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Стадион: Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza
38' Желтая карточкаFrancesco Orlando
55' Вторая желтая карточкаFrancesco Orlando
60' Желтая карточкаДзаккардо Кристиан
62' Желтая карточкаМанай Рею
0:1
64' ГолМанай Рею
74' Желтая карточкаРиццо Джузеппе
78' Желтая карточкаМазуччи Гаэтано
1:1
86' ГолЭбагуа Осариемен
2:1
90' ПенальтиУрсо Франческо
90' Желтая карточкаУрсо Франческо
|
62'
64'
0:1
74'
78'
86'
1:1
90'
2:1
90'
Состав команд
33
Амелиа
Марко
15
Гухер
Роберт
Виченца 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Амелиа Марко Вратарь
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 17 Эспозито Андреа Защитник
- 23 Адехо Даниэль Защитник
- 9 Дзаккардо Кристиан Защитник
- 15 Гухер Роберт Полузащитник
- 18 Риццо Джузеппе Полузащитник
- 16 Белломо Никола Полузащитник
- 8 Синьори Франческо Полузащитник
- 20 Francesco Orlando Полузащитник
- 11 Де Лука Джузеппе Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Вигорито Мауро Вратарь
- 26 Davide Bianchi Защитник
- 21 Урсо Франческо Полузащитник
- 10 Джакомелли Стефано Полузащитник
- 27 Petar Zivkov Полузащитник
- 19 Эбагуа Осариемен Нападающий
- 7 Вита Алессио Нападающий
- 4 Luka Bogdan
- 13 Luigi Cuppone
- Главный тренер: Марино Паскуале
Пиза 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Уйкани Самир Вратарь
- 14 Samuele Birindelli Защитник
- 15 Дель Фабро Дарио Защитник
- 27 Миланович Милан Защитник
- 3 Лонги Алессандро Защитник
- 6 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 8 Luca Verna Полузащитник
- 18 Federico Angiulli Полузащитник
- 20 Diego Peralta II Полузащитник
- 28 Гатто Массимилиано Нападающий
- 38 Мазуччи Гаэтано Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Лизуццо Андреа Защитник
- 36 Roberto Zammarini Полузащитник
- 23 Дзонта Лорис Полузащитник
- 19 Лаццари Андреа Полузащитник
- 21 Табанелли Андреа Полузащитник
- 11 Манай Рею Нападающий
- 37 Elia Giani
- 26 Giulio Favale
- 22 Daniele Cardelli
Предыдущие игры
Виченца (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 04.03.2017 Чезена 1:1 Виченца СB
- 28.02.2017 Виченца 2:2 Виртус Энтелла СB
- 25.02.2017 Авеллино 3:1 Виченца СB
- 18.02.2017 Виченца 1:1 Асколи СB
- 10.02.2017 Виченца 0:1 Салернитана СB
- 04.02.2017 Бари 2:1 Виченца СB
- 28.01.2017 Виченца 1:1 Спал-2013 СB
- 21.01.2017 Карпи 0:0 Виченца СB
- 28.12.2016 Специя 0:0 Виченца СB
- 24.12.2016 Виченца 2:0 Читтаделла СB
- 17.12.2016 Тернана 1:2 Виченца СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 26.11.2016 Виченца 0:0 Беневенто СB
- 19.11.2016 Про Верчелли 1:1 Виченца СB
- 12.11.2016 Виченца 0:1 Латина СB
- 05.11.2016 Трапани 0:1 Виченца СB
- 30.10.2016 Виченца 1:4 Перуджа СB
- 25.10.2016 Брешия 2:1 Виченца СB
- 22.10.2016 Виченца 1:1 Фрозиноне СB
Пиза (последние 20 матчей: +3 =11 -6)
- 04.03.2017 Спал-2013 1:1 Пиза СB
- 28.02.2017 Пиза 0:0 Карпи СB
- 25.02.2017 Асколи 2:4 Пиза СB
- 19.02.2017 Пиза 0:0 Фрозиноне СB
- 11.02.2017 Брешия 1:1 Пиза СB
- 04.02.2017 Пиза 1:1 Виртус Энтелла СB
- 28.01.2017 Новара 1:1 Пиза СB
- 21.01.2017 Пиза 1:0 Тернана СB
- 30.12.2016 Беневенто 1:0 Пиза СB
- 24.12.2016 Пиза 0:0 Специя СB
- 17.12.2016 Читтаделла 1:0 Пиза СB
- 09.12.2016 Пиза 0:0 Бари СB
- 03.12.2016 Про Верчелли 0:0 Пиза СB
- 29.11.2016 Торино 4:0 Пиза КИ
- 26.11.2016 Пиза 1:0 Трапани СB
- 19.11.2016 Авеллино 1:0 Пиза СB
- 13.11.2016 Чезена 2:0 Пиза СB
- 05.11.2016 Пиза 0:1 Перуджа СB
- 29.10.2016 Салернитана 0:0 Пиза СB
- 25.10.2016 Пиза 0:0 Верона СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|30
|15
|10
|5
|48 - 28
|55
|2.
