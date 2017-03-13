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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
0:0
59' Не забитый пенальтиРомуло Соуза
59' Желтая карточкаКассата Франческо
61' Желтая карточкаDaniele Mignanelli
73' Желтая карточкаФоссати Марко
76' Желтая карточкаГанц Симоне
|
59'
0:0
73'
76'
Состав команд
Верона 4-3-3
- Основной состав
- 1 Николас Давид Вратарь
- 28 Феррари Алекс Защитник
- 4 Бьянкетти Маттео Защитник
- 30 Караччоло Антонио Защитник
- 18 Супрайен Самуэль Защитник
- 2 Ромуло Соуза Полузащитник
- 8 Фоссати Марко Полузащитник
- 14 Сукулини Франко Полузащитник
- 24 Бесса Даниэль Нападающий
- 25 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Коппола Фердинандо Вратарь
- 3 Пизано Эрос Защитник
- 5 Болдор Деян Защитник
- 20 Цаканьи Маттиа Полузащитник
- 33 Сукулини Бруно Полузащитник
- 10 Луппи Давиде Полузащитник
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- 23 Фарес Мохамед Нападающий
- 7 Трояниэлло Дженнаро Нападающий
- Главный тренер: Fabio Pecchia
Асколи 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 39 Альмичи Альберто Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 33 Daniele Mignanelli Защитник
- 28 Гатто Леонардо Полузащитник
- 6 Бьянки Томмазо Полузащитник
- 29 Кассата Франческо Полузащитник
- 14 Феличоли Джанфилиппо Полузащитник
- 7 Бентивенья Аккурсио Полузащитник
- 21 Качиа Даниэле Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 42 Vasile Mogos Защитник
- 44 Сливка Выкинтас Защитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 20 Флавио Лаззари Полузащитник
- 11 Орсолини Риккардо Полузащитник
- 30 Фавилли Андреа Нападающий
- 9 Перес Леонардо Нападающий
- 22 Riccardo Ragni
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Верона (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 05.03.2017 Брешия 0:1 Верона СB
- 28.02.2017 Верона 2:0 Тернана СB
- 25.02.2017 Фрозиноне 1:0 Верона СB
- 20.02.2017 Верона 0:0 Спал-2013 СB
- 11.02.2017 Авеллино 2:0 Верона СB
- 03.02.2017 Верона 2:2 Беневенто СB
- 29.01.2017 Верона 2:0 Салернитана СB
- 21.01.2017 Латина 2:0 Верона СB
- 30.12.2016 Верона 3:0 Чезена СB
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона СB
- 19.12.2016 Верона 1:0 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Болонья 4:0 Верона КИ
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
- 18.11.2016 Читтаделла 5:1 Верона СB
- 13.11.2016 Верона 0:4 Новара СB
- 05.11.2016 Специя 1:4 Верона СB
- 30.10.2016 Верона 2:0 Трапани СB
- 25.10.2016 Пиза 0:0 Верона СB
Асколи (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 04.03.2017 Асколи 1:2 Новара СB
- 28.02.2017 Специя 2:1 Асколи СB
- 25.02.2017 Асколи 2:4 Пиза СB
- 18.02.2017 Виченца 1:1 Асколи СB
- 14.02.2017 Асколи 3:1 Про Верчелли СB
- 11.02.2017 Асколи 2:2 Трапани СB
- 04.02.2017 Спал-2013 1:1 Асколи СB
- 28.01.2017 Чезена 2:2 Асколи СB
- 30.12.2016 Тернана 0:1 Асколи СB
- 24.12.2016 Асколи 1:1 Бари СB
- 18.12.2016 Беневенто 0:0 Асколи СB
- 13.12.2016 Асколи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Асколи 2:2 Латина СB
- 03.12.2016 Авеллино 1:2 Асколи СB
- 26.11.2016 Брешия 1:0 Асколи СB
- 20.11.2016 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 13.11.2016 Фрозиноне 3:1 Асколи СB
- 29.10.2016 Карпи 0:2 Асколи СB
- 25.10.2016 Асколи 0:0 Салернитана СB
- 21.10.2016 Читтаделла 0:1 Асколи СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|30
|15
|10
|5
|48 - 28
|55
|2.
|Верона
|30
|15
|8
|7
|47 - 30
|53
|3.
|Фрозиноне
|30
|15
|8
|7
|38 - 29
|53
|4.
|Беневенто
|30
|13
|10
|7
|40 - 25
|49
|5.
|Бари
|30
|12
|10
|8
|35 - 30
|46
|6.
|Читтаделла
|30
|13
|5
|12
|41 - 39
|44
|7.
|Новара
|30
|12
|8
|10
|35 - 32
|44
|8.
|Специя
|30
|11
|11
|8
|31 - 26
|44
|9.
|Перуджа
|30
|10
|14
|6
|40 - 29
|44
|10.
|Карпи
|30
|11
|10
|9
|28 - 28
|43
|11.
|Виртус Энтелла
|30
|10
|13
|7
|42 - 34
|43
|12.
|Авеллино
|30
|9
|9
|12
|29 - 40
|36
|13.
|Салернитана
|30
|8
|12
|10
|33 - 34
|36
|14.
|Асколи
|30
|7
|14
|9
|34 - 38
|35
|15.
|Про Верчелли
|30
|7
|12
|11
|27 - 38
|33
|16.
|Виченца
|30
|7
|12
|11
|25 - 37
|33
|17.
|Пиза
|30
|6
|15
|9
|17 - 20
|33
|18.
|Брешия
|30
|7
|10
|13
|32 - 43
|31
|19.
|Чезена
|30
|6
|13
|11
|35 - 38
|31
|20.
|Латина
|30
|5
|16
|9
|30 - 35
|31
|21.
|Тернана
|30
|6
|8
|16
|25 - 43
|26
|22.
|Трапани
|30
|4
|14
|12
|27 - 43
|26
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
Верона производит замену. Силигарди Лука уходит, и Луппи Давиде заменяет его
82'
Асколи производит замену. Качиа Даниэле уходит, и Фавилли Андреа заменяет его
76'
Ганц Симоне получает желтую карточку.
73'
Фоссати Марко получает желтую карточку.
72'
Асколи производит замену. Гатто Леонардо уходит, и Сливка Выкинтас заменяет его
66'
Верона производит замену. Сукулини Франко уходит, и Цаканьи Маттиа заменяет его
64'
Верона производит замену. Каппеллуццо Пьерлуиджи уходит, и Ганц Симоне заменяет его
62'
Асколи производит замену. Бентивенья Аккурсио уходит, и Орсолини Риккардо заменяет его
61'
Daniele Mignanelli получает желтую карточку.
59'
Кассата Франческо получает желтую карточку.
59'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Ромуло Соуза бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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