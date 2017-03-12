Стадион: Марк-Антонио Бентегоди Зрители: 13000
1:0
22' ГолИнглесе Роберто
2:0
40' ГолПеллиссье Серхио
55' Желтая карточкаДиуссе Ассан
3:0
75' ГолБирса Вальтер
4:0
89' ГолЦесар Боштян
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Цесар Боштян из команды Кьево остановил атаку, перехватив мяч.
93'
Димарко Федерико из команды Эмполи делает навес
92'
Цесар Боштян из команды Кьево делает подножку. Тиам Маме заработал фол.
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 13000 болельщиков
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Марилунго Гуидо из команды Эмполи делает подножку. Бастьен Самюэль заработал фол.
91'
Бастьен Самюэль из команды Кьево делает подножку. Крунич Раде заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
90'
Марилунго Гуидо из команды Эмполи делает навес
89'
Цесар Боштян из команды Кьево добил мяч в ворота.
89'
Вратарь парирует удар, который нанес Инглесе Роберто, и мяч снова в игре
89'
Кийине Софиан из команды Кьево подал угловой слева.
89'
Тактическая замена. Хетемай Перпарим уходит с поля и его заменяет Депаоли Фабио
88'
Кийине Софиан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
87'
Кийине Софиан наказан за толчок Беллучи Джузеппе
87'
86'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Бастьен Самюэль из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
84'
Тактическая замена. Бирса Вальтер уходит с поля и его заменяет Кийине Софиан
84'
Инглесе Роберто бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Тиам Маме из команды Эмполи делает подножку. Сполли Николас заработал фол.
82'
82'
Крунич Раде из команды Эмполи делает навес
81'
Тактическая замена. Эль-Каддури Омар уходит с поля и его заменяет Марилунго Гуидо
81'
Удар от ворот произведет Кьево
81'
Паскуаль Мануэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
Димарко Федерико ударом издали сотрясает перекладину
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
79'
Бастьен Самюэль из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
78'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
76'
Сполли Николас из команды Кьево делает подножку. Диуссе Ассан заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Инглесе Роберто сделал результативную передачу.
75'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бирса Вальтер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
75'
Инглесе Роберто из команды Кьево сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
74'
Удар от ворот произведет Кьево
74'
73'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает подножку. Крунич Раде заработал фол.
71'
Тактическая замена. Пеллиссье Серхио уходит с поля и его заменяет Бастьен Самюэль
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
68'
Крунич Раде из команды Эмполи делает навес
67'
67'
66'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает подножку. Кроче Даниэле заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Крунич Раде наказан за толчок Сполли Николас
64'
Кроче Даниэле из команды Эмполи подал угловой слева.
64'
Коста Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
64'
Сполли Николас выбил мяч на угловой.
64'
Кастро Лукас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
64'
Гобби Массимо из команды Кьево сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
64'
Пеллиссье Серхио возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Тиам Маме из команды Эмполи делает подножку. Кастро Лукас заработал фол.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Пеллиссье Серхио получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
63'
Коста Андреа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
62'
Коста Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Пеллиссье Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Коста Андреа наказан за толчок Пеллиссье Серхио
61'
Удар от ворот произведет Кьево
61'
61'
Кастро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Паскуаль Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает подножку. Кроче Даниэле заработал фол.
60'
После дальнего удара, который нанес Каччаторе Фабрицио мяч отбит вратарем
59'
Тактическая замена. Пуччарелли Мануэль уходит с поля и его заменяет Димарко Федерико
59'
Диуссе Ассан наказан за толчок Инглесе Роберто
59'
Соррентино Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
56'
56'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
55'
55'
Диуссе Ассан получает желтую карточку за толчок соперника.
55'
Диуссе Ассан наказан за толчок Сполли Николас
54'
Диуссе Ассан наказан за толчок Радованович Иван
54'
Удар от ворот произведет Кьево
54'
54'
Кроче Даниэле из команды Эмполи разыграл угловой с левого угла.
