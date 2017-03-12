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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 12000
Пескара
1:3
Второй тайм: 90+'
Удинезе
0'
0:1
20' Гол
Сапата Дуван
35' Желтая карточка
Халльфредссон Эмиль
39' Желтая карточка
Бруно Алессандро
0:2
51' Гол
Янкто Якуб
53' Желтая карточка
Бово Чезаре
0:3
55' Гол
Теро Сириль
1:3
83' Гол
Мунтари Салли
86' Желтая карточка
Габриэль Сильва
90'+2
Второй тайм
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Удинезе
91'
Бираги Кристиано бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
90'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает подножку. Кастанос Григорис заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
Мунтари Салли нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Черри Альберто из команды Пескара делает пас партнеру.
Фол, нарушение
88'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает подножку. Бенали Ахмед заработал фол.
87'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
86'
Бенали Ахмед коснулся мяча рукой.
Желтая карточка
86'
Габриэль Сильва получает желтую карточку.
Фол, нарушение
86'
Габриэль Сильва ныряет в штрафной
85'
Янкто Якуб не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
85'
Сапата Дуван из команды Удинезе сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Описание гола
83'
ГОООООЛ - Мунтари Салли из команды Пескара забивает из-за штрафной площади
83'
Удар от ворот произведет Удинезе
Угловой
83'
Бенали Ахмед из команды Пескара разыграл угловой с левого угла.
82'
Бенали Ахмед из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Удар от ворот произведет Удинезе
82'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает навес
82'
Агеманг-Баду Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес
Угловой
81'
Дзампано Франческо из команды Пескара разыграл угловой с правого угла.
81'
Дзампано Франческо из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Мунтари Салли из команды Пескара делает передачу за спину защитников.
81'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Карнезис Орестис получил травму и заменен. Скуффет Симоне выходит на поле.
Травма, повреждение
77'
Карнезис Орестис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Удар от ворот произведет Удинезе
77'
Черри Альберто имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
77'
Карнезис Орестис неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
77'
Анджелла Габриэле сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
76'
Удар от ворот произведет Удинезе
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
75'
Габриэль Сильва коснулся мяча рукой.
Офсайд
74'
Черри Альберто из команды Пескара в офсайде
73'
Тактическая замена. Теро Сириль уходит с поля и его заменяет Габриэль Сильва
72'
Удар от ворот произведет Удинезе
72'
Кастанос Григорис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Мунтари Салли из команды Пескара делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
71'
Удар от ворот произведет Пескара
71'
Каэтано Самир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Тактическая замена. Халльфредссон Эмиль уходит с поля и его заменяет Кумс Свен
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
70'
Бенали Ахмед коснулся мяча рукой.
69'
Анджелла Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Мунтари Салли из команды Пескара делает навес
69'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
67'
Черри Альберто из команды Пескара в офсайде
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 12000 болельщиков
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Тактическая замена. Митрицэ Александру уходит с поля и его заменяет Кастанос Григорис
Фол, нарушение
64'
Митрицэ Александру из команды Пескара делает подножку. Каэтано Самир заработал фол.
64'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Сапата Дуван попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
Анджелла Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает навес
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
60'
Бруно Алессандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Бово Чезаре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
58'
Удар от ворот произведет Удинезе
58'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
57'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Янкто Якуб сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
ГОЛ! - Теро Сириль из команды Удинезе наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
55'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
53'
Бово Чезаре получает желтую карточку.
Фол, нарушение
53'
Бово Чезаре совершает грубый фол. Сапата Дуван был жертвой
51'
Халльфредссон Эмиль сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Янкто Якуб записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
51'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
50'
Мунтари Салли атакует сзади соперника. Халльфредссон Эмиль пострадал.
48'
Удар от ворот произведет Пескара
48'
Янкто Якуб из команды Удинезе наносит неточный удар с лета
48'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает навес
48'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
46'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Тактическая замена. Верре Валерио уходит с поля и его заменяет Мунтари Салли
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
46'
Сапата Дуван наказан за толчок Бираги Кристиано
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает неудачный навес.
