Стадион: Луиджи Феррарис
20' Желтая карточкаКофи Исаак
41' Желтая карточкаСала Джакопо
45' Желтая карточкаПинилья Маурисио
Второй тайм
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
49'
Муриэль Луис выбил мяч подальше от ворот.
48'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
47'
Кофи Исаак из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
47'
Лашальт Диего из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
47'
Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
46'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Нтшан Жюль.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Пинилья Маурисио получает желтую карточку.
45'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Сильвестре Матиас.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
44'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает навес
43'
43'
42'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает навес
42'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория устремляется вперед с мячом.
41'
Сала Джакопо получает желтую карточку.
41'
Сала Джакопо из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Лашальт Диего.
41'
40'
Лазович Дарко из команды Дженоа в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
38'
38'
Нтшан Жюль из команды Дженоа подал угловой справа.
38'
Сильвестре Матиас выбил мяч на угловой.
38'
Нтшан Жюль из команды Дженоа подал угловой справа.
37'
Лазович Дарко из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
36'
36'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Торрейра Лукас.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
34'
34'
Квальярелла Фабио имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
34'
Нтшан Жюль из команды Дженоа делает подножку. Баррето Эдгар заработал фол.
34'
Сильвестре Матиас из команды Сампдория остановил атаку, перехватив мяч.
34'
Иццо Армандо выбил мяч подальше от ворот.
33'
33'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
32'
Реджини Васко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает подножку. Хильемарк Оскар заработал фол.
31'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
30'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Пинилья Маурисио наказан за толчок Торрейра Лукас
29'
28'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ламанна Эугенио выбил мяч подальше от ворот.
27'
27'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
26'
Симеоне Джованни из команды Дженоа в офсайде
26'
25'
Нтшан Жюль из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
25'
25'
Лазович Дарко из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
24'
23'
Лашальт Диего на финте ушёл от оппонента.
23'
23'
Фернандеш Бруну исполняет штрафной удар, но его блокируют
22'
Кофи Исаак коснулся мяча рукой.
20'
Кофи Исаак получает желтую карточку.
20'
Кофи Исаак из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Муриэль Луис.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
19'
Пинилья Маурисио не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
19'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает навес
19'
Симеоне Джованни мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
18'
Симеоне Джованни оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
18'
Нтшан Жюль из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
17'
17'
17'
Муриэль Луис бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
16'
16'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает навес
16'
15'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
14'
14'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает неудачный навес.
14'
14'
Квальярелла Фабио выбил мяч подальше от ворот.
13'
13'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает навес
12'
12'
Торрейра Лукас из команды Сампдория. Это Хильемарк Оскар заработал фол.
12'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Шкриньяр Милан выбил мяч на угловой.
11'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
11'
11'
Квальярелла Фабио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
Симеоне Джованни из команды Дженоа в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
9'
9'
Муриэль Луис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Сала Джакопо из команды Сампдория устремляется вперед с мячом.
8'
8'
Шкриньяр Милан выбил мяч подальше от ворот.
7'
Нтшан Жюль из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Баррето Эдгар.
6'
6'
6'
5'
5'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает навес
5'
Симеоне Джованни из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 86% времени, а гости – 14%.
4'
4'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает навес
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
3'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
3'
Нтшан Жюль из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
1'
1'
Реджини Васко выбил мяч подальше от ворот.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Сампдория
Дженоа
33.5% (72)
Ничья:
43.7% (94)
Сампдория
22.8% (49)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.1% (82)
2:1 Дженоа:
17.7% (38)
1:2 Сампдория:
12.6% (27)
1:0 Дженоа:
11.6% (25)
0:1 Сампдория:
6.5% (14)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация