал фол.
24'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
Фол, нарушение
23'
Цавелас Георгиос наказан за толчок Фернандао
23'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Ленс Джермейн коснулся мяча рукой.
22'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
21'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Удар от ворот произведет Фенербахче
20'
Акбаба Эмре попадает в перекладину. Какой шанс!
20'
Вагнер Лав из команды Аланьяспор делает навес прямо в штрафную.
20'
Вагнер Лав нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Вагнер Лав исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
18'
Туфан Озан наказан за толчок Акбаба Эмре
Фол, нарушение
17'
Фенербахче совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
Фернандес Джуниор сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вагнер Лав записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
14'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор делает пас партнеру.
14'
Игроки ФК "Аланьяспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
12'
Потук Алпер из команды Фенербахче. Это Эфеджан Караджа заработал фол.
12'
Потук Алпер нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Удар от ворот произведет Фенербахче
11'
Кандеяш Даниэл из команды Аланьяспор делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
11'
Кандеяш Даниэл из команды Аланьяспор устремляется вперед с мячом.
11'
Игроки ФК "Аланьяспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Удар от ворот произведет Фенербахче
10'
Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Акбаба Эмре мяча так и не получил
9'
Аланьяспор совершает вбрасывание на своей половине поля
9'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает неудачный навес.
Офсайд
8'
Топал Мехмет из команды Фенербахче в офсайде
8'
Ленс Джермейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Сакей Айзаак из команды Аланьяспор. Это Фернандао заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Омеруо Кеннет.
7'
Удар от ворот произведет Фенербахче
6'
Кандеяш Даниэл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Н'Сакала Фабрис из команды Аланьяспор делает навес
6'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
5'
Туфан Озан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Цавелас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
5'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
5'
Н'Сакала Фабрис из команды Аланьяспор делает подножку. Потук Алпер заработал фол.
Фол, нарушение
4'
Сакей Айзаак из команды Аланьяспор делает подножку. Туфан Озан заработал фол.
2'
Гассама Ламин сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фернандес Джуниор записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
2'
Гассама Ламин из команды Аланьяспор делает навес
2'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
2'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Кандеяш Даниэл из команды Аланьяспор делает навес
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аланьяспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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