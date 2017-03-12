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Стадион: Stadio Silvio Piola, Novara
0:0
Второй тайм: 90+'
0:0
25' Не забитый пенальтиАраму Маттиа
45' Желтая карточкаПалацци Андреа
69' Вторая желтая карточкаПалацци Андреа
87' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
|
25'
0:0
45'
69'
Состав команд
20
Купиш
Томаш
Новара 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 27 Кальдерони Марко Защитник
- 17 Ланчини Эдоардо Защитник
- 3 Мантовани Андреа Защитник
- 8 Кьоза Марко Полузащитник
- 7 Чинелли Антонио Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 18 Сансоне Джанлука Полузащитник
- 16 Галабинов Андрей Полузащитник
- 10 Македа Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Кох Филипп Защитник
- 6 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 29 Орланди Андреа Полузащитник
- 28 Селаси Рансфорд Полузащитник
- 32 Antonio Lukanovic Нападающий
- 23 Адорьян Кристиан Нападающий
- 9 Ди Мариано Франческо Нападающий
- 15 Andrea Malberti
- 25 Lorenzo Montipo
- Главный тренер: Барони Марко
Про Верчелли 3-5-2
- Основной состав
- 1 Проведель Иван Вратарь
- 24 Луперто Себастьяно Защитник
- 4 Бани Маттиа Защитник
- 15 Dramane Konate Защитник
- 3 Джермано Умберто Полузащитник
- 20 Simone Emmanuello Полузащитник
- 8 Палацци Андреа Полузащитник
- 11 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 33 Маммарелла Карло Полузащитник
- 30 Араму Маттиа Нападающий
- 16 Бьянки Роландо Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Дзакканьо Андреа Вратарь
- 13 Легати Элия Защитник
- 21 Кастилья Лука Полузащитник
- 6 Fabio Eguelfi Полузащитник
- 2 Берра Филиппо Полузащитник
- 26 Коми Джанмарио Нападающий
- 9 Claudio Morra Нападающий
- 7 Riccardo Nardini
- 28 Evans Osei
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Предыдущие игры
Новара (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 04.03.2017 Асколи 1:2 Новара СB
- 28.02.2017 Новара 1:0 Беневенто СB
- 25.02.2017 Новара 2:1 Специя СB
- 17.02.2017 Латина 0:1 Новара СB
- 11.02.2017 Новара 1:1 Читтаделла СB
- 04.02.2017 Салернитана 0:0 Новара СB
- 28.01.2017 Новара 1:1 Пиза СB
- 21.01.2017 Трапани 2:1 Новара СB
- 30.12.2016 Новара 2:1 Карпи СB
- 24.12.2016 Виртус Энтелла 4:1 Новара СB
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 29.11.2016 Кьево 3:0 Новара КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
- 20.11.2016 Новара 1:2 Фрозиноне СB
- 13.11.2016 Верона 0:4 Новара СB
- 05.11.2016 Новара 0:1 Спал-2013 СB
- 29.10.2016 Тернана 4:3 Новара СB
- 25.10.2016 Новара 1:0 Бари СB
Про Верчелли (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 04.03.2017 Тернана 1:2 Про Верчелли СB
- 28.02.2017 Про Верчелли 1:1 Авеллино СB
- 25.02.2017 Чезена 1:2 Про Верчелли СB
- 18.02.2017 Про Верчелли 0:1 Беневенто СB
- 14.02.2017 Асколи 3:1 Про Верчелли СB
- 11.02.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 04.02.2017 Читтаделла 0:0 Про Верчелли СB
- 28.01.2017 Про Верчелли 1:3 Трапани СB
- 30.12.2016 Про Верчелли 2:0 Фрозиноне СB
- 24.12.2016 Брешия 2:1 Про Верчелли СB
- 17.12.2016 Про Верчелли 3:1 Спал-2013 СB
- 10.12.2016 Перуджа 1:0 Про Верчелли СB
- 03.12.2016 Про Верчелли 0:0 Пиза СB
- 28.11.2016 Салернитана 1:1 Про Верчелли СB
- 19.11.2016 Про Верчелли 1:1 Виченца СB
- 13.11.2016 Виртус Энтелла 0:0 Про Верчелли СB
- 05.11.2016 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 29.10.2016 Бари 2:0 Про Верчелли СB
- 25.10.2016 Про Верчелли 1:1 Латина СB
- 22.10.2016 Верона 3:0 Про Верчелли СB
Последние игры между собой
Новара: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Про Верчелли: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|30
|15
|10
|5
|48 - 28
|55
|2.
|Фрозиноне
|30
|15
|8
|7
|38 - 29
|53
|3.
|Верона
|29
|15
|7
|7
|47 - 30
|52
|4.
|Беневенто
|30
|13
|10
|7
|40 - 25
|49
|5.
|Бари
|30
|12
|10
|8
|35 - 30
|46
|6.
|Читтаделла
|30
|13
|5
|12
|41 - 39
|44
|7.
|Новара
|0:0
|30
|12
|8
|10
|35 - 32
|44
|8.
|Специя
|30
|11
|11
|8
|31 - 26
|44
|9.
|Перуджа
|30
|10
|14
|6
|40 - 29
|44
|10.
|Карпи
|30
|11
|10
|9
|28 - 28
|43
|11.
|Виртус Энтелла
|30
|10
|13
|7
|42 - 34
|43
|12.
|Авеллино
|30
|9
|9
|12
|29 - 40
|36
|13.
|Салернитана
|30
|8
|12
|10
|33 - 34
|36
|14.
|Асколи
|29
|7
|13
|9
|34 - 38
|34
|15.
|Пиза
|29
|6
|15
|8
|16 - 18
|33
|16.
|Про Верчелли
|0:0
|30
|7
|12
|11
|27 - 38
|33
|17.
|Брешия
|30
|7
|10
|13
|32 - 43
|31
|18.
|Чезена
|30
|6
|13
|11
|35 - 38
|31
|19.
|Латина
|30
|5
|16
|9
|30 - 35
|31
|20.
|Виченца
|29
|6
|12
|11
|23 - 36
|30
|21.
|Тернана
|2:0
|30
|6
|8
|16
|25 - 42
|26
|22.
|Трапани
|0:2
|30
|4
|14
|12
|26 - 43
|26
Второй тайм
88'
Новара производит замену. Македа Федерико уходит, и Antonio Lukanovic заменяет его
87'
Ди Мариано Франческо получает желтую карточку.
84'
Про Верчелли производит замену. Бьянки Роландо уходит, и Коми Джанмарио заменяет его
78'
Новара производит замену. Чинелли Антонио уходит, и Ди Мариано Франческо заменяет его
73'
Про Верчелли производит замену. Араму Маттиа уходит, и Берра Филиппо заменяет его
71'
Новара производит замену. Кальдерони Марко уходит, и Орланди Андреа заменяет его
69'
Палацци Андреа получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Палацци Андреа получает желтую карточку.
28'
Про Верчелли производит замену. Маммарелла Карло уходит, и Fabio Eguelfi заменяет его
25'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Араму Маттиа бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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