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Стадион: Аречи
1:0
Второй тайм: 86'
33' Желтая карточкаКалабрези Артуро
54' Желтая карточкаКолин Расин
1:0
56' ГолКода Массимо
58' Желтая карточкаМартинелли Алессандро
62' Желтая карточкаEmanuele Ndoj
65' Желтая карточкаТуиа Алессандро
70' Желтая карточкаПомпеу Роналдо
|
33'
54'
56'
1:0
62'
65'
70'
Состав команд
28
Зито
Антонио
Салернитана 4-3-3
- Основной состав
- 27 Гомис Альфред Вратарь
- 29 Перико Габриэле Защитник
- 16 Туиа Алессандро Защитник
- 4 Бернардини Алессандро Защитник
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 5 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 28 Зито Антонио Полузащитник
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- 9 Кода Массимо Нападающий
- 33 Спрокати Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Террачано Пьетро Вратарь
- 6 Скьяви Раффаэле Защитник
- 14 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 2 Биттанте Лука Полузащитник
- 11 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 7 Joao Silva III
- 15 Antonio Grillo
- 18 Luiz Felipe II
- 31 Vincenzo Garofalo
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Брешия 4-3-3
- Основной состав
- 15 Минелли Стефано Вратарь
- 2 Унтерзее Жоэль Защитник
- 19 Романья Филиппо Защитник
- 6 Бланкард Леонардо Защитник
- 17 Калабрези Артуро Защитник
- 8 Даль'Ольо Якопо Полузащитник
- 4 Колин Расин Полузащитник
- 28 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 20 Emanuele Ndoj Нападающий
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- 32 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Аркари Микеле Вратарь
- 16 Прце Фране Защитник
- 33 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 14 Крочьята Джованни Полузащитник
- 23 Маури Стефано Нападающий
- 21 Бонаццоли Федерико Нападающий
- 29 Модич Андрэй
- 11 Nicola Lancini
- 18 Jonathan Alexis Ferrante
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Предыдущие игры
Салернитана (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 05.03.2017 Беневенто 1:1 Салернитана СB
- 28.02.2017 Салернитана 1:2 Спал-2013 СB
- 25.02.2017 Трапани 1:0 Салернитана СB
- 18.02.2017 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 10.02.2017 Виченца 0:1 Салернитана СB
- 04.02.2017 Салернитана 0:0 Новара СB
- 29.01.2017 Верона 2:0 Салернитана СB
- 22.01.2017 Салернитана 1:0 Специя СB
- 30.12.2016 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 24.12.2016 Авеллино 3:2 Салернитана СB
- 17.12.2016 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 10.12.2016 Фрозиноне 1:3 Салернитана СB
- 03.12.2016 Бари 2:0 Салернитана СB
- 28.11.2016 Салернитана 1:1 Про Верчелли СB
- 19.11.2016 Латина 1:1 Салернитана СB
- 13.11.2016 Салернитана 4:2 Тернана СB
- 05.11.2016 Читтаделла 2:0 Салернитана СB
- 29.10.2016 Салернитана 0:0 Пиза СB
- 25.10.2016 Асколи 0:0 Салернитана СB
- 22.10.2016 Салернитана 1:1 Виртус Энтелла СB
Брешия (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 05.03.2017 Брешия 0:1 Верона СB
- 27.02.2017 Бари 2:0 Брешия СB
- 24.02.2017 Брешия 4:1 Читтаделла СB
- 18.02.2017 Карпи 2:1 Брешия СB
- 11.02.2017 Брешия 1:1 Пиза СB
- 04.02.2017 Перуджа 3:2 Брешия СB
- 27.01.2017 Фрозиноне 1:0 Брешия СB
- 21.01.2017 Брешия 0:2 Авеллино СB
- 30.12.2016 Трапани 0:0 Брешия СB
- 24.12.2016 Брешия 2:1 Про Верчелли СB
- 17.12.2016 Латина 1:1 Брешия СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Тернана 1:0 Брешия СB
- 26.11.2016 Брешия 1:0 Асколи СB
- 19.11.2016 Беневенто 4:0 Брешия СB
- 12.11.2016 Спал-2013 3:2 Брешия СB
- 04.11.2016 Брешия 3:2 Чезена СB
- 29.10.2016 Виртус Энтелла 4:0 Брешия СB
- 25.10.2016 Брешия 2:1 Виченца СB
- 21.10.2016 Специя 2:0 Брешия СB
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Брешия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
- 15.10.2016 Брешия 1:1 Салернитана Серия B
- 22.01.2016 Салернитана 3:0 Брешия Серия B
- 12.09.2015 Брешия 2:2 Салернитана Серия B
- 23.05.2010 Брешия 3:0 Салернитана Серия B
- 05.01.2010 Салернитана 1:3 Брешия Серия B
- 23.03.2009 Салернитана 3:0 Брешия Серия B
- 28.10.2008 Брешия 1:0 Салернитана Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|2:0
|30
|15
|10
|5
|48 - 28
|55
|2.
