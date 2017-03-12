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Стадион:
Коньяспор
0:3
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
8' Желтая карточка
Текдемир Махмут
0:1
15' Гол
Айхан Ялчын
51' Желтая карточка
Туран Али
52' Желтая карточка
Чамдалы Али
52' Желтая карточка
Епуряну Александр
0:2
55' Гол
Адебайор Эммануэль
0:3
90' Гол
Юндер Дженгиз
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юндер Дженгиз.
86'
Буюкшехир производит замену. Моссоро Марсио уходит, и Кавечи Ирфан заменяет его
82'
Буюкшехир производит замену. Белёзоглу Эмре уходит, и Аттама Джозеф заменяет его
79'
Коньяспор производит замену. Баич Риад уходит, и Сонмез Халил заменяет его
72'
Буюкшехир производит замену. Адебайор Эммануэль уходит, и Пектемек Мустафа заменяет его

62'
Коньяспор производит замену. Туран Али уходит, и Фофана Морике заменяет его
61'
Коньяспор производит замену. Меха Албан уходит, и Шахинер Омер Али заменяет его
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адебайор Эммануэль.
Желтая карточка
52'
Епуряну Александр получает желтую карточку.
Желтая карточка
52'
Чамдалы Али получает желтую карточку.
Желтая карточка
51'
Туран Али получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Айхан Ялчын.
Желтая карточка
8'
Текдемир Махмут получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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