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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 34000
Наполи
3:0
Конец матча
Кротоне
0'
27' Желтая карточка
Рог Марко
1:0
32' Пенальти
Инсинье Лоренцо
42' Желтая карточка
Мартелла Бруно
54' Желтая карточка
Кризетиг Лоренцо
2:0
66' Пенальти
Мертенс Дрис
3:0
70' Гол
Инсинье Лоренцо
87' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
90'+1
Второй тайм
Свисток
91'
Судья свистит, и матч окончен
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 34000 болельщиков
90'
Гамшик Марек из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.

Угловой
90'
Зелиньски Петр из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
90'
Гамшик Марек из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Кальехон Хосе из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
89'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Угловой
88'
Кальехон Хосе из команды Наполи разыграл угловой с правого угла.
88'
Феррари Джанмарко выбил мяч на угловой.
88'
Мертенс Дрис нанёс удар по воротам.
88'
Кирикеш Влад из команды Наполи делает навес
Желтая карточка
87'
Феррари Джанмарко получает желтую карточку.
Фол, нарушение
87'
Феррари Джанмарко из команды Кротоне делает подножку. Мертенс Дрис заработал фол.
87'
Тактическая замена. Дюссенн Ноэ уходит с поля и его заменяет Куомо Джузеппе
Фол, нарушение
87'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает подножку. Капецци Леонардо заработал фол.
86'
Зелиньски Петр нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
86'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
86'
Кордац Алекс выбил мяч на угловой.
86'
Феррари Джанмарко сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
86'
Джаккерини Эммануэле на финте ушёл от оппонента.
86'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
85'
Гамшик Марек из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Удар от ворот произведет Кротоне
84'
Мертенс Дрис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Мертенс Дрис из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
84'
Зелиньски Петр выбил мяч подальше от ворот.
Угловой
83'
Кальехон Хосе из команды Наполи разыграл угловой с правого угла.
83'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает навес
82'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
82'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Стринич Иван из команды Наполи делает навес
81'
Удар от ворот произведет Наполи
81'
Капецци Леонардо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
80'
Мартелла Бруно из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
79'
Тактическая замена. Тротта Марселло уходит с поля и его заменяет Акости Максвелл
Фол, нарушение
79'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи делает подножку. Капецци Леонардо заработал фол.
78'
Мертенс Дрис не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
78'
Мертенс Дрис на финте ушёл от оппонента.
78'
Мертенс Дрис из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
77'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
77'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает подножку. Мертенс Дрис заработал фол.
77'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Джаккерини Эммануэле на финте ушёл от оппонента.
76'
Удар от ворот произведет Кротоне
76'
Феррари Джанмарко сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
75'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Удар от ворот произведет Наполи
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
75'
Тротта Марселло бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
74'
Кулибали Калиду из команды Наполи делает подножку. Фальчинелли Диего заработал фол.
72'
Тактическая замена. Инсинье Лоренцо уходит с поля и его заменяет Джаккерини Эммануэле
71'
Удар от ворот произведет Наполи
71'
Тактическая замена. Кризетиг Лоренцо уходит с поля и его заменяет Барберис Андреа
70'
Жоржиньо Фрелло сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Инсинье Лоренцо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
69'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
69'
Кулибали Калиду из команды Наполи делает подножку. Фальчинелли Диего заработал фол.
69'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Мертенс Дрис на финте ушёл от оппонента.
68'
Рейна Пепе вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает навес
Описание гола
66'
Г О О О О О Л - Мертенс Дрис из команды Наполи забивает пенальти
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
Фол, нарушение
65'
ПЕНАЛЬТИ! – Дюссенн Ноэ фолит в штрафной площади. Гамшик Марек пострадал
64'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
63'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Удар от ворот произведет Кротоне
62'
Тактическая замена. Паволетти Леонардо уходит с поля и его заменяет Мертенс Дрис
62'
Паволетти Леонардо из команды Наполи делает неудачный навес.
61'
Кризетиг Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Зелиньски Петр из команды Наполи подал угловой справа.
61'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Дюссенн Ноэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Мартелла Бруно сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
60'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
60'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Игроки ФК "Наполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне подал угловой справа.
59'
Сампиризи Марио из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
Фол, нарушение
58'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает подножку. Стринич Иван заработал фол.
58'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Стринич Иван из команды Наполи подал угловой справа.
57'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
55'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
55'
Тактическая замена. Рог Марко уходит с поля и его заменяет Зелиньски Петр
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
Желтая карточка
54'
Кризетиг Лоренцо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
54'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне делает подножку. Хюсай Эльсейд заработал фол.
54'
Рейна Пепе вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Стоян Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Рог Марко атакует сзади соперника. Кризетиг Лоренцо пострадал.
