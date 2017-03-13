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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 20000
Лацио
3:1
Конец матча
Торино
0'
38' Желтая карточка
Ляич Адем
44' Желтая карточка
Лукаку Джордан
1:0
56' Гол
Иммобиле Чиро
1:1
72' Гол
Лопес Макси
74' Желтая карточка
Милинкович-Савич Сергей
86' Желтая карточка
Пароло Марко
2:1
87' Гол
Кейта Бальде
3:1
90' Гол
Андерсон Фелипе
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
93'
Лукич Саша из команды Торино делает подножку. Милинкович-Савич Сергей заработал фол.
93'
Удар от ворот произведет Лацио
93'
Белотти Андреа бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
92'
Худт Уэсли из команды Лацио делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.

90'
Лулич Сенад сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Андерсон Фелипе записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
Лулич Сенад из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
89'
Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
87'
Лукаку Джордан сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Кейта Бальде отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
Желтая карточка
86'
Пароло Марко получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
Удар от ворот произведет Лацио
86'
Белотти Андреа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
86'
Белотти Андреа из команды Торино устремляется вперед с мячом.
86'
Молинаро Кристиан из команды Торино сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лопес Макси мяча так и не получил
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
85'
Фальке Яго из команды Торино делает передачу за спину защитников.
85'
Андерсон Фелипе нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
83'
Баста Душан из команды Лацио в офсайде
83'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
Офсайд
83'
Лукаку Джордан из команды Лацио в офсайде
82'
Удар от ворот произведет Торино
82'
Иммобиле Чиро имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
81'
Лукич Саша сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
81'
Андерсон Фелипе из команды Лацио подал угловой слева.
81'
Лукаку Джордан из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Лукаку Джордан из команды Лацио сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лулич Сенад мяча так и не получил
Офсайд
80'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
80'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
79'
Иммобиле Чиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Молинаро Кристиан из команды Торино подал угловой слева.
79'
Лукич Саша из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
78'
Баста Душан из команды Лацио делает подножку. Лопес Макси заработал фол.
78'
Белотти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Кейта Бальде из команды Лацио подал угловой справа.
78'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
78'
Россеттини Лука выбил мяч на угловой.
78'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
78'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает навес
77'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
76'
Тактическая замена. Билья Лукас уходит с поля и его заменяет Кейта Бальде
Фол, нарушение
76'
Бенасси Марко нарушает правила. Билья Лукас пострадал
Фол, нарушение
76'
Белотти Андреа нарушает правила. Худт Уэсли пострадал
75'
Удар от ворот произведет Торино
75'
Пароло Марко имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
75'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой справа.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
74'
Тактическая замена. Итурбе Хуан уходит с поля и его заменяет Фальке Яго
Желтая карточка
74'
Милинкович-Савич Сергей сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
74'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает подножку. Итурбе Хуан заработал фол.
74'
Иммобиле Чиро пробил головой, вратарь справился с ударом.
74'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
73'
Иммобиле Чиро нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Итурбе Хуан сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лопес Макси из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
72'
Итурбе Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Уоллас Оливейра из команды Лацио делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
71'
После дальнего удара, который нанес Бенасси Марко мяч отбит вратарем
71'
Бенасси Марко из команды Торино устремляется вперед с мячом.
70'
После дальнего удара, который нанес Милинкович-Савич Сергей мяч отбит вратарем
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
Удар от ворот произведет Лацио
69'
Россеттини Лука отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
69'
Итурбе Хуан из команды Торино подал угловой слева.
69'
Билья Лукас выбил мяч на угловой.
69'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков
66'
Баррека Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает навес
66'
Стракоша Томас вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Бенасси Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
65'
Билья Лукас из команды Лацио делает подножку. Бенасси Марко заработал фол.
Фол, нарушение
64'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Бенасси Марко.
64'
Тактическая замена. Ляич Адем уходит с поля и его заменяет Лопес Макси
Фол, нарушение
63'
Россеттини Лука из команды Торино делает подножку. Иммобиле Чиро заработал фол.
63'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает навес
62'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
Андерсон Фелипе из команды Лацио сыграл в стеночку. Лулич Сенад не смог опередить голкипера.
60'
Стракоша Томас вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Ляич Адем из команды Торино делает навес
59'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
58'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Андерсон Фелипе из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
58'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Итурбе Хуан из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
57'
Худт Уэсли наказан за толчок Белотти Андреа
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Иммобиле Чиро оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
56'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
56'
Моретти Эмилиано сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
56'
Иммобиле Чиро нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Удар от ворот произведет Торино
55'
Пароло Марко имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
55'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает пас партнеру.
