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Стадион:
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 29'
Эспаньол
0'
4' Желтая карточка
Хауме Коста
28' Желтая карточка
Лопес Диего
29'
Первый тайм
Фол, нарушение
29'
Хави Лопеc наказан за толчок Сориано Роберто
29'
Руис Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
Желтая карточка
28'
Лопес Диего получает желтую карточку за споры
Офсайд
28'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал в офсайде
28'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает пас партнеру.
27'
Бруно Сориано исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
26'
Лопес Диего коснулся мяча рукой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
25'
Хави Лопеc из команды Эспаньол. Это Сориано Роберто заработал фол.
25'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
24'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
23'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал. Это Давид Лопес заработал фол.
23'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает подножку. Мелендо Оскар заработал фол.
Фол, нарушение
22'
Морено Херард из команды Эспаньол. Это Руис Виктор заработал фол.
Описание гола
21'
Морено Херард забил ударом головой, но гол не был засчитан
21'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
Фол, нарушение
20'
Сольдадо Роберто коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
Удар от ворот произведет Вильярреал
19'
Морено Херард из команды Эспаньол бьет головой мимо ворот
19'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
19'
Лопес Диего вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес
18'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Лопес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает навес
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
15'
После дальнего удара, который нанес Пьятти Пабло мяч отбит вратарем
15'
Удар от ворот произведет Эспаньол
Фол, нарушение
13'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает подножку. Марио Гаспар заработал фол.
13'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
10'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает подножку. Хурадо Хосе Мануэль заработал фол.
Фол, нарушение
10'
Сориано Роберто из команды Вильярреал в офсайде
9'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает навес
Фол, нарушение
8'
Пьятти Пабло коснулся мяча рукой.
8'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал сыграл в стеночку. Сольдадо Роберто не смог опередить голкипера.
7'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Лопес Диего вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
4'
Хауме Коста получает желтую карточку.
Фол, нарушение
3'
Хауме Коста совершает грубый фол. Мелендо Оскар был жертвой
2'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бакамбу Седрик не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
2'
Сориано Роберто из команды Вильярреал попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Эспаньол
Вильярреал
91.4% (191)
Ничья:
5.7% (12)
Эспаньол
2.9% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Вильярреал:
40.2% (84)
Вильярреал:
26.3% (55)
Вильярреал:
18.7% (39)
Ничья:
3.8% (8)
Вильярреал:
3.3% (7)
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