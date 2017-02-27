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Стадион:
Бетис
 
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Реал Сосьедад
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 25 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бетис - Реал Сосьедад, который состоится 03.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Бетис - Реал Сосьедад
Бетис
26.7% (27)
Ничья:
42.6% (43)
Реал Сосьедад
30.7% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.6% (39)
Бетис:
16.8% (17)
Реал Сосьедад:
13.9% (14)
Реал Сосьедад:
10.9% (11)
Бетис:
5% (5)
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