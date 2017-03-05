Стадион: Эль Молиньон Зрители: 24307
0:1
Конец матча
0:0
32' Не забитый пенальтиЧолак Эмре
45' Желтая карточкаДуглас Перейра
0:1
45' ГолМоскера Педро
45' Желтая карточкаНаварро Фернандо
53' Желтая карточкаАррибас Алехандро
59' Желтая карточкаМоскера Педро
71' Желтая карточкаМере Хорхе
72' Желтая карточкаВесга Микель
88' Желтая карточкаХиль Карлес
88' Желтая карточкаКанелья Роберто
88' Желтая карточкаЛуизинью Коррейя
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
93'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон наносит очень неточный удар.
93'
Чоп Дуйе из команды Спортинг Хихон делает навес
93'
93'
92'
92'
Хиль Карлес из команды Депортиво разыграл угловой с левого угла.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хоселу Санмартин из команды Депортиво наносит очень неточный удар.
90'
90'
Бурги Хорхе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Хоселу Санмартин из команды Депортиво делает подножку. Альварес Серхио заработал фол.
88'
Луизинью Коррейя получает желтую карточку.
88'
Канелья Роберто получает желтую карточку.
88'
Хиль Карлес получает желтую карточку.
88'
Хиль Карлес из команды Депортиво опасно играет. Чуть не пострадал Весга Микель.
87'
Москера Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон разыграл угловой с левого угла.
87'
87'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
87'
Борхес Сельсо выбил мяч на угловой.
86'
Бурги Хорхе на финте ушёл от оппонента.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Тактическая замена. Луизинью Коррейя уходит с поля и его заменяет Джон Ола
83'
83'
Кастро Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Наварро Фернандо из команды Депортиво делает подножку. Кастро Карлос заработал фол.
82'
82'
Чоп Дуйе из команды Спортинг Хихон делает навес
82'
Траоре Ласина мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
82'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон делает навес
82'
82'
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
80'
Фахир Файсал из команды Депортиво подал угловой слева.
79'
Мере Хорхе выбил мяч на угловой.
79'
79'
Игроки ФК "Депортиво" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников.
78'
78'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон делает навес
77'
77'
Луизинью Коррейя бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Тактическая замена. Дуглас Перейра уходит с поля и его заменяет Чоп Дуйе
75'
75'
Кармона Карлос II делает скидку к воротам
75'
74'
74'
Кастро Карлос из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
74'
73'
73'
73'
73'
Хоселу Санмартин из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Весга Микель получает желтую карточку.
72'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон делает подножку. Москера Педро заработал фол.
72'
Хоселу Санмартин из команды Депортиво наносит очень неточный удар.
72'
72'
71'
Мере Хорхе получает желтую карточку.
71'
Мере Хорхе из команды Спортинг Хихон делает подножку. Хиль Карлес заработал фол.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
68'
68'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон бьет головой мимо ворот
68'
67'
Сегодняшная посещаемость составляет 24307 болельщиков
66'
Тактическая замена. Родригес Виктор II уходит с поля и его заменяет Кастро Карлос
66'
Тактическая замена. Андоне Флорин уходит с поля и его заменяет Хоселу Санмартин
65'
65'
Хуанфран Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бурги Хорхе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Хиль Карлес из команды Депортиво делает подножку. Бурги Хорхе заработал фол.
64'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Хиль Карлес из команды Депортиво делает подножку. Родригес Виктор II заработал фол.
62'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Луизинью Коррейя заработал фол.
61'
61'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон бьет головой мимо ворот
61'
61'
61'
60'
60'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон наносит очень неточный удар.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Москера Педро получает желтую карточку.
59'
Москера Педро из команды Депортиво делает подножку. Бурги Хорхе заработал фол.
58'
58'
Тактическая замена. Чолак Эмре уходит с поля и его заменяет Хиль Карлес
57'
57'
Весга Микель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
57'
Весга Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
56'
56'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает подножку. Чолак Эмре заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
54'
Родригес Виктор II бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
53'
Аррибас Алехандро получает желтую карточку.
53'
Аррибас Алехандро из команды Депортиво делает подножку. Аморебьета Фернандо заработал фол.
