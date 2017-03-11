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2:0
Конец матча
1:0
32' ГолТэнасе Кристиан
42' Желтая карточкаПапп Пол
47' Желтая карточкаЛатовлевич Ясмин
2:0
61' ГолТэнасе Кристиан
74' Желтая карточкаDidi
84' Желтая карточкаРейналдо
90' Желтая карточкаMauricio Ramos
90' Желтая карточкаКоман Владимир
|
32'
1:0
42'
47'
61'
2:0
74'
84'
90'
90'
Состав команд
Карабюкспор
- Основной состав
- 78 Шахин Ахмет Вратарь
- 14 Латовлевич Ясмин Защитник
- 13 Нункеу Дани Защитник
- 4 Папп Пол Защитник
- 22 Башдаш Барыш Полузащитник
- 30 Тэнасе Кристиан Полузащитник
- 12 Траоре Абду II Полузащитник
- 17 Поко Андре Полузащитник
- 6 Гюлселам Джейхун Полузащитник
- 29 Селезнёв Евгений Нападающий
- 9 Ятабаре Мустафа Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Гэман Валерикэ Защитник
- 99 Атик Фатих Полузащитник
- 21 Лазаревич Деян Полузащитник
- 16 Скуласон Олафур Полузащитник
- 7 Депе Илхан Полузащитник
- 23 Деликташ Сердар Нападающий
- 98 Ercument Kafkasyali
- Главный тренер: Баришич Зоран
Аданаспор
- Основной состав
- 26 Итанж Шарль Вратарь
- 66 Пехливан Халиль Защитник
- 77 Коман Владимир Полузащитник
- 9 Гуэйе Магайе Нападающий
- 22 Digao I
- 80 Roni II
- 27 Cem Ozdemir
- 10 Vinicius XII
- 5 Mauricio Ramos
- 53 Didi
- 32 Renan Foguinho
- Запасные игроки
- 1 Акьюз Хайрулла Вратарь
- 3 Виера Усман Защитник
- 99 Рейналдо Нападающий
- 7 Ahmet Dereli
- 8 Ahmet Bahcivan
- 6 Mustafa Sami Can Keskin
- 20 Tevfik Altindag
- Главный тренер: Levent Sahin
Предыдущие игры
Карабюкспор (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 03.03.2017 Трабзонспор 1:0 Карабюкспор С
- 26.02.2017 Карабюкспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 18.02.2017 Антальяспор 1:0 Карабюкспор С
- 10.02.2017 Карабюкспор 2:1 Бешикташ С
- 28.01.2017 Ризеспор 1:0 Карабюкспор С
- 21.01.2017 Карабюкспор 2:1 Галатасарай С
- 14.01.2017 Карабюкспор 1:0 Акхисар Беледиеспор С
- 25.12.2016 Кайсериспор 2:0 Карабюкспор С
- 18.12.2016 Карабюкспор 1:1 Коньяспор С
- 11.12.2016 Карабюкспор 0:2 Аланьяспор С
- 04.12.2016 Османлыспор 2:1 Карабюкспор С
- 26.11.2016 Карабюкспор 2:0 Газиантепспор С
- 20.11.2016 Касымпаша 2:2 Карабюкспор С
- 05.11.2016 Карабюкспор 0:0 Бурсаспор С
- 30.10.2016 Фенербахче 5:0 Карабюкспор С
- 23.10.2016 Карабюкспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 15.10.2016 Аданаспор 1:2 Карабюкспор С
- 01.10.2016 Карабюкспор 4:0 Трабзонспор С
- 25.09.2016 Генчлербирлиги 2:0 Карабюкспор С
- 20.09.2016 Офспор 5:3 Карабюкспор К
Аданаспор (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 05.03.2017 Аданаспор 0:1 Коньяспор С
- 25.02.2017 Аланьяспор 4:1 Аданаспор С
- 19.02.2017 Аданаспор 1:5 Османлыспор С
- 13.02.2017 Газиантепспор 1:0 Аданаспор С
- 30.01.2017 Аданаспор 2:0 Касымпаша С
- 21.01.2017 Бурсаспор 0:1 Аданаспор С
- 15.01.2017 Фенербахче 2:2 Аданаспор С
- 24.12.2016 Аданаспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 18.12.2016 Аданаспор 2:1 Кайсериспор С
