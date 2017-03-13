  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Верона
0:0
Конец матча
Асколи
0'
0:0
59' Не забитый пенальти
Ромуло Соуза
59' Желтая карточка
Кассата Франческо
61' Желтая карточка
Daniele Mignanelli
73' Желтая карточка
Фоссати Марко
76' Желтая карточка
Ганц Симоне
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
Верона производит замену. Силигарди Лука уходит, и Луппи Давиде заменяет его
82'
Асколи производит замену. Качиа Даниэле уходит, и Фавилли Андреа заменяет его
Желтая карточка
76'
Ганц Симоне получает желтую карточку.
Желтая карточка
73'
Фоссати Марко получает желтую карточку.
72'
Асколи производит замену. Гатто Леонардо уходит, и Сливка Выкинтас заменяет его

66'
Верона производит замену. Сукулини Франко уходит, и Цаканьи Маттиа заменяет его
64'
Верона производит замену. Каппеллуццо Пьерлуиджи уходит, и Ганц Симоне заменяет его
62'
Асколи производит замену. Бентивенья Аккурсио уходит, и Орсолини Риккардо заменяет его
Желтая карточка
61'
Daniele Mignanelli получает желтую карточку.
Желтая карточка
59'
Кассата Франческо получает желтую карточку.
Описание гола
59'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Ромуло Соуза бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация