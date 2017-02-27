- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Камп Ноу
Предыдущие игры
Барселона (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 01.03.2017 Барселона 6:1 Спортинг Хихон П
- 26.02.2017 Атлетико М 1:2 Барселона П
- 19.02.2017 Барселона 2:1 Леганес П
- 11.02.2017 Алавес 0:6 Барселона П
- 04.02.2017 Барселона 3:0 Атлетик Б П
- 29.01.2017 Бетис 1:1 Барселона П
- 22.01.2017 Эйбар 0:4 Барселона П
- 14.01.2017 Барселона 5:0 Лас-Пальмас П
- 08.01.2017 Вильярреал 1:1 Барселона П
- 18.12.2016 Барселона 4:1 Эспаньол П
- 13.12.2016 Аль-Ахли Джидда 3:5 Барселона КЧ
- 10.12.2016 Осасуна 0:3 Барселона П
- 06.12.2016 Барселона 4:0 Боруссия М ЛЧ
- 03.12.2016 Барселона 1:1 Реал Мадрид П
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона П
- 23.11.2016 Селтик 0:2 Барселона ЛЧ
- 19.11.2016 Барселона 0:0 Малага П
- 06.11.2016 Севилья 1:2 Барселона П
- 01.11.2016 Манчестер Сити 3:1 Барселона ЛЧ
- 29.10.2016 Барселона 1:0 Гранада П
Сельта (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 26.02.2017 Спортинг Хихон 1:1 Сельта П
- 19.02.2017 Сельта 3:0 Осасуна П
- 12.02.2017 Атлетико М 3:2 Сельта П
- 28.01.2017 Леганес 0:2 Сельта П
- 22.01.2017 Реал Сосьедад 1:0 Сельта П
- 15.01.2017 Сельта 1:0 Алавес П
- 08.01.2017 Сельта 3:1 Малага П
- 19.12.2016 Атлетик Б 2:1 Сельта П
- 11.12.2016 Сельта 0:3 Севилья П
- 08.12.2016 Панатинаикос 0:2 Сельта ЛЕ
- 04.12.2016 Бетис 3:3 Сельта П
- 27.11.2016 Сельта 3:1 Гранада П
- 24.11.2016 Сельта 1:1 Стандард ЛЕ
- 19.11.2016 Эйбар 1:0 Сельта П
- 06.11.2016 Сельта 2:1 Валенсия П
- 03.11.2016 Аякс 3:2 Сельта ЛЕ
- 30.10.2016 Лас-Пальмас 3:3 Сельта П
- 23.10.2016 Сельта 4:1 Депортиво П
- 20.10.2016 Сельта 2:2 Аякс ЛЕ
- 16.10.2016 Вильярреал 5:0 Сельта П
Последние игры между собой
Барселона: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
- 02.10.2016 Сельта 4:3 Барселона Примера
- 14.02.2016 Барселона 6:1 Сельта Примера
- 23.09.2015 Сельта 4:1 Барселона Примера
- 05.04.2015 Сельта 0:1 Барселона Примера
- 01.11.2014 Барселона 0:1 Сельта Примера
- 26.03.2014 Барселона 3:0 Сельта Примера
- 30.10.2013 Сельта 0:3 Барселона Примера
- 30.03.2013 Сельта 2:2 Барселона Примера
- 03.11.2012 Барселона 3:1 Сельта Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|71 - 21
|57
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|63 - 25
|56
|3.
|Севилья
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|48 - 29
|52
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|44 - 21
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|14
|3
|8
|39 - 34
|45
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|36 - 19
|42
|7.
|Эйбар
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|41 - 33
|39
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 29
|38
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|35 - 33
|36
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|39 - 39
|35
|11.
|Алавес
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|25 - 31
|33
|12.
|Валенсия
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|35 - 43
|29
|13.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|35 - 39
|29
|14.
|Бетис
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|25 - 38
|27
|15.
|Малага
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|32 - 42
|26
|16.
|Леганес
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|20 - 40
|21
|17.
|Депортиво
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|26 - 39
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|24 - 53
|19
|19.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|27 - 54
|17
|20.
|Осасуна
|Заявка
|25
|1
|7
|17
|25 - 59
|10
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 58 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Сельта, который состоится 04.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Сельта, который состоится 04.03.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Барселона - Сельта
Барселона
91.1% (82)
Ничья:
4.4% (4)
Сельта
4.4% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
3:1 Барселона:
24.4% (22)
2:0 Барселона:
20% (18)
2:1 Барселона:
17.8% (16)
3:0 Барселона:
10% (9)
1:0 Барселона:
5.6% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация