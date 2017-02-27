- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Бенито Вильямарин
Позже
Предыдущие игры
Бетис (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 25.02.2017 Бетис 1:2 Севилья П
- 17.02.2017 Гранада 4:1 Бетис П
- 11.02.2017 Бетис 0:0 Валенсия П
- 29.01.2017 Бетис 1:1 Барселона П
- 22.01.2017 Бетис 0:0 Спортинг Хихон П
- 14.01.2017 Атлетико М 1:0 Бетис П
- 08.01.2017 Бетис 2:0 Леганес П
- 16.12.2016 Алавес 1:0 Бетис П
- 11.12.2016 Бетис 1:0 Атлетик Б П
- 04.12.2016 Бетис 3:3 Сельта П
- 25.11.2016 Эйбар 3:1 Бетис П
- 18.11.2016 Бетис 2:0 Лас-Пальмас П
- 06.11.2016 Вильярреал 2:0 Бетис П
- 30.10.2016 Бетис 0:1 Эспаньол П
- 21.10.2016 Осасуна 1:2 Бетис П
- 15.10.2016 Бетис 1:6 Реал Мадрид П
- 30.09.2016 Реал Сосьедад 1:0 Бетис П
- 23.09.2016 Бетис 1:0 Малага П
- 20.09.2016 Севилья 1:0 Бетис П
- 16.09.2016 Бетис 2:2 Гранада П
Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 28.02.2017 Реал Сосьедад 2:2 Эйбар П
- 24.02.2017 Лас-Пальмас 0:1 Реал Сосьедад П
- 19.02.2017 Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал П
- 10.02.2017 Эспаньол 1:2 Реал Сосьедад П
- 05.02.2017 Реал Сосьедад 3:2 Осасуна П
- 29.01.2017 Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад П
- 22.01.2017 Реал Сосьедад 1:0 Сельта П
- 16.01.2017 Малага 0:2 Реал Сосьедад П
- 07.01.2017 Реал Сосьедад 0:4 Севилья П
- 17.12.2016 Гранада 0:2 Реал Сосьедад П
- 10.12.2016 Реал Сосьедад 3:2 Валенсия П
- 05.12.2016 Депортиво 5:1 Реал Сосьедад П
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона П
- 20.11.2016 Спортинг Хихон 1:3 Реал Сосьедад П
- 05.11.2016 Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М П
- 28.10.2016 Леганес 0:2 Реал Сосьедад П
- 22.10.2016 Реал Сосьедад 3:0 Алавес П
- 16.10.2016 Атлетик Б 3:2 Реал Сосьедад П
- 30.09.2016 Реал Сосьедад 1:0 Бетис П
- 24.09.2016 Эйбар 2:0 Реал Сосьедад П
Последние игры между собой
Бетис: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Реал Сосьедад: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
- 30.09.2016 Реал Сосьедад 1:0 Бетис Примера
- 31.01.2016 Реал Сосьедад 2:1 Бетис Примера
- 12.09.2015 Бетис 1:0 Реал Сосьедад Примера
- 27.04.2014 Бетис 0:1 Реал Сосьедад Примера
- 15.12.2013 Реал Сосьедад 5:1 Бетис Примера
- 04.03.2013 Реал Сосьедад 3:3 Бетис Примера
- 07.10.2012 Бетис 2:0 Реал Сосьедад Примера
- 10.04.2012 Реал Сосьедад 1:1 Бетис Примера
- 27.11.2011 Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера
- 23.05.2010 Бетис 1:0 Реал Сосьедад Сегунда
- 20.12.2009 Реал Сосьедад 2:0 Бетис Сегунда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|60 - 22
|55
|2.
|Барселона
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|65 - 20
|54
|3.
|Севилья
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|48 - 29
|52
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|44 - 21
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|14
|3
|8
|39 - 34
|45
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|10
|9
|5
|32 - 18
|39
|7.
|Эйбар
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|41 - 33
|39
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 29
|38
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|33 - 31
|35
|10.
|Сельта
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|37 - 37
|34
|11.
|Алавес
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|24 - 29
|33
|12.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|25
|8
|5
|12
|35 - 43
|29
|13.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|32 - 36
|28
|14.
|Бетис
|2:1 Заявка
|24
|7
|6
|11
|25 - 38
|27
|15.
|Малага
|1:2 Заявка
|25
|6
|8
|11
|32 - 42
|26
|16.
|Леганес
|0:1 Заявка
|25
|5
|6
|14
|20 - 40
|21
|17.
|Депортиво
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|26 - 39
|19
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|26 - 48
|17
|19.
|Гранада
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|22 - 52
|16
|20.
|Осасуна
|Заявка
|24
|1
|7
|16
|24 - 55
|10
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 25 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бетис - Реал Сосьедад, который состоится 03.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бетис - Реал Сосьедад, который состоится 03.03.2017.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Бетис - Реал Сосьедад
Бетис
26.7% (27)
Ничья:
42.6% (43)
Реал Сосьедад
30.7% (31)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.6% (39)
2:1 Бетис:
16.8% (17)
1:2 Реал Сосьедад:
13.9% (14)
0:1 Реал Сосьедад:
10.9% (11)
1:0 Бетис:
5% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация