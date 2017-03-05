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Стадион: Гран Канария
1:0
Первый тайм: 13'
1:0
7' ГолХесе Родригес
11' Желтая карточкаГарсия Давид III
|
7'
1:0
11'
Состав команд
13
Варас
Хави
17
Бигас
Педро
15
Роке
Меса
15
Унаи
Гарсия
16
Фуэнтес
Хуан
18
Мерида
Фран
24
Лоэ
Рауль
17
Хайме
Ромеро
19
Кодро
Кенан
Лас-Пальмас 4-3-3
- Основной состав
- 13 Варас Хави Вратарь
- 2 Симон Давид Защитник
- 3 Лемос Маурисио Защитник
- 17 Бигас Педро Защитник
- 23 Кастельяно Дани Защитник
- 4 Висенте Гомес Полузащитник
- 15 Роке Меса Полузащитник
- 21 Виера Хонатан Полузащитник
- 24 Тана Домингес Нападающий
- 9 Ливайя Марко Нападающий
- 10 Хесе Родригес Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лисоайн Рауль Вратарь
- 5 Гарсия Давид Защитник
- 19 Матео Гарсия Полузащитник
- 20 Халилович Ален Полузащитник
- 11 Момо Фигероа Полузащитник
- 14 Эрнан Сантана Полузащитник
- 7 Кевин-Принс Боатенг Нападающий
- Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Кастельяно Хави Травмирован
- Мичел Маседо Травмирован
- Монторо Анхель Травмирован
Осасуна 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Сиригу Сальваторе Вратарь
- 6 Ойер Санхурхо Защитник
- 5 Гарсия Давид III Защитник
- 15 Унаи Гарсия Защитник
- 16 Фуэнтес Хуан Защитник
- 18 Мерида Фран Полузащитник
- 24 Лоэ Рауль Полузащитник
- 20 Де лас Куэвас Мигель Полузащитник
- 35 Олавиде Мигель Полузащитник
- 17 Хайме Ромеро Полузащитник
- 19 Кодро Кенан Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Наусет Сесилио Вратарь
- 34 Буньюэль Айтор Защитник
- 11 Беренгер Алекс Полузащитник
- 10 Торрес Роберто Полузащитник
- 7 Леон Серхио Нападающий
- 12 Ривьер Эммануэль Нападающий
- 22 Nikola Vujadinovic I
- Главный тренер: Васильевич Петар
- Травмы и дисквалификации
- Фланьо Хавьер Травмирован
- Дигар Дидье Травмирован
- Фланьо Мигель Травмирован
- Фаусто Травмирован
Предыдущие игры
Лас-Пальмас (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 01.03.2017 Реал Мадрид 3:3 Лас-Пальмас П
- 24.02.2017 Лас-Пальмас 0:1 Реал Сосьедад П
- 20.02.2017 Малага 2:1 Лас-Пальмас П
- 12.02.2017 Лас-Пальмас 0:1 Севилья П
- 06.02.2017 Гранада 1:0 Лас-Пальмас П
- 30.01.2017 Лас-Пальмас 3:1 Валенсия П
- 20.01.2017 Лас-Пальмас 1:1 Депортиво П
- 14.01.2017 Барселона 5:0 Лас-Пальмас П
- 07.01.2017 Лас-Пальмас 1:0 Спортинг Хихон П
- 17.12.2016 Атлетико М 1:0 Лас-Пальмас П
- 10.12.2016 Лас-Пальмас 1:1 Леганес П
- 04.12.2016 Алавес 1:1 Лас-Пальмас П
- 28.11.2016 Лас-Пальмас 3:1 Атлетик Б П
- 18.11.2016 Бетис 2:0 Лас-Пальмас П
- 05.11.2016 Лас-Пальмас 1:0 Эйбар П
- 30.10.2016 Лас-Пальмас 3:3 Сельта П
- 23.10.2016 Вильярреал 2:1 Лас-Пальмас П
- 14.10.2016 Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол П
- 01.10.2016 Осасуна 2:2 Лас-Пальмас П
- 24.09.2016 Лас-Пальмас 2:2 Реал Мадрид П
Осасуна (последние 20 матчей: +1 =5 -14)
- 01.03.2017 Осасуна 1:4 Вильярреал П
- 26.02.2017 Эспаньол 3:0 Осасуна П
- 19.02.2017 Сельта 3:0 Осасуна П
- 11.02.2017 Осасуна 1:3 Реал Мадрид П
- 05.02.2017 Реал Сосьедад 3:2 Осасуна П
- 27.01.2017 Осасуна 1:1 Малага П
- 22.01.2017 Осасуна 3:4 Севилья П
- 15.01.2017 Гранада 1:1 Осасуна П
- 09.01.2017 Осасуна 3:3 Валенсия П
- 18.12.2016 Депортиво 2:0 Осасуна П
- 10.12.2016 Осасуна 0:3 Барселона П
- 04.12.2016 Спортинг Хихон 3:1 Осасуна П
- 27.11.2016 Осасуна 0:3 Атлетико М П
- 21.11.2016 Леганес 2:0 Осасуна П
- 05.11.2016 Осасуна 0:1 Алавес П
- 30.10.2016 Атлетик Б 1:1 Осасуна П
- 21.10.2016 Осасуна 1:2 Бетис П
- 17.10.2016 Эйбар 2:3 Осасуна П
- 01.10.2016 Осасуна 2:2 Лас-Пальмас П
- 25.09.2016 Вильярреал 3:1 Осасуна П
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|76 - 21
|60
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|67 - 26
|59
|3.
|Севилья
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|49 - 29
|55
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|48 - 22
|49
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|15
|3
|8
|42 - 36
|48
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|38 - 19
|45
|7.
|Эйбар
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|42 - 37
|39
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 30
|38
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|35 - 35
|36
|10.
|Сельта
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|39 - 44
|35
|11.
|Алавес
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|25 - 31
|33
|12.
|Лас-Пальмас
|0:0 Заявка
|26
|7
|9
|10
|35 - 39
|30
|13.
|Валенсия
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|35 - 46
|29
|14.
|Бетис
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|27 - 41
|27
|15.
|Малага
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|32 - 42
|26
|16.
|Леганес
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|21 - 40
|24
|17.
|Депортиво
|Заявка
|25
|5
|8
|12
|28 - 40
|23
|18.
|Гранада
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|24 - 54
|19
|19.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|27 - 55
|17
|20.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|26
|1
|8
|17
|25 - 59
|11
Первый тайм
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Виера Хонатан, и мяч снова в игре
13'
Ливайя Марко из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
13'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
13'
Лемос Маурисио бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
Гарсия Давид III получает желтую карточку.
11'
Гарсия Давид III совершает грубый фол. Висенте Гомес был жертвой
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Матч остановлен
7'
Виера Хонатан сделал результативную передачу.
7'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хесе Родригес записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
7'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
7'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Хесе Родригес на финте ушёл от оппонента.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Удар от ворот произведет Осасуна
5'
Висенте Гомес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
4'
Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает навес
3'
Лемос Маурисио из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Кодро Кенан.
2'
Ливайя Марко из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
2'
Олавиде Мигель из команды Осасуна. Это Кастельяно Дани заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет Осасуна
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:0 Осасуна
Лас-Пальмас
86.3% (183)
Ничья:
8% (17)
Осасуна
5.7% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лас-Пальмас:
32.1% (68)
1:0 Лас-Пальмас:
23.6% (50)
2:0 Лас-Пальмас:
20.8% (44)
1:1 Ничья:
7.1% (15)
3:1 Лас-Пальмас:
6.1% (13)
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