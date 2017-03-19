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Стадион: Теодорос Колокотронис
19' Желтая карточкаГайдучик Виталий
0:1
27' ГолЖайро
45' Желтая карточкаЛиля Анди
53' Желтая карточкаMichalis Boukouvalas
67' Желтая карточкаАкоста Ноэ
1:1
70' ГолMichalis Manias
80' Желтая карточкаБериос Теодорос
|
19'
27'
0:1
45'
67'
70'
1:1
80'
Состав команд
23
Калцас
Никос
20
Фаринья
Луис
Астерас 4-2-3-1
- Основной состав
- 90 Доннарумма Антонио Вратарь
- 25 Manolis Bertos Защитник
- 3 Гайдучик Виталий Защитник
- 33 Селин Евгений Защитник
- 18 Яннулис Костас Защитник
- 13 Stavros Tsoukalas Полузащитник
- 21 Димуцос Элини Полузащитник
- 23 Калцас Никос Полузащитник
- 20 Фаринья Луис Полузащитник
- 7 Мацца Пабло Полузащитник
- 11 Michalis Manias Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Georgios Athanasiadis Вратарь
- 77 Кирьякопулос Гиоргос Защитник
- 19 Kosmas Tsilianidis Полузащитник
- 31 Станисавлевич Александар Полузащитник
- 10 Nikolaos Ioannidis
- 72 Assen Jourdain
- 27 Giannis Kotsiras
- Главный тренер: Apostolos Charalampidis
ПАС Янина 3-5-2
- Основной состав
- 1 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 4 Бериос Теодорос Защитник
- 8 Цимопулос Темис Защитник
- 6 Михаил Алексиос Защитник
- 17 Лопес Мартин Полузащитник
- 2 Michalis Boukouvalas Полузащитник
- 11 Акоста Ноэ Полузащитник
- 7 Якос Эврипидис Полузащитник
- 3 Лиля Анди Полузащитник
- 10 Жайро Нападающий
- 9 Конде Педро Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Перистеридис Костас Вратарь
- 23 Кутрис Леонардо Защитник
- 20 Караникас Никос Защитник
- 5 Гаруфалиас Ираклис Полузащитник
- 88 Николиас Александрос Полузащитник
- 34 Коровесис Никос Полузащитник
- 22 Козоронис Хрисовалантис Полузащитник
- Главный тренер: Giannis Petrakis
Предыдущие игры
Астерас (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 13.03.2017 Левадиакос 1:1 Астерас С
- 05.03.2017 Астерас 1:2 АОК Керкира С
- 25.02.2017 Платаниас 3:0 Астерас С
- 18.02.2017 Астерас 0:5 Панатинаикос С
- 11.02.2017 Астерас 0:1 Атромитос С
- 05.02.2017 ПАОК 3:2 Астерас С
- 28.01.2017 Астерас 1:1 Паниониос С
- 22.01.2017 АЕК 2:0 Астерас С
- 18.01.2017 Астерас 0:0 Олимпиакос С
- 15.01.2017 Астерас 4:1 Панаитоликос С
- 07.01.2017 Астерас 3:2 АЕК С
- 04.01.2017 Олимпиакос 2:1 Астерас С
- 18.12.2016 Ираклис 1:1 Астерас С
- 10.12.2016 Астерас 0:0 Верия С
- 04.12.2016 Ксанти 3:1 Астерас С
- 26.11.2016 Астерас 1:1 Лариса С
- 05.11.2016 ПАС Янина 1:2 Астерас С
- 30.10.2016 Астерас 1:0 Левадиакос С
- 22.10.2016 АОК Керкира 2:0 Астерас С
- 15.10.2016 Астерас 2:0 Платаниас С
ПАС Янина (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 11.03.2017 ПАС Янина 0:0 Панаитоликос С
- 04.03.2017 Лариса 1:1 ПАС Янина С
- 26.02.2017 Левадиакос 2:1 ПАС Янина С
