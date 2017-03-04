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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Эстадио де ла Керамика
0:0
Первый тайм: 29'
4' Желтая карточкаХауме Коста
28' Желтая карточкаЛопес Диего
|
4'
28'
Состав команд
11
Хауме
Коста
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
23
Рейес
Диего
28
Рока
Марк
15
Давид
Лопес
19
Пьятти
Пабло
Вильярреал 4-4-2
- Основной состав
- 13 Андрес Фернандес Вратарь
- 2 Марио Гаспар Защитник
- 12 Альваро Гонсалес Защитник
- 6 Руис Виктор Защитник
- 11 Хауме Коста Защитник
- 19 Кастильехо Самуэль Полузащитник
- 14 Тригерос Мануэль Полузащитник
- 21 Бруно Сориано Полузащитник
- 20 Сориано Роберто Полузащитник
- 9 Сольдадо Роберто Нападающий
- 17 Бакамбу Седрик Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Барбоса Мариано Вратарь
- 22 Рукавина Антонио Защитник
- 23 Бонера Даниэле Защитник
- 16 Родри Эрнандес Полузащитник
- 8 Дос Сантос Хонатан Полузащитник
- 24 Борре Рафаэль Нападающий
- 18 Сансоне Никола Нападающий
- Главный тренер: Josep Alcacer
- Травмы и дисквалификации
- Анхель Хосе Травмирован
- Асенхо Серхио Травмирован
Эспаньол 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Лопес Диего Вратарь
- 16 Хави Лопеc Защитник
- 6 Дуарте Оскар Защитник
- 23 Рейес Диего Защитник
- 12 Кариколь Аарон Защитник
- 28 Рока Марк Полузащитник
- 15 Давид Лопес Полузащитник
- 30 Мелендо Оскар Полузащитник
- 14 Хурадо Хосе Мануэль Полузащитник
- 19 Пьятти Пабло Полузащитник
- 7 Морено Херард Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Андрес Прието Вратарь
- 3 Дуарте Рубен Защитник
- 17 Перес Эрнан Полузащитник
- 18 Фуэго Хави Полузащитник
- 9 Рейес Хосе Полузащитник
- 20 Папа Диоп Полузащитник
- 10 Кайседо Фелипе Нападающий
- Главный тренер: Кике Флорес
- Травмы и дисквалификации
- Баптистао Лео Травмирован
- Санчес Виктор Травмирован
- Наварро Марк Травмирован
Предыдущие игры
Вильярреал (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 01.03.2017 Осасуна 1:4 Вильярреал П
- 26.02.2017 Вильярреал 2:3 Реал Мадрид П
- 19.02.2017 Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал П
- 12.02.2017 Вильярреал 1:1 Малага П
- 05.02.2017 Севилья 0:0 Вильярреал П
- 28.01.2017 Вильярреал 2:0 Гранада П
- 21.01.2017 Вильярреал 0:2 Валенсия П
- 14.01.2017 Депортиво 0:0 Вильярреал П
- 08.01.2017 Вильярреал 1:1 Барселона П
- 17.12.2016 Спортинг Хихон 1:3 Вильярреал П
- 12.12.2016 Вильярреал 3:0 Атлетико М П
- 08.12.2016 Вильярреал 2:1 Стяуа ЛЕ
- 03.12.2016 Леганес 0:0 Вильярреал П
- 27.11.2016 Вильярреал 0:2 Алавес П
- 24.11.2016 Цюрих 1:1 Вильярреал ЛЕ
- 20.11.2016 Атлетик Б 1:0 Вильярреал П
- 06.11.2016 Вильярреал 2:0 Бетис П
- 03.11.2016 Вильярреал 1:2 Османлыспор ЛЕ
- 30.10.2016 Эйбар 2:1 Вильярреал П
- 23.10.2016 Вильярреал 2:1 Лас-Пальмас П
Эспаньол (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 01.03.2017 Сельта 2:2 Эспаньол П
- 26.02.2017 Эспаньол 3:0 Осасуна П
- 18.02.2017 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол П
- 10.02.2017 Эспаньол 1:2 Реал Сосьедад П
- 04.02.2017 Малага 0:1 Эспаньол П
- 29.01.2017 Эспаньол 3:1 Севилья П
- 21.01.2017 Эспаньол 3:1 Гранада П
- 15.01.2017 Валенсия 2:1 Эспаньол П
- 06.01.2017 Эспаньол 1:1 Депортиво П
- 18.12.2016 Барселона 4:1 Эспаньол П
- 11.12.2016 Эспаньол 2:1 Спортинг Хихон П
- 03.12.2016 Атлетико М 0:0 Эспаньол П
- 26.11.2016 Эспаньол 3:0 Леганес П
- 20.11.2016 Алавес 0:1 Эспаньол П
- 06.11.2016 Эспаньол 0:0 Атлетик Б П
- 30.10.2016 Бетис 0:1 Эспаньол П
- 22.10.2016 Эспаньол 3:3 Эйбар П
- 14.10.2016 Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол П
- 02.10.2016 Эспаньол 0:0 Вильярреал П
- 25.09.2016 Эспаньол 0:2 Сельта П
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 2
Эспаньол: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 7
- 02.10.2016 Эспаньол 0:0 Вильярреал Примера
- 23.01.2016 Эспаньол 2:2 Вильярреал Примера
- 28.08.2015 Вильярреал 3:1 Эспаньол Примера
- 09.04.2015 Вильярреал 0:3 Эспаньол Примера
- 09.11.2014 Эспаньол 1:1 Вильярреал Примера
- 25.02.2014 Эспаньол 1:2 Вильярреал Примера
- 27.09.2013 Вильярреал 2:1 Эспаньол Примера
- 01.04.2012 Вильярреал 0:0 Эспаньол Примера
- 06.11.2011 Эспаньол 0:0 Вильярреал Примера
- 30.01.2011 Эспаньол 0:1 Вильярреал Примера
- 12.09.2010 Вильярреал 4:0 Эспаньол Примера
- 07.03.2010 Эспаньол 0:0 Вильярреал Примера
- 04.10.2009 Вильярреал 0:0 Эспаньол Примера
