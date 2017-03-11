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Стадион:
Латина
0:1
Конец матча
Карпи
0'
35' Желтая карточка
Alessandro De Vitis I
0:1
70' Гол
Мбакогу Джерри
70' Желтая карточка
Лолло Лоренцо
83' Желтая карточка
Filippo Bandinelli
85' Желтая карточка
Еленич Эней
89' Желтая карточка
Рокка Микеле
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
89'
Рокка Микеле получает желтую карточку.
86'
Карпи производит замену. Федато Франческо уходит, и Alessio Sabbione заменяет его
86'
Латина производит замену. Корвия Даниэле уходит, и Йордан Марко заменяет его
Желтая карточка
85'
Еленич Эней получает желтую карточку.
Желтая карточка
83'
Filippo Bandinelli получает желтую карточку.

81'
Латина производит замену. Alessandro De Vitis уходит, и Де Джорджо Пьетро заменяет его
75'
Латина производит замену. Брускаджин Маттео уходит, и Gabriele Rolando заменяет его
Желтая карточка
70'
Лолло Лоренцо получает желтую карточку.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мбакогу Джерри.
52'
Карпи производит замену. Беретта Джакомо уходит, и Ласанья Кевин заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
35'
Alessandro De Vitis получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Domenico Francioni. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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