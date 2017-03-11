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Стадион: Еникент АСАШ
1:1
Конец матча
38' Желтая карточкаЧагиран Муса
0:1
40' ПенальтиЙилмаз Дениз
53' Желтая карточкаЮдже Мертер
76' Желтая карточкаБаталья Пабло
77' Желтая карточкаДель Валье Йонатан
1:1
85' ГолУмар Амину
|
38'
40'
0:1
53'
76'
85'
1:1
Состав команд
Османлыспор
- Основной состав
- 99 Карчемарскас Жидрунас Вратарь
- 21 Прохазка Вацлав Защитник
- 15 Пинту Тьягу Защитник
- 2 Врсайевич Авдийя Защитник
- 61 Чюрюксу Нуман Защитник
- 10 Н'Диайе Папа Полузащитник
- 35 Чагиран Муса Полузащитник
- 20 Карлос Луис Полузащитник
- 17 Регаттен Адриен Полузащитник
- 9 Вебо Пьер Нападающий
- 93 Adam Mager II
- Запасные игроки
- 1 Арыкан Хакан Вратарь
- 5 Демир Айкут Защитник
- 33 Байыр Мухаммед Защитник
- 7 Бекдемир Энгин Полузащитник
- 27 Умар Амину Полузащитник
- 11 Кылычаслан Эрдал Полузащитник
- 24 Русеску Раул Нападающий
- Главный тренер: Акчай Мустафа Решит
Бурсаспор
- Основной состав
- 1 Текин Харун Вратарь
- 23 Бехич Азиз Защитник
- 4 Конук Исмаил Защитник
- 33 Onur Atasayar Защитник
- 7 Юдже Мертер Полузащитник
- 10 Баталья Пабло Полузащитник
- 14 Фати Рикардо Полузащитник
- 6 Чиназ Самил Полузащитник
- 88 Йилмаз Дениз Нападающий
- 70 Орнек Мерт Нападающий
- 11 Джон Джошуа Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Гюнок Мерт Вратарь
- 28 Дель Валье Йонатан Полузащитник
- 17 Соялп Фуркан Полузащитник
- 18 Kubilay Kanatsizkus Полузащитник
- 9 Йылдырым Серджан Нападающий
- 12 Бакыш Синан Нападающий
- 97 Rustu Hanli
- Главный тренер: Fuat Buruk
Предыдущие игры
Османлыспор (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 05.03.2017 Фенербахче 1:0 Османлыспор С
- 26.02.2017 Османлыспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
- 19.02.2017 Аданаспор 1:5 Османлыспор С
- 11.02.2017 Османлыспор 0:1 Трабзонспор С
- 29.01.2017 Генчлербирлиги 1:1 Османлыспор С
- 22.01.2017 Османлыспор 1:2 Антальяспор С
- 16.01.2017 Османлыспор 0:2 Бешикташ С
- 25.12.2016 Ризеспор 0:1 Османлыспор С
- 18.12.2016 Османлыспор 2:2 Галатасарай С
- 11.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:2 Османлыспор С
- 08.12.2016 Османлыспор 2:0 Цюрих ЛЕ
- 04.12.2016 Османлыспор 2:1 Карабюкспор С
- 28.11.2016 Коньяспор 1:1 Османлыспор С
- 24.11.2016 Стяуа 2:1 Османлыспор ЛЕ
- 19.11.2016 Османлыспор 2:0 Аланьяспор С
- 06.11.2016 Османлыспор 1:1 Кайсериспор С
- 03.11.2016 Вильярреал 1:2 Османлыспор ЛЕ
- 29.10.2016 Газиантепспор 3:1 Османлыспор С
- 23.10.2016 Османлыспор 1:2 Касымпаша С
- 20.10.2016 Османлыспор 2:2 Вильярреал ЛЕ
Бурсаспор (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 04.03.2017 Бурсаспор 2:1 Газиантепспор С
- 24.02.2017 Касымпаша 4:0 Бурсаспор С
- 17.02.2017 Кайсериспор 2:0 Бурсаспор С
- 11.02.2017 Бурсаспор 1:1 Фенербахче С
- 29.01.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Бурсаспор С
- 21.01.2017 Бурсаспор 0:1 Аданаспор С
- 13.01.2017 Бурсаспор 1:2 Трабзонспор С
- 26.12.2016 Генчлербирлиги 3:1 Бурсаспор С
- 19.12.2016 Бурсаспор 2:1 Антальяспор С
- 10.12.2016 Бешикташ 2:1 Бурсаспор С
- 05.12.2016 Бурсаспор 2:1 Ризеспор С
- 25.11.2016 Галатасарай 3:1 Бурсаспор С
- 19.11.2016 Бурсаспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 05.11.2016 Карабюкспор 0:0 Бурсаспор С
- 29.10.2016 Бурсаспор 2:0 Коньяспор С
- 22.10.2016 Аланьяспор 0:2 Бурсаспор С
- 16.10.2016 Бурсаспор 0:0 Османлыспор С
- 01.10.2016 Газиантепспор 3:2 Бурсаспор С
- 25.09.2016 Бурсаспор 1:0 Касымпаша С
- 22.09.2016 Байрампашаспор 0:1 Бурсаспор К
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|23
|16
|5
|2
|45 - 18
|53
|2.
|Истанбул Башакшехир
|23
|14
|7
|2
|40 - 17
|49
|3.
|Фенербахче
|24
|12
|8
|4
|44 - 22
|44
|4.
|Галатасарай
|23
|13
|4
|6
|43 - 24
|43
|5.
|Трабзонспор
|23
|10
|5
|8
|22 - 22
|35
|6.
|Антальяспор
|23
|10
|5
|8
|27 - 29
|35
|7.
|Карабюкспор
|24
|10
|3
|11
|27 - 30
|33
|8.
|Коньяспор
|23
|8
|8
|7
|26 - 27
|32
|9.
|Бурсаспор
|24
|9
|5
|10
|25 - 30
|32
|10.
|Османлыспор
|24
|7
|10
|7
|29 - 26
|31
|11.
|Генчлербирлиги
|22
|7
|8
|7
|21 - 20
|29
|12.
|Касымпаша
|23
|8
|5
|10
|31 - 30
|29
|13.
|Акхисар Беледиеспор
|23
|7
|6
|10
|16 - 29
|27
|14.
|Кайсериспор
|23
|7
|5
|11
|28 - 37
|26
|15.
|Аланьяспор
|24
|7
|4
|13
|36 - 46
|25
|16.
|Ризеспор
|23
|5
|5
|13
|23 - 38
|20
|17.
|Аданаспор
|24
|4
|5
|15
|20 - 39
|17
|18.
|Газиантепспор
|22
|4
|4
|14
|18 - 37
|16
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Бурсаспор производит замену. Йилмаз Дениз уходит, и Kubilay Kanatsizkus заменяет его
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Умар Амину.
77'
Дель Валье Йонатан получает желтую карточку.
76'
Баталья Пабло получает желтую карточку.
70'
Османлыспор производит замену. Вебо Пьер уходит, и Русеску Раул заменяет его
66'
Бурсаспор производит замену. Орнек Мерт уходит, и Йылдырым Серджан заменяет его
65'
Османлыспор производит замену. Регаттен Адриен уходит, и Кылычаслан Эрдал заменяет его
61'
Бурсаспор производит замену. Джон Джошуа уходит, и Дель Валье Йонатан заменяет его
53'
Юдже Мертер получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Османлыспор производит замену. Карлос Луис уходит, и Умар Амину заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Г О О О О О Л - Йилмаз Дениз из команды Бурсаспор забивает пенальти
38'
Чагиран Муса получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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