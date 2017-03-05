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Стадион:
Лас-Пальмас
1:0
Первый тайм: 13'
Осасуна
0'
1:0
7' Гол
Хесе Родригес
11' Желтая карточка
Гарсия Давид III
13'
Первый тайм
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Виера Хонатан, и мяч снова в игре
13'
Ливайя Марко из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
Угловой
13'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
13'
Лемос Маурисио бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Желтая карточка
11'
Гарсия Давид III получает желтую карточку.
Фол, нарушение
11'
Гарсия Давид III совершает грубый фол. Висенте Гомес был жертвой
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Матч остановлен
7'
Виера Хонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хесе Родригес записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
7'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
7'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Хесе Родригес на финте ушёл от оппонента.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Удар от ворот произведет Осасуна
5'
Висенте Гомес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
4'
Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает навес
Фол, нарушение
3'
Лемос Маурисио из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Кодро Кенан.
2'
Ливайя Марко из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
2'
Олавиде Мигель из команды Осасуна. Это Кастельяно Дани заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет Осасуна
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:0 Осасуна
Лас-Пальмас
86.3% (183)
Ничья:
8% (17)
Осасуна
5.7% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Лас-Пальмас:
32.1% (68)
Лас-Пальмас:
23.6% (50)
Лас-Пальмас:
20.8% (44)
Ничья:
7.1% (15)
Лас-Пальмас:
6.1% (13)
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