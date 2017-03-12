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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 13000
Кьево
4:0
Конец матча
Эмполи
0'
1:0
22' Гол
Инглесе Роберто
2:0
40' Гол
Пеллиссье Серхио
55' Желтая карточка
Диуссе Ассан
3:0
75' Гол
Бирса Вальтер
4:0
89' Гол
Цесар Боштян
90'+4
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Цесар Боштян из команды Кьево остановил атаку, перехватив мяч.
93'
Димарко Федерико из команды Эмполи делает навес
Фол, нарушение
92'
Цесар Боштян из команды Кьево делает подножку. Тиам Маме заработал фол.
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 13000 болельщиков

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Марилунго Гуидо из команды Эмполи делает подножку. Бастьен Самюэль заработал фол.
Фол, нарушение
91'
Бастьен Самюэль из команды Кьево делает подножку. Крунич Раде заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Марилунго Гуидо из команды Эмполи делает навес
Описание гола
89'
Цесар Боштян из команды Кьево добил мяч в ворота.
89'
Вратарь парирует удар, который нанес Инглесе Роберто, и мяч снова в игре
Угловой
89'
Кийине Софиан из команды Кьево подал угловой слева.
89'
Тактическая замена. Хетемай Перпарим уходит с поля и его заменяет Депаоли Фабио
88'
Кийине Софиан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
87'
Кийине Софиан наказан за толчок Беллучи Джузеппе
87'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
86'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Бастьен Самюэль из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Удар от ворот произведет Эмполи
84'
Тактическая замена. Бирса Вальтер уходит с поля и его заменяет Кийине Софиан
84'
Инглесе Роберто бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
83'
Тиам Маме из команды Эмполи делает подножку. Сполли Николас заработал фол.
82'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Крунич Раде из команды Эмполи делает навес
81'
Тактическая замена. Эль-Каддури Омар уходит с поля и его заменяет Марилунго Гуидо
81'
Удар от ворот произведет Кьево
81'
Паскуаль Мануэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
Димарко Федерико ударом издали сотрясает перекладину
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Беллучи Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Бастьен Самюэль из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
Фол, нарушение
78'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
Фол, нарушение
76'
Сполли Николас из команды Кьево делает подножку. Диуссе Ассан заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Инглесе Роберто сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бирса Вальтер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
75'
Инглесе Роберто из команды Кьево сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
74'
Удар от ворот произведет Кьево
74'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
Фол, нарушение
73'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает подножку. Крунич Раде заработал фол.
71'
Тактическая замена. Пеллиссье Серхио уходит с поля и его заменяет Бастьен Самюэль
71'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Крунич Раде из команды Эмполи делает навес
67'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
66'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
66'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает подножку. Кроче Даниэле заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
65'
Крунич Раде наказан за толчок Сполли Николас
Угловой
64'
Кроче Даниэле из команды Эмполи подал угловой слева.
Травма, повреждение
64'
Коста Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
64'
Сполли Николас выбил мяч на угловой.
64'
Тиам Маме из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Кастро Лукас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
64'
Гобби Массимо из команды Кьево сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Травма, повреждение
64'
Пеллиссье Серхио возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
63'
Тиам Маме из команды Эмполи делает подножку. Кастро Лукас заработал фол.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
63'
Пеллиссье Серхио получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
63'
Коста Андреа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
62'
Коста Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
62'
Пеллиссье Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
61'
Коста Андреа наказан за толчок Пеллиссье Серхио
61'
Удар от ворот произведет Кьево
61'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
61'
Кастро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Паскуаль Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
60'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает подножку. Кроче Даниэле заработал фол.
60'
После дальнего удара, который нанес Каччаторе Фабрицио мяч отбит вратарем
59'
Тактическая замена. Пуччарелли Мануэль уходит с поля и его заменяет Димарко Федерико
Фол, нарушение
59'
Диуссе Ассан наказан за толчок Инглесе Роберто
59'
Соррентино Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
58'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
56'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Тиам Маме из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Удар от ворот произведет Эмполи
55'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
55'
Диуссе Ассан получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
55'
Диуссе Ассан наказан за толчок Сполли Николас
Фол, нарушение
54'
Диуссе Ассан наказан за толчок Радованович Иван
54'
Удар от ворот произведет Кьево
54'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
Угловой
54'
Кроче Даниэле из команды Эмполи разыграл угловой с левого угла.
