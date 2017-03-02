- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Висенте Кальдерон
Позже
Предыдущие игры
Атлетико М (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 26.02.2017 Атлетико М 1:2 Барселона П
- 18.02.2017 Спортинг Хихон 1:4 Атлетико М П
- 12.02.2017 Атлетико М 3:2 Сельта П
- 04.02.2017 Атлетико М 2:0 Леганес П
- 28.01.2017 Алавес 0:0 Атлетико М П
- 22.01.2017 Атлетик Б 2:2 Атлетико М П
- 14.01.2017 Атлетико М 1:0 Бетис П
- 07.01.2017 Эйбар 0:2 Атлетико М П
- 17.12.2016 Атлетико М 1:0 Лас-Пальмас П
- 12.12.2016 Вильярреал 3:0 Атлетико М П
- 06.12.2016 Бавария 1:0 Атлетико М ЛЧ
- 03.12.2016 Атлетико М 0:0 Эспаньол П
- 27.11.2016 Осасуна 0:3 Атлетико М П
- 23.11.2016 Атлетико М 2:0 ПСВ ЛЧ
- 19.11.2016 Атлетико М 0:3 Реал Мадрид П
- 05.11.2016 Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М П
- 01.11.2016 Атлетико М 2:1 Ростов ЛЧ
- 29.10.2016 Атлетико М 4:2 Малага П
- 23.10.2016 Севилья 1:0 Атлетико М П
- 19.10.2016 Ростов 0:1 Атлетико М ЛЧ
Валенсия (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 28.02.2017 Валенсия 1:0 Леганес П
- 25.02.2017 Алавес 2:1 Валенсия П
- 22.02.2017 Валенсия 2:1 Реал Мадрид П
- 19.02.2017 Валенсия 2:0 Атлетик Б П
- 11.02.2017 Бетис 0:0 Валенсия П
- 04.02.2017 Валенсия 0:4 Эйбар П
- 30.01.2017 Лас-Пальмас 3:1 Валенсия П
- 21.01.2017 Вильярреал 0:2 Валенсия П
- 15.01.2017 Валенсия 2:1 Эспаньол П
- 09.01.2017 Осасуна 3:3 Валенсия П
- 10.12.2016 Реал Сосьедад 3:2 Валенсия П
- 04.12.2016 Валенсия 2:2 Малага П
- 26.11.2016 Севилья 2:1 Валенсия П
- 20.11.2016 Валенсия 1:1 Гранада П
- 06.11.2016 Сельта 2:1 Валенсия П
- 31.10.2016 Депортиво 1:1 Валенсия П
- 22.10.2016 Валенсия 2:3 Барселона П
- 16.10.2016 Спортинг Хихон 1:2 Валенсия П
- 02.10.2016 Валенсия 0:2 Атлетико М П
- 25.09.2016 Леганес 1:2 Валенсия П
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Валенсия: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
- 02.10.2016 Валенсия 0:2 Атлетико М Примера
- 06.03.2016 Валенсия 1:3 Атлетико М Примера
- 25.10.2015 Атлетико М 2:1 Валенсия Примера
- 08.03.2015 Атлетико М 1:1 Валенсия Примера
- 04.10.2014 Валенсия 3:1 Атлетико М Примера
- 27.04.2014 Валенсия 0:1 Атлетико М Примера
- 15.01.2014 Атлетико М 2:0 Валенсия Кубок Короля
- 08.01.2014 Валенсия 1:1 Атлетико М Кубок Короля
- 16.12.2013 Атлетико М 3:0 Валенсия Примера
- 31.03.2013 Атлетико М 1:1 Валенсия Примера
- 04.11.2012 Валенсия 2:0 Атлетико М Примера
- 26.04.2012 Валенсия 0:1 Атлетико М Лига Европы
- 19.04.2012 Атлетико М 4:2 Валенсия Лига Европы
- 06.02.2012 Атлетико М 0:0 Валенсия Примера
- 11.09.2011 Валенсия 1:0 Атлетико М Примера
- 12.02.2011 Атлетико М 1:2 Валенсия Примера
- 23.09.2010 Валенсия 1:1 Атлетико М Примера
- 08.04.2010 Атлетико М 0:0 Валенсия Лига Европы
- 01.04.2010 Валенсия 2:2 Атлетико М Лига Европы
- 28.02.2010 Атлетико М 4:1 Валенсия Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|71 - 21
|57
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|63 - 25
|56
|3.
|Севилья
|1:0 Заявка
|25
|17
|4
|4
|49 - 29
|55
|4.
|Атлетико М
|1:1 Заявка
|25
|13
|7
|5
|45 - 22
|46
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|14
|3
|8
|39 - 34
|45
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|36 - 19
|42
|7.
|Эйбар
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|41 - 33
|39
|8.
|Атлетик Б
|0:1 Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 30
|38
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|35 - 33
|36
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|39 - 39
|35
|11.
|Алавес
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|25 - 31
|33
|12.
|Валенсия
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|35 - 43
|29
|13.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|35 - 39
|29
|14.
|Бетис
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|25 - 38
|27
|15.
|Малага
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|32 - 42
|26
|16.
|Леганес
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|20 - 40
|21
|17.
|Депортиво
|1:1 Заявка
|24
|4
|8
|12
|27 - 40
|20
|18.
|Гранада
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|24 - 53
|19
|19.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|27 - 54
|17
|20.
|Осасуна
|Заявка
|25
|1
|7
|17
|25 - 59
|10
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 29 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Валенсия, который состоится 05.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Валенсия, который состоится 05.03.2017.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Атлетико М - Валенсия
Атлетико М
91.4% (96)
Ничья:
5.7% (6)
Валенсия
2.9% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Атлетико М:
42.9% (45)
2:0 Атлетико М:
29.5% (31)
1:0 Атлетико М:
8.6% (9)
3:1 Атлетико М:
1.9% (2)
1:1 Ничья:
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация