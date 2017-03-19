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Стадион:
ПАОК
1:0
Конец матча
Паниониос
0'
28' Желтая карточка
Креспо Хосе
44' Желтая карточка
Шахов Евгений
49' Желтая карточка
Атанасиадис Стефанос
61' Желтая карточка
Evangelos Ikonomou
68' Желтая карточка
Valentinos Vlachos
78' Вторая желтая карточка
Evangelos Ikonomou
90' Желтая карточка
Махмутович Айдин
1:0
90' Гол
Пелкас Димитрис
90' Красная карточка
Пелкас Димитрис
90'+7
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! Пелкас Димитрис получил жёлтую карточку и покинул поле.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пелкас Димитрис.
Желтая карточка
90'
Махмутович Айдин получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Паниониос производит замену. Шоджаи Масуд уходит, и Махмутович Айдин заменяет его
86'
Паниониос производит замену. Йесил Самед уходит, и Саввидис Кириакос заменяет его

84'
ПАОК производит замену. Энрике Педро уходит, и Кулурис Эфтимос заменяет его
80'
ПАОК производит замену. Каньяс Хосе уходит, и Пелкас Димитрис заменяет его
78'
Эвангелос Эконому получает вторую желтую карточку. Удаление.
75'
ПАОК производит замену. Атанасиадис Стефанос уходит, и Мистакидис Яннис заменяет его
75'
Паниониос производит замену. Giorgos Masouras уходит, и Kevin Tapoko заменяет его
Желтая карточка
68'
Valentinos Vlachos получает желтую карточку.
Желтая карточка
61'
Эвангелос Эконому получает желтую карточку.
Желтая карточка
49'
Атанасиадис Стефанос получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Шахов Евгений получает желтую карточку.
Желтая карточка
28'
Креспо Хосе получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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