52'
Тактическая замена. Маккароне Массимо уходит с поля и его заменяет Тиам Маме
Фол, нарушение
52'
Пеллиссье Серхио наказан за толчок Коста Андреа
52'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
50'
Лорини Венсан наказан за толчок Хетемай Перпарим
50'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Крунич Раде из команды Эмполи подал угловой слева.
47'
Эль-Каддури Омар нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Угловой
47'
Кроче Даниэле из команды Эмполи подал угловой слева.
47'
Хетемай Перпарим выбил мяч на угловой.
47'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
45'
Инглесе Роберто наказан за толчок Коста Андреа
Фол, нарушение
44'
Маккароне Массимо из команды Эмполи делает подножку. Сполли Николас заработал фол.
Фол, нарушение
44'
Инглесе Роберто наказан за толчок Коста Андреа
43'
Удар от ворот произведет Кьево
43'
Маккароне Массимо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Бирса Вальтер сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пеллиссье Серхио из клуба "Кьево" отправил мяч головой в ворота.
40'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
40'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Диуссе Ассан из команды Эмполи остановил атаку, перехватив мяч.
39'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес
39'
Лорини Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Радованович Иван из команды Кьево делает навес
Фол, нарушение
39'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи делает подножку. Каччаторе Фабрицио заработал фол.
Фол, нарушение
38'
Маккароне Массимо из команды Эмполи делает подножку. Цесар Боштян заработал фол.
38'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
37'
Кастро Лукас мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
37'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Удар от ворот произведет Кьево
35'
Пуччарелли Мануэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Маккароне Массимо из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает навес
32'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
После дальнего удара, который нанес Кроче Даниэле мяч отбит вратарем
29'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи подал угловой слева.
28'
Цесар Боштян выбил мяч на угловой.
28'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
28'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
27'
Кастро Лукас из команды Кьево делает подножку. Коста Андреа заработал фол.
27'
Удар от ворот произведет Кьево
27'
Пуччарелли Мануэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Лорини Венсан из команды Эмполи делает навес
26'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Инглесе Роберто наказан за толчок Беллучи Джузеппе
22'
Каччаторе Фабрицио сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Инглесе Роберто записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
22'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
21'
Маккароне Массимо пробил головой, вратарь справился с ударом.
21'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
19'
Маккароне Массимо из команды Эмполи в офсайде
19'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи делает навес
19'
Коста Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
18'
Удар от ворот произведет Кьево
18'
Маккароне Массимо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Кроче Даниэле из команды Эмполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
Скорупски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Крунич Раде из команды Эмполи делает подножку. Кастро Лукас заработал фол.
16'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
Вратарь парирует удар, который нанес Крунич Раде, и мяч снова в игре
14'
Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи подал угловой слева.
13'
Цесар Боштян выбил мяч на угловой.
13'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает навес
Фол, нарушение
13'
Сполли Николас из команды Кьево делает подножку. Пуччарелли Мануэль заработал фол.
12'
Удар от ворот произведет Эмполи
12'
Кастро Лукас из команды Кьево делает неудачный навес.
12'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
12'
Беллучи Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
12'
Вратарь сумел перевести мяч на угловой после удара через себя. Бил Кастро Лукас!
11'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
10'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Эль-Каддури Омар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Каччаторе Фабрицио наказан за толчок Крунич Раде
9'
Беллучи Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
8'
Удар от ворот произведет Эмполи
8'
Хетемай Перпарим бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
7'
Беллучи Джузеппе сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
7'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
7'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
5'
Цесар Боштян из команды Кьево делает подножку. Крунич Раде заработал фол.
5'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
4'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
4'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Диуссе Ассан из команды Эмполи делает подножку. Кастро Лукас заработал фол.
Фол, нарушение
4'
Крунич Раде из команды Эмполи делает подножку. Пеллиссье Серхио заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает подножку. Крунич Раде заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает подножку. Лорини Венсан заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Коста Андреа коснулся мяча рукой.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кьево". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кьево 4:0 Эмполи
Кьево
76.5% (166)
Ничья:
18.4% (40)
Эмполи
5.1% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Кьево:
46.1% (100)
Кьево:
18.9% (41)
Ничья:
14.7% (32)
Кьево:
10.1% (22)
Ничья:
2.8% (6)
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