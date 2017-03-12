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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 11000
Сассуоло
0:1
Конец матча
Болонья
0'
25' Желтая карточка
Каннаваро Паоло
34' Желтая карточка
Хеландер Филип
41' Желтая карточка
Берарди Доменико
0:1
58' Гол
Дестро Маттиа
59' Желтая карточка
Дестро Маттиа
60' Желтая карточка
Политано Маттео
64' Желтая карточка
Ди Франческо Федерико
64' Желтая карточка
Торосидис Василис
83' Желтая карточка
Масина Адам
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Джемаили Блерим из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
94'
Верди Симоне из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Угловой
94'
Верди Симоне из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
Угловой
94'
Верди Симоне из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.

92'
Ачерби Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
Офсайд
91'
Дестро Маттиа из команды Болонья в офсайде
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
90'
Ачерби Франческо имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
89'
Гаццола Марчелло наказан за толчок Пульгар Эрик
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 11000 болельщиков
88'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Миранте Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
86'
Удар от ворот произведет Болонья
86'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает неудачный навес.
Фол, нарушение
85'
Ладислав Крейчи коснулся мяча рукой.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Удар от ворот произведет Болонья
85'
Берарди Доменико бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
84'
Вивиани Федерико из команды Болонья делает подножку. Гаццола Марчелло заработал фол.
83'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
83'
Масина Адам получает желтую карточку.
Фол, нарушение
83'
Масина Адам из команды Болонья делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
82'
Миранте Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
82'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
81'
Масина Адам выбил мяч на угловой.
81'
Йемелло Пьетро из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
80'
Дестро Маттиа из команды Болонья в офсайде
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
80'
Йемелло Пьетро из команды Сассуоло делает подножку. Хеландер Филип заработал фол.
79'
Тактическая замена. Ди Франческо Федерико уходит с поля и его заменяет Ладислав Крейчи
78'
Удар от ворот произведет Болонья
78'
Йемелло Пьетро из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
78'
Тактическая замена. Матри Алессандро уходит с поля и его заменяет Йемелло Пьетро
Фол, нарушение
78'
Верди Симоне из команды Болонья делает подножку. Рагуза Антонио заработал фол.
76'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Удар от ворот произведет Сассуоло
75'
Вивиани Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает неудачный навес.
73'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает навес
72'
Тактическая замена. Торосидис Василис уходит с поля и его заменяет Крафт Эмиль
72'
Удар от ворот произведет Болонья
72'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Офсайд
71'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья в офсайде
Фол, нарушение
71'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает подножку. Верди Симоне заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
69'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает подножку. Ди Франческо Федерико заработал фол.
69'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает навес
69'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
67'
Тактическая замена. Пеллегрини Лоренцо уходит с поля и его заменяет Миссироли Симоне
Фол, нарушение
67'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает подножку. Дестро Маттиа заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
65'
Верди Симоне нарушает правила. Пелузо Федерико пострадал
65'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
65'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает подножку. Пульгар Эрик заработал фол.
Фол, нарушение
64'
Торосидис Василис из команды Болонья делает подножку. Политано Маттео заработал фол.
Желтая карточка
64'
Торосидис Василис получает желтую карточку.
Желтая карточка
64'
Ди Франческо Федерико зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
Офсайд
64'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья в офсайде
63'
Удар от ворот произведет Сассуоло
63'
Верди Симоне из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
63'
Верди Симоне на финте ушёл от оппонента.
63'
Тактическая замена. Аквилани Альберто уходит с поля и его заменяет Рагуза Антонио
62'
Удар от ворот произведет Сассуоло
62'
Ди Франческо Федерико имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
62'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой слева.
62'
Ди Франческо Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Джемаили Блерим нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Аквилани Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой слева.
61'
Пелузо Федерико выбил мяч на угловой.
61'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
60'
Политано Маттео получает желтую карточку.
Фол, нарушение
60'
Политано Маттео из команды Сассуоло. Это Дестро Маттиа заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
59'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло. Это Масина Адам заработал фол.
Желтая карточка
59'
Дестро Маттиа получает желтую карточку за снятую майку
58'
Джемаили Блерим сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Дестро Маттиа из команды Болонья добил мяч в ворота.
