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Стадион:
Эйбар
 
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Реал Мадрид
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эйбар - Реал Мадрид, который состоится 04.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Эйбар - Реал Мадрид
Эйбар
3.4% (3)
Ничья:
1.1% (1)
Реал Мадрид
95.4% (83)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
31% (27)
Реал Мадрид:
26.4% (23)
Реал Мадрид:
14.9% (13)
Реал Мадрид:
8% (7)
Эйбар:
3.4% (3)
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