43'
Бово Чезаре исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
42'
Данило Ларанжера из команды Удинезе. Это Митрицэ Александру заработал фол.
Фол, нарушение
41'
Митрицэ Александру из команды Пескара. Это Видмер Сильван заработал фол.
41'
Удар от ворот произведет Удинезе
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Удар от ворот произведет Пескара
40'
Халльфредссон Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Бруно Алессандро получает желтую карточку.
Фол, нарушение
39'
Бруно Алессандро атакует сзади соперника. Каэтано Самир пострадал.
39'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
39'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой справа.
39'
Агеманг-Баду Эммануэль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
38'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает пас партнеру.
37'
Бенали Ахмед пробил головой, вратарь справился с ударом.
37'
Верре Валерио из команды Пескара делает навес
37'
Карнезис Орестис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает подножку. Верре Валерио заработал фол.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
35'
Халльфредссон Эмиль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
35'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает подножку. Митрицэ Александру заработал фол.
Фол, нарушение
34'
Сапата Дуван коснулся мяча рукой.
Офсайд
33'
Черри Альберто из команды Пескара в офсайде
Описание гола
33'
Гол команды Пескара не засчитывается
33'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес
33'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Митрицэ Александру не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
33'
Видмер Сильван ошибается в защите.
33'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает навес
32'
Удар от ворот произведет Пескара
32'
Де Пауль Родриго бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает пас партнеру.
Фол, нарушение
32'
Бенали Ахмед наказан за толчок Каэтано Самир
31'
Черри Альберто пробил головой, вратарь справился с ударом.
31'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает навес
31'
Бенали Ахмед нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Теро Сириль из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
30'
Янкто Якуб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Верре Валерио из команды Пескара делает подножку. Янкто Якуб заработал фол.
Фол, нарушение
28'
Мемушай Ледиан наказан за толчок Теро Сириль
28'
Удар от ворот произведет Удинезе
25'
Митрицэ Александру из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
Удар от ворот произведет Пескара
24'
Форнасьер Микеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает навес
Офсайд
23'
Черри Альберто из команды Пескара в офсайде
22'
Анджелла Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес
20'
Янкто Якуб сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сапата Дуван из клуба "Удинезе" отправил мяч головой в ворота.
20'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный навес.
Угловой
20'
Янкто Якуб из команды Удинезе разыграл угловой с правого угла.
20'
Видмер Сильван из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
19'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
19'
Бираги Кристиано из команды Пескара. Это Де Пауль Родриго заработал фол.
17'
Черри Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой слева.
17'
Каэтано Самир из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Офсайд
15'
Черри Альберто из команды Пескара в офсайде
15'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес
15'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает передачу за спину защитников.
13'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Бенали Ахмед нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Анджелла Габриэле сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
13'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес
11'
Карнезис Орестис вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
7'
Стендардо Гильерме получил травму и заменен. Форнасьер Микеле выходит на поле.
Офсайд
7'
Черри Альберто из команды Пескара в офсайде
Фол, нарушение
6'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает подножку. Митрицэ Александру заработал фол.
5'
Удар от ворот произведет Пескара
5'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
4'
Стендардо Гильерме возвращается на поле, всё в порядке.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
4'
Стендардо Гильерме получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
3'
Стендардо Гильерме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Удар от ворот произведет Пескара
2'
Халльфредссон Эмиль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает пас партнеру.
1'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Пескара". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Пескара 1:3 Удинезе
Пескара
14.7% (32)
Ничья:
30.9% (67)
Удинезе
54.4% (118)

Вы не участвовали в прогнозе

Удинезе:
29.5% (64)
Ничья:
26.7% (58)
Удинезе:
17.1% (37)
Пескара:
8.3% (18)
Пескара:
4.1% (9)
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