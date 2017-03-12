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Стадион: Либеро Либерати
1:0
6' ГолДи Ноя Джованни
2:0
34' ГолДи Ноя Джованни
48' Желтая карточкаКрешич Антон
55' Желтая карточкаКоронадо Игор
55' Желтая карточкаJacopo Petriccione
57' Желтая карточкаЛедесма Кристиан
68' Желтая карточкаDavide Raffaello
89' Желтая карточкаSantiago Colombatto
|
6'
1:0
34'
2:0
48'
55'
57'
68'
Состав команд
34
Крешич
Антон
Тернана 4-4-2
- Основной состав
- 22 Арести Симоне Вратарь
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 6 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 18 Джермони Лука Защитник
- 20 Авенатти Фелипе Полузащитник
- 17 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 27 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 19 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 10 Фалетти Сезар Нападающий
- 7 Моначелло Гаетано Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Диаките Мобидо Защитник
- 3 Росси Андреа Защитник
- 24 Джованна Фабио Защитник
- 28 Палумбо Антонио Полузащитник
- 14 Паломби Симоне Полузащитник
- 8 Коппола Мануэль Полузащитник
- 34 Петтинари Стефано Нападающий
- 9 Ла Гумина Антонино Нападающий
- 32 Alessandro Piacenti
- Главный тренер: Бреда Роберто
Трапани 4-5-1
- Основной состав
- 16 Пильячелли Мирко Вратарь
- 4 Пальяруло Лука Защитник
- 13 Фацио Паскуале Защитник
- 29 Риццато Симоне Защитник
- 34 Крешич Антон Защитник
- 26 Santiago Colombatto Полузащитник
- 5 Росси Фаусто Полузащитник
- 27 Джаллоу Ламин Полузащитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 19 Federico Maracchi Полузащитник
- 9 Манкони Якопо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гуерриери Гуидо Вратарь
- 32 Tiago Casasola Защитник
- 23 Висконти Пьетро Защитник
- 6 Matteo Legittimo Защитник
- 20 Коронадо Игор Полузащитник
- 7 Ниццетто Лука Полузащитник
- 18 Читро Никола Нападающий
- 11 Davis Curiale Нападающий
- 24 Davide Raffaello
- Главный тренер: Косми Серсе
Предыдущие игры
Тернана (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 04.03.2017 Тернана 1:2 Про Верчелли СB
- 28.02.2017 Верона 2:0 Тернана СB
- 25.02.2017 Тернана 0:1 Латина СB
- 18.02.2017 Бари 3:1 Тернана СB
- 12.02.2017 Тернана 0:1 Перуджа СB
- 04.02.2017 Специя 2:0 Тернана СB
- 28.01.2017 Тернана 1:0 Читтаделла СB
- 21.01.2017 Пиза 1:0 Тернана СB
- 30.12.2016 Тернана 0:1 Асколи СB
- 24.12.2016 Спал-2013 4:0 Тернана СB
- 17.12.2016 Тернана 1:2 Виченца СB
- 10.12.2016 Карпи 1:1 Тернана СB
- 03.12.2016 Тернана 1:0 Брешия СB
- 26.11.2016 Фрозиноне 1:1 Тернана СB
- 19.11.2016 Тернана 3:0 Виртус Энтелла СB
- 13.11.2016 Салернитана 4:2 Тернана СB
- 07.11.2016 Тернана 0:1 Беневенто СB
- 29.10.2016 Тернана 4:3 Новара СB
- 25.10.2016 Авеллино 1:0 Тернана СB
- 22.10.2016 Тернана 1:1 Чезена СB
Трапани (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 04.03.2017 Трапани 1:1 Латина СB
- 28.02.2017 Читтаделла 3:2 Трапани СB
- 25.02.2017 Трапани 1:0 Салернитана СB
- 18.02.2017 Специя 2:2 Трапани СB
