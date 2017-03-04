Стадион: Бутарке Зрители: 9472
44' Желтая карточкаКарсела-Гонсалес Мехди
64' Желтая карточкаМубарак Вакасо
82' Желтая карточкаМоран Эрик
1:0
83' ГолМачис Дарвин
90' Желтая карточкаРико Диего
90' Желтая карточкаСиовас Димитрис
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
92'
91'
Ингасон Сверрир из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Мантовани Мартин.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Сиовас Димитрис получает желтую карточку.
91'
Сиовас Димитрис совершает грубый фол. Понсе Эсекиэль был жертвой
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Тактическая замена. Моран Эрик уходит с поля и его заменяет Инсуа Пабло
90'
Рико Диего получает желтую карточку за споры
89'
Коне Панайотис наказан за толчок Рико Диего
89'
Бустинса Унаи из команды Леганес нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
89'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес подал угловой справа.
88'
87'
Рико Диего не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
87'
86'
86'
Габриэл Пирес нарушает правила. Везу Рубен пострадал
86'
Тактическая замена. Ломбан Давид уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекиэль
85'
Коне Панайотис из команды Гранада в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
83'
Моран Эрик сделал результативную передачу.
83'
Мачис Дарвин из команды Леганес добил мяч в ворота.
83'
Моран Эрик из команды Леганес делает пас партнеру.
83'
Рамос Адриан из команды Гранада сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
83'
83'
82'
Моран Эрик получает желтую карточку.
82'
Моран Эрик наказан за толчок Рамос Адриан
82'
81'
Перес Рубен из команды Леганес подал угловой слева.
81'
Мачис Дарвин из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Мубарак Вакасо наказан за толчок Эль-Жар Набиль
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
79'
79'
Лусиано Невес имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
79'
Мачис Дарвин из команды Леганес делает навес
78'
78'
78'
78'
77'
Перес Рубен из команды Леганес. Это Мубарак Вакасо заработал фол.
77'
Тактическая замена. Герреро Мигель Анхель уходит с поля и его заменяет Лусиано Невес
76'
Перес Рубен наказан за толчок Рамос Адриан
76'
Мубарак Вакасо отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
75'
Мачис Дарвин наказан за толчок Эктор Эрнандес
75'
75'
Мубарак Вакасо из команды Гранада подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
74'
Мантовани Мартин выбил мяч на угловой.
74'
73'
После дальнего удара, который нанес Мачис Дарвин мяч отбит вратарем
72'
72'
Тактическая замена. Перейра Андреас уходит с поля и его заменяет Бога Джереми
71'
Коне Панайотис из команды Гранада делает подножку. Рико Диего заработал фол.
70'
Куэнка Исаак коснулся мяча рукой.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
69'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает неудачный навес.
68'
Ингасон Сверрир возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Ингасон Сверрир получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
67'
Ингасон Сверрир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Габриэл Пирес из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Ингасон Сверрир.
66'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес бьет головой мимо ворот
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Тактическая замена. Шимановски Александер уходит с поля и его заменяет Мачис Дарвин
64'
Мубарак Вакасо получает желтую карточку за споры
64'
Мубарак Вакасо из команды Гранада нарушает. Моран Эрик пострадал, однако рефери не останавливает игру.
63'
Эктор Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает передачу за спину защитников.
62'
Эль-Жар Набиль мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
61'
Шимановски Александер из команды Леганес делает передачу за спину защитников.
61'
Бустинса Унаи совершает грубый фол. Перейра Андреас был жертвой
60'
Шимановски Александер коснулся мяча рукой.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
59'
Тактическая замена. Карсела-Гонсалес Мехди уходит с поля и его заменяет Коне Панайотис
59'
Герреро Мигель Анхель наказан за толчок Ломбан Давид
58'
Герреро Мигель Анхель нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает передачу за спину защитников.
57'
57'
Мантовани Мартин из команды Леганес бьет головой мимо ворот
57'
Перес Рубен из команды Леганес подал угловой слева.
57'
56'
56'
56'
Мантовани Мартин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
56'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
56'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Бустинса Унаи бьет и мяч от рикошета проходит мимо
55'
Габриэл Пирес нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
55'
Сампер Серхи из команды Гранада делает подножку. Габриэл Пирес заработал фол.
54'
53'
Мубарак Вакасо коснулся мяча рукой.
