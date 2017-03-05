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  5. Примера
Стадион: Зрители: 24307
Спортинг Хихон
0:1
Конец матча
Депортиво
0'
0:0
32' Не забитый пенальти
Чолак Эмре
45' Желтая карточка
Дуглас Перейра
0:1
45' Гол
Москера Педро
45' Желтая карточка
Наварро Фернандо
53' Желтая карточка
Аррибас Алехандро
59' Желтая карточка
Москера Педро
71' Желтая карточка
Мере Хорхе
72' Желтая карточка
Весга Микель
88' Желтая карточка
Хиль Карлес
88' Желтая карточка
Канелья Роберто
88' Желтая карточка
Луизинью Коррейя
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
93'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон наносит очень неточный удар.
93'
Чоп Дуйе из команды Спортинг Хихон делает навес
93'
Аррибас Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает навес

92'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
Угловой
92'
Хиль Карлес из команды Депортиво разыграл угловой с левого угла.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хоселу Санмартин из команды Депортиво наносит очень неточный удар.
91'
Джон Ола из команды Депортиво делает навес
90'
Аррибас Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Бурги Хорхе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Хоселу Санмартин из команды Депортиво делает подножку. Альварес Серхио заработал фол.
Желтая карточка
88'
Луизинью Коррейя получает желтую карточку.
Желтая карточка
88'
Канелья Роберто получает желтую карточку.
Желтая карточка
88'
Хиль Карлес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
88'
Хиль Карлес из команды Депортиво опасно играет. Чуть не пострадал Весга Микель.
87'
Москера Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает навес
Угловой
87'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон разыграл угловой с левого угла.
87'
Аррибас Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
87'
Борхес Сельсо выбил мяч на угловой.
86'
Бурги Хорхе на финте ушёл от оппонента.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Тактическая замена. Луизинью Коррейя уходит с поля и его заменяет Джон Ола
83'
Люкс Херман вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Кастро Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Наварро Фернандо из команды Депортиво делает подножку. Кастро Карлос заработал фол.
82'
Аррибас Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Чоп Дуйе из команды Спортинг Хихон делает навес
82'
Траоре Ласина мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
82'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон делает навес
82'
Аррибас Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес
80'
Люкс Херман вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Фахир Файсал из команды Депортиво подал угловой слева.
79'
Мере Хорхе выбил мяч на угловой.
79'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает навес
79'
Игроки ФК "Депортиво" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников.
78'
Аррибас Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон делает навес
77'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
77'
Луизинью Коррейя бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Тактическая замена. Дуглас Перейра уходит с поля и его заменяет Чоп Дуйе
75'
Люкс Херман вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Кармона Карлос II делает скидку к воротам
75'
Дуглас Перейра из команды Спортинг Хихон делает навес
74'
Аррибас Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Кастро Карлос из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
74'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Аррибас Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Дуглас Перейра из команды Спортинг Хихон делает навес
73'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Хоселу Санмартин из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
72'
Весга Микель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
72'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон делает подножку. Москера Педро заработал фол.
72'
Хоселу Санмартин из команды Депортиво наносит очень неточный удар.
72'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает навес
72'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
Желтая карточка
71'
Мере Хорхе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
71'
Мере Хорхе из команды Спортинг Хихон делает подножку. Хиль Карлес заработал фол.
70'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
68'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон в офсайде
68'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон бьет головой мимо ворот
68'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес
67'
Сегодняшная посещаемость составляет 24307 болельщиков
66'
Тактическая замена. Родригес Виктор II уходит с поля и его заменяет Кастро Карлос
66'
Тактическая замена. Андоне Флорин уходит с поля и его заменяет Хоселу Санмартин
65'
Удар от ворот произведет Депортиво
65'
Хуанфран Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бурги Хорхе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
64'
Хиль Карлес из команды Депортиво делает подножку. Бурги Хорхе заработал фол.
64'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
63'
Хиль Карлес из команды Депортиво делает подножку. Родригес Виктор II заработал фол.
Фол, нарушение
62'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Луизинью Коррейя заработал фол.
61'
Удар от ворот произведет Депортиво
61'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон бьет головой мимо ворот
61'
Дуглас Перейра из команды Спортинг Хихон делает навес
61'
Аррибас Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон делает навес
60'
Аррибас Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон наносит очень неточный удар.
60'
Дуглас Перейра из команды Спортинг Хихон делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
59'
Москера Педро получает желтую карточку.
Фол, нарушение
59'
Москера Педро из команды Депортиво делает подножку. Бурги Хорхе заработал фол.
58'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Тактическая замена. Чолак Эмре уходит с поля и его заменяет Хиль Карлес
57'
Удар от ворот произведет Депортиво
57'
Весга Микель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
57'
Весга Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Аррибас Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает навес
Фол, нарушение
56'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает подножку. Чолак Эмре заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
Удар от ворот произведет Депортиво
54'
Родригес Виктор II бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
53'
Аррибас Алехандро получает желтую карточку.
