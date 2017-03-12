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Стадион: Конья Бююкшехир
0:3
Конец матча
8' Желтая карточкаТекдемир Махмут
0:1
15' ГолАйхан Ялчын
51' Желтая карточкаТуран Али
52' Желтая карточкаЧамдалы Али
52' Желтая карточкаЕпуряну Александр
0:2
55' ГолАдебайор Эммануэль
0:3
90' ГолЮндер Дженгиз
|
15'
0:1
51'
52'
55'
0:2
90'
0:3
Состав команд
Коньяспор
- Основной состав
- 30 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 26 Вукович Ягош Защитник
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 4 Туран Али Защитник
- 54 Услу Мехмет Защитник
- 18 Хаджиахметович Амир Полузащитник
- 8 Чамдалы Али Полузащитник
- 6 Йонссон Йенс Полузащитник
- 27 Меха Албан Полузащитник
- 9 Рангелов Димитар Нападающий
- 10 Баич Риад Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Таракчи Кайя Вратарь
- 5 Ай Селим Защитник
- 61 Сонмез Халил Полузащитник
- 7 Шахинер Омер Али Полузащитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 2 Фындыклы Волкан Полузащитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- Главный тренер: Коджаман Айкют
Истанбул Башакшехир
- Основной состав
- 1 Бабаджан Волкан Вратарь
- 39 Альпарслан Эрдем Защитник
- 6 Епуряну Александр Защитник
- 80 Кайсара Жуниор Защитник
- 2 Айхан Ялчын Защитник
- 21 Текдемир Махмут Полузащитник
- 8 Моссоро Марсио Полузащитник
- 7 Вишча Эдин Полузащитник
- 17 Юндер Дженгиз Полузащитник
- 5 Белёзоглу Эмре Полузащитник
- 26 Адебайор Эммануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 86 Джейлан Уфук Вратарь
- 15 Аттама Джозеф Защитник
- 11 Альбайрак Эрен Защитник
- 77 Кавечи Ирфан Полузащитник
- 20 Озмерт Хакан Полузащитник
- 18 Наполеони Стефано Нападающий
- 19 Пектемек Мустафа Нападающий
- Главный тренер: Авджи Абдулла
Предыдущие игры
Коньяспор (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 05.03.2017 Аданаспор 0:1 Коньяспор С
- 25.02.2017 Коньяспор 1:1 Трабзонспор С
- 19.02.2017 Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор С
- 12.02.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор С
- 30.01.2017 Бешикташ 5:1 Коньяспор С
- 21.01.2017 Коньяспор 2:1 Ризеспор С
- 14.01.2017 Коньяспор 0:1 Галатасарай С
- 25.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Коньяспор С
- 18.12.2016 Карабюкспор 1:1 Коньяспор С
- 11.12.2016 Коньяспор 1:0 Кайсериспор С
- 08.12.2016 Коньяспор 0:1 Гент ЛЕ
- 04.12.2016 Аланьяспор 2:3 Коньяспор С
- 28.11.2016 Коньяспор 1:1 Османлыспор С
- 24.11.2016 Шахтёр Дн 4:0 Коньяспор ЛЕ
- 19.11.2016 Газиантепспор 0:3 Коньяспор С
- 06.11.2016 Коньяспор 2:1 Касымпаша С
- 03.11.2016 Брага 3:1 Коньяспор ЛЕ
- 29.10.2016 Бурсаспор 2:0 Коньяспор С
- 24.10.2016 Коньяспор 0:1 Фенербахче С
- 20.10.2016 Коньяспор 1:1 Брага ЛЕ
Истанбул Башакшехир (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 05.03.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Аланьяспор С
- 26.02.2017 Османлыспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
- 18.02.2017 Истанбул Башакшехир 0:0 Газиантепспор С
- 12.02.2017 Касымпаша 4:0 Истанбул Башакшехир С
- 29.01.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Бурсаспор С
- 22.01.2017 Фенербахче 1:0 Истанбул Башакшехир С
- 14.01.2017 Истанбул Башакшехир 5:0 Кайсериспор С
- 24.12.2016 Аданаспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 17.12.2016 Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор С
- 10.12.2016 Генчлербирлиги 0:0 Истанбул Башакшехир С
- 03.12.2016 Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор С
- 26.11.2016 Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 21.11.2016 Истанбул Башакшехир 2:1 Ризеспор С
- 04.11.2016 Галатасарай 1:2 Истанбул Башакшехир С
- 30.10.2016 Истанбул Башакшехир 5:1 Акхисар Беледиеспор С
- 23.10.2016 Карабюкспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 16.10.2016 Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор С
- 02.10.2016 Аланьяспор 0:5 Истанбул Башакшехир С
- 24.09.2016 Истанбул Башакшехир 2:2 Османлыспор С
- 18.09.2016 Газиантепспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 1
Истанбул Башакшехир: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|23
|16
|5
|2
|45 - 18
|53
|2.
|Истанбул Башакшехир
|24
|15
|7
|2
|43 - 17
|52
|3.
|Галатасарай
|24
|14
|4
|6
|46 - 26
|46
|4.
|Фенербахче
|24
|12
|8
|4
|44 - 22
|44
|5.
|Трабзонспор
|23
|10
|5
|8
|22 - 22
|35
|6.
|Антальяспор
|23
|10
|5
|8
|27 - 29
|35
|7.
|Карабюкспор
|24
|10
|3
|11
|27 - 30
|33
|8.
|Касымпаша
|24
|9
|5
|10
|33 - 30
|32
|9.
|Бурсаспор
|24
|9
|5
|10
|25 - 30
|32
|10.
|Коньяспор
|24
|8
|8
|8
|26 - 30
|32
|11.
|Османлыспор
|24
|7
|10
|7
|29 - 26
|31
|12.
|Генчлербирлиги
|23
|7
|8
|8
|23 - 23
|29
|13.
|Акхисар Беледиеспор
|23
|7
|6
|10
|16 - 29
|27
|14.
|Кайсериспор
|23
|7
|5
|11
|28 - 37
|26
|15.
|Аланьяспор
|24
|7
|4
|13
|36 - 46
|25
|16.
|Ризеспор
|23
|5
|5
|13
|23 - 38
|20
|17.
|Аданаспор
|24
|4
|5
|15
|20 - 39
|17
|18.
|Газиантепспор
|23
|4
|4
|15
|18 - 39
|16
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юндер Дженгиз.
86'
Буюкшехир производит замену. Моссоро Марсио уходит, и Кавечи Ирфан заменяет его
82'
Буюкшехир производит замену. Белёзоглу Эмре уходит, и Аттама Джозеф заменяет его
79'
Коньяспор производит замену. Баич Риад уходит, и Сонмез Халил заменяет его
72'
Буюкшехир производит замену. Адебайор Эммануэль уходит, и Пектемек Мустафа заменяет его
62'
Коньяспор производит замену. Туран Али уходит, и Фофана Морике заменяет его
61'
Коньяспор производит замену. Меха Албан уходит, и Шахинер Омер Али заменяет его
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адебайор Эммануэль.
52'
Епуряну Александр получает желтую карточку.
52'
Чамдалы Али получает желтую карточку.
51'
Туран Али получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Айхан Ялчын.
8'
Текдемир Махмут получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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