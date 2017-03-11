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Стадион: Паоло Мацца
1:0
36' ГолАнтенуччи Мирко
37' Желтая карточкаАгацци Микаэль
39' Желтая карточкаКокко Андреа
52' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
2:0
61' ГолLuca Mora
64' Желтая карточкаLuca Mora
65' Желтая карточкаMichele Rigione
67' Вторая желтая карточкаLuca Mora
|
36'
1:0
37'
39'
61'
2:0
64'
65'
67'
Состав команд
19
Luca
Mora
18
Донкор
Исаак
11
Кокко
Андреа
Спал-2013 3-5-2
- Основной состав
- 1 Мерет Алекс Вратарь
- 14 Kevin Bonifazi Защитник
- 23 Викари Франческо Защитник
- 6 Кремонези Микеле Защитник
- 29 Manuel Lazzari Полузащитник
- 28 Скьяттарелла Паскуале Полузащитник
- 20 Michele Castagnetti Полузащитник
- 19 Luca Mora Полузащитник
- 33 Коста Филиппо Полузащитник
- 10 Флоккари Сержио Нападающий
- 7 Антенуччи Мирко Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Маркеджани Габриэле Вратарь
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 2 Daniele Gasparetto Защитник
- 18 Eros Schiavon Полузащитник
- 27 Гильоне Паоло Полузащитник
- 4 Арини Мариано Полузащитник
- 24 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 11 Mattia Finotto Нападающий
- 17 Зигони Джанмарко Нападающий
Чезена 3-5-2
- Основной состав
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 27 Лиджи Алессандро Защитник
- 16 Michele Rigione Защитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 6 Крими Марко Полузащитник
- 23 Moussa Koné III Полузащитник
- 34 Ди Роберто Нунцио Полузащитник
- 33 Ренцетти Франческо Полузащитник
- 17 Панико Джузеппе Нападающий
- 11 Кокко Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Бардини Лоренцо Вратарь
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 25 Капелли Даниэле Защитник
- 24 Витале Маттиа Полузащитник
- 28 Carmine Setola Полузащитник
- 7 Гарритано Лука Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 10 Чано Камилло Нападающий
- 9 Родригес Алехандро Нападающий
- 20 Nicola Falasco
- Главный тренер: Драго Массимо
Предыдущие игры
Спал-2013 (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 04.03.2017 Спал-2013 1:1 Пиза СB
- 28.02.2017 Салернитана 1:2 Спал-2013 СB
- 25.02.2017 Спал-2013 2:0 Перуджа СB
- 20.02.2017 Верона 0:0 Спал-2013 СB
- 11.02.2017 Виртус Энтелла 0:3 Спал-2013 СB
- 04.02.2017 Спал-2013 1:1 Асколи СB
- 28.01.2017 Виченца 1:1 Спал-2013 СB
- 21.01.2017 Спал-2013 2:0 Беневенто СB
- 29.12.2016 Бари 1:1 Спал-2013 СB
- 24.12.2016 Спал-2013 4:0 Тернана СB
- 17.12.2016 Про Верчелли 3:1 Спал-2013 СB
- 10.12.2016 Спал-2013 2:1 Специя СB
- 03.12.2016 Читтаделла 1:2 Спал-2013 СB
- 26.11.2016 Спал-2013 0:0 Латина СB
- 21.11.2016 Трапани 1:1 Спал-2013 СB
- 12.11.2016 Спал-2013 3:2 Брешия СB
- 05.11.2016 Новара 0:1 Спал-2013 СB
- 31.10.2016 Спал-2013 3:0 Авеллино СB
- 25.10.2016 Фрозиноне 2:1 Спал-2013 СB
- 22.10.2016 Спал-2013 3:1 Карпи СB
