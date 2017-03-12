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Стадион:
Новара
0:0
Второй тайм: 90+'
Про Верчелли
0'
0:0
25' Не забитый пенальти
Араму Маттиа
45' Желтая карточка
Палацци Андреа
69' Вторая желтая карточка
Палацци Андреа
87' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
90'+2
Второй тайм
88'
Новара производит замену. Македа Федерико уходит, и Antonio Lukanovic заменяет его
Желтая карточка
87'
Ди Мариано Франческо получает желтую карточку.
84'
Про Верчелли производит замену. Бьянки Роландо уходит, и Коми Джанмарио заменяет его
78'
Новара производит замену. Чинелли Антонио уходит, и Ди Мариано Франческо заменяет его
73'
Про Верчелли производит замену. Араму Маттиа уходит, и Берра Филиппо заменяет его
71'
Новара производит замену. Кальдерони Марко уходит, и Орланди Андреа заменяет его
69'
Палацци Андреа получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Палацци Андреа получает желтую карточку.
28'
Про Верчелли производит замену. Маммарелла Карло уходит, и Fabio Eguelfi заменяет его
Описание гола
25'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Араму Маттиа бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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