|Фрозиноне
|0:1
|30
|15
|8
|7
|38 - 29
|53
|3.
|Верона
|29
|15
|7
|7
|47 - 30
|52
|4.
|Беневенто
|0:0
|30
|13
|10
|7
|40 - 25
|49
|5.
|Бари
|1:0
|30
|12
|10
|8
|35 - 30
|46
|6.
|Читтаделла
|1:1
|30
|13
|5
|12
|41 - 39
|44
|7.
|Специя
|2:1
|30
|11
|11
|8
|31 - 26
|44
|8.
|Перуджа
|1:1
|30
|10
|14
|6
|40 - 29
|44
|9.
|Новара
|29
|12
|7
|10
|35 - 32
|43
|10.
|Виртус Энтелла
|0:0
|30
|10
|13
|7
|42 - 34
|43
|11.
|Карпи
|29
|10
|10
|9
|27 - 28
|40
|12.
|Авеллино
|1:2
|30
|9
|9
|12
|29 - 40
|36
|13.
|Салернитана
|1:0
|30
|8
|12
|10
|32 - 34
|36
|14.
|Асколи
|29
|7
|13
|9
|34 - 38
|34
|15.
|Пиза
|29
|6
|15
|8
|16 - 18
|33
|16.
|Про Верчелли
|29
|7
|11
|11
|27 - 38
|32
|17.
|Латина
|29
|5
|16
|8
|30 - 34
|31
|18.
|Брешия
|0:1
|30
|7
|10
|13
|32 - 42
|31
|19.
|Чезена
|0:2
|30
|6
|13
|11
|35 - 38
|31
|20.
|Виченца
|29
|6
|12
|11
|23 - 36
|30
|21.
|Трапани
|29
|4
|14
|11
|26 - 41
|26
|22.
|Тернана
|29
|5
|8
|16
|23 - 42
|23
Второй тайм
79'
Брешия производит замену. Emanuele Ndoj уходит, и Сбрисса Джованни заменяет его
76'
Салернитана производит замену. Спрокати Маттиа уходит, и Доннарумма Альфредо заменяет его
71'
Брешия производит замену. Торрегросса Эрнесто уходит, и Jonathan Alexis Ferrante заменяет его
70'
Помпеу Роналдо получает желтую карточку.
65'
Туиа Алессандро получает желтую карточку.
64'
Салернитана производит замену. Розина Алессандро уходит, и Делла Рокка Франческо заменяет его
62'
Брешия производит замену. Калабрези Артуро уходит, и Бонаццоли Федерико заменяет его
62'
Emanuele Ndoj получает желтую карточку.
58'
Мартинелли Алессандро получает желтую карточку.
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кода Массимо.
54'
Колин Расин получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
Калабрези Артуро получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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