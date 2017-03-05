Стадион: Сан-Мамес Зрители: 33438
48' Желтая карточкаБеньят Эчебария
67' Желтая карточкаФорнальс Пабло
1:0
72' ПенальтиГарсия Рауль
72' Желтая карточкаКеко Серхио
74' Желтая карточкаХуан Карлос Перес
80' Желтая карточкаКамачо Начо
90' Желтая карточкаШарлес Диас
90' Желтая карточкаГарсия Рауль
90' Желтая карточкаСаборит Энрик
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
93'
Саборит Энрик получает желтую карточку.
93'
Саборит Энрик из команды Атлетик Б опасно играет. Чуть не пострадал Росалес Роберто.
92'
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Лекуе Иньиго получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
92'
Лекуе Иньиго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Лекуе Иньиго возвращается на поле, всё в порядке.
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
92'
Шарлес Диас из команды Малага делает подножку. Лапорт Эмерик заработал фол.
92'
Лапорт Эмерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
Гарсия Рауль получает желтую карточку.
90'
Шарлес Диас получает желтую карточку.
90'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
90'
Лекуе Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Чори Кастро из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Ираисос Горка.
88'
88'
Гарсия Рауль пробил головой, вратарь справился с ударом.
88'
87'
Чори Кастро из команды Малага делает подножку. Лекуе Иньиго заработал фол.
87'
86'
Тактическая замена. Камачо Начо уходит с поля и его заменяет Сандро Рамирес
86'
Тактическая замена. Сусаета Маркель уходит с поля и его заменяет Саборит Энрик
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
85'
Вильялибре Асьер пробил головой, вратарь справился с ударом.
85'
Лапорт Эмерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Росалес Роберто из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Сусаета Маркель.
84'
84'
Шарлес Диас из команды Малага бьет головой мимо ворот
84'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага делает навес
84'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает неудачный навес.
83'
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Чори Кастро из команды Малага делает навес
81'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает подножку. Камачо Начо заработал фол.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Камачо Начо получает желтую карточку за споры
80'
Камачо Начо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Лапорт Эмерик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
80'
79'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Эн-Несири Юссеф
79'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает навес
78'
Боведа Энеко из команды Атлетик Б делает подножку. Демикелис Мартин заработал фол.
77'
Чори Кастро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Тактическая замена. Уильямс Иньяки уходит с поля и его заменяет Боведа Энеко
76'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает подножку. Кеко Серхио заработал фол.
76'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
76'
Йерай Альварес выбил мяч подальше от ворот.
75'
75'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
74'
Хуан Карлос Перес получает желтую карточку.
74'
Хуан Карлос Перес из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Уильямс Иньяки.
74'
Камачо Начо из команды Малага. Это Уильямс Иньяки заработал фол.
73'
Тактическая замена. Хони Родригес уходит с поля и его заменяет Чори Кастро
72'
Кеко Серхио получает желтую карточку за неспортивное поведение
72'
Г О О О О О Л - Гарсия Рауль из команды Атлетик Б забивает пенальти
71'
ПЕНАЛЬТИ! Камачо Начо сыграл рукой в своей штрафной площади.
71'
71'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает навес
71'
71'
Форнальс Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
70'
Лапорт Эмерик из команды Атлетик Б делает подножку. Шарлес Диас заработал фол.
68'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Форнальс Пабло зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
67'
Форнальс Пабло из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Лапорт Эмерик.
67'
67'
Гарсия Рауль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
Форнальс Пабло из команды Малага в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
64'
Уильямс Иньяки нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Вильялибре Асьер из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
63'
63'
Шарлес Диас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Тактическая замена. Муньяин Икер уходит с поля и его заменяет Вильялибре Асьер
62'
62'
Камачо Начо из команды Малага делает навес
61'
61'
Муньяин Икер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
61'
60'
Хуан Карлос Перес выбил мяч на угловой.
60'
Лапорт Эмерик из команды Атлетик Б попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
60'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
59'
Эрнандес Луис выбил мяч на угловой.
59'
59'
59'
Камачо Начо возвращается на поле, всё в порядке.
58'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Камачо Начо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
57'
Камачо Начо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Камачо Начо из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Сан-Хосе Микель.
56'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б опасно играет. Чуть не пострадал Камени Карлос.
56'
56'
56'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
56'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
54'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает подножку. Форнальс Пабло заработал фол.
