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  5. Серия B
Стадион:
Читтаделла
1:1
Второй тайм: 85'
Перуджа
0'
1:0
14' Гол
Gianluca Litteri
41' Желтая карточка
Enrico Alfonso
43' Желтая карточка
Marco Varnier
44' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
1:1
51' Пенальти
Ди Кармине Самуэль
51' Желтая карточка
Пелагатти Карло
63' Желтая карточка
Gianluca Litteri
69' Желтая карточка
Manuel Iori
78' Желтая карточка
Бриньоли Альберто
79' Желтая карточка
Ди Кармине Самуэль
85'
Второй тайм
Желтая карточка
79'
Ди Кармине Самуэль получает желтую карточку.
Желтая карточка
78'
Бриньоли Альберто получает желтую карточку.
75'
Перуджа производит замену. Мустаккьо Маттиа уходит, и Никастро Франческо заменяет его
74'
Читтаделла производит замену. Lucas Cossenzo Chiaretti уходит, и Юнко Антимо заменяет его
Желтая карточка
69'
Мануэль Иори получает желтую карточку.
65'
Читтаделла производит замену. Видо Лука уходит, и Cristian Kouame заменяет его
Желтая карточка
63'
Джианлука Литтери получает желтую карточку.
61'
Перуджа производит замену. Террани Джованни уходит, и Губерти Стефано заменяет его
Желтая карточка
51'
Пелагатти Карло получает желтую карточку.
Описание гола
51'
Г О О О О О Л - Ди Кармине Самуэль из команды Перуджа забивает пенальти
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Акампора Дженнаро получает желтую карточку.
Желтая карточка
43'
Marco Varnier получает желтую карточку.
Желтая карточка
41'
Энрико Альфонсо получает желтую карточку.
31'
Перуджа производит замену. Дези Якопо уходит, и Акампора Дженнаро заменяет его
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джианлука Литтери.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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