- 11.02.2017 Асколи 2:2 Трапани СB
- 06.02.2017 Трапани 0:0 Авеллино СB
- 28.01.2017 Про Верчелли 1:3 Трапани СB
- 21.01.2017 Трапани 2:1 Новара СB
- 30.12.2016 Трапани 0:0 Брешия СB
- 24.12.2016 Чезена 3:1 Трапани СB
- 16.12.2016 Трапани 1:4 Фрозиноне СB
- 10.12.2016 Виртус Энтелла 2:2 Трапани СB
- 02.12.2016 Трапани 0:1 Карпи СB
- 26.11.2016 Пиза 1:0 Трапани СB
- 21.11.2016 Трапани 1:1 Спал-2013 СB
- 13.11.2016 Перуджа 1:1 Трапани СB
- 05.11.2016 Трапани 0:1 Виченца СB
- 30.10.2016 Верона 2:0 Трапани СB
- 25.10.2016 Трапани 1:0 Беневенто СB
- 22.10.2016 Бари 3:0 Трапани СB
Последние игры между собой
Тернана: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Трапани: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
- 17.10.2016 Трапани 2:2 Тернана Серия B
- 16.01.2016 Тернана 1:0 Трапани Серия B
- 06.09.2015 Трапани 3:0 Тернана Серия B
- 14.03.2015 Трапани 4:2 Тернана Серия B
- 24.10.2014 Тернана 1:2 Трапани Серия B
- 17.05.2014 Трапани 2:1 Тернана Серия B
- 20.12.2013 Тернана 0:2 Трапани Серия B
- 11.08.2012 Тернана 2:0 Трапани Кубок Италии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|30
|15
|10
|5
|48 - 28
|55
|2.
|Фрозиноне
|30
|15
|8
|7
|38 - 29
|53
|3.
|Верона
|29
|15
|7
|7
|47 - 30
|52
|4.
|Беневенто
|30
|13
|10
|7
|40 - 25
|49
|5.
|Бари
|30
|12
|10
|8
|35 - 30
|46
|6.
|Читтаделла
|30
|13
|5
|12
|41 - 39
|44
|7.
|Новара
|0:0
|30
|12
|8
|10
|35 - 32
|44
|8.
|Специя
|30
|11
|11
|8
|31 - 26
|44
|9.
|Перуджа
|30
|10
|14
|6
|40 - 29
|44
|10.
|Карпи
|30
|11
|10
|9
|28 - 28
|43
|11.
|Виртус Энтелла
|30
|10
|13
|7
|42 - 34
|43
|12.
|Авеллино
|30
|9
|9
|12
|29 - 40
|36
|13.
|Салернитана
|30
|8
|12
|10
|33 - 34
|36
|14.
|Асколи
|29
|7
|13
|9
|34 - 38
|34
|15.
|Пиза
|29
|6
|15
|8
|16 - 18
|33
|16.
|Про Верчелли
|0:0
|30
|7
|12
|11
|27 - 38
|33
|17.
|Брешия
|30
|7
|10
|13
|32 - 43
|31
|18.
|Чезена
|30
|6
|13
|11
|35 - 38
|31
|19.
|Латина
|30
|5
|16
|9
|30 - 35
|31
|20.
|Виченца
|29
|6
|12
|11
|23 - 36
|30
|21.
|Тернана
|2:0
|30
|6
|8
|16
|25 - 42
|26
|22.
|Трапани
|0:2
|30
|4
|14
|12
|26 - 43
|26
Второй тайм
89'
Santiago Colombatto получает желтую карточку.
81'
Тернана производит замену. Авенатти Фелипе уходит, и Диаките Мобидо заменяет его
81'
Трапани производит замену. Federico Maracchi уходит, и Читро Никола заменяет его
74'
Тернана производит замену. Моначелло Гаетано уходит, и Паломби Симоне заменяет его
69'
Тернана производит замену. Ди Ноя Джованни уходит, и Коппола Мануэль заменяет его
68'
Давиде Раффаелло получает желтую карточку.
57'
Ледесма Кристиан получает желтую карточку.
55'
Jacopo Petriccione получает желтую карточку.
55'
Коронадо Игор получает желтую карточку.
50'
Трапани производит замену. Росси Фаусто уходит, и Коронадо Игор заменяет его
49'
Трапани производит замену. Барилла Антонио уходит, и Давиде Раффаелло заменяет его
48'
Крешич Антон получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ди Ноя Джованни.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ди Ноя Джованни.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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