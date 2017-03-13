Стадион: Олимпийский (Рим) Зрители: 20000
38' Желтая карточкаЛяич Адем
44' Желтая карточкаЛукаку Джордан
1:0
56' ГолИммобиле Чиро
1:1
72' ГолЛопес Макси
74' Желтая карточкаМилинкович-Савич Сергей
86' Желтая карточкаПароло Марко
2:1
87' ГолКейта Бальде
3:1
90' ГолАндерсон Фелипе
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Лукич Саша из команды Торино делает подножку. Милинкович-Савич Сергей заработал фол.
93'
93'
Белотти Андреа бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
92'
Худт Уэсли из команды Лацио делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Лулич Сенад сделал результативную передачу.
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Андерсон Фелипе записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
Лулич Сенад из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
89'
Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
87'
Лукаку Джордан сделал результативную передачу.
87'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Кейта Бальде отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
86'
Пароло Марко получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
86'
Белотти Андреа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
86'
Белотти Андреа из команды Торино устремляется вперед с мячом.
86'
Молинаро Кристиан из команды Торино сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лопес Макси мяча так и не получил
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
85'
Фальке Яго из команды Торино делает передачу за спину защитников.
85'
Андерсон Фелипе нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Баста Душан из команды Лацио в офсайде
83'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
83'
Лукаку Джордан из команды Лацио в офсайде
82'
82'
Иммобиле Чиро имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
81'
Лукич Саша сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
81'
Андерсон Фелипе из команды Лацио подал угловой слева.
81'
Лукаку Джордан из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Лукаку Джордан из команды Лацио сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лулич Сенад мяча так и не получил
80'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
80'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
79'
Иммобиле Чиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Молинаро Кристиан из команды Торино подал угловой слева.
79'
Лукич Саша из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Баста Душан из команды Лацио делает подножку. Лопес Макси заработал фол.
78'
Белотти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Кейта Бальде из команды Лацио подал угловой справа.
78'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
78'
Россеттини Лука выбил мяч на угловой.
78'
78'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
77'
76'
Тактическая замена. Билья Лукас уходит с поля и его заменяет Кейта Бальде
76'
Бенасси Марко нарушает правила. Билья Лукас пострадал
76'
Белотти Андреа нарушает правила. Худт Уэсли пострадал
75'
75'
Пароло Марко имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
74'
Тактическая замена. Итурбе Хуан уходит с поля и его заменяет Фальке Яго
74'
Милинкович-Савич Сергей сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
74'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает подножку. Итурбе Хуан заработал фол.
74'
Иммобиле Чиро пробил головой, вратарь справился с ударом.
74'
73'
72'
Итурбе Хуан сделал результативную передачу.
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лопес Макси из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
72'
Итурбе Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Уоллас Оливейра из команды Лацио делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
71'
После дальнего удара, который нанес Бенасси Марко мяч отбит вратарем
71'
Бенасси Марко из команды Торино устремляется вперед с мячом.
70'
После дальнего удара, который нанес Милинкович-Савич Сергей мяч отбит вратарем
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
69'
Россеттини Лука отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Итурбе Хуан из команды Торино подал угловой слева.
69'
Билья Лукас выбил мяч на угловой.
69'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков
66'
Милинкович-Савич Сергей наказан за толчок Белотти Андреа
66'
Баррека Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Стракоша Томас вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Бенасси Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
Билья Лукас из команды Лацио делает подножку. Бенасси Марко заработал фол.
64'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Бенасси Марко.
64'
Тактическая замена. Ляич Адем уходит с поля и его заменяет Лопес Макси
63'
Россеттини Лука из команды Торино делает подножку. Иммобиле Чиро заработал фол.
63'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает навес
62'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
Андерсон Фелипе из команды Лацио сыграл в стеночку. Лулич Сенад не смог опередить голкипера.