Чезена (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 04.03.2017 Чезена 1:1 Виченца СB
- 28.02.2017 Латина 1:1 Чезена СB
- 25.02.2017 Чезена 1:2 Про Верчелли СB
- 18.02.2017 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 11.02.2017 Чезена 1:1 Бари СB
- 05.02.2017 Карпи 1:2 Чезена СB
- 28.01.2017 Чезена 2:2 Асколи СB
- 23.01.2017 Перуджа 3:3 Чезена СB
- 18.01.2017 Сассуоло 1:2 Чезена КИ
- 30.12.2016 Верона 3:0 Чезена СB
- 24.12.2016 Чезена 3:1 Трапани СB
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 10.12.2016 Чезена 3:0 Читтаделла СB
- 05.12.2016 Беневенто 2:1 Чезена СB
- 29.11.2016 Эмполи 1:2 Чезена КИ
- 26.11.2016 Чезена 3:0 Авеллино СB
- 19.11.2016 Специя 1:0 Чезена СB
- 13.11.2016 Чезена 2:0 Пиза СB
- 04.11.2016 Брешия 3:2 Чезена СB
- 29.10.2016 Фрозиноне 2:1 Чезена СB
Последние игры между собой
Спал-2013: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Чезена: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 14.10.2016 Чезена 1:1 Спал-2013 Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спал-2013
|2:0
|30
|15
|10
|5
|48 - 28
|55
|2.
|Фрозиноне
|0:1
|30
|15
|8
|7
|38 - 29
|53
|3.
|Верона
|29
|15
|7
|7
|47 - 30
|52
|4.
|Беневенто
|0:0
|30
|13
|10
|7
|40 - 25
|49
|5.
|Бари
|1:0
|30
|12
|10
|8
|35 - 30
|46
|6.
|Читтаделла
|1:1
|30
|13
|5
|12
|41 - 39
|44
|7.
|Специя
|2:1
|30
|11
|11
|8
|31 - 26
|44
|8.
|Перуджа
|1:1
|30
|10
|14
|6
|40 - 29
|44
|9.
|Новара
|29
|12
|7
|10
|35 - 32
|43
|10.
|Виртус Энтелла
|0:0
|30
|10
|13
|7
|42 - 34
|43
|11.
|Карпи
|29
|10
|10
|9
|27 - 28
|40
|12.
|Авеллино
|1:2
|30
|9
|9
|12
|29 - 40
|36
|13.
|Салернитана
|1:0
|30
|8
|12
|10
|32 - 34
|36
|14.
|Асколи
|29
|7
|13
|9
|34 - 38
|34
|15.
|Пиза
|29
|6
|15
|8
|16 - 18
|33
|16.
|Про Верчелли
|29
|7
|11
|11
|27 - 38
|32
|17.
|Латина
|29
|5
|16
|8
|30 - 34
|31
|18.
|Брешия
|0:1
|30
|7
|10
|13
|32 - 42
|31
|19.
|Чезена
|0:2
|30
|6
|13
|11
|35 - 38
|31
|20.
|Виченца
|29
|6
|12
|11
|23 - 36
|30
|21.
|Трапани
|29
|4
|14
|11
|26 - 41
|26
|22.
|Тернана
|29
|5
|8
|16
|23 - 42
|23
Второй тайм
82'
Чезена производит замену. Michele Rigione уходит, и Лариби Карим заменяет его
72'
Спал-2013 производит замену. Антенуччи Мирко уходит, и Эрос Скиавон заменяет его
67'
Чезена производит замену. Ренцетти Франческо уходит, и Родригес Алехандро заменяет его
67'
Luca Mora получает вторую желтую карточку. Удаление.
65'
Michele Rigione получает желтую карточку.
64'
Luca Mora получает желтую карточку.
63'
Спал-2013 производит замену. Michele Castagnetti уходит, и Арини Мариано заменяет его
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Luca Mora.
58'
Чезена производит замену. Скьявоне Андреа уходит, и Гарритано Лука заменяет его
52'
Скьяттарелла Паскуале получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Кокко Андреа получает желтую карточку.
37'
Агацци Микаэль получает желтую карточку.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Антенуччи Мирко.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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