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Стадион:
Барселона
 
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Сельта
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 58 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Сельта, который состоится 04.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Барселона - Сельта
Барселона
91.1% (82)
Ничья:
4.4% (4)
Сельта
4.4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
24.4% (22)
Барселона:
20% (18)
Барселона:
17.8% (16)
Барселона:
10% (9)
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5.6% (5)
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