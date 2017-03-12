Стадион: Сан-Паоло Зрители: 34000
27' Желтая карточкаРог Марко
1:0
32' ПенальтиИнсинье Лоренцо
42' Желтая карточкаМартелла Бруно
54' Желтая карточкаКризетиг Лоренцо
2:0
66' ПенальтиМертенс Дрис
3:0
70' ГолИнсинье Лоренцо
87' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
Второй тайм
91'
Судья свистит, и матч окончен
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 34000 болельщиков
90'
Гамшик Марек из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
90'
Зелиньски Петр из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
90'
Гамшик Марек из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Кальехон Хосе из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
89'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
88'
Кальехон Хосе из команды Наполи разыграл угловой с правого угла.
88'
Феррари Джанмарко выбил мяч на угловой.
88'
Мертенс Дрис нанёс удар по воротам.
88'
Кирикеш Влад из команды Наполи делает навес
87'
Феррари Джанмарко получает желтую карточку.
87'
Феррари Джанмарко из команды Кротоне делает подножку. Мертенс Дрис заработал фол.
87'
Тактическая замена. Дюссенн Ноэ уходит с поля и его заменяет Куомо Джузеппе
87'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает подножку. Капецци Леонардо заработал фол.
86'
Зелиньски Петр нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
86'
Кордац Алекс выбил мяч на угловой.
86'
Феррари Джанмарко сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
86'
Джаккерини Эммануэле на финте ушёл от оппонента.
86'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
85'
Гамшик Марек из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
84'
Мертенс Дрис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Мертенс Дрис из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
84'
Зелиньски Петр выбил мяч подальше от ворот.
83'
Кальехон Хосе из команды Наполи разыграл угловой с правого угла.
83'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает навес
82'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
82'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
82'
81'
81'
Капецци Леонардо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
80'
Мартелла Бруно из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
79'
Тактическая замена. Тротта Марселло уходит с поля и его заменяет Акости Максвелл
79'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи делает подножку. Капецци Леонардо заработал фол.
78'
Мертенс Дрис не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
78'
Мертенс Дрис на финте ушёл от оппонента.
78'
Мертенс Дрис из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
77'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает подножку. Мертенс Дрис заработал фол.
77'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Джаккерини Эммануэле на финте ушёл от оппонента.
76'
76'
Феррари Джанмарко сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
75'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
75'
Тротта Марселло бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
74'
Кулибали Калиду из команды Наполи делает подножку. Фальчинелли Диего заработал фол.
72'
Тактическая замена. Инсинье Лоренцо уходит с поля и его заменяет Джаккерини Эммануэле
71'
71'
Тактическая замена. Кризетиг Лоренцо уходит с поля и его заменяет Барберис Андреа
70'
Жоржиньо Фрелло сделал результативную передачу.
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Инсинье Лоренцо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
69'
69'
Кулибали Калиду из команды Наполи делает подножку. Фальчинелли Диего заработал фол.
69'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Мертенс Дрис на финте ушёл от оппонента.
68'
67'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает навес
66'
Г О О О О О Л - Мертенс Дрис из команды Наполи забивает пенальти
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
65'
ПЕНАЛЬТИ! – Дюссенн Ноэ фолит в штрафной площади. Гамшик Марек пострадал
64'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
63'
62'
62'
Тактическая замена. Паволетти Леонардо уходит с поля и его заменяет Мертенс Дрис
62'
Паволетти Леонардо из команды Наполи делает неудачный навес.
61'
Кризетиг Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Зелиньски Петр из команды Наполи подал угловой справа.
61'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
61'
Мартелла Бруно сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
60'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Игроки ФК "Наполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне подал угловой справа.
59'
Сампиризи Марио из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
58'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает подножку. Стринич Иван заработал фол.
58'
57'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
57'
Стринич Иван из команды Наполи подал угловой справа.
57'
56'
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
55'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
55'
Тактическая замена. Рог Марко уходит с поля и его заменяет Зелиньски Петр
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
54'
Кризетиг Лоренцо получает желтую карточку.
