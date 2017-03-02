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Стадион:
Алавес
 
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Севилья
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-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 12 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Алавес - Севилья, который состоится 06.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Алавес - Севилья
Алавес
6.3% (8)
Ничья:
16.7% (21)
Севилья
77% (97)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
43.7% (55)
Ничья:
15.1% (19)
Севилья:
14.3% (18)
Севилья:
11.1% (14)
Севилья:
4.8% (6)
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