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Стадион: Перистери
45' Желтая карточкаYakob Johansson II
0:1
57' ГолМанталос Петрос
86' Желтая карточкаСимоеш Андре
89' Желтая карточкаАйдаревич Астрит
90' Желтая карточкаМаниатис Яннис
|
57'
0:1
86'
89'
90'
Состав команд
Атромитос 4-2-3-1
- Основной состав
- 35 Горбунов Андрей Вратарь
- 19 Кивракидис Кириакос Защитник
- 13 Зисопулос Гиоргос Защитник
- 6 Фитанидис Сократис Защитник
- 30 Катранис Александрос Защитник
- 8 Умбидес Хавьер Полузащитник
- 22 Маниатис Яннис Полузащитник
- 5 Бага Дмитрий Полузащитник
- 14 Nicolas Diguiny Полузащитник
- 17 Плателлас Вангелис Полузащитник
- 9 Ле Таллек Энтони Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Теодоракис Христос Вратарь
- 28 Нацос Спиридон Защитник
- 2 Контоэс Яннис Защитник
- 10 Тонсо Мартин Полузащитник
- 29 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 27 Дауда Абиола Нападающий
- 24 Nikolaos Lazaridis II
- Главный тренер: Са Пинту Рикарду
АЕК 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Баркас Вассилис Вратарь
- 12 Гало Родриго Защитник
- 26 Коловециос Димитрис Защитник
- 5 Лабропулос Вассилис Защитник
- 23 Дидак Вилья Защитник
- 18 Yakob Johansson II Полузащитник
- 8 Симоеш Андре Полузащитник
- 6 Айдаревич Астрит Полузащитник
- 10 Варгас Рональд Полузащитник
- 20 Манталос Петрос Полузащитник
- 11 Араужо Серхио Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Анестис Яннис Вратарь
- 17 Винисиус Фрейтас Защитник
- 25 Галанопулос Костас Полузащитник
- 28 Бакасетас Тасос Полузащитник
- 21 Аравидис Христос Полузащитник
- 14 Пекхарт Томаш Нападающий
- 7 Христодулопулос Лазарос Нападающий
- Главный тренер: Хименес Маноло
Предыдущие игры
Атромитос (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 12.03.2017 Олимпиакос 2:0 Атромитос С
- 05.03.2017 Атромитос 1:0 Ираклис С
- 27.02.2017 Верия 0:1 Атромитос С
- 18.02.2017 Атромитос 2:1 Ксанти С
- 11.02.2017 Астерас 0:1 Атромитос С
- 04.02.2017 Панаитоликос 2:0 Атромитос С
- 29.01.2017 Атромитос 1:1 ПАС Янина С
- 22.01.2017 Левадиакос 1:1 Атромитос С
- 18.01.2017 Атромитос 1:4 АОК Керкира С
- 15.01.2017 Атромитос 1:2 Паниониос С
- 07.01.2017 Атромитос 2:0 Левадиакос С
- 04.01.2017 АОК Керкира 1:1 Атромитос С
- 17.12.2016 Платаниас 3:0 Атромитос С
- 11.12.2016 Атромитос 0:1 Панатинаикос С
- 04.12.2016 Лариса 1:2 Атромитос С
- 28.11.2016 ПАОК 3:4 Атромитос С
- 05.11.2016 АЕК 2:2 Атромитос С
- 29.10.2016 Атромитос 0:1 Олимпиакос С
- 23.10.2016 Ираклис 1:2 Атромитос С
- 16.10.2016 Атромитос 1:0 Верия С
АЕК (последние 20 матчей: +8 =9 -3)
- 12.03.2017 АЕК 3:0 ПАОК С
- 06.03.2017 Паниониос 1:1 АЕК С
- 26.02.2017 АЕК 3:0 Лариса С
- 19.02.2017 АЕК 1:0 Олимпиакос С
- 13.02.2017 Ираклис 2:2 АЕК С
- 05.02.2017 АЕК 6:0 Верия С
- 28.01.2017 Ксанти 0:0 АЕК С
- 22.01.2017 АЕК 2:0 Астерас С
- 18.01.2017 Панаитоликос 3:2 АЕК С
- 15.01.2017 Панатинаикос 0:0 АЕК С
- 07.01.2017 Астерас 3:2 АЕК С
- 04.01.2017 АЕК 0:0 Панаитоликос С
- 19.12.2016 АЕК 1:1 ПАС Янина С
- 10.12.2016 АЕК 4:0 Левадиакос С
- 03.12.2016 АОК Керкира 1:1 АЕК С
- 26.11.2016 АЕК 3:0 Платаниас С
- 05.11.2016 АЕК 2:2 Атромитос С
- 30.10.2016 ПАОК 1:0 АЕК С
- 22.10.2016 АЕК 0:0 Паниониос С
- 17.10.2016 Лариса 1:2 АЕК С
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 9
АЕК: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 4
- 05.11.2016 АЕК 2:2 Атромитос Суперлига
- 26.04.2016 Атромитос 1:1 АЕК Кубок
- 20.04.2016 АЕК 1:0 Атромитос Кубок
- 07.02.2016 Атромитос 1:0 АЕК Суперлига
- 04.10.2015 АЕК 1:0 Атромитос Суперлига
- 08.01.2015 АЕК 3:0 Атромитос Разное
- 08.01.2015 АЕК 3:0 Атромитос Кубок Греции
- 21.04.2013 Атромитос 1:0 АЕК Суперлига
- 16.12.2012 АЕК 1:1 Атромитос Суперлига
- 13.05.2012 Атромитос 1:0 АЕК Суперлига
- 10.05.2012 АЕК 3:2 Атромитос Суперлига
- 18.04.2012 АЕК 0:0 Атромитос Суперлига
- 18.12.2011 Атромитос 1:0 АЕК Суперлига
- 30.04.2011 Атромитос 0:3 АЕК Кубок
- 03.04.2011 АЕК 1:0 Атромитос Суперлига
- 05.12.2010 Атромитос 1:1 АЕК Суперлига
- 10.01.2010 АЕК 3:3 Атромитос Суперлига
- 30.08.2009 Атромитос 0:1 АЕК Суперлига
- 19.01.2008 Атромитос 0:1 АЕК Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|24
|17
|3
|4
|45 - 13
|54
|2.
|Паниониос
|24
|14
|6
|4
|31 - 15
|48
|3.
|ПАОК
|24
|14
|4
|6
|36 - 17
|46
|4.
|АЕК
|25
|11
|10
|4
|42 - 19
|43
|5.
|Панатинаикос
|24
|11
|9
|4
|37 - 14
|42
|6.
|Ксанти
|24
|11
|6
|7
|25 - 21
|39
|7.
|Платаниас
|24
|10
|8
|6
|29 - 26
|38
|8.
|Атромитос
|25
|10
|5
|10
|24 - 32
|35
|9.
|ПАС Янина
|24
|8
|9
|7
|26 - 24
|33
|10.
|АОК Керкира
|25
|7
|8
|10
|20 - 28
|29
|11.
|Панаитоликос
|25
|7
|6
|12
|26 - 32
|27
|12.
|Лариса
|25
|5
|9
|11
|21 - 34
|24
|13.
|Астерас
|24
|5
|6
|13
|23 - 40
|21
|14.
|Левадиакос
|24
|4
|6
|14
|18 - 41
|18
|15.
|Ираклис
|24
|2
|10
|12
|18 - 34
|16
|16.
|Верия
|25
|3
|7
|15
|15 - 46
|16
Второй тайм
90'
АЕК производит замену. Араужо Серхио уходит, и Галанопулос Костас заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Маниатис Яннис получает желтую карточку.
89'
Айдаревич Астрит получает желтую карточку.
87'
АЕК производит замену. Манталос Петрос уходит, и Пекхарт Томаш заменяет его
86'
Симоеш Андре получает желтую карточку.
81'
Атромитос производит замену. Николя Дигини уходит, и Дауда Абиола заменяет его
72'
Атромитос производит замену. Плателлас Вангелис уходит, и Лимниос Димитрис заменяет его
72'
Атромитос производит замену. Бага Дмитрий уходит, и Тонсо Мартин заменяет его
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Манталос Петрос.
54'
АЕК производит замену. Варгас Рональд уходит, и Христодулопулос Лазарос заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Якоб Юханссон получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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