54'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне делает подножку. Хюсай Эльсейд заработал фол.
54'
54'
Стоян Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Рог Марко атакует сзади соперника. Кризетиг Лоренцо пострадал.
52'
52'
Паволетти Леонардо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
52'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
51'
51'
Паволетти Леонардо имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
51'
Кулибали Калиду из команды Наполи делает навес
51'
51'
Стринич Иван из команды Наполи подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
50'
49'
Дюссенн Ноэ мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
49'
Стоян Адриан из команды Кротоне разыграл угловой с левого угла.
49'
Фальчинелли Диего нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
49'
48'
46'
46'
Капецци Леонардо из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
46'
Паволетти Леонардо из команды Наполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Жоржиньо Фрелло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Дюссенн Ноэ из команды Кротоне. Это Кальехон Хосе заработал фол.
45'
Капецци Леонардо наказан за толчок Гамшик Марек
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
45'
Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Кирикеш Влад ошибается в защите.
44'
44'
Хюсай Эльсейд отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает навес
42'
Мартелла Бруно получает желтую карточку.
42'
Мартелла Бруно атакует сзади соперника. Кальехон Хосе пострадал.
42'
41'
Кальехон Хосе не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
41'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
40'
Кальехон Хосе из команды Наполи в офсайде
40'
40'
40'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
39'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Дюссенн Ноэ
39'
39'
37'
Гамшик Марек из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Паволетти Леонардо из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
36'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
35'
33'
Рог Марко из команды Наполи опасно играет. Чуть не пострадал Тротта Марселло.
32'
Г О О О О О Л - Инсинье Лоренцо из команды Наполи забивает пенальти
31'
ПЕНАЛЬТИ! – Сампиризи Марио фолит в штрафной площади. Инсинье Лоренцо пострадал
31'
Инсинье Лоренцо на финте ушёл от оппонента.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
30'
30'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает навес
30'
Мартелла Бруно сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
30'
29'
27'
Рог Марко получает желтую карточку.
27'
Рог Марко совершает грубый фол. Стоян Адриан был жертвой
26'
26'
26'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи играет в стеночку с партнером по команде. Кальехон Хосе это был.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
25'
Кризетиг Лоренцо атакует сзади соперника. Гамшик Марек пострадал.
24'
24'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи делает навес
23'
Тротта Марселло из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
20'
20'
Тротта Марселло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
Кирикеш Влад ошибается в защите.
19'
Гамшик Марек из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
18'
Стринич Иван отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Стринич Иван на финте ушёл от оппонента.
16'
16'
15'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
15'
Стоян Адриан из команды Кротоне устремляется вперед с мячом.
15'
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
15'
Инсинье Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Феррари Джанмарко ошибается в защите.
14'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Гамшик Марек из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Паволетти Леонардо коснулся мяча рукой.
12'
11'
Инсинье Лоренцо имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
11'
Гамшик Марек из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
11'
Капецци Леонардо ошибается в защите.
10'
10'
10'
10'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
10'
Инсинье Лоренцо на финте ушёл от оппонента.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
9'
Рог Марко из команды Наполи делает подножку. Тротта Марселло заработал фол.
9'
9'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
8'
Кальехон Хосе мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
8'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает отличный навес.
7'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Кальехон Хосе из команды Наполи подал угловой справа.
7'
Кальехон Хосе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
7'
Паволетти Леонардо из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 93% времени, а гости – 7%.
5'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Стоян Адриан из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Паволетти Леонардо из команды Наполи в офсайде
4'
Жоржиньо Фрелло выбил мяч подальше от ворот.
3'
Гамшик Марек нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
3'
2'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает навес
2'
1'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Наполи". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Наполи 3:0 Кротоне
Наполи
98.2% (216)
Ничья:
1.8% (4)
Кротоне
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Наполи:
40.9% (90)
3:0 Наполи:
30% (66)
3:1 Наполи:
9.5% (21)
4:0 Наполи:
5% (11)
1:0 Наполи:
5% (11)
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