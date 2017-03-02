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Стадион:
Атлетико М
 
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Валенсия
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Валенсия, который состоится 05.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Валенсия
Атлетико М
91.4% (96)
Ничья:
5.7% (6)
Валенсия
2.9% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
42.9% (45)
Атлетико М:
29.5% (31)
Атлетико М:
8.6% (9)
Атлетико М:
1.9% (2)
Ничья:
1.9% (2)
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