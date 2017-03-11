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Стадион:
Бари
1:0
Второй тайм: 87'
Фрозиноне
0'
23' Желтая карточка
Соддимо Данило
23' Желтая карточка
Флоро Флорес Антонио
26' Желтая карточка
Дионизи Федерико
27' Желтая карточка
Ромици Марко
49' Желтая карточка
Капрадосси Элио
1:0
61' Гол
Фурлан Федерико
77' Желтая карточка
Тонуччи Денис
81' Желтая карточка
Баша Мигьен
87'
Второй тайм
84'
Фрозиноне производит замену. Фьямоцци Риккардо уходит, и Фрара Алессандро заменяет его
Желтая карточка
81'
Баша Мигьен получает желтую карточку.
78'
Бари производит замену. Фурлан Федерико уходит, и Ромици Марко заменяет его
Желтая карточка
77'
Тонуччи Денис получает желтую карточку.
75'
Фрозиноне производит замену. Маццотта Антонио уходит, и Крагль Оливер заменяет его
68'
Бари производит замену. Галано Кристиан уходит, и Мацек Роман заменяет его
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фурлан Федерико.
Желтая карточка
49'
Капрадосси Элио получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
Бари производит замену. Суагер Эмануэле уходит, и Морас Евангелос заменяет его
Желтая карточка
27'
Ромици Марко получает желтую карточку.
Желтая карточка
26'
Дионизи Федерико получает желтую карточку.
Желтая карточка
23'
Флоро Флорес Антонио получает желтую карточку.
Желтая карточка
23'
Соддимо Данило получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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