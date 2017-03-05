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Стадион:
Арсенал Тула
 
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Урал
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 4 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал Тула - Урал, который состоится 10.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Урал
Арсенал Тула
42.5% (48)
Ничья:
40.7% (46)
Урал
16.8% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.6% (38)
Арсенал Тула:
22.1% (25)
Арсенал Тула:
13.3% (15)
Урал:
8.8% (10)
Урал:
5.3% (6)
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