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Стадион:
Специя
2:1
Второй тайм: 86'
Авеллино
0'
9' Желтая карточка
Эррасти Хон
0:1
17' Гол
Ардеманьи Маттео
23' Желтая карточка
Лашик Ричард
1:1
25' Гол
Граноче Пабло
63' Желтая карточка
Д'Анджело Анджело
2:1
69' Гол
Граноче Пабло
73' Желтая карточка
Джокович Дамьян
73' Желтая карточка
Ардеманьи Маттео
86'
Второй тайм
86'
Специя производит замену. Пикколо Антонио уходит, и Даткович Нико заменяет его
78'
Специя производит замену. Фаббрини Диего уходит, и Баэс Хайме заменяет его
76'
Авеллино производит замену. Лашик Ричард уходит, и Камара Идрисса заменяет его
Желтая карточка
73'
Ардеманьи Маттео получает желтую карточку.
Желтая карточка
73'
Джокович Дамьян получает желтую карточку.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Граноче Пабло.
65'
Специя производит замену. Эррасти Хон уходит, и Пульцетти Нико заменяет его
65'
Авеллино производит замену. Моретти Федерико уходит, и Stephane Omeonga заменяет его
Желтая карточка
63'
Д'Анджело Анджело получает желтую карточку.
46'
Авеллино производит замену. Верде Даниэле уходит, и Luigi Castaldo заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Граноче Пабло.
Желтая карточка
23'
Лашик Ричард получает желтую карточку.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ардеманьи Маттео.
Желтая карточка
9'
Эррасти Хон получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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