54'
54'
54'
53'
53'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б бьет головой мимо ворот
52'
52'
51'
Сегодняшная посещаемость составляет 33438 болельщиков
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
50'
Льоренте Диего из команды Малага бьет головой мимо ворот
50'
Хуан Карлос Перес из команды Малага подал угловой справа.
50'
Ираисос Горка выбил мяч на угловой.
50'
Камачо Начо из команды Малага подал угловой справа.
50'
После удара головой, который сделал Хони Родригес мяч выносится вратарем на угловой
49'
Эрнандес Луис из команды Малага делает передачу одноклубнику.
49'
49'
48'
Беньят Эчебария - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
48'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б. Это Форнальс Пабло заработал фол.
48'
48'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
46'
46'
46'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
47'
47'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Лекуе Иньиго бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
44'
Шарлес Диас из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Йерай Альварес.
44'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
43'
43'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б в офсайде
42'
42'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает навес
42'
42'
41'
41'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
40'
Форнальс Пабло из команды Малага. Это Йерай Альварес заработал фол.
39'
38'
Гарсия Рауль наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
38'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
38'
Уильямс Иньяки на финте ушёл от оппонента.
38'
Лапорт Эмерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает навес
37'
36'
Йерай Альварес из команды Атлетик Б бьет головой мимо ворот
36'
36'
Демикелис Мартин выбил мяч на угловой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б бьет головой мимо ворот
35'
35'
35'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
34'
34'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Лекуе Иньиго на финте ушёл от оппонента.
33'
33'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
32'
32'
32'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
Камачо Начо из команды Малага делает подножку. Сусаета Маркель заработал фол.
29'
Форнальс Пабло из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Йерай Альварес из команды Атлетик Б опасно играет. Чуть не пострадал Камачо Начо.
27'
27'
27'
27'
Камени Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Кеко Серхио из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
25'
Муньяин Икер коснулся мяча рукой.
25'
Ираисос Горка вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Хони Родригес из команды Малага делает навес
24'
24'
Росалес Роберто из команды Малага делает неудачный навес.
24'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
23'
23'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает навес
23'
Кеко Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Сусаета Маркель имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
23'
Сусаета Маркель оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
23'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б устремляется вперед с мячом.
22'
Хуан Карлос Перес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
22'
Йерай Альварес выбил мяч подальше от ворот.
21'
Лапорт Эмерик наказан за толчок Камени Карлос
21'
21'
Льоренте Диего из команды Малага. Это Муньяин Икер заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
19'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает подножку. Кеко Серхио заработал фол.
19'
Форнальс Пабло из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
17'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Камачо Начо из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Гарсия Рауль.
16'
16'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б устремляется вперед с мячом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Хони Родригес коснулся мяча рукой.
15'
Хони Родригес из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Камени Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Лапорт Эмерик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
13'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
13'
Эрнандес Луис выбил мяч на угловой.
12'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Камачо Начо из команды Малага делает подножку. Сусаета Маркель заработал фол.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
9'
Шарлес Диас из команды Малага в офсайде
9'
8'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б наносит неточный удар с лета
8'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
8'
Росалес Роберто выбил мяч на угловой.
8'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Кеко Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Демикелис Мартин выбил мяч на угловой.
7'
Уильямс Иньяки на финте ушёл от оппонента.
7'
7'
Сусаета Маркель на финте ушёл от оппонента.
6'
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
5'
Камачо Начо из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Гарсия Рауль.
5'
3'
3'
Шарлес Диас из команды Малага бьет головой мимо ворот
3'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
3'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
2'
2'
Льоренте Диего наказан за толчок Гарсия Рауль
2'
Хони Родригес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
2'
Форнальс Пабло из команды Малага делает навес
1'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б опасно играет. Чуть не пострадал Демикелис Мартин.
1'
Шарлес Диас имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
1'
Хони Родригес из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
1'
Форнальс Пабло из команды Малага делает передачу за спину защитников.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малага". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Малага
Атлетик Б
93.6% (206)
Ничья:
5% (11)
Малага
1.4% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Атлетик Б:
45.9% (101)
1:0 Атлетик Б:
25.9% (57)
2:0 Атлетик Б:
13.2% (29)
3:1 Атлетик Б:
4.5% (10)
1:1 Ничья:
3.6% (8)
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