60'
Стракоша Томас вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
59'
58'
58'
Андерсон Фелипе из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
58'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Итурбе Хуан из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Худт Уэсли наказан за толчок Белотти Андреа
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Иммобиле Чиро оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
56'
56'
Моретти Эмилиано сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
55'
Пароло Марко имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
55'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает пас партнеру.
55'
Лукаку Джордан из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
54'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает подножку. Итурбе Хуан заработал фол.
53'
Россеттини Лука из команды Торино. Это Иммобиле Чиро заработал фол.
52'
52'
51'
Худт Уэсли из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Белотти Андреа.
51'
51'
Лулич Сенад из команды Лацио делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
49'
Пароло Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
49'
Андерсон Фелипе на финте ушёл от оппонента.
48'
48'
47'
Белотти Андреа коснулся мяча рукой.
46'
46'
46'
Тактическая замена. Де Врей Стефан уходит с поля и его заменяет Уоллас Оливейра
46'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Молинаро Кристиан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
Ляич Адем отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
Ляич Адем из команды Торино играет в стеночку. Базелли Даниэле был стеночкой.
47'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
47'
46'
Лулич Сенад из команды Лацио в офсайде
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Лукаку Джордан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
44'
Лукаку Джордан совершает грубый фол. Итурбе Хуан был жертвой
44'
Итурбе Хуан из команды Торино устремляется вперед с мячом.
43'
Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
Де Врей Стефан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
43'
42'
Иммобиле Чиро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
42'
42'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Базелли Даниэле из команды Торино. Это Милинкович-Савич Сергей заработал фол.
41'
Иммобиле Чиро наказан за толчок Баррека Антонио
41'
Иммобиле Чиро из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
38'
Ляич Адем - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
38'
Ляич Адем из команды Торино делает подножку. Лулич Сенад заработал фол.
38'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио в офсайде
38'
37'
Билья Лукас из команды Лацио делает подножку. Лукич Саша заработал фол.
35'
35'
35'
Милинкович-Савич Сергей нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Андерсон Фелипе из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Де Врей Стефан наказан за толчок Белотти Андреа
33'
33'
Пароло Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Лулич Сенад из команды Лацио делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
31'
Лукич Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
30'
Иммобиле Чиро имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
30'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает отличный пас
29'
29'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
28'
Итурбе Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Лулич Сенад из команды Лацио делает подножку. Де Сильвестри Лоренцо заработал фол.
27'
Раду Стефан получил травму и заменен. Лукаку Джордан выходит на поле.
26'
26'
Раду Стефан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Раду Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Итурбе Хуан из команды Торино делает неудачный навес.
24'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Стракоша Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Баста Душан из команды Лацио. Это Ляич Адем заработал фол.
21'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
21'
Де Сильвестри Лоренцо выбил мяч на угловой.
21'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Билья Лукас возвращается на поле, всё в порядке.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
19'
Андерсон Фелипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Билья Лукас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
17'
Билья Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Итурбе Хуан из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Билья Лукас.
16'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
16'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Милинкович-Савич Сергей имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
15'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
14'
Пароло Марко нарушает правила. Лукич Саша пострадал
14'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Раду Стефан из команды Лацио делает навес
13'
Пароло Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Баста Душан из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Пароло Марко из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
12'
Итурбе Хуан коснулся мяча рукой.
12'
12'
11'
11'
Андерсон Фелипе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
10'
8'
8'
Иммобиле Чиро из команды Лацио наносит неточный удар с лета
8'
Пароло Марко выбил мяч подальше от ворот.
7'
7'
7'
6'
6'
Андерсон Фелипе наказан за толчок Баррека Антонио
6'
Андерсон Фелипе из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
6'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
5'
Сегодня отличная погода для футбола.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
4'
2'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Базелли Даниэле из команды Торино делает подножку. Лулич Сенад заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лацио 3:1 Торино
Лацио
90.6% (213)
Ничья:
5.5% (13)
Торино
3.8% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лацио:
48.1% (113)
1:0 Лацио:
21.7% (51)
2:0 Лацио:
11.5% (27)
3:1 Лацио:
6.4% (15)
1:2 Торино:
2.1% (5)
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