55'
Лукаку Джордан из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
54'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает подножку. Итурбе Хуан заработал фол.
Фол, нарушение
53'
Россеттини Лука из команды Торино. Это Иммобиле Чиро заработал фол.
52'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
Фол, нарушение
51'
Худт Уэсли из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Белотти Андреа.
51'
Удар от ворот произведет Торино
51'
Лулич Сенад из команды Лацио делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Удар от ворот произведет Торино
49'
Пароло Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Андерсон Фелипе на финте ушёл от оппонента.
48'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
Фол, нарушение
47'
Белотти Андреа коснулся мяча рукой.
46'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
46'
Тактическая замена. Де Врей Стефан уходит с поля и его заменяет Уоллас Оливейра
46'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Молинаро Кристиан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
Ляич Адем отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
Ляич Адем из команды Торино играет в стеночку. Базелли Даниэле был стеночкой.
47'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Офсайд
47'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
Офсайд
46'
Лулич Сенад из команды Лацио в офсайде
46'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Иммобиле Чиро нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
44'
Лукаку Джордан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
44'
Лукаку Джордан совершает грубый фол. Итурбе Хуан был жертвой
44'
Итурбе Хуан из команды Торино устремляется вперед с мячом.
43'
Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
Де Врей Стефан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Угловой
43'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой справа.
42'
Иммобиле Чиро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
42'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
42'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
42'
Базелли Даниэле из команды Торино. Это Милинкович-Савич Сергей заработал фол.
Фол, нарушение
41'
Иммобиле Чиро наказан за толчок Баррека Антонио
41'
Иммобиле Чиро из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
39'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
Желтая карточка
38'
Ляич Адем - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
38'
Ляич Адем из команды Торино делает подножку. Лулич Сенад заработал фол.
Офсайд
38'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио в офсайде
38'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
Фол, нарушение
37'
Билья Лукас из команды Лацио делает подножку. Лукич Саша заработал фол.
35'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
35'
Милинкович-Савич Сергей нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
35'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой справа.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Андерсон Фелипе из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
34'
Де Врей Стефан наказан за толчок Белотти Андреа
33'
Удар от ворот произведет Торино
33'
Пароло Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
32'
Лулич Сенад из команды Лацио делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
31'
Лукич Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
31'
Иммобиле Чиро нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Иммобиле Чиро имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
30'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает отличный пас
29'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает навес
29'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
28'
Удар от ворот произведет Лацио
28'
Итурбе Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Лулич Сенад из команды Лацио делает подножку. Де Сильвестри Лоренцо заработал фол.
27'
Раду Стефан получил травму и заменен. Лукаку Джордан выходит на поле.
26'
Удар от ворот произведет Лацио
Травма, повреждение
26'
Раду Стефан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Травма, повреждение
25'
Раду Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Итурбе Хуан из команды Торино делает неудачный навес.
24'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Стракоша Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Баста Душан из команды Лацио. Это Ляич Адем заработал фол.
Угловой
21'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
21'
Де Сильвестри Лоренцо выбил мяч на угловой.
21'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Травма, повреждение
20'
Билья Лукас возвращается на поле, всё в порядке.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Андерсон Фелипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
19'
Билья Лукас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
17'
Билья Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Итурбе Хуан из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Билья Лукас.
16'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
16'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Милинкович-Савич Сергей имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
15'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
14'
Пароло Марко нарушает правила. Лукич Саша пострадал
14'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Раду Стефан из команды Лацио делает навес
13'
Пароло Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Баста Душан из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Пароло Марко из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
12'
Итурбе Хуан коснулся мяча рукой.
Офсайд
12'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
12'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
11'
Удар от ворот произведет Торино
11'
Андерсон Фелипе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
Удар от ворот произведет Торино
10'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
8'
Удар от ворот произведет Торино
8'
Иммобиле Чиро из команды Лацио наносит неточный удар с лета
8'
Пароло Марко выбил мяч подальше от ворот.
7'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
7'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
Фол, нарушение
6'
Андерсон Фелипе наказан за толчок Баррека Антонио
6'
Андерсон Фелипе из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
6'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
5'
Сегодня отличная погода для футбола.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
2'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Базелли Даниэле из команды Торино делает подножку. Лулич Сенад заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лацио 3:1 Торино
Лацио
90.6% (213)
Ничья:
5.5% (13)
Торино
3.8% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
48.1% (113)
Лацио:
21.7% (51)
Лацио:
11.5% (27)
Лацио:
6.4% (15)
Торино:
2.1% (5)
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