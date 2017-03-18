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Стадион:
Атромитос
0:1
Конец матча
АЕК
0'
45' Желтая карточка
Yakob Johansson II
0:1
57' Гол
Манталос Петрос
86' Желтая карточка
Симоеш Андре
89' Желтая карточка
Айдаревич Астрит
90' Желтая карточка
Маниатис Яннис
90'+6
Второй тайм
90'
АЕК производит замену. Араужо Серхио уходит, и Галанопулос Костас заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Маниатис Яннис получает желтую карточку.
Желтая карточка
89'
Айдаревич Астрит получает желтую карточку.
87'
АЕК производит замену. Манталос Петрос уходит, и Пекхарт Томаш заменяет его
Желтая карточка
86'
Симоеш Андре получает желтую карточку.

81'
Атромитос производит замену. Николя Дигини уходит, и Дауда Абиола заменяет его
72'
Атромитос производит замену. Плателлас Вангелис уходит, и Лимниос Димитрис заменяет его
72'
Атромитос производит замену. Бага Дмитрий уходит, и Тонсо Мартин заменяет его
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Манталос Петрос.
54'
АЕК производит замену. Варгас Рональд уходит, и Христодулопулос Лазарос заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Якоб Юханссон получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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