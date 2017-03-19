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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Тумба
28' Желтая карточкаКреспо Хосе
44' Желтая карточкаШахов Евгений
49' Желтая карточкаАтанасиадис Стефанос
61' Желтая карточкаEvangelos Ikonomou
68' Желтая карточкаValentinos Vlachos
78' Вторая желтая карточкаEvangelos Ikonomou
90' Желтая карточкаМахмутович Айдин
1:0
90' ГолПелкас Димитрис
90' Красная карточкаПелкас Димитрис
|
28'
44'
90'
90'
1:0
90'
Состав команд
15
Креспо
Хосе
87
Каньяс
Хосе
11
Энрике
Педро
ПАОК 4-3-3
- Основной состав
- 71 Гликос Панайотис Вратарь
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 43 Варела Фернанду Защитник
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 4 Леовац Марин Защитник
- 16 Цимирот Гойко Полузащитник
- 87 Каньяс Хосе Полузащитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 11 Энрике Педро Нападающий
- 33 Атанасиадис Стефанос Нападающий
- 21 Бисесвар Диего Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Бркич Желько Вратарь
- 70 Кициу Стелиос Защитник
- 44 Пуггурас Ахиллеас Защитник
- 27 Мистакидис Яннис Полузащитник
- 26 Каче Эргюс Полузащитник
- 77 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Главный тренер: Ивич Владимир
Паниониос 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Andreas Gianniotis Вратарь
- 37 Valentinos Vlachos Защитник
- 13 Гиоата Жером Защитник
- 6 Evangelos Ikonomou Защитник
- 3 Христос Тасулис Защитник
- 21 Сиопис Манолис Полузащитник
- 7 Panagiotis Korbos Полузащитник
- 19 Giorgos Masouras Полузащитник
- 77 Шоджаи Масуд Полузащитник
- 31 El Fardou Ben Nabouhane Полузащитник
- 69 Йесил Самед Нападающий
- Запасные игроки
- 73 Georgios Bantis Вратарь
- 2 Пляцикас Василиос Защитник
- 88 Саввидис Кириакос Полузащитник
- 52 Махмутович Айдин Полузащитник
- 8 Баллас Панайотис Полузащитник
- 64 Nikolaos Katharios
- 72 Kevin Tapoko
- Главный тренер: Vladan Milojevic
Предыдущие игры
ПАОК (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 12.03.2017 АЕК 3:0 ПАОК С
- 05.03.2017 ПАОК 2:0 Олимпиакос С
- 26.02.2017 Ираклис 1:1 ПАОК С
- 19.02.2017 ПАОК 4:0 Верия С
- 12.02.2017 Ксанти 0:0 ПАОК С
- 05.02.2017 ПАОК 3:2 Астерас С
- 01.02.2017 Лариса 0:2 ПАОК С
- 29.01.2017 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 23.01.2017 ПАС Янина 0:1 ПАОК С
- 19.01.2017 ПАОК 3:0 Левадиакос С
- 08.01.2017 ПАОК 0:1 ПАС Янина С
- 03.01.2017 Левадиакос 0:1 ПАОК С
- 17.12.2016 АОК Керкира 0:5 ПАОК С
- 11.12.2016 ПАОК 3:0 Платаниас С
- 08.12.2016 ПАОК 2:0 Слован Либерец ЛЕ
- 04.12.2016 Панатинаикос 1:0 ПАОК С
- 28.11.2016 ПАОК 3:4 Атромитос С
- 24.11.2016 Фиорентина 2:3 ПАОК ЛЕ
- 06.11.2016 Паниониос 1:0 ПАОК С
- 03.11.2016 ПАОК 0:1 Карабах ЛЕ
Паниониос (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 11.03.2017 Паниониос 1:0 Лариса С
- 06.03.2017 Паниониос 1:1 АЕК С
- 26.02.2017 Олимпиакос 0:1 Паниониос С
- 19.02.2017 Паниониос 1:0 Ираклис С
- 11.02.2017 Верия 0:1 Паниониос С
- 05.02.2017 Паниониос 2:0 Ксанти С
- 28.01.2017 Астерас 1:1 Паниониос С
- 21.01.2017 Паниониос 2:0 Панаитоликос С
- 18.01.2017 ПАС Янина 1:0 Паниониос С
- 15.01.2017 Атромитос 1:2 Паниониос С