53'
53'
52'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес в офсайде
52'
Шимановски Александер из команды Леганес делает передачу за спину защитников.
52'
Рико Диего из команды Леганес делает неудачный навес.
51'
Рамос Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Шимановски Александер из команды Леганес подал угловой слева.
51'
50'
50'
Карсела-Гонсалес Мехди коснулся мяча рукой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Сампер Серхи из команды Гранада. Это Моран Эрик заработал фол.
48'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада. Это Сиовас Димитрис заработал фол.
47'
47'
Шимановски Александер из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 9472 болельщиков
46'
Ломбан Давид из команды Гранада делает подножку. Габриэл Пирес заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
46'
Рико Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Бустинса Унаи нарушает правила. Перейра Андреас пострадал
44'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада был наказан за старое нарушение.
44'
Сампер Серхи из команды Гранада. Это Габриэл Пирес заработал фол.
44'
Герреро Мигель Анхель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада подал угловой справа.
44'
Куэнка Исаак из команды Гранада попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
42'
Герреро Мигель Анхель наказан за толчок Везу Рубен
42'
Мантовани Мартин из команды Леганес в офсайде
42'
Перес Рубен из команды Леганес делает навес
41'
Рамос Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Шимановски Александер из команды Леганес подал угловой слева.
41'
41'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
40'
40'
38'
38'
Моран Эрик из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
37'
36'
Очоа Гильермо из команды Гранада делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
36'
Эль-Жар Набиль возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Эль-Жар Набиль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Эль-Жар Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
33'
33'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает подножку. Карсела-Гонсалес Мехди заработал фол.
32'
Шимановски Александер из команды Леганес в офсайде
32'
32'
31'
Куэнка Исаак из команды Гранада нарушает. Шимановски Александер пострадал, однако рефери не останавливает игру.
31'
31'
Куэнка Исаак из команды Гранада делает навес
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес в офсайде
29'
Сампер Серхи нарушает правила. Шимановски Александер пострадал
28'
Ломбан Давид из команды Гранада. Это Герреро Мигель Анхель заработал фол.
28'
27'
Сампер Серхи из команды Гранада делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
26'
25'
Эль-Жар Набиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Перейра Андреас из команды Гранада подал угловой слева.
25'
Перейра Андреас из команды Гранада делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Перейра Андреас из команды Гранада устремляется вперед с мячом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
25'
24'
Перейра Андреас наказан за толчок Бустинса Унаи
23'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
22'
Шимановски Александер из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Сампер Серхи совершает грубый фол. Перес Рубен был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
19'
19'
Перес Рубен из команды Леганес наносит неточный удар с лета
19'
Мантовани Мартин из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
19'
Шимановски Александер из команды Леганес подал угловой справа.
18'
Шимановски Александер бьет и мяч от рикошета проходит мимо
18'
Сампер Серхи из команды Гранада делает подножку. Габриэл Пирес заработал фол.
17'
Габриэл Пирес нарушает правила. Куэнка Исаак пострадал
16'
16'
Габриэл Пирес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Шимановски Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Карсела-Гонсалес Мехди атакует сзади соперника. Рико Диего пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
14'
14'
Перейра Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Моран Эрик из команды Леганес делает подножку. Рамос Адриан заработал фол.
13'
12'
Рико Диего из команды Леганес делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
12'
11'
11'
Куэнка Исаак из команды Гранада делает навес
11'
Рико Диего из команды Леганес делает подножку. Карсела-Гонсалес Мехди заработал фол.
10'
Перес Рубен из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Сампер Серхи.
10'
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
9'
9'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Куэнка Исаак.
8'
8'
Перес Рубен из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
8'
7'
7'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Перейра Андреас из команды Гранада подал угловой слева.
7'
Сиовас Димитрис выбил мяч на угловой.
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
5'
Куэнка Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
Перейра Андреас из команды Гранада. Это Бустинса Унаи заработал фол.
4'
Сампер Серхи из команды Гранада нарушает. Шимановски Александер пострадал, однако рефери не останавливает игру.
2'
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Рамос Адриан из команды Гранада в офсайде
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леганес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леганес 1:0 Гранада
Леганес
67.2% (133)
Ничья:
22.2% (44)
Гранада
10.6% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Леганес:
40.4% (80)
2:1 Леганес:
22.2% (44)
1:1 Ничья:
19.7% (39)
1:2 Гранада:
6.1% (12)
0:1 Гранада:
3.5% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация