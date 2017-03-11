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  5. Серия B
Стадион:
Салернитана
1:0
Второй тайм: 86'
Брешия
0'
33' Желтая карточка
Калабрези Артуро
54' Желтая карточка
Колин Расин
1:0
56' Гол
Кода Массимо
58' Желтая карточка
Мартинелли Алессандро
62' Желтая карточка
Emanuele Ndoj
65' Желтая карточка
Туиа Алессандро
70' Желтая карточка
Помпеу Роналдо
86'
Второй тайм
79'
Брешия производит замену. Emanuele Ndoj уходит, и Сбрисса Джованни заменяет его
76'
Салернитана производит замену. Спрокати Маттиа уходит, и Доннарумма Альфредо заменяет его
71'
Брешия производит замену. Торрегросса Эрнесто уходит, и Jonathan Alexis Ferrante заменяет его
Желтая карточка
70'
Помпеу Роналдо получает желтую карточку.
Желтая карточка
65'
Туиа Алессандро получает желтую карточку.
64'
Салернитана производит замену. Розина Алессандро уходит, и Делла Рокка Франческо заменяет его
62'
Брешия производит замену. Калабрези Артуро уходит, и Бонаццоли Федерико заменяет его
Желтая карточка
62'
Emanuele Ndoj получает желтую карточку.
Желтая карточка
58'
Мартинелли Алессандро получает желтую карточку.
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кода Массимо.
Желтая карточка
54'
Колин Расин получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
33'
Калабрези Артуро получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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