- 08.01.2017 Панаитоликос 0:2 Паниониос С
- 05.01.2017 Паниониос 1:1 ПАС Янина С
- 18.12.2016 Левадиакос 1:4 Паниониос С
- 11.12.2016 Паниониос 1:0 АОК Керкира С
- 03.12.2016 Платаниас 1:1 Паниониос С
- 27.11.2016 Паниониос 1:1 Панатинаикос С
- 06.11.2016 Паниониос 1:0 ПАОК С
- 29.10.2016 Лариса 2:0 Паниониос С
- 22.10.2016 АЕК 0:0 Паниониос С
- 15.10.2016 Паниониос 0:2 Олимпиакос С
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Паниониос: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
- 06.11.2016 Паниониос 1:0 ПАОК Суперлига
- 26.05.2016 ПАОК 2:0 Паниониос Суперлига
- 23.05.2016 Паниониос 0:2 ПАОК Суперлига
- 03.04.2016 Паниониос 3:1 ПАОК Суперлига
- 11.02.2016 ПАОК 0:0 Паниониос Кубок
- 27.01.2016 Паниониос 1:1 ПАОК Кубок
- 06.12.2015 ПАОК 2:1 Паниониос Суперлига
- 10.05.2015 Паниониос 0:0 ПАОК Суперлига
- 03.01.2015 ПАОК 3:2 Паниониос Суперлига
- 03.01.2015 ПАОК 3:2 Паниониос Суперлига
- 18.01.2014 Паниониос 2:0 ПАОК Суперлига
- 01.09.2013 ПАОК 4:1 Паниониос Суперлига
- 03.03.2013 ПАОК 4:2 Паниониос Суперлига
- 04.11.2012 Паниониос 1:2 ПАОК Суперлига
- 21.01.2012 ПАОК 1:0 Паниониос Суперлига
- 18.09.2011 Паниониос 1:2 ПАОК Суперлига
- 12.02.2011 Паниониос 1:0 ПАОК Суперлига
- 24.10.2010 ПАОК 3:1 Паниониос Суперлига
- 06.01.2010 ПАОК 1:0 Паниониос Суперлига
- 23.09.2009 Паниониос 0:0 ПАОК Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|24
|17
|3
|4
|45 - 13
|54
|2.
|ПАОК
|25
|15
|4
|6
|37 - 17
|49
|3.
|Паниониос
|25
|14
|6
|5
|31 - 16
|48
|4.
|АЕК
|25
|11
|10
|4
|42 - 19
|43
|5.
|Панатинаикос
|24
|11
|9
|4
|37 - 14
|42
|6.
|Ксанти
|2:2
|25
|11
|7
|7
|27 - 23
|40
|7.
|Платаниас
|24
|10
|8
|6
|29 - 26
|38
|8.
|Атромитос
|25
|10
|5
|10
|24 - 32
|35
|9.
|ПАС Янина
|1:1
|25
|8
|10
|7
|27 - 25
|34
|10.
|АОК Керкира
|25
|7
|8
|10
|20 - 28
|29
|11.
|Панаитоликос
|25
|7
|6
|12
|26 - 32
|27
|12.
|Лариса
|25
|5
|9
|11
|21 - 34
|24
|13.
|Астерас
|1:1
|25
|5
|7
|13
|24 - 41
|22
|14.
|Левадиакос
|2:2
|25
|4
|7
|14
|20 - 43
|19
|15.
|Ираклис
|24
|2
|10
|12
|18 - 34
|16
|16.
|Верия
|25
|3
|7
|15
|15 - 46
|16
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! Пелкас Димитрис получил жёлтую карточку и покинул поле.
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пелкас Димитрис.
90'
Махмутович Айдин получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Паниониос производит замену. Шоджаи Масуд уходит, и Махмутович Айдин заменяет его
86'
Паниониос производит замену. Йесил Самед уходит, и Саввидис Кириакос заменяет его
84'
ПАОК производит замену. Энрике Педро уходит, и Кулурис Эфтимос заменяет его
80'
ПАОК производит замену. Каньяс Хосе уходит, и Пелкас Димитрис заменяет его
78'
Эвангелос Эконому получает вторую желтую карточку. Удаление.
75'
ПАОК производит замену. Атанасиадис Стефанос уходит, и Мистакидис Яннис заменяет его
75'
Паниониос производит замену. Giorgos Masouras уходит, и Kevin Tapoko заменяет его
68'
Valentinos Vlachos получает желтую карточку.
61'
Эвангелос Эконому получает желтую карточку.
49'
Атанасиадис Стефанос получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Шахов Евгений получает желтую карточку.
28'
Креспо Хосе получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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