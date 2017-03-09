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Стадион:
Палермо
 
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Рома
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 23 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Палермо - Рома, который состоится 12.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Палермо - Рома
Палермо
7.3% (7)
Ничья:
6.3% (6)
Рома
86.5% (83)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
33.3% (32)
Рома:
19.8% (19)
Рома:
16.7% (16)
Рома:
7.3% (7)
Рома:
3.1% (3)
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