- 18.02.2017 ПАС Янина 1:0 АОК Керкира С
- 12.02.2017 Платаниас 3:3 ПАС Янина С
- 04.02.2017 ПАС Янина 1:1 Панатинаикос С
- 29.01.2017 Атромитос 1:1 ПАС Янина С
- 23.01.2017 ПАС Янина 0:1 ПАОК С
- 18.01.2017 ПАС Янина 1:0 Паниониос С
- 15.01.2017 Ксанти 2:0 ПАС Янина С
- 08.01.2017 ПАОК 0:1 ПАС Янина С
- 05.01.2017 Паниониос 1:1 ПАС Янина С
- 19.12.2016 АЕК 1:1 ПАС Янина С
- 12.12.2016 ПАС Янина 0:2 Олимпиакос С
- 05.12.2016 Ираклис 2:1 ПАС Янина С
- 26.11.2016 ПАС Янина 2:0 Верия С
- 23.11.2016 ПАС Янина 0:0 Левадиакос С
- 05.11.2016 ПАС Янина 1:2 Астерас С
- 31.10.2016 Панаитоликос 1:2 ПАС Янина С
- 23.10.2016 ПАС Янина 4:0 Лариса С
Последние игры между собой
Астерас: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
ПАС Янина: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
- 05.11.2016 ПАС Янина 1:2 Астерас Суперлига
- 20.02.2016 Астерас 0:0 ПАС Янина Суперлига
- 25.10.2015 ПАС Янина 1:2 Астерас Суперлига
- 14.01.2015 Астерас 2:2 ПАС Янина Суперлига
- 24.08.2014 ПАС Янина 3:1 Астерас Суперлига
- 04.01.2014 ПАС Янина 0:2 Астерас Суперлига
- 18.08.2013 Астерас 3:3 ПАС Янина Суперлига
- 29.05.2013 Астерас 2:1 ПАС Янина Суперлига
- 15.05.2013 ПАС Янина 2:1 Астерас Суперлига
- 03.03.2013 ПАС Янина 1:2 Астерас Суперлига
- 04.11.2012 Астерас 2:0 ПАС Янина Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|24
|17
|3
|4
|45 - 13
|54
|2.
|ПАОК
|25
|15
|4
|6
|37 - 17
|49
|3.
|Паниониос
|25
|14
|6
|5
|31 - 16
|48
|4.
|АЕК
|25
|11
|10
|4
|42 - 19
|43
|5.
|Панатинаикос
|24
|11
|9
|4
|37 - 14
|42
|6.
|Ксанти
|2:2
|25
|11
|7
|7
|27 - 23
|40
|7.
|Платаниас
|24
|10
|8
|6
|29 - 26
|38
|8.
|Атромитос
|25
|10
|5
|10
|24 - 32
|35
|9.
|ПАС Янина
|1:1
|25
|8
|10
|7
|27 - 25
|34
|10.
|АОК Керкира
|25
|7
|8
|10
|20 - 28
|29
|11.
|Панаитоликос
|25
|7
|6
|12
|26 - 32
|27
|12.
|Лариса
|25
|5
|9
|11
|21 - 34
|24
|13.
|Астерас
|1:1
|25
|5
|7
|13
|24 - 41
|22
|14.
|Левадиакос
|2:2
|25
|4
|7
|14
|20 - 43
|19
|15.
|Ираклис
|24
|2
|10
|12
|18 - 34
|16
|16.
|Верия
|25
|3
|7
|15
|15 - 46
|16
Второй тайм
80'
Бериос Теодорос получает желтую карточку.
78'
Астерас производит замену. Мацца Пабло уходит, и Кирьякопулос Гиоргос заменяет его
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Michalis Manias.
67'
Акоста Ноэ получает желтую карточку.
66'
ПАС Янина производит замену. Конде Педро уходит, и Козоронис Хрисовалантис заменяет его
54'
Астерас производит замену. Гайдучик Виталий уходит, и Giannis Kotsiras заменяет его
53'
Михалис Букувалас получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Лиля Анди получает желтую карточку.
39'
Астерас производит замену. Калцас Никос уходит, и Nikolaos Ioannidis заменяет его
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жайро.
19'
Гайдучик Виталий получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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