Фол, нарушение
53'
Аррибас Алехандро из команды Депортиво делает подножку. Аморебьета Фернандо заработал фол.
52'
Аррибас Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Родригес Виктор II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Аррибас Алехандро атакует сзади соперника. Траоре Ласина пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон наносит очень неточный удар.
49'
Бурги Хорхе на финте ушёл от оппонента.
49'
Удар от ворот произведет Депортиво
48'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает навес
47'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Родригес Виктор II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Москера Педро из команды Депортиво делает подножку. Бурги Хорхе заработал фол.
46'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Дуглас Перейра из команды Спортинг Хихон делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
50'
Наварро Фернандо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
50'
Дуглас Перейра атакует сзади соперника. Наварро Фернандо пострадал.
48'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Аррибас Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес
48'
Аррибас Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает навес
47'
Фахир Файсал сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Москера Педро из клуба "Депортиво" отправил мяч головой в ворота.
47'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
[4] - столько добавил арбитр времени.
46'
Москера Педро делает скидку к воротам
Угловой
46'
Фахир Файсал из команды Депортиво подал угловой слева.
Желтая карточка
46'
Дуглас Перейра получает желтую карточку.
45'
Андоне Флорин из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Андоне Флорин на финте ушёл от оппонента.
45'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Андоне Флорин отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
44'
Дуглас Перейра из команды Спортинг Хихон. Это Наварро Фернандо заработал фол.
Фол, нарушение
43'
Андоне Флорин наказан за толчок Мере Хорхе
Фол, нарушение
43'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает подножку. Родригес Виктор II заработал фол.
42'
Аморебьета Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
41'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Борхес Сельсо из команды Депортиво делает подножку. Бурги Хорхе заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
Люкс Херман вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Аморебьета Фернандо выбил мяч подальше от ворот.
39'
Москера Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес
Фол, нарушение
38'
Чолак Эмре из команды Депортиво опасно играет. Чуть не пострадал Весга Микель.
Офсайд
37'
Андоне Флорин из команды Депортиво в офсайде
37'
Фахир Файсал из команды Депортиво делает передачу за спину защитников.
Травма, повреждение
37'
Бурги Хорхе возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Бурги Хорхе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
35'
Бурги Хорхе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Аморебьета Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
34'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
Офсайд
34'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон в офсайде
33'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает навес
Угловой
33'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон разыграл угловой с левого угла.
33'
Аррибас Алехандро выбил мяч на угловой.
Угловой
33'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
33'
Бурги Хорхе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
33'
Игроки ФК "Спортинг Хихон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Описание гола
32'
ВРАТАРЬ! Чолак Эмре исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
Фол, нарушение
32'
ПЕНАЛЬТИ! Весга Микель сыграл рукой в своей штрафной площади.
Угловой
31'
Чолак Эмре из команды Депортиво подал угловой справа.
30'
Хуанфран Морено из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
29'
Удар от ворот произведет Депортиво
29'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон наносит неточный удар с лета
28'
Родригес Виктор II из команды Спортинг Хихон делает навес
28'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
27'
Траоре Ласина коснулся мяча рукой.
26'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает навес
26'
Дуглас Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
25'
Удар от ворот произведет Депортиво
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
24'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон в офсайде
22'
Москера Педро выбил мяч подальше от ворот.
21'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
21'
Луизинью Коррейя отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
19'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон в офсайде
18'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает навес
18'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
17'
Сидней выбил мяч на угловой.
17'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает навес
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
16'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
16'
Аррибас Алехандро из команды Депортиво делает навес
14'
Гомес Мойсес II получил травму и заменен. Родригес Виктор II выходит на поле.
13'
Удар от ворот произведет Депортиво
13'
Гомес Мойсес II нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Дуглас Перейра из команды Спортинг Хихон делает навес
Фол, нарушение
13'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает подножку. Дуглас Перейра заработал фол.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
12'
Чолак Эмре возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
12'
Чолак Эмре получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
12'
Чолак Эмре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
10'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Наварро Фернандо.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Депортиво
9'
Альварес Серхио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон делает навес
9'
Канелья Роберто на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
7'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон в офсайде
Травма, повреждение
7'
Гомес Мойсес II возвращается на поле, всё в порядке.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
6'
Гомес Мойсес II получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 17% времени, а гости – 83%.
Травма, повреждение
5'
Гомес Мойсес II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Гомес Мойсес II нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Наварро Фернандо из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
2'
Мере Хорхе наказан за толчок Андоне Флорин
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Депортиво". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Molinon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Спортинг Хихон 0:1 Депортиво
Спортинг Хихон
39.8% (84)
Ничья:
46.9% (99)
Депортиво
13.3% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
45.5% (96)
Спортинг Хихон:
20.9% (44)
Спортинг Хихон:
15.2% (32)
Депортиво:
6.2% (13)
Депортиво:
3.8% (8)
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