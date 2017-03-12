Стадион: Стадио Адриатико Зрители: 12000
0:1
20' ГолСапата Дуван
35' Желтая карточкаХалльфредссон Эмиль
39' Желтая карточкаБруно Алессандро
0:2
51' ГолЯнкто Якуб
53' Желтая карточкаБово Чезаре
0:3
55' ГолТеро Сириль
1:3
83' ГолМунтари Салли
86' Желтая карточкаГабриэль Сильва
Второй тайм
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Бираги Кристиано бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
90'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает подножку. Кастанос Григорис заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
Мунтари Салли нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Черри Альберто из команды Пескара делает пас партнеру.
88'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает подножку. Бенали Ахмед заработал фол.
87'
86'
Бенали Ахмед коснулся мяча рукой.
86'
Габриэль Сильва получает желтую карточку.
86'
Габриэль Сильва ныряет в штрафной
85'
Янкто Якуб не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
85'
Сапата Дуван из команды Удинезе сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
83'
ГОООООЛ - Мунтари Салли из команды Пескара забивает из-за штрафной площади
83'
83'
Бенали Ахмед из команды Пескара разыграл угловой с левого угла.
82'
Бенали Ахмед из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
82'
82'
Агеманг-Баду Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
Дзампано Франческо из команды Пескара разыграл угловой с правого угла.
81'
Дзампано Франческо из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Мунтари Салли из команды Пескара делает передачу за спину защитников.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Карнезис Орестис получил травму и заменен. Скуффет Симоне выходит на поле.
77'
Карнезис Орестис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
77'
Черри Альберто имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
77'
Карнезис Орестис неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
77'
Анджелла Габриэле сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Габриэль Сильва коснулся мяча рукой.
74'
73'
Тактическая замена. Теро Сириль уходит с поля и его заменяет Габриэль Сильва
72'
72'
Кастанос Григорис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Мунтари Салли из команды Пескара делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
71'
71'
Каэтано Самир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Тактическая замена. Халльфредссон Эмиль уходит с поля и его заменяет Кумс Свен
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Бенали Ахмед коснулся мяча рукой.
69'
69'
Мунтари Салли из команды Пескара делает навес
69'
67'
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 12000 болельщиков
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Тактическая замена. Митрицэ Александру уходит с поля и его заменяет Кастанос Григорис
64'
Митрицэ Александру из команды Пескара делает подножку. Каэтано Самир заработал фол.
64'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Сапата Дуван попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
62'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает навес
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Бруно Алессандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
59'
Бово Чезаре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
58'
58'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
55'
Янкто Якуб сделал результативную передачу.
55'
ГОЛ! - Теро Сириль из команды Удинезе наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
55'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
53'
Бово Чезаре получает желтую карточку.
53'
Бово Чезаре совершает грубый фол. Сапата Дуван был жертвой
51'
Халльфредссон Эмиль сделал результативную передачу.
51'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Янкто Якуб записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
51'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Мунтари Салли атакует сзади соперника. Халльфредссон Эмиль пострадал.
48'
48'
Янкто Якуб из команды Удинезе наносит неточный удар с лета
48'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает навес
48'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
46'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Тактическая замена. Верре Валерио уходит с поля и его заменяет Мунтари Салли
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
47'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Сапата Дуван наказан за толчок Бираги Кристиано
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает неудачный навес.
43'
Бово Чезаре исполняет штрафной удар, но его блокируют
42'
Данило Ларанжера из команды Удинезе. Это Митрицэ Александру заработал фол.
41'
Митрицэ Александру из команды Пескара. Это Видмер Сильван заработал фол.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
40'
Халльфредссон Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Бруно Алессандро получает желтую карточку.
39'
Бруно Алессандро атакует сзади соперника. Каэтано Самир пострадал.
39'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой справа.
39'
Агеманг-Баду Эммануэль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
38'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает пас партнеру.
37'
Бенали Ахмед пробил головой, вратарь справился с ударом.
37'
Верре Валерио из команды Пескара делает навес
37'
Карнезис Орестис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает подножку. Верре Валерио заработал фол.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Халльфредссон Эмиль получает желтую карточку.
35'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает подножку. Митрицэ Александру заработал фол.
34'
Сапата Дуван коснулся мяча рукой.
33'
33'
Гол команды Пескара не засчитывается
33'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес
33'
33'
Митрицэ Александру не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
33'
Видмер Сильван ошибается в защите.
33'
32'
32'
Де Пауль Родриго бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает пас партнеру.
32'
Бенали Ахмед наказан за толчок Каэтано Самир
31'
Черри Альберто пробил головой, вратарь справился с ударом.
31'
31'
Бенали Ахмед нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Теро Сириль из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
30'
Янкто Якуб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Верре Валерио из команды Пескара делает подножку. Янкто Якуб заработал фол.
28'
Мемушай Ледиан наказан за толчок Теро Сириль
28'
25'
Митрицэ Александру из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
24'
Форнасьер Микеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает навес
23'
22'
22'
20'
Янкто Якуб сделал результативную передачу.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сапата Дуван из клуба "Удинезе" отправил мяч головой в ворота.
20'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный навес.
20'
Янкто Якуб из команды Удинезе разыграл угловой с правого угла.
20'
Видмер Сильван из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
19'
19'
Бираги Кристиано из команды Пескара. Это Де Пауль Родриго заработал фол.
18'
Халльфредссон Эмиль наказан за толчок Дзампано Франческо
17'
Черри Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой слева.
17'
Каэтано Самир из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
15'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес
15'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает передачу за спину защитников.
13'
13'
Бенали Ахмед нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Анджелла Габриэле сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
13'
11'
Карнезис Орестис вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
7'
Стендардо Гильерме получил травму и заменен. Форнасьер Микеле выходит на поле.
7'
6'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает подножку. Митрицэ Александру заработал фол.
5'
5'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
4'
Стендардо Гильерме возвращается на поле, всё в порядке.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Стендардо Гильерме получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
3'
Стендардо Гильерме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
2'
Халльфредссон Эмиль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает пас партнеру.
1'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Пескара". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Пескара 1:3 Удинезе
Пескара
14.7% (32)
Ничья:
30.9% (67)
Удинезе
54.4% (118)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Удинезе:
29.5% (64)
1:1 Ничья:
26.7% (58)
0:1 Удинезе:
17.1% (37)
2:1 Пескара:
8.3% (18)
1:0 Пескара:
4.1% (9)
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