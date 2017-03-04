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Стадион: Зрители: 9472
Леганес
1:0
Конец матча
Гранада
0'
44' Желтая карточка
Карсела-Гонсалес Мехди
64' Желтая карточка
Мубарак Вакасо
82' Желтая карточка
Моран Эрик
1:0
83' Гол
Мачис Дарвин
90' Желтая карточка
Рико Диего
90' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
92'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
91'
Ингасон Сверрир из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Мантовани Мартин.
91'
Мубарак Вакасо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.

Желтая карточка
91'
Сиовас Димитрис получает желтую карточку.
Фол, нарушение
91'
Сиовас Димитрис совершает грубый фол. Понсе Эсекиэль был жертвой
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Тактическая замена. Моран Эрик уходит с поля и его заменяет Инсуа Пабло
Желтая карточка
90'
Рико Диего получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
89'
Коне Панайотис наказан за толчок Рико Диего
89'
Бустинса Унаи из команды Леганес нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
89'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес подал угловой справа.
88'
Удар от ворот произведет Леганес
87'
Рико Диего не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
87'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает навес
86'
Удар от ворот произведет Леганес
Фол, нарушение
86'
Габриэл Пирес нарушает правила. Везу Рубен пострадал
86'
Тактическая замена. Ломбан Давид уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекиэль
Офсайд
85'
Коне Панайотис из команды Гранада в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
83'
Моран Эрик сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
Мачис Дарвин из команды Леганес добил мяч в ворота.
83'
Моран Эрик из команды Леганес делает пас партнеру.
83'
Рамос Адриан из команды Гранада сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
Игрок из команды Гранада делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
83'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Мубарак Вакасо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
82'
Моран Эрик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
82'
Моран Эрик наказан за толчок Рамос Адриан
82'
Ингасон Сверрир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Перес Рубен из команды Леганес подал угловой слева.
81'
Мачис Дарвин из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
81'
Мубарак Вакасо наказан за толчок Эль-Жар Набиль
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
79'
Удар от ворот произведет Гранада
79'
Лусиано Невес имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
79'
Мачис Дарвин из команды Леганес делает навес
78'
Эррерин Яго вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Эктор Эрнандес из команды Гранада делает навес
78'
Эррерин Яго вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Мубарак Вакасо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Перес Рубен из команды Леганес. Это Мубарак Вакасо заработал фол.
77'
Тактическая замена. Герреро Мигель Анхель уходит с поля и его заменяет Лусиано Невес
Фол, нарушение
76'
Перес Рубен наказан за толчок Рамос Адриан
76'
Мубарак Вакасо отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
75'
Мачис Дарвин наказан за толчок Эктор Эрнандес
75'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Мубарак Вакасо из команды Гранада подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
74'
Мантовани Мартин выбил мяч на угловой.
74'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
После дальнего удара, который нанес Мачис Дарвин мяч отбит вратарем
72'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Перейра Андреас уходит с поля и его заменяет Бога Джереми
Фол, нарушение
71'
Коне Панайотис из команды Гранада делает подножку. Рико Диего заработал фол.
Фол, нарушение
70'
Куэнка Исаак коснулся мяча рукой.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
Удар от ворот произведет Гранада
69'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает неудачный навес.
Травма, повреждение
68'
Ингасон Сверрир возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
67'
Ингасон Сверрир получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
67'
Ингасон Сверрир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
67'
Габриэл Пирес из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Ингасон Сверрир.
66'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес бьет головой мимо ворот
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Тактическая замена. Шимановски Александер уходит с поля и его заменяет Мачис Дарвин
Желтая карточка
64'
Мубарак Вакасо получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
64'
Мубарак Вакасо из команды Гранада нарушает. Моран Эрик пострадал, однако рефери не останавливает игру.
63'
Эктор Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает передачу за спину защитников.
62'
Эль-Жар Набиль мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
61'
Шимановски Александер из команды Леганес делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
61'
Бустинса Унаи совершает грубый фол. Перейра Андреас был жертвой
Фол, нарушение
60'
Шимановски Александер коснулся мяча рукой.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
59'
Тактическая замена. Карсела-Гонсалес Мехди уходит с поля и его заменяет Коне Панайотис
58'
Герреро Мигель Анхель нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает передачу за спину защитников.
57'
Удар от ворот произведет Гранада
57'
Мантовани Мартин из команды Леганес бьет головой мимо ворот
Угловой
57'
Перес Рубен из команды Леганес подал угловой слева.
57'
Ингасон Сверрир выбил мяч на угловой.
56'
Шимановски Александер из команды Леганес делает навес
56'
Удар от ворот произведет Гранада
56'
Мантовани Мартин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
56'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
Угловой
56'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Бустинса Унаи бьет и мяч от рикошета проходит мимо
55'
Габриэл Пирес нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Рико Диего из команды Леганес делает навес
Фол, нарушение
55'
Сампер Серхи из команды Гранада делает подножку. Габриэл Пирес заработал фол.
54'
Удар от ворот произведет Гранада
Фол, нарушение
53'
Мубарак Вакасо коснулся мяча рукой.
53'
Очоа Гильермо вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Шимановски Александер из команды Леганес делает навес
Офсайд
52'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес в офсайде
52'
Шимановски Александер из команды Леганес делает передачу за спину защитников.
52'
Рико Диего из команды Леганес делает неудачный навес.
51'
Рамос Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Шимановски Александер из команды Леганес подал угловой слева.
51'
Ингасон Сверрир выбил мяч на угловой.
