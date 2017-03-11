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Стадион: Stadio P.C. Tombolato
1:1
Второй тайм: 85'
1:0
14' ГолGianluca Litteri
41' Желтая карточкаEnrico Alfonso
43' Желтая карточкаMarco Varnier
44' Желтая карточкаАкампора Дженнаро
1:1
51' ПенальтиДи Кармине Самуэль
51' Желтая карточкаПелагатти Карло
63' Желтая карточкаGianluca Litteri
69' Желтая карточкаManuel Iori
78' Желтая карточкаБриньоли Альберто
79' Желтая карточкаДи Кармине Самуэль
|
14'
1:0
41'
43'
51'
1:1
51'
63'
69'
Состав команд
28
Видо
Лука
Читтаделла 4-3-3
- Основной состав
- 1 Enrico Alfonso Вратарь
- 2 Alessandro Salvi Защитник
- 13 Marco Varnier Защитник
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 16 Paolo Bartolomei Полузащитник
- 4 Manuel Iori Полузащитник
- 5 Вальцания Лука Полузащитник
- 28 Видо Лука Нападающий
- 10 Lucas Cossenzo Chiaretti Нападающий
- 9 Gianluca Litteri Нападающий
- Запасные игроки
- 11 Ivan Pedrelli Защитник
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 29 Паскали Мануэль Защитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 7 Andrea Schenetti Полузащитник
- 26 Юнко Антимо Нападающий
- 18 Andrea Arrighini Нападающий
- 22 Alberto Paleari
- 27 Cristian Kouame
Перуджа 4-3-3
- Основной состав
- 16 Бриньоли Альберто Вратарь
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 27 Gianluca Di Chiara Защитник
- 6 Salvatore Monaco II Защитник
- 2 Фацци Николо Защитник
- 5 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 33 Бриги Маттео Полузащитник
- 11 Дези Якопо Полузащитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- 26 Террани Джованни Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Alberto Dossena Защитник
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 4 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 7 Губерти Стефано Нападающий
- 21 Никастро Франческо Нападающий
- 37 Francesco Forte I
- 8 Matteo Ricci II
- 22 Entonjo Elezaj
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Читтаделла (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 06.03.2017 Фрозиноне 1:1 Читтаделла СB
- 28.02.2017 Читтаделла 3:2 Трапани СB
- 24.02.2017 Брешия 4:1 Читтаделла СB
- 18.02.2017 Читтаделла 1:3 Авеллино СB
- 11.02.2017 Новара 1:1 Читтаделла СB
- 04.02.2017 Читтаделла 0:0 Про Верчелли СB
- 28.01.2017 Тернана 1:0 Читтаделла СB
- 21.01.2017 Читтаделла 2:0 Бари СB
- 30.12.2016 Читтаделла 2:1 Виртус Энтелла СB
- 24.12.2016 Виченца 2:0 Читтаделла СB
- 17.12.2016 Читтаделла 1:0 Пиза СB
- 10.12.2016 Чезена 3:0 Читтаделла СB
- 03.12.2016 Читтаделла 1:2 Спал-2013 СB
- 26.11.2016 Карпи 2:0 Читтаделла СB
- 18.11.2016 Читтаделла 5:1 Верона СB
- 13.11.2016 Беневенто 1:0 Читтаделла СB
- 05.11.2016 Читтаделла 2:0 Салернитана СB
- 29.10.2016 Читтаделла 2:1 Латина СB
- 24.10.2016 Специя 1:1 Читтаделла СB
- 21.10.2016 Читтаделла 0:1 Асколи СB
Перуджа (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 04.03.2017 Авеллино 0:5 Перуджа СB
- 28.02.2017 Перуджа 1:1 Фрозиноне СB
- 25.02.2017 Спал-2013 2:0 Перуджа СB
- 18.02.2017 Перуджа 0:0 Виртус Энтелла СB
- 12.02.2017 Тернана 0:1 Перуджа СB
- 04.02.2017 Перуджа 3:2 Брешия СB
- 28.01.2017 Бари 0:0 Перуджа СB
- 23.01.2017 Перуджа 3:3 Чезена СB
- 30.12.2016 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 24.12.2016 Перуджа 1:1 Латина СB
- 17.12.2016 Специя 2:1 Перуджа СB
- 10.12.2016 Перуджа 1:0 Про Верчелли СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Дженоа 4:3 Перуджа КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
- 20.11.2016 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 13.11.2016 Перуджа 1:1 Трапани СB
- 05.11.2016 Пиза 0:1 Перуджа СB
- 30.10.2016 Виченца 1:4 Перуджа СB
- 25.10.2016 Перуджа 0:2 Карпи СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|2:0
|30
|15
|10
|5
|48 - 28
|55
|2.
|Фрозиноне
|0:1
|30
|15
|8
|7
|38 - 29
|53
|3.
|Верона
|29
|15
|7
|7
|47 - 30
|52
|4.
|Беневенто
|0:0
|30
|13
|10
|7
|40 - 25
|49
|5.
|Бари
|1:0
|30
|12
|10
|8
|35 - 30
|46
|6.
|Читтаделла
|1:1
|30
|13
|5
|12
|41 - 39
|44
|7.
|Специя
|2:1
|30
|11
|11
|8
|31 - 26
|44
|8.
|Перуджа
|1:1
|30
|10
|14
|6
|40 - 29
|44
|9.
|Новара
|29
|12
|7
|10
|35 - 32
|43
|10.
|Виртус Энтелла
|0:0
|30
|10
|13
|7
|42 - 34
|43
|11.
|Карпи
|29
|10
|10
|9
|27 - 28
|40
|12.
|Авеллино
|1:2
|30
|9
|9
|12
|29 - 40
|36
|13.
|Салернитана
|1:0
|30
|8
|12
|10
|32 - 34
|36
|14.
|Асколи
|29
|7
|13
|9
|34 - 38
|34
|15.
|Пиза
|29
|6
|15
|8
|16 - 18
|33
|16.
|Про Верчелли
|29
|7
|11
|11
|27 - 38
|32
|17.
|Латина
|29
|5
|16
|8
|30 - 34
|31
|18.
|Брешия
|0:1
|30
|7
|10
|13
|32 - 42
|31
|19.
|Чезена
|0:2
|30
|6
|13
|11
|35 - 38
|31
|20.
|Виченца
|29
|6
|12
|11
|23 - 36
|30
|21.
|Трапани
|29
|4
|14
|11
|26 - 41
|26
|22.
|Тернана
|29
|5
|8
|16
|23 - 42
|23
Второй тайм
79'
Ди Кармине Самуэль получает желтую карточку.
78'
Бриньоли Альберто получает желтую карточку.
75'
Перуджа производит замену. Мустаккьо Маттиа уходит, и Никастро Франческо заменяет его
74'
Читтаделла производит замену. Lucas Cossenzo Chiaretti уходит, и Юнко Антимо заменяет его
69'
Мануэль Иори получает желтую карточку.
65'
Читтаделла производит замену. Видо Лука уходит, и Cristian Kouame заменяет его
63'
Джианлука Литтери получает желтую карточку.
61'
Перуджа производит замену. Террани Джованни уходит, и Губерти Стефано заменяет его
51'
Пелагатти Карло получает желтую карточку.
51'
Г О О О О О Л - Ди Кармине Самуэль из команды Перуджа забивает пенальти
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Акампора Дженнаро получает желтую карточку.
43'
Marco Varnier получает желтую карточку.
41'
Энрико Альфонсо получает желтую карточку.
31'
Перуджа производит замену. Дези Якопо уходит, и Акампора Дженнаро заменяет его
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джианлука Литтери.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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