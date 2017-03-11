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Стадион:
Беневенто
0:0
Второй тайм: 85'
Виртус Энтелла
0'
58' Желтая карточка
Бенедетти Симоне
83' Желтая карточка
Davide Diaw
85'
Второй тайм
Желтая карточка
83'
Davide Diaw получает желтую карточку.
77'
Виртус Энтелла производит замену. Кателлани Андреа уходит, и Davide Diaw заменяет его
73'
Беневенто производит замену. Lorenzo Del Pinto уходит, и Эрамо Мирко заменяет его
73'
Виртус Энтелла производит замену. Аммари Нажиб уходит, и Тремолада Лука заменяет его
Желтая карточка
58'
Бенедетти Симоне получает желтую карточку.
53'
Беневенто производит замену. Чераволо Фабио уходит, и Фалько Филиппо заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito (Santa Colomba). Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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