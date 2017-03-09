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Стадион:
Интер Милан
 
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Аталанта
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 39 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Интер Милан - Аталанта, который состоится 12.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Интер Милан - Аталанта
Интер Милан
85.9% (85)
Ничья:
11.1% (11)
Аталанта
3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
39.4% (39)
Интер Милан:
20.2% (20)
Интер Милан:
17.2% (17)
Ничья:
5.1% (5)
Ничья:
4% (4)
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