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  5. Серия B
Стадион:
Спал-2013
2:0
Второй тайм: 86'
Чезена
0'
1:0
36' Гол
Антенуччи Мирко
37' Желтая карточка
Агацци Микаэль
39' Желтая карточка
Кокко Андреа
52' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
2:0
61' Гол
Luca Mora
64' Желтая карточка
Luca Mora
65' Желтая карточка
Michele Rigione
67' Вторая желтая карточка
Luca Mora
86'
Второй тайм
82'
Чезена производит замену. Michele Rigione уходит, и Лариби Карим заменяет его
72'
Спал-2013 производит замену. Антенуччи Мирко уходит, и Эрос Скиавон заменяет его
67'
Чезена производит замену. Ренцетти Франческо уходит, и Родригес Алехандро заменяет его
67'
Luca Mora получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
65'
Michele Rigione получает желтую карточку.
Желтая карточка
64'
Luca Mora получает желтую карточку.
63'
Спал-2013 производит замену. Michele Castagnetti уходит, и Арини Мариано заменяет его
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Luca Mora.
58'
Чезена производит замену. Скьявоне Андреа уходит, и Гарритано Лука заменяет его
Желтая карточка
52'
Скьяттарелла Паскуале получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
39'
Кокко Андреа получает желтую карточку.
Желтая карточка
37'
Агацци Микаэль получает желтую карточку.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Антенуччи Мирко.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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