52'
Тактическая замена. Маккароне Массимо уходит с поля и его заменяет Тиам Маме
52'
Пеллиссье Серхио наказан за толчок Коста Андреа
52'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Лорини Венсан наказан за толчок Хетемай Перпарим
50'
48'
Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Крунич Раде из команды Эмполи подал угловой слева.
47'
Эль-Каддури Омар нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
47'
Кроче Даниэле из команды Эмполи подал угловой слева.
47'
Хетемай Перпарим выбил мяч на угловой.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Инглесе Роберто наказан за толчок Коста Андреа
44'
Маккароне Массимо из команды Эмполи делает подножку. Сполли Николас заработал фол.
44'
Инглесе Роберто наказан за толчок Коста Андреа
43'
Удар от ворот произведет Кьево
43'
Маккароне Массимо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Бирса Вальтер сделал результативную передачу.
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пеллиссье Серхио из клуба "Кьево" отправил мяч головой в ворота.
40'
40'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Диуссе Ассан из команды Эмполи остановил атаку, перехватив мяч.
39'
39'
Лорини Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Радованович Иван из команды Кьево делает навес
39'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи делает подножку. Каччаторе Фабрицио заработал фол.
38'
Маккароне Массимо из команды Эмполи делает подножку. Цесар Боштян заработал фол.
38'
38'
37'
Кастро Лукас мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
37'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Удар от ворот произведет Кьево
35'
Пуччарелли Мануэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Маккароне Массимо из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
32'
31'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
После дальнего удара, который нанес Кроче Даниэле мяч отбит вратарем
29'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
28'
28'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи подал угловой слева.
28'
Цесар Боштян выбил мяч на угловой.
28'
28'
28'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Кастро Лукас из команды Кьево делает подножку. Коста Андреа заработал фол.
27'
Удар от ворот произведет Кьево
27'
Пуччарелли Мануэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Лорини Венсан из команды Эмполи делает навес
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
24'
Инглесе Роберто наказан за толчок Беллучи Джузеппе
22'
Каччаторе Фабрицио сделал результативную передачу.
22'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Инглесе Роберто записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
22'
21'
Маккароне Массимо пробил головой, вратарь справился с ударом.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Маккароне Массимо из команды Эмполи в офсайде
19'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи делает навес
19'
Коста Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
Удар от ворот произведет Кьево
18'
Маккароне Массимо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Кроче Даниэле из команды Эмполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
Скорупски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
17'
16'
Крунич Раде из команды Эмполи делает подножку. Кастро Лукас заработал фол.
16'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
Вратарь парирует удар, который нанес Крунич Раде, и мяч снова в игре
14'
Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи подал угловой слева.
13'
Цесар Боштян выбил мяч на угловой.
13'
13'
Сполли Николас из команды Кьево делает подножку. Пуччарелли Мануэль заработал фол.
12'
12'
Кастро Лукас из команды Кьево делает неудачный навес.
12'
12'
12'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
12'
Вратарь сумел перевести мяч на угловой после удара через себя. Бил Кастро Лукас!
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
10'
10'
10'
10'
Эль-Каддури Омар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Каччаторе Фабрицио наказан за толчок Крунич Раде
9'
8'
8'
8'
Хетемай Перпарим бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
7'
Беллучи Джузеппе сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
7'
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
Цесар Боштян из команды Кьево делает подножку. Крунич Раде заработал фол.
5'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
4'
4'
Диуссе Ассан из команды Эмполи делает подножку. Кастро Лукас заработал фол.
4'
Крунич Раде из команды Эмполи делает подножку. Пеллиссье Серхио заработал фол.
3'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает подножку. Крунич Раде заработал фол.
2'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает подножку. Лорини Венсан заработал фол.
2'
Коста Андреа коснулся мяча рукой.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кьево". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кьево 4:0 Эмполи
Кьево
76.5% (166)
Ничья:
18.4% (40)
Эмполи
5.1% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кьево:
46.1% (100)
2:1 Кьево:
18.9% (41)
1:1 Ничья:
14.7% (32)
2:0 Кьево:
10.1% (22)
0:0 Ничья:
2.8% (6)
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