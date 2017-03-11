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Стадион:
Карабюкспор
2:0
Конец матча
Аданаспор
0'
1:0
32' Гол
Тэнасе Кристиан
42' Желтая карточка
Папп Пол
47' Желтая карточка
Латовлевич Ясмин
2:0
61' Гол
Тэнасе Кристиан
74' Желтая карточка
Didi
84' Желтая карточка
Рейналдо
90' Желтая карточка
Mauricio Ramos
90' Желтая карточка
Коман Владимир
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Коман Владимир получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Маурисио Рамос получает желтую карточку.
88'
Аданаспор производит замену. Roni уходит, и Ahmet Bahcivan заменяет его
86'
Карабюкспор производит замену. Селезнёв Евгений уходит, и Деликташ Сердар заменяет его
Желтая карточка
84'
Рейналдо получает желтую карточку.

Желтая карточка
74'
Didi получает желтую карточку.
71'
Карабюкспор производит замену. Траоре Абду II уходит, и Скуласон Олафур заменяет его
68'
Аданаспор производит замену. Digao уходит, и Рейналдо заменяет его
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тэнасе Кристиан.
59'
Аданаспор производит замену. Сантос Сильва Винициус уходит, и Ahmet Dereli заменяет его
56'
Карабюкспор производит замену. Ятабаре Мустафа уходит, и Лазаревич Деян заменяет его
Желтая карточка
47'
Латовлевич Ясмин получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Папп Пол получает желтую карточку.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тэнасе Кристиан.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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