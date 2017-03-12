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  5. Серия B
Стадион:
Виченца
2:1
Конец матча
Пиза
0'
38' Желтая карточка
Francesco Orlando
55' Вторая желтая карточка
Francesco Orlando
60' Желтая карточка
Дзаккардо Кристиан
62' Желтая карточка
Манай Рею
0:1
64' Гол
Манай Рею
74' Желтая карточка
Риццо Джузеппе
78' Желтая карточка
Мазуччи Гаэтано
1:1
86' Гол
Эбагуа Осариемен
2:1
90' Пенальти
Урсо Франческо
90' Желтая карточка
Урсо Франческо
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Урсо Франческо получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
Г О О О О О Л - Урсо Франческо из команды Виченца забивает пенальти
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эбагуа Осариемен.
83'
Виченца производит замену. Риццо Джузеппе уходит, и Вита Алессио заменяет его
79'
Пиза производит замену. Samuele Birindelli уходит, и Дзонта Лорис заменяет его

Желтая карточка
78'
Мазуччи Гаэтано получает желтую карточку.
Желтая карточка
74'
Риццо Джузеппе получает желтую карточку.
66'
Виченца производит замену. Белломо Никола уходит, и Эбагуа Осариемен заменяет его
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Манай Рею.
Желтая карточка
62'
Манай Рею получает желтую карточку.
60'
Пиза производит замену. Federico Angiulli уходит, и Манай Рею заменяет его
Желтая карточка
60'
Дзаккардо Кристиан получает желтую карточку.
55'
Francesco Orlando получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
38'
Francesco Orlando получает желтую карточку.
35'
Виченца производит замену. Гухер Роберт уходит, и Урсо Франческо заменяет его
29'
Пиза производит замену. Дель Фабро Дарио уходит, и Лизуццо Андреа заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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