50'
Шимановски Александер из команды Леганес делает навес
Фол, нарушение
50'
Карсела-Гонсалес Мехди коснулся мяча рукой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
50'
Сампер Серхи из команды Гранада. Это Моран Эрик заработал фол.
Фол, нарушение
48'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада. Это Сиовас Димитрис заработал фол.
47'
Удар от ворот произведет Гранада
47'
Шимановски Александер из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 9472 болельщиков
Фол, нарушение
46'
Ломбан Давид из команды Гранада делает подножку. Габриэл Пирес заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
46'
Рико Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Эктор Эрнандес из команды Гранада делает навес
46'
Игрок из команды Гранада делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
45'
Бустинса Унаи нарушает правила. Перейра Андреас пострадал
Желтая карточка
44'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада был наказан за старое нарушение.
Фол, нарушение
44'
Сампер Серхи из команды Гранада. Это Габриэл Пирес заработал фол.
44'
Герреро Мигель Анхель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада подал угловой справа.
44'
Куэнка Исаак из команды Гранада попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Герреро Мигель Анхель наказан за толчок Везу Рубен
Офсайд
42'
Мантовани Мартин из команды Леганес в офсайде
42'
Перес Рубен из команды Леганес делает навес
41'
Рамос Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Шимановски Александер из команды Леганес подал угловой слева.
41'
Ингасон Сверрир выбил мяч на угловой.
41'
Шимановски Александер из команды Леганес делает навес
40'
Удар от ворот произведет Гранада
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Эктор Эрнандес из команды Гранада делает навес
40'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Гранада
38'
Моран Эрик из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
37'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Очоа Гильермо из команды Гранада делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Травма, повреждение
36'
Эль-Жар Набиль возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Эль-Жар Набиль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
35'
Эль-Жар Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Эррерин Яго вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Мубарак Вакасо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает подножку. Карсела-Гонсалес Мехди заработал фол.
Офсайд
32'
Шимановски Александер из команды Леганес в офсайде
32'
Очоа Гильермо вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Рико Диего из команды Леганес делает навес
Фол, нарушение
31'
Куэнка Исаак из команды Гранада нарушает. Шимановски Александер пострадал, однако рефери не останавливает игру.
31'
Эррерин Яго вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Куэнка Исаак из команды Гранада делает навес
30'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
29'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес в офсайде
Фол, нарушение
29'
Сампер Серхи нарушает правила. Шимановски Александер пострадал
Фол, нарушение
28'
Ломбан Давид из команды Гранада. Это Герреро Мигель Анхель заработал фол.
28'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Сампер Серхи из команды Гранада делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
26'
Удар от ворот произведет Леганес
25'
Эль-Жар Набиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Перейра Андреас из команды Гранада подал угловой слева.
25'
Перейра Андреас из команды Гранада делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Перейра Андреас из команды Гранада устремляется вперед с мячом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Ингасон Сверрир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Рико Диего из команды Леганес делает навес
Фол, нарушение
24'
Перейра Андреас наказан за толчок Бустинса Унаи
23'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Шимановски Александер из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
21'
Сампер Серхи совершает грубый фол. Перес Рубен был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
19'
Удар от ворот произведет Гранада
19'
Перес Рубен из команды Леганес наносит неточный удар с лета
19'
Мантовани Мартин из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
19'
Шимановски Александер из команды Леганес подал угловой справа.
18'
Шимановски Александер бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
18'
Сампер Серхи из команды Гранада делает подножку. Габриэл Пирес заработал фол.
Фол, нарушение
17'
Габриэл Пирес нарушает правила. Куэнка Исаак пострадал
16'
Очоа Гильермо вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Габриэл Пирес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Шимановски Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Карсела-Гонсалес Мехди атакует сзади соперника. Рико Диего пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Леганес
14'
Перейра Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Моран Эрик из команды Леганес делает подножку. Рамос Адриан заработал фол.
13'
Удар от ворот произведет Гранада
12'
Рико Диего из команды Леганес делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
12'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает навес
11'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Куэнка Исаак из команды Гранада делает навес
Фол, нарушение
11'
Рико Диего из команды Леганес делает подножку. Карсела-Гонсалес Мехди заработал фол.
Фол, нарушение
10'
Перес Рубен из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Сампер Серхи.
10'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Эктор Эрнандес из команды Гранада делает навес
10'
Игрок из команды Гранада делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Эктор Эрнандес из команды Гранада делает навес
Фол, нарушение
9'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Куэнка Исаак.
8'
Удар от ворот произведет Гранада
8'
Перес Рубен из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
8'
Ингасон Сверрир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Шимановски Александер из команды Леганес делает навес
7'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Перейра Андреас из команды Гранада подал угловой слева.
7'
Сиовас Димитрис выбил мяч на угловой.
6'
Удар от ворот произведет Гранада
5'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
5'
Куэнка Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает навес
Фол, нарушение
4'
Перейра Андреас из команды Гранада. Это Бустинса Унаи заработал фол.
Фол, нарушение
4'
Сампер Серхи из команды Гранада нарушает. Шимановски Александер пострадал, однако рефери не останавливает игру.
2'
Удар от ворот произведет Гранада
2'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
Офсайд
1'
Рамос Адриан из команды Гранада в офсайде
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леганес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леганес 1:0 Гранада
Леганес
67.2% (133)
Ничья:
22.2% (44)
Гранада
10.6% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Леганес:
40.4% (80)
Леганес:
22.2% (44)
Ничья:
19.7% (39)
Гранада:
6.1% (12)
Гранада:
3.5% (7)
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