52'
Удар от ворот произведет Кротоне
52'
Паволетти Леонардо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
52'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
51'
Удар от ворот произведет Кротоне
51'
Паволетти Леонардо имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
51'
Кулибали Калиду из команды Наполи делает навес
51'
Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Стринич Иван из команды Наполи подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
50'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Дюссенн Ноэ мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
Угловой
49'
Стоян Адриан из команды Кротоне разыграл угловой с левого угла.
49'
Фальчинелли Диего нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
49'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
48'
Гамшик Марек из команды Наполи делает навес
46'
Рейна Пепе вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Капецци Леонардо из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
46'
Паволетти Леонардо из команды Наполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Жоржиньо Фрелло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Дюссенн Ноэ из команды Кротоне. Это Кальехон Хосе заработал фол.
Фол, нарушение
45'
Капецци Леонардо наказан за толчок Гамшик Марек
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
45'
Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
44'
Кирикеш Влад ошибается в защите.
44'
Удар от ворот произведет Кротоне
44'
Хюсай Эльсейд отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает навес
Желтая карточка
42'
Мартелла Бруно получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Мартелла Бруно атакует сзади соперника. Кальехон Хосе пострадал.
42'
Удар от ворот произведет Кротоне
41'
Кальехон Хосе не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
41'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Офсайд
40'
Кальехон Хосе из команды Наполи в офсайде
40'
Гамшик Марек из команды Наполи делает навес
40'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
Фол, нарушение
39'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Дюссенн Ноэ
39'
Стринич Иван из команды Наполи делает навес
39'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Гамшик Марек из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Паволетти Леонардо из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
Дюссенн Ноэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес
35'
Удар от ворот произведет Кротоне
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
35'
Стринич Иван из команды Наполи делает навес
Фол, нарушение
33'
Рог Марко из команды Наполи опасно играет. Чуть не пострадал Тротта Марселло.
Описание гола
32'
Г О О О О О Л - Инсинье Лоренцо из команды Наполи забивает пенальти
Фол, нарушение
31'
ПЕНАЛЬТИ! – Сампиризи Марио фолит в штрафной площади. Инсинье Лоренцо пострадал
31'
Инсинье Лоренцо на финте ушёл от оппонента.
31'
Гамшик Марек из команды Наполи делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
30'
Дюссенн Ноэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает навес
30'
Мартелла Бруно сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
30'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес
29'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
27'
Рог Марко получает желтую карточку.
Фол, нарушение
27'
Рог Марко совершает грубый фол. Стоян Адриан был жертвой
26'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи играет в стеночку с партнером по команде. Кальехон Хосе это был.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
Фол, нарушение
25'
Кризетиг Лоренцо атакует сзади соперника. Гамшик Марек пострадал.
24'
Удар от ворот произведет Кротоне
24'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи делает навес
23'
Тротта Марселло из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Удар от ворот произведет Кротоне
21'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
20'
Удар от ворот произведет Наполи
20'
Тротта Марселло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
Кирикеш Влад ошибается в защите.
19'
Гамшик Марек из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Удар от ворот произведет Кротоне
18'
Стринич Иван отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Стринич Иван на финте ушёл от оппонента.
16'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Гамшик Марек из команды Наполи делает навес
15'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
15'
Стоян Адриан из команды Кротоне устремляется вперед с мячом.
15'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес
15'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
15'
Инсинье Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Феррари Джанмарко ошибается в защите.
14'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Гамшик Марек из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
12'
Паволетти Леонардо коснулся мяча рукой.
12'
Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Инсинье Лоренцо имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
Угловой
11'
Рог Марко из команды Наполи подал угловой справа.
11'
Гамшик Марек из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
11'
Капецци Леонардо ошибается в защите.
10'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Дюссенн Ноэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Стринич Иван из команды Наполи делает навес
10'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
10'
Инсинье Лоренцо на финте ушёл от оппонента.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
Фол, нарушение
9'
Рог Марко из команды Наполи делает подножку. Тротта Марселло заработал фол.
9'
Удар от ворот произведет Наполи
9'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
8'
Кальехон Хосе мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
8'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает отличный навес.
7'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Кальехон Хосе из команды Наполи подал угловой справа.
7'
Кальехон Хосе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
7'
Паволетти Леонардо из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
6'
Гамшик Марек из команды Наполи делает навес
6'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 93% времени, а гости – 7%.
5'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Стоян Адриан из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
4'
Паволетти Леонардо из команды Наполи в офсайде
4'
Жоржиньо Фрелло выбил мяч подальше от ворот.
3'
Гамшик Марек нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает навес
2'
Дюссенн Ноэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Стринич Иван из команды Наполи делает навес
1'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Наполи". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Наполи 3:0 Кротоне
Наполи
98.2% (216)
Ничья:
1.8% (4)
Кротоне
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
40.9% (90)
Наполи:
30% (66)
Наполи:
9.5% (21)
Наполи:
5% (11)
Наполи:
5% (11)
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