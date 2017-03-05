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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 33438
Атлетик Б
1:0
Конец матча
Малага
0'
48' Желтая карточка
Беньят Эчебария
67' Желтая карточка
Форнальс Пабло
1:0
72' Пенальти
Гарсия Рауль
72' Желтая карточка
Кеко Серхио
74' Желтая карточка
Хуан Карлос Перес
80' Желтая карточка
Камачо Начо
90' Желтая карточка
Шарлес Диас
90' Желтая карточка
Гарсия Рауль
90' Желтая карточка
Саборит Энрик
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Желтая карточка
93'
Саборит Энрик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
93'
Саборит Энрик из команды Атлетик Б опасно играет. Чуть не пострадал Росалес Роберто.
92'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

Травма, повреждение
92'
Лекуе Иньиго получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
92'
Лекуе Иньиго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
92'
Лекуе Иньиго возвращается на поле, всё в порядке.
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
92'
Шарлес Диас из команды Малага делает подножку. Лапорт Эмерик заработал фол.
92'
Лапорт Эмерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
90'
Гарсия Рауль получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Шарлес Диас получает желтую карточку.
90'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
90'
Лекуе Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Чори Кастро из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
88'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Ираисос Горка.
88'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
88'
Гарсия Рауль пробил головой, вратарь справился с ударом.
88'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Чори Кастро из команды Малага делает подножку. Лекуе Иньиго заработал фол.
87'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Тактическая замена. Камачо Начо уходит с поля и его заменяет Сандро Рамирес
86'
Тактическая замена. Сусаета Маркель уходит с поля и его заменяет Саборит Энрик
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
85'
Вильялибре Асьер пробил головой, вратарь справился с ударом.
85'
Лапорт Эмерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Росалес Роберто из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Сусаета Маркель.
84'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
84'
Шарлес Диас из команды Малага бьет головой мимо ворот
84'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага делает навес
84'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает неудачный навес.
83'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Чори Кастро из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
81'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает подножку. Камачо Начо заработал фол.
80'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Желтая карточка
80'
Камачо Начо получает желтую карточку за споры
80'
Камачо Начо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Лапорт Эмерик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
80'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Эн-Несири Юссеф
79'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
78'
Боведа Энеко из команды Атлетик Б делает подножку. Демикелис Мартин заработал фол.
77'
Чори Кастро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Тактическая замена. Уильямс Иньяки уходит с поля и его заменяет Боведа Энеко
Фол, нарушение
76'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает подножку. Кеко Серхио заработал фол.
76'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
76'
Йерай Альварес выбил мяч подальше от ворот.
75'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Желтая карточка
74'
Хуан Карлос Перес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
74'
Хуан Карлос Перес из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Уильямс Иньяки.
Фол, нарушение
74'
Камачо Начо из команды Малага. Это Уильямс Иньяки заработал фол.
73'
Тактическая замена. Хони Родригес уходит с поля и его заменяет Чори Кастро
Желтая карточка
72'
Кеко Серхио получает желтую карточку за неспортивное поведение
Описание гола
72'
Г О О О О О Л - Гарсия Рауль из команды Атлетик Б забивает пенальти
Фол, нарушение
71'
ПЕНАЛЬТИ! Камачо Начо сыграл рукой в своей штрафной площади.
71'
Демикелис Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает навес
71'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
71'
Форнальс Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
70'
Лапорт Эмерик из команды Атлетик Б делает подножку. Шарлес Диас заработал фол.
68'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
67'
Форнальс Пабло зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
Фол, нарушение
67'
Форнальс Пабло из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Лапорт Эмерик.
67'
Удар от ворот произведет Малага
67'
Гарсия Рауль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
65'
Форнальс Пабло из команды Малага в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
64'
Уильямс Иньяки нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Вильялибре Асьер из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
63'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
63'
Шарлес Диас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Тактическая замена. Муньяин Икер уходит с поля и его заменяет Вильялибре Асьер
62'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Камачо Начо из команды Малага делает навес
61'
Удар от ворот произведет Малага
61'
Муньяин Икер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Хуан Карлос Перес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
60'
Хуан Карлос Перес выбил мяч на угловой.
60'
Лапорт Эмерик из команды Атлетик Б попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
60'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
59'
Эрнандес Луис выбил мяч на угловой.
59'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает навес
59'
Удар от ворот произведет Малага
Травма, повреждение
59'
Камачо Начо возвращается на поле, всё в порядке.
58'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
58'
Камачо Начо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
57'
Камачо Начо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
57'
Камачо Начо из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Сан-Хосе Микель.
Фол, нарушение
56'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б опасно играет. Чуть не пострадал Камени Карлос.
56'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает навес
56'
Демикелис Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
56'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
54'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает подножку. Форнальс Пабло заработал фол.