- 08.03.2009 Вильярреал 1:0 Эспаньол Примера
- 19.10.2008 Эспаньол 0:0 Вильярреал Примера
- 11.05.2008 Вильярреал 2:0 Эспаньол Первый дивизион
- 06.01.2008 Эспаньол 3:0 Вильярреал Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|67 - 26
|59
|2.
|Барселона
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|71 - 21
|57
|3.
|Севилья
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|49 - 29
|55
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|15
|3
|8
|42 - 36
|48
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|45 - 22
|46
|6.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|26
|11
|10
|5
|36 - 19
|43
|7.
|Эйбар
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|42 - 37
|39
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 30
|38
|9.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|26
|9
|10
|7
|35 - 33
|37
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|39 - 39
|35
|11.
|Алавес
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|25 - 31
|33
|12.
|Валенсия
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|35 - 43
|29
|13.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|35 - 39
|29
|14.
|Бетис
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|27 - 41
|27
|15.
|Малага
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|32 - 42
|26
|16.
|Леганес
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|21 - 40
|24
|17.
|Депортиво
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|27 - 40
|20
|18.
|Гранада
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|24 - 54
|19
|19.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|27 - 54
|17
|20.
|Осасуна
|Заявка
|25
|1
|7
|17
|25 - 59
|10
Первый тайм
29'
Хави Лопеc наказан за толчок Сориано Роберто
29'
Руис Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Лопес Диего получает желтую карточку за споры
28'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал в офсайде
28'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает пас партнеру.
27'
Бруно Сориано исполняет штрафной удар, но его блокируют
26'
Лопес Диего коснулся мяча рукой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Хави Лопеc из команды Эспаньол. Это Сориано Роберто заработал фол.
25'
24'
24'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал. Это Давид Лопес заработал фол.
23'
22'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает подножку. Мелендо Оскар заработал фол.
22'
Морено Херард из команды Эспаньол. Это Руис Виктор заработал фол.
21'
Морено Херард забил ударом головой, но гол не был засчитан
21'
20'
Сольдадо Роберто коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
Удар от ворот произведет Вильярреал
19'
Морено Херард из команды Эспаньол бьет головой мимо ворот
19'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
19'
Лопес Диего вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес
18'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Лопес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает навес
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
15'
После дальнего удара, который нанес Пьятти Пабло мяч отбит вратарем
15'
Удар от ворот произведет Эспаньол
13'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает подножку. Марио Гаспар заработал фол.
13'
12'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
10'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает подножку. Хурадо Хосе Мануэль заработал фол.
10'
Сориано Роберто из команды Вильярреал в офсайде
9'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает навес
8'
Пьятти Пабло коснулся мяча рукой.
8'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал сыграл в стеночку. Сольдадо Роберто не смог опередить голкипера.
7'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Лопес Диего вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
4'
Хауме Коста получает желтую карточку.
3'
Хауме Коста совершает грубый фол. Мелендо Оскар был жертвой
2'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бакамбу Седрик не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
2'
Сориано Роберто из команды Вильярреал попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Эспаньол
Вильярреал
91.4% (191)
Ничья:
5.7% (12)
Эспаньол
2.9% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вильярреал:
40.2% (84)
1:0 Вильярреал:
26.3% (55)
2:0 Вильярреал:
18.7% (39)
1:1 Ничья:
3.8% (8)
3:1 Вильярреал:
3.3% (7)
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