52'
52'
Родригес Виктор II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Аррибас Алехандро атакует сзади соперника. Траоре Ласина пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон наносит очень неточный удар.
49'
Бурги Хорхе на финте ушёл от оппонента.
49'
48'
48'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает навес
47'
47'
Родригес Виктор II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Москера Педро из команды Депортиво делает подножку. Бурги Хорхе заработал фол.
46'
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
Наварро Фернандо получает желтую карточку.
50'
Дуглас Перейра атакует сзади соперника. Наварро Фернандо пострадал.
48'
48'
48'
48'
48'
47'
Фахир Файсал сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Москера Педро из клуба "Депортиво" отправил мяч головой в ворота.
47'
47'
[4] - столько добавил арбитр времени.
46'
Москера Педро делает скидку к воротам
46'
Фахир Файсал из команды Депортиво подал угловой слева.
46'
Дуглас Перейра получает желтую карточку.
45'
Андоне Флорин из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Андоне Флорин на финте ушёл от оппонента.
45'
45'
Андоне Флорин отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
44'
Дуглас Перейра из команды Спортинг Хихон. Это Наварро Фернандо заработал фол.
43'
Андоне Флорин наказан за толчок Мере Хорхе
43'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает подножку. Родригес Виктор II заработал фол.
42'
Аморебьета Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
41'
Борхес Сельсо из команды Депортиво делает подножку. Бурги Хорхе заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
39'
Аморебьета Фернандо выбил мяч подальше от ворот.
39'
Москера Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
Чолак Эмре из команды Депортиво опасно играет. Чуть не пострадал Весга Микель.
37'
Андоне Флорин из команды Депортиво в офсайде
37'
Фахир Файсал из команды Депортиво делает передачу за спину защитников.
37'
Бурги Хорхе возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Бурги Хорхе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Бурги Хорхе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
34'
Аморебьета Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
34'
34'
33'
33'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон разыграл угловой с левого угла.
33'
Аррибас Алехандро выбил мяч на угловой.
33'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
33'
Бурги Хорхе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
33'
Игроки ФК "Спортинг Хихон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
ВРАТАРЬ! Чолак Эмре исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
32'
ПЕНАЛЬТИ! Весга Микель сыграл рукой в своей штрафной площади.
31'
Чолак Эмре из команды Депортиво подал угловой справа.
30'
Хуанфран Морено из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
29'
29'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон наносит неточный удар с лета
28'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает навес
28'
28'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон устремляется вперед с мячом.
27'
Траоре Ласина коснулся мяча рукой.
26'
26'
26'
Дуглас Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
24'
24'
22'
Москера Педро выбил мяч подальше от ворот.
21'
21'
Луизинью Коррейя отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
19'
18'
18'
18'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
17'
Сидней выбил мяч на угловой.
17'
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
16'
16'
Аррибас Алехандро из команды Депортиво делает навес
14'
Гомес Мойсес II получил травму и заменен. Родригес Виктор II выходит на поле.
13'
13'
Гомес Мойсес II нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
13'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает подножку. Дуглас Перейра заработал фол.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Чолак Эмре возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Чолак Эмре получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
12'
Чолак Эмре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Наварро Фернандо.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
9'
9'
Альварес Серхио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
9'
Канелья Роберто на финте ушёл от оппонента.
7'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон в офсайде
7'
Гомес Мойсес II возвращается на поле, всё в порядке.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Гомес Мойсес II получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 17% времени, а гости – 83%.
5'
Гомес Мойсес II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Гомес Мойсес II нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
3'
Наварро Фернандо из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Мере Хорхе наказан за толчок Андоне Флорин
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Депортиво". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Molinon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Спортинг Хихон 0:1 Депортиво
Спортинг Хихон
39.8% (84)
Ничья:
46.9% (99)
Депортиво
13.3% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
45.5% (96)
2:1 Спортинг Хихон:
20.9% (44)
1:0 Спортинг Хихон:
15.2% (32)
1:2 Депортиво:
6.2% (13)
0:1 Депортиво:
3.8% (8)
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