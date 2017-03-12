Стадион: Читта-дель-Триколоре Зрители: 11000
25' Желтая карточкаКаннаваро Паоло
34' Желтая карточкаХеландер Филип
41' Желтая карточкаБерарди Доменико
0:1
58' ГолДестро Маттиа
59' Желтая карточкаДестро Маттиа
60' Желтая карточкаПолитано Маттео
64' Желтая карточкаДи Франческо Федерико
64' Желтая карточкаТоросидис Василис
83' Желтая карточкаМасина Адам
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Джемаили Блерим из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
92'
Ачерби Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
90'
Ачерби Франческо имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Гаццола Марчелло наказан за толчок Пульгар Эрик
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 11000 болельщиков
88'
87'
87'
86'
86'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает неудачный навес.
85'
Ладислав Крейчи коснулся мяча рукой.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
85'
Берарди Доменико бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
84'
Вивиани Федерико из команды Болонья делает подножку. Гаццола Марчелло заработал фол.
83'
83'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Масина Адам получает желтую карточку.
83'
82'
82'
81'
Масина Адам выбил мяч на угловой.
81'
Йемелло Пьетро из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Йемелло Пьетро из команды Сассуоло делает подножку. Хеландер Филип заработал фол.
79'
Тактическая замена. Ди Франческо Федерико уходит с поля и его заменяет Ладислав Крейчи
78'
78'
Йемелло Пьетро из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
78'
Тактическая замена. Матри Алессандро уходит с поля и его заменяет Йемелло Пьетро
78'
Верди Симоне из команды Болонья делает подножку. Рагуза Антонио заработал фол.
76'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
75'
Вивиани Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает неудачный навес.
73'
73'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает навес
72'
Тактическая замена. Торосидис Василис уходит с поля и его заменяет Крафт Эмиль
72'
72'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
71'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья в офсайде
71'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает подножку. Верди Симоне заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
69'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает подножку. Ди Франческо Федерико заработал фол.
69'
69'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает навес
69'
69'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
67'
Тактическая замена. Пеллегрини Лоренцо уходит с поля и его заменяет Миссироли Симоне
67'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает подножку. Дестро Маттиа заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Верди Симоне нарушает правила. Пелузо Федерико пострадал
65'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
65'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает подножку. Пульгар Эрик заработал фол.
64'
Торосидис Василис из команды Болонья делает подножку. Политано Маттео заработал фол.
64'
Торосидис Василис получает желтую карточку.
64'
Ди Франческо Федерико зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
64'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья в офсайде
63'
63'
Верди Симоне из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
63'
Верди Симоне на финте ушёл от оппонента.
63'
Тактическая замена. Аквилани Альберто уходит с поля и его заменяет Рагуза Антонио
62'
62'
Ди Франческо Федерико имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
62'
62'
Ди Франческо Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Джемаили Блерим нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Аквилани Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Пелузо Федерико выбил мяч на угловой.
61'
60'
Политано Маттео получает желтую карточку.
60'
Политано Маттео из команды Сассуоло. Это Дестро Маттиа заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло. Это Масина Адам заработал фол.
59'
Дестро Маттиа получает желтую карточку за снятую майку
58'
Джемаили Блерим сделал результативную передачу.
58'
Дестро Маттиа из команды Болонья добил мяч в ворота.
58'
Джемаили Блерим из команды Болонья сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
58'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
57'
57'
Берарди Доменико имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
56'
Каннаваро Паоло из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
56'
56'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
56'
Матри Алессандро из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Тактическая замена. Донса Годфред уходит с поля и его заменяет Вивиани Федерико
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
55'
Ди Франческо Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
54'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает навес
53'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
53'
Дункан Альфред бьет и мяч от рикошета проходит мимо
53'
Матри Алессандро из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
53'
52'
Политано Маттео мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
52'
Политано Маттео на финте ушёл от оппонента.
52'
Пульгар Эрик ошибается в защите.
51'
Матри Алессандро из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Майетта Доменико.
51'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
49'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
47'
47'
Политано Маттео бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
46'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает подножку. Пульгар Эрик заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Донса Годфред нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Ди Франческо Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Ди Франческо Федерико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
45'
Ди Франческо Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
45'
Пеллегрини Лоренцо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
45'
45'
45'
45'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло разыграл угловой с левого угла.
44'
Политано Маттео из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает пас партнеру.
44'
43'
43'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает неудачный навес.
42'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Масина Адам нарушает правила. Гаццола Марчелло пострадал
42'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
41'
Берарди Доменико получает желтую карточку.
41'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает подножку. Ди Франческо Федерико заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Масина Адам блокирует соперника. Берарди Доменико заработал своей команде штрафной.
39'
39'
39'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
37'
Дункан Альфред из команды Сассуоло в офсайде
37'
37'
36'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
Хеландер Филип получает желтую карточку.
34'
Хеландер Филип из команды Болонья делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
34'
Пульгар Эрик из команды Болонья в офсайде
34'
Джемаили Блерим нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает пас партнеру.
33'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает подножку. Пульгар Эрик заработал фол.
32'
32'
После дальнего удара, который нанес Ачерби Франческо мяч отбит вратарем
30'
Аквилани Альберто попал в створ, но вратарь справился с ударом.
30'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
29'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает подножку. Торосидис Василис заработал фол.
29'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
29'
Торосидис Василис наказан за толчок Политано Маттео
28'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает подножку. Масина Адам заработал фол.
26'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Каннаваро Паоло получает желтую карточку.
25'
Каннаваро Паоло из команды Сассуоло делает подножку. Верди Симоне заработал фол.
25'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Хеландер Филип из команды Болонья делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
24'
24'
Джемаили Блерим бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
24'
Матри Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает подножку. Дестро Маттиа заработал фол.
23'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает подножку. Аквилани Альберто заработал фол.
22'
Дункан Альфред из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Пульгар Эрик.
21'
21'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
Дункан Альфред из команды Сассуоло сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Пелузо Федерико мяча так и не получил
19'
19'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
19'
Верди Симоне из команды Болонья разыграл угловой с левого угла.
18'
Масина Адам из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля
17'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает неудачный навес.
16'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
14'
Верди Симоне из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
12'
12'
Верди Симоне бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Пеллегрини Лоренцо блокирует соперника. Миранте Антонио заработал своей команде штрафной.
10'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес
8'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Политано Маттео попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
7'
Хеландер Филип делает скидку к воротам
7'
6'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает подножку. Ди Франческо Федерико заработал фол.
6'
Верди Симоне блокирует соперника. Пелузо Федерико заработал своей команде штрафной.
5'
5'
Дункан Альфред бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
5'
5'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
4'
Масина Адам выбил мяч на угловой.
4'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес
4'
4'
Игрок из команды Сассуоло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
3'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
3'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сассуоло 0:1 Болонья
Сассуоло
80.8% (177)
Ничья:
14.6% (32)
Болонья
4.6% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сассуоло:
40.6% (89)
2:1 Сассуоло:
28.3% (62)
1:1 Ничья:
9.6% (21)
2:0 Сассуоло:
7.8% (17)
0:0 Ничья:
2.3% (5)
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