58'
Джемаили Блерим из команды Болонья сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
58'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
57'
Удар от ворот произведет Болонья
57'
Берарди Доменико имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
56'
Каннаваро Паоло из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
56'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
Угловой
56'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
56'
Матри Алессандро из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Тактическая замена. Донса Годфред уходит с поля и его заменяет Вивиани Федерико
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Удар от ворот произведет Сассуоло
55'
Ди Франческо Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает навес
Угловой
53'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
53'
Дункан Альфред бьет и мяч от рикошета проходит мимо
53'
Матри Алессандро из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
53'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Политано Маттео мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
52'
Политано Маттео на финте ушёл от оппонента.
52'
Пульгар Эрик ошибается в защите.
Фол, нарушение
51'
Матри Алессандро из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Майетта Доменико.
51'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
47'
Удар от ворот произведет Болонья
47'
Политано Маттео бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
46'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает подножку. Пульгар Эрик заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Донса Годфред нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
46'
Ди Франческо Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
46'
Ди Франческо Федерико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
45'
Ди Франческо Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Удар от ворот произведет Болонья
45'
Пеллегрини Лоренцо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
45'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
45'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
Угловой
45'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло разыграл угловой с левого угла.
44'
Политано Маттео из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает пас партнеру.
Офсайд
44'
Дестро Маттиа из команды Болонья в офсайде
43'
Удар от ворот произведет Болонья
43'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает неудачный навес.
42'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
42'
Масина Адам нарушает правила. Гаццола Марчелло пострадал
42'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
Желтая карточка
41'
Берарди Доменико получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает подножку. Ди Франческо Федерико заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
40'
Масина Адам блокирует соперника. Берарди Доменико заработал своей команде штрафной.
39'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
Офсайд
37'
Дункан Альфред из команды Сассуоло в офсайде
37'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
36'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Желтая карточка
34'
Хеландер Филип получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Хеландер Филип из команды Болонья делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
Офсайд
34'
Пульгар Эрик из команды Болонья в офсайде
34'
Джемаили Блерим нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает пас партнеру.
Фол, нарушение
33'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает подножку. Пульгар Эрик заработал фол.
32'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
После дальнего удара, который нанес Ачерби Франческо мяч отбит вратарем
30'
Аквилани Альберто попал в створ, но вратарь справился с ударом.
30'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
29'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает подножку. Торосидис Василис заработал фол.
29'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
28'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
26'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает подножку. Масина Адам заработал фол.
26'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Желтая карточка
25'
Каннаваро Паоло получает желтую карточку.
Фол, нарушение
25'
Каннаваро Паоло из команды Сассуоло делает подножку. Верди Симоне заработал фол.
25'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
25'
Хеландер Филип из команды Болонья делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
24'
Удар от ворот произведет Сассуоло
24'
Джемаили Блерим бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
24'
Матри Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает подножку. Дестро Маттиа заработал фол.
Фол, нарушение
23'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает подножку. Аквилани Альберто заработал фол.
Фол, нарушение
22'
Дункан Альфред из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Пульгар Эрик.
21'
Удар от ворот произведет Болонья
21'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
Дункан Альфред из команды Сассуоло сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Пелузо Федерико мяча так и не получил
19'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
Угловой
19'
Верди Симоне из команды Болонья разыграл угловой с левого угла.
18'
Масина Адам из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля
17'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает неудачный навес.
16'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Удар от ворот произведет Сассуоло
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
Удар от ворот произведет Сассуоло
14'
Верди Симоне из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
12'
Удар от ворот произведет Сассуоло
12'
Верди Симоне бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
10'
Пеллегрини Лоренцо блокирует соперника. Миранте Антонио заработал своей команде штрафной.
10'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес
8'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой слева.
8'
Политано Маттео попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Офсайд
7'
Дестро Маттиа из команды Болонья в офсайде
7'
Хеландер Филип делает скидку к воротам
7'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает подножку. Ди Франческо Федерико заработал фол.
Фол, нарушение
6'
Верди Симоне блокирует соперника. Пелузо Федерико заработал своей команде штрафной.
5'
Удар от ворот произведет Болонья
5'
Дункан Альфред бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
5'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
Угловой
5'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
4'
Масина Адам выбил мяч на угловой.
4'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес
4'
Миранте Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Игрок из команды Сассуоло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Масина Адам из команды Болонья делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Масина Адам из команды Болонья делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сассуоло 0:1 Болонья
Сассуоло
80.8% (177)
Ничья:
14.6% (32)
Болонья
4.6% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Сассуоло:
40.6% (89)
Сассуоло:
28.3% (62)
Ничья:
9.6% (21)
Сассуоло:
7.8% (17)
Ничья:
2.3% (5)
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