|Фрозиноне
|30
|15
|8
|7
|38 - 29
|53
|3.
|Верона
|29
|15
|7
|7
|47 - 30
|52
|4.
|Беневенто
|30
|13
|10
|7
|40 - 25
|49
|5.
|Бари
|30
|12
|10
|8
|35 - 30
|46
|6.
|Читтаделла
|30
|13
|5
|12
|41 - 39
|44
|7.
|Новара
|30
|12
|8
|10
|35 - 32
|44
|8.
|Специя
|30
|11
|11
|8
|31 - 26
|44
|9.
|Перуджа
|30
|10
|14
|6
|40 - 29
|44
|10.
|Карпи
|30
|11
|10
|9
|28 - 28
|43
|11.
|Виртус Энтелла
|30
|10
|13
|7
|42 - 34
|43
|12.
|Авеллино
|30
|9
|9
|12
|29 - 40
|36
|13.
|Салернитана
|30
|8
|12
|10
|33 - 34
|36
|14.
|Асколи
|29
|7
|13
|9
|34 - 38
|34
|15.
|Про Верчелли
|30
|7
|12
|11
|27 - 38
|33
|16.
|Виченца
|30
|7
|12
|11
|25 - 37
|33
|17.
|Пиза
|30
|6
|15
|9
|17 - 20
|33
|18.
|Брешия
|30
|7
|10
|13
|32 - 43
|31
|19.
|Чезена
|30
|6
|13
|11
|35 - 38
|31
|20.
|Латина
|30
|5
|16
|9
|30 - 35
|31
|21.
|Тернана
|30
|6
|8
|16
|25 - 43
|26
|22.
|Трапани
|30
|4
|14
|12
|27 - 43
|26
Второй тайм
90'
Урсо Франческо получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Г О О О О О Л - Урсо Франческо из команды Виченца забивает пенальти
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эбагуа Осариемен.
83'
Виченца производит замену. Риццо Джузеппе уходит, и Вита Алессио заменяет его
79'
Пиза производит замену. Samuele Birindelli уходит, и Дзонта Лорис заменяет его
78'
Мазуччи Гаэтано получает желтую карточку.
74'
Риццо Джузеппе получает желтую карточку.
66'
Виченца производит замену. Белломо Никола уходит, и Эбагуа Осариемен заменяет его
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Манай Рею.
62'
Манай Рею получает желтую карточку.
60'
Пиза производит замену. Federico Angiulli уходит, и Манай Рею заменяет его
60'
Дзаккардо Кристиан получает желтую карточку.
55'
Francesco Orlando получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Francesco Orlando получает желтую карточку.
35'
Виченца производит замену. Гухер Роберт уходит, и Урсо Франческо заменяет его
29'
Пиза производит замену. Дель Фабро Дарио уходит, и Лизуццо Андреа заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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