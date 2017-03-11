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Стадион:
Османлыспор
1:1
Конец матча
Бурсаспор
0'
38' Желтая карточка
Чагиран Муса
0:1
40' Пенальти
Йилмаз Дениз
53' Желтая карточка
Юдже Мертер
76' Желтая карточка
Баталья Пабло
77' Желтая карточка
Дель Валье Йонатан
1:1
85' Гол
Умар Амину
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Бурсаспор производит замену. Йилмаз Дениз уходит, и Kubilay Kanatsizkus заменяет его
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Умар Амину.
Желтая карточка
77'
Дель Валье Йонатан получает желтую карточку.
Желтая карточка
76'
Баталья Пабло получает желтую карточку.
70'
Османлыспор производит замену. Вебо Пьер уходит, и Русеску Раул заменяет его

66'
Бурсаспор производит замену. Орнек Мерт уходит, и Йылдырым Серджан заменяет его
65'
Османлыспор производит замену. Регаттен Адриен уходит, и Кылычаслан Эрдал заменяет его
61'
Бурсаспор производит замену. Джон Джошуа уходит, и Дель Валье Йонатан заменяет его
Желтая карточка
53'
Юдже Мертер получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Османлыспор производит замену. Карлос Луис уходит, и Умар Амину заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
40'
Г О О О О О Л - Йилмаз Дениз из команды Бурсаспор забивает пенальти
Желтая карточка
38'
Чагиран Муса получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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