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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Дженоа
0:0
Второй тайм: 51'
Сампдория
0'
20' Желтая карточка
Кофи Исаак
41' Желтая карточка
Сала Джакопо
45' Желтая карточка
Пинилья Маурисио
51'
Второй тайм
50'
Ламанна Эугенио вышел из ворот и забрал мяч.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Муриэль Луис выбил мяч подальше от ворот.
48'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Удар от ворот произведет Сампдория
47'
Кофи Исаак из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
47'
Лашальт Диего из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
47'
Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
46'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
46'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Нтшан Жюль.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Ламанна Эугенио вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
45'
Пинилья Маурисио получает желтую карточку.
Фол, нарушение
45'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Сильвестре Матиас.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Ламанна Эугенио вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает навес
43'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает навес
42'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
41'
Сала Джакопо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Сала Джакопо из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Лашальт Диего.
41'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
40'
Лазович Дарко из команды Дженоа в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Сампдория
Угловой
38'
Нтшан Жюль из команды Дженоа подал угловой справа.
38'
Сильвестре Матиас выбил мяч на угловой.
Угловой
38'
Нтшан Жюль из команды Дженоа подал угловой справа.
37'
Лазович Дарко из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
36'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
35'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Торрейра Лукас.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
34'
Удар от ворот произведет Дженоа
34'
Квальярелла Фабио имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
Фол, нарушение
34'
Нтшан Жюль из команды Дженоа делает подножку. Баррето Эдгар заработал фол.
34'
Сильвестре Матиас из команды Сампдория остановил атаку, перехватив мяч.
34'
Иццо Армандо выбил мяч подальше от ворот.
33'
Удар от ворот произведет Дженоа
33'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
32'
Реджини Васко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
31'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает подножку. Хильемарк Оскар заработал фол.
31'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Удар от ворот произведет Дженоа
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
29'
Пинилья Маурисио наказан за толчок Торрейра Лукас
29'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ламанна Эугенио выбил мяч подальше от ворот.
27'
Ламанна Эугенио вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
26'
Симеоне Джованни из команды Дженоа в офсайде
26'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
25'
Нтшан Жюль из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой справа.
25'
Лазович Дарко из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
Ламанна Эугенио вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Удар от ворот произведет Сампдория
23'
Лашальт Диего на финте ушёл от оппонента.
23'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Фернандеш Бруну исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
22'
Кофи Исаак коснулся мяча рукой.
Желтая карточка
20'
Кофи Исаак получает желтую карточку.
Фол, нарушение
20'
Кофи Исаак из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Муриэль Луис.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Угловой
20'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой справа.
19'
Пинилья Маурисио не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
19'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает навес
19'
Симеоне Джованни мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
18'
Симеоне Джованни оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
18'
Нтшан Жюль из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
17'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Дженоа
17'
Муриэль Луис бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
16'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает навес
16'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
14'
Удар от ворот произведет Сампдория
14'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает неудачный навес.
14'
Ламанна Эугенио вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Квальярелла Фабио выбил мяч подальше от ворот.
13'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает навес
12'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Торрейра Лукас из команды Сампдория. Это Хильемарк Оскар заработал фол.
12'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой справа.
11'
Шкриньяр Милан выбил мяч на угловой.
11'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
11'
Удар от ворот произведет Дженоа
11'
Квальярелла Фабио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
10'
Симеоне Джованни из команды Дженоа в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
9'
Удар от ворот произведет Дженоа
9'
Муриэль Луис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Сала Джакопо из команды Сампдория устремляется вперед с мячом.
8'
Ламанна Эугенио вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Шкриньяр Милан выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
7'
Нтшан Жюль из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Баррето Эдгар.
6'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
6'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает навес
5'
Симеоне Джованни из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 86% времени, а гости – 14%.
4'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает навес
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
3'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
3'
Нтшан Жюль из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Ламанна Эугенио вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Реджини Васко выбил мяч подальше от ворот.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Сампдория
Дженоа
33.5% (72)
Ничья:
43.7% (94)
Сампдория
22.8% (49)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.1% (82)
Дженоа:
17.7% (38)
Сампдория:
12.6% (27)
Дженоа:
11.6% (25)
Сампдория:
6.5% (14)
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