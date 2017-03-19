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Стадион:
Астерас
1:1
Второй тайм: 83'
ПАС Янина
0'
19' Желтая карточка
Гайдучик Виталий
0:1
27' Гол
Жайро
45' Желтая карточка
Лиля Анди
53' Желтая карточка
Michalis Boukouvalas
67' Желтая карточка
Акоста Ноэ
1:1
70' Гол
Michalis Manias
80' Желтая карточка
Бериос Теодорос
83'
Второй тайм
Желтая карточка
80'
Бериос Теодорос получает желтую карточку.
78'
Астерас производит замену. Мацца Пабло уходит, и Кирьякопулос Гиоргос заменяет его
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Michalis Manias.
Желтая карточка
67'
Акоста Ноэ получает желтую карточку.
66'
ПАС Янина производит замену. Конде Педро уходит, и Козоронис Хрисовалантис заменяет его
54'
Астерас производит замену. Гайдучик Виталий уходит, и Giannis Kotsiras заменяет его
Желтая карточка
53'
Михалис Букувалас получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Лиля Анди получает желтую карточку.
39'
Астерас производит замену. Калцас Никос уходит, и Nikolaos Ioannidis заменяет его
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жайро.
Желтая карточка
19'
Гайдучик Виталий получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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