- 09.12.2016 Трабзонспор 4:1 Аданаспор С
- 04.12.2016 Аданаспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 26.11.2016 Антальяспор 1:0 Аданаспор С
- 19.11.2016 Аданаспор 1:2 Бешикташ С
- 06.11.2016 Ризеспор 2:2 Аданаспор С
- 29.10.2016 Аданаспор 0:1 Галатасарай С
- 22.10.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Аданаспор С
- 15.10.2016 Аданаспор 1:2 Карабюкспор С
- 02.10.2016 Коньяспор 1:0 Аданаспор С
- 26.09.2016 Аданаспор 3:2 Аланьяспор С
- 21.09.2016 Эрзинкан Рефахиеспор 3:2 Аданаспор К
Последние игры между собой
Карабюкспор: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Аданаспор: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
- 15.10.2016 Аданаспор 1:2 Карабюкспор Суперлига
- 13.08.2016 Аданаспор 0:3 Карабюкспор Товарищеские матчи. Клубы
- 08.05.2016 Карабюкспор 2:1 Аданаспор Первая лига Турции
- 20.12.2015 Аданаспор 3:0 Карабюкспор Первая лига Турции
- 08.05.2010 Аданаспор 3:1 Карабюкспор Лига А
- 21.12.2009 Карабюкспор 1:0 Аданаспор Лига А
- 25.04.2009 Карабюкспор 2:1 Аданаспор Лига А
- 06.12.2008 Аданаспор 3:2 Карабюкспор Лига А
- 07.08.2008 Карабюкспор 0:0 Аданаспор Товарищеские матчи. Сборные
- 06.04.2008 Аданаспор 3:2 Карабюкспор Лига Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|23
|16
|5
|2
|45 - 18
|53
|2.
|Истанбул Башакшехир
|23
|14
|7
|2
|40 - 17
|49
|3.
|Фенербахче
|24
|12
|8
|4
|44 - 22
|44
|4.
|Галатасарай
|23
|13
|4
|6
|43 - 24
|43
|5.
|Трабзонспор
|23
|10
|5
|8
|22 - 22
|35
|6.
|Антальяспор
|23
|10
|5
|8
|27 - 29
|35
|7.
|Карабюкспор
|24
|10
|3
|11
|27 - 30
|33
|8.
|Коньяспор
|23
|8
|8
|7
|26 - 27
|32
|9.
|Бурсаспор
|24
|9
|5
|10
|25 - 30
|32
|10.
|Османлыспор
|24
|7
|10
|7
|29 - 26
|31
|11.
|Генчлербирлиги
|22
|7
|8
|7
|21 - 20
|29
|12.
|Касымпаша
|23
|8
|5
|10
|31 - 30
|29
|13.
|Акхисар Беледиеспор
|23
|7
|6
|10
|16 - 29
|27
|14.
|Кайсериспор
|23
|7
|5
|11
|28 - 37
|26
|15.
|Аланьяспор
|24
|7
|4
|13
|36 - 46
|25
|16.
|Ризеспор
|23
|5
|5
|13
|23 - 38
|20
|17.
|Аданаспор
|24
|4
|5
|15
|20 - 39
|17
|18.
|Газиантепспор
|22
|4
|4
|14
|18 - 37
|16
Второй тайм
90'
Коман Владимир получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Маурисио Рамос получает желтую карточку.
88'
Аданаспор производит замену. Roni уходит, и Ahmet Bahcivan заменяет его
86'
Карабюкспор производит замену. Селезнёв Евгений уходит, и Деликташ Сердар заменяет его
84'
Рейналдо получает желтую карточку.
74'
Didi получает желтую карточку.
71'
Карабюкспор производит замену. Траоре Абду II уходит, и Скуласон Олафур заменяет его
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тэнасе Кристиан.
59'
Аданаспор производит замену. Сантос Сильва Винициус уходит, и Ahmet Dereli заменяет его
56'
Карабюкспор производит замену. Ятабаре Мустафа уходит, и Лазаревич Деян заменяет его
47'
Латовлевич Ясмин получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Папп Пол получает желтую карточку.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тэнасе Кристиан.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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