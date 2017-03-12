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  5. Серия B
Стадион:
Тернана
2:0
Второй тайм: 90+'
Трапани
0'
1:0
6' Гол
Ди Ноя Джованни
2:0
34' Гол
Ди Ноя Джованни
48' Желтая карточка
Крешич Антон
55' Желтая карточка
Коронадо Игор
55' Желтая карточка
Jacopo Petriccione
57' Желтая карточка
Ледесма Кристиан
68' Желтая карточка
Davide Raffaello
89' Желтая карточка
Santiago Colombatto
90'+2
Второй тайм
Желтая карточка
89'
Santiago Colombatto получает желтую карточку.
81'
Тернана производит замену. Авенатти Фелипе уходит, и Диаките Мобидо заменяет его
81'
Трапани производит замену. Federico Maracchi уходит, и Читро Никола заменяет его
74'
Тернана производит замену. Моначелло Гаетано уходит, и Паломби Симоне заменяет его
69'
Тернана производит замену. Ди Ноя Джованни уходит, и Коппола Мануэль заменяет его
Желтая карточка
68'
Давиде Раффаелло получает желтую карточку.
Желтая карточка
57'
Ледесма Кристиан получает желтую карточку.
Желтая карточка
55'
Jacopo Petriccione получает желтую карточку.
Желтая карточка
55'
Коронадо Игор получает желтую карточку.
50'
Трапани производит замену. Росси Фаусто уходит, и Коронадо Игор заменяет его
49'
Трапани производит замену. Барилла Антонио уходит, и Давиде Раффаелло заменяет его
Желтая карточка
48'
Крешич Антон получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ди Ноя Джованни.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ди Ноя Джованни.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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