54'
Демикелис Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает навес
54'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Малага
53'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б бьет головой мимо ворот
52'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает навес
52'
Удар от ворот произведет Малага
51'
Сегодняшная посещаемость составляет 33438 болельщиков
51'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
50'
Льоренте Диего из команды Малага бьет головой мимо ворот
Угловой
50'
Хуан Карлос Перес из команды Малага подал угловой справа.
50'
Ираисос Горка выбил мяч на угловой.
Угловой
50'
Камачо Начо из команды Малага подал угловой справа.
50'
После удара головой, который сделал Хони Родригес мяч выносится вратарем на угловой
49'
Эрнандес Луис из команды Малага делает передачу одноклубнику.
49'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
49'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
48'
Беньят Эчебария - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
48'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б. Это Форнальс Пабло заработал фол.
48'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает навес
47'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес
46'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
47'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Лекуе Иньиго бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
Демикелис Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Хуан Карлос Перес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
44'
Шарлес Диас из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Йерай Альварес.
44'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
43'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
43'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б в офсайде
42'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает навес
42'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
40'
Форнальс Пабло из команды Малага. Это Йерай Альварес заработал фол.
39'
Удар от ворот произведет Малага
38'
Гарсия Рауль наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
38'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
38'
Уильямс Иньяки на финте ушёл от оппонента.
38'
Лапорт Эмерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает навес
37'
Удар от ворот произведет Малага
36'
Йерай Альварес из команды Атлетик Б бьет головой мимо ворот
Угловой
36'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
36'
Демикелис Мартин выбил мяч на угловой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б бьет головой мимо ворот
35'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает навес
35'
Демикелис Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
34'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Лекуе Иньиго на финте ушёл от оппонента.
33'
Удар от ворот произведет Малага
33'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
32'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает навес
32'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
30'
Камачо Начо из команды Малага делает подножку. Сусаета Маркель заработал фол.
29'
Форнальс Пабло из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
29'
Йерай Альварес из команды Атлетик Б опасно играет. Чуть не пострадал Камачо Начо.
27'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает навес
27'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Камени Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает навес
26'
Кеко Серхио из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
25'
Муньяин Икер коснулся мяча рукой.
25'
Ираисос Горка вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Хони Родригес из команды Малага делает навес
24'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
24'
Росалес Роберто из команды Малага делает неудачный навес.
24'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
23'
Демикелис Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает навес
23'
Кеко Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
23'
Сусаета Маркель имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
23'
Сусаета Маркель оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
23'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б устремляется вперед с мячом.
22'
Хуан Карлос Перес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
22'
Йерай Альварес выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
21'
Лапорт Эмерик наказан за толчок Камени Карлос
21'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Льоренте Диего из команды Малага. Это Муньяин Икер заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
19'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает подножку. Кеко Серхио заработал фол.
19'
Форнальс Пабло из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
16'
Камачо Начо из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Гарсия Рауль.
16'
Удар от ворот произведет Малага
16'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б устремляется вперед с мячом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
15'
Хони Родригес коснулся мяча рукой.
15'
Хони Родригес из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Удар от ворот произведет Малага
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Камени Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Лапорт Эмерик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
13'
Эрнандес Луис выбил мяч на угловой.
12'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
11'
Камачо Начо из команды Малага делает подножку. Сусаета Маркель заработал фол.
10'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
9'
Шарлес Диас из команды Малага в офсайде
9'
Удар от ворот произведет Малага
8'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б наносит неточный удар с лета
Угловой
8'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
8'
Росалес Роберто выбил мяч на угловой.
8'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Кеко Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
7'
Демикелис Мартин выбил мяч на угловой.
7'
Уильямс Иньяки на финте ушёл от оппонента.
7'
Удар от ворот произведет Малага
7'
Сусаета Маркель на финте ушёл от оппонента.
6'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Хуан Карлос Перес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
Фол, нарушение
5'
Камачо Начо из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Гарсия Рауль.
5'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
3'
Шарлес Диас из команды Малага бьет головой мимо ворот
3'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
3'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Льоренте Диего наказан за толчок Гарсия Рауль
2'
Хони Родригес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
2'
Форнальс Пабло из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
1'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б опасно играет. Чуть не пострадал Демикелис Мартин.
1'
Шарлес Диас имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
1'
Хони Родригес из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
1'
Форнальс Пабло из команды Малага делает передачу за спину защитников.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малага". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Малага
Атлетик Б
93.6% (206)
Ничья:
5% (11)
Малага
1.4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетик Б:
45.9% (101)
Атлетик Б:
25.9% (57)
Атлетик Б:
13.2% (29)
Атлетик Б:
4.5% (10)
Ничья:
3.6% (8)
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