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Стадион: Доменико Франкиони
35' Желтая карточкаAlessandro De Vitis I
0:1
70' ГолМбакогу Джерри
70' Желтая карточкаЛолло Лоренцо
83' Желтая карточкаFilippo Bandinelli
85' Желтая карточкаЕленич Эней
89' Желтая карточкаРокка Микеле
|
70'
0:1
70'
85'
89'
Состав команд
12
Белек
Вид
32
Ласицки
Игор
34
Еленич
Эней
24
Maodo
Mbaye
Латина 3-4-3
- Основной состав
- 12 Пинсольо Карло Вратарь
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 5 Деллафьоре Паоло Защитник
- 4 Гарсия Пол Защитник
- 3 Брускаджин Маттео Полузащитник
- 30 Alessandro De Vitis I Полузащитник
- 19 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 8 Рокка Микеле Полузащитник
- 9 Инсинье Роберто Нападающий
- 7 Корвия Даниэле Нападающий
- 10 Cristian Buonaiuto Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Копполаро Мауро Защитник
- 28 Йордан Марко Полузащитник
- 17 Марига Макдоналд Полузащитник
- 31 Ника Константин Полузащитник
- 18 Де Джорджо Пьетро Нападающий
- 1 Гранди Маттео
- 27 Antonio Negro
- 33 Gabriele Rolando
- 26 Riccardo Maciucca
- Главный тренер: Сомма Марио
Карпи 4-4-2
- Основной состав
- 12 Белек Вид Вратарь
- 3 Летиция Гаэтано Защитник
- 32 Ласицки Игор Защитник
- 6 Гальоло Риккардо Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 34 Еленич Эней Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 28 Федато Франческо Полузащитник
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- 10 Мбакогу Джерри Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Коломби Симоне Вратарь
- 17 Сек Мустафа Защитник
- 8 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 23 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 33 Форте Лука Нападающий
- 15 Ласанья Кевин Нападающий
- 4 Alessio Sabbione
- 14 Alfredo Bifulco
- 18 Cristian Carletti
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Предыдущие игры
Латина (последние 20 матчей: +4 =11 -5)
- 04.03.2017 Трапани 1:1 Латина СB
- 28.02.2017 Латина 1:1 Чезена СB
- 25.02.2017 Тернана 0:1 Латина СB
- 17.02.2017 Латина 0:1 Новара СB
- 11.02.2017 Беневенто 2:1 Латина СB
- 04.02.2017 Латина 0:1 Фрозиноне СB
- 30.01.2017 Специя 3:2 Латина СB
- 21.01.2017 Латина 2:0 Верона СB
- 30.12.2016 Латина 0:0 Авеллино СB
- 24.12.2016 Перуджа 1:1 Латина СB
- 17.12.2016 Латина 1:1 Брешия СB
- 10.12.2016 Асколи 2:2 Латина СB
- 03.12.2016 Латина 1:1 Виртус Энтелла СB
- 26.11.2016 Спал-2013 0:0 Латина СB
- 19.11.2016 Латина 1:1 Салернитана СB
- 12.11.2016 Виченца 0:1 Латина СB
- 05.11.2016 Латина 2:1 Бари СB
- 29.10.2016 Читтаделла 2:1 Латина СB
- 25.10.2016 Про Верчелли 1:1 Латина СB
- 22.10.2016 Латина 1:1 Пиза СB
Карпи (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 04.03.2017 Карпи 1:0 Специя СB
- 28.02.2017 Пиза 0:0 Карпи СB
- 25.02.2017 Виртус Энтелла 2:0 Карпи СB
- 18.02.2017 Карпи 2:1 Брешия СB
- 11.02.2017 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 05.02.2017 Карпи 1:2 Чезена СB
- 28.01.2017 Беневенто 3:0 Карпи СB
- 21.01.2017 Карпи 0:0 Виченца СB
- 30.12.2016 Новара 2:1 Карпи СB
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона СB
- 17.12.2016 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 10.12.2016 Карпи 1:1 Тернана СB
- 02.12.2016 Трапани 0:1 Карпи СB
- 26.11.2016 Карпи 2:0 Читтаделла СB
- 19.11.2016 Бари 2:0 Карпи СB
- 13.11.2016 Карпи 1:1 Авеллино СB
- 05.11.2016 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 29.10.2016 Карпи 0:2 Асколи СB
- 25.10.2016 Перуджа 0:2 Карпи СB
- 22.10.2016 Спал-2013 3:1 Карпи СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|30
|15
|10
|5
|48 - 28
|55
|2.
|Фрозиноне
|30
|15
|8
|7
|38 - 29
|53
|3.
|Верона
|29
|15
|7
|7
|47 - 30
|52
|4.
|Беневенто
|30
|13
|10
|7
|40 - 25
|49
|5.
|Бари
|30
|12
|10
|8
|35 - 30
|46
|6.
|Читтаделла
|30
|13
|5
|12
|41 - 39
|44
|7.
|Специя
|30
|11
|11
|8
|31 - 26
|44
|8.
|Перуджа
|30
|10
|14
|6
|40 - 29
|44
|9.
|Новара
|29
|12
|7
|10
|35 - 32
|43
|10.
|Карпи
|30
|11
|10
|9
|28 - 28
|43
|11.
|Виртус Энтелла
|30
|10
|13
|7
|42 - 34
|43
|12.
|Авеллино
|30
|9
|9
|12
|29 - 40
|36
|13.
|Салернитана
|30
|8
|12
|10
|33 - 34
|36
|14.
|Асколи
|29
|7
|13
|9
|34 - 38
|34
|15.
|Пиза
|29
|6
|15
|8
|16 - 18
|33
|16.
|Про Верчелли
|29
|7
|11
|11
|27 - 38
|32
|17.
|Брешия
|30
|7
|10
|13
|32 - 43
|31
|18.
|Чезена
|30
|6
|13
|11
|35 - 38
|31
|19.
|Латина
|30
|5
|16
|9
|30 - 35
|31
|20.
|Виченца
|29
|6
|12
|11
|23 - 36
|30
|21.
|Трапани
|29
|4
|14
|11
|26 - 41
|26
|22.
|Тернана
|29
|5
|8
|16
|23 - 42
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Рокка Микеле получает желтую карточку.
86'
Карпи производит замену. Федато Франческо уходит, и Alessio Sabbione заменяет его
86'
Латина производит замену. Корвия Даниэле уходит, и Йордан Марко заменяет его
85'
Еленич Эней получает желтую карточку.
83'
Filippo Bandinelli получает желтую карточку.
81'
Латина производит замену. Alessandro De Vitis уходит, и Де Джорджо Пьетро заменяет его
75'
Латина производит замену. Брускаджин Маттео уходит, и Gabriele Rolando заменяет его
70'
Лолло Лоренцо получает желтую карточку.
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мбакогу Джерри.
52'
Карпи производит замену. Беретта Джакомо уходит, и Ласанья Кевин заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
Alessandro De Vitis получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Domenico Francioni. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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