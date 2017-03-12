Стадион: Артемио Франки Зрители: 27000
0:0
Второй тайм: 90'
55' Желтая карточкаТомович Ненад
60' Желтая карточкаАстори Давид
76' Желтая карточкаМьянге Сенна
Второй тайм
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
88'
88'
Иличич Йосип бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
87'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает навес
86'
Мьянге Сенна наказан за толчок Гонсало Родригес
85'
85'
Иличич Йосип бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
85'
85'
Тактическая замена. Ионице Артур уходит с поля и его заменяет Падоин Симоне
84'
Валеро Борха из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
83'
Иличич Йосип из команды Фиорентина делает навес
82'
82'
Гонсало Родригес из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
82'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина подал угловой справа.
82'
81'
81'
Дессена Даниэле из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
80'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
80'
Гонсало Родригес выбил мяч на угловой.
80'
ШТАНГА! – Сау Марко ударом головой попадает в штангу
80'
Боррьелло Марко из команды Кальяри делает пас партнеру.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
80'
79'
Тактическая замена. Бернардески Федерико уходит с поля и его заменяет Бадель Милан
77'
77'
Бернардески Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Мьянге Сенна получает желтую карточку.
76'
Мьянге Сенна совершает грубый фол. Кьеза Федерико был жертвой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
74'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Иличич Йосип из команды Фиорентина делает навес
74'
74'
74'
Мьянге Сенна выбил мяч на угловой.
73'
72'
Тактическая замена. Педру Жоау III уходит с поля и его заменяет Сау Марко
72'
Калинич Никола наказан за толчок Пизакане Фабио
72'
Карлос Санчес из команды Фиорентина делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
70'
70'
Иличич Йосип наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
70'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина делает навес
68'
Ионице Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина подал угловой слева.
67'
Тельо Кристиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
67'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Кьеза Федерико и мяч снова в игре
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
65'
Томович Ненад получил травму и заменен. Карлос Санчес выходит на поле.
65'
Тактическая замена. Сапонара Риккардо уходит с поля и его заменяет Иличич Йосип
64'
Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля
64'
Томович Ненад получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
63'
Томович Ненад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
62'
62'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
61'
Тельо Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
60'
Астори Давид получает желтую карточку.
60'
Астори Давид из команды Фиорентина делает подножку. Ионице Артур заработал фол.
60'
60'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
58'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
58'
Боррьелло Марко бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
58'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
57'
56'
Дессена Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
55'
Томович Ненад получает желтую карточку.
55'
Томович Ненад атакует сзади соперника. Дессена Даниэле пострадал.
55'
Мьянге Сенна из команды Кальяри делает подножку. Томович Ненад заработал фол.
54'
53'
Барелла Николо из команды Кальяри делает подножку. Бернардески Федерико заработал фол.
52'
Сапонара Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина делает навес
51'
51'
Мьянге Сенна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Игрок команды Кальяри выносит мяч на угловой
51'
Вратарь парирует удар, который нанес Кьеза Федерико, и мяч снова в игре
51'
Томович Ненад из команды Фиорентина делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
48'
48'
Бернардески Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Мьянге Сенна из команды Кальяри. Это Кьеза Федерико заработал фол.
47'
46'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает пас партнеру.
46'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
46'
Тактическая замена. Мурру Никола уходит с поля и его заменяет Мьянге Сенна
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
47'
Бернардески Федерико наказан за толчок Мурру Никола
47'
46'
Боррьелло Марко бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Кьеза Федерико блокирует соперника. Боррьелло Марко заработал своей команде штрафной.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
43'
42'
Тельо Кристиан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
42'
Игроки ФК "Фиорентина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Ионице Артур из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Дессена Даниэле из команды Кальяри делает навес
42'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Мурру Никола блокирует соперника. Кьеза Федерико заработал своей команде штрафной.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
40'
Валеро Борха из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Педру Жоау III.
39'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
39'
39'
Педру Жоау III нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
37'
37'
Тахцидис Панайотис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
36'
Дессена Даниэле из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает подножку. Тахцидис Панайотис заработал фол.
36'
36'
Калинич Никола из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
35'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает навес
35'
35'
35'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
34'
Тахцидис Панайотис коснулся мяча рукой.
33'
33'
Калинич Никола из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
33'
32'
Кьеза Федерико бьет и мяч от рикошета проходит мимо
32'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
32'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина наносит очень неточный удар.
32'
Томович Ненад из команды Фиорентина делает навес
31'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
31'
31'
31'
Алвеш Бруну выбил мяч на угловой.
31'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
После дальнего удара, который нанес Тельо Кристиан мяч отбит вратарем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
28'
Барелла Николо из команды Кальяри делает неудачный навес.
28'
28'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Барелла Николо из команды Кальяри делает пас партнеру.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Педру Жоау III получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
26'
Педру Жоау III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
25'
Кьеза Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Кьеза Федерико на финте ушёл от оппонента.
24'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой слева.
24'
Бернардески Федерико нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
24'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
23'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает навес
23'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
Астори Давид из команды Фиорентина делает навес
22'
Сегодняшная посещаемость составляет 27000 болельщиков
22'
21'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает навес
21'
Вратарь парирует удар, который нанес Сапонара Риккардо, и мяч снова в игре
21'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина делает пас партнеру.
20'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина в офсайде
20'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина играет в стеночку с партнером по команде. Сапонара Риккардо это был.
20'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
19'
Томович Ненад из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
19'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает подножку. Вечино Матиас заработал фол.
18'
18'
17'
Вратарь парирует удар, который нанес Тельо Кристиан, и мяч снова в игре
17'
16'
16'
Удар с лёта игрока команды Фиорентина проходит мимо ворот
16'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает пас партнеру.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
13'
13'
Кьеза Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Калинич Никола мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
11'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников.
11'
11'
Боррьелло Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
Дессена Даниэле попал в створ, но вратарь справился с ударом.
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Ионице Артур, и мяч снова в игре
10'
Ионице Артур на финте ушёл от оппонента.
9'
8'
Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Бернардески Федерико бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
8'
Алвеш Бруну сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
8'
Астори Давид выбил мяч подальше от ворот.
7'
После дальнего удара, который нанес Томович Ненад мяч отбит вратарем
7'
6'
Калинич Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
6'
Педру Жоау III пробил головой, вратарь справился с ударом.
5'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
Мурру Никола из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Томович Ненад наказан за толчок Педру Жоау III
4'
3'
Тахцидис Панайотис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина подал угловой слева.
2'
Барелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Калинич Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Бернардески Федерико бьет и мяч от рикошета проходит мимо
2'
Бернардески Федерико на финте ушёл от оппонента.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фиорентина". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Кальяри
Фиорентина
97.2% (212)
Ничья:
2.3% (5)
Кальяри
0.5% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Фиорентина:
37.2% (81)
2:0 Фиорентина:
31.2% (68)
1:0 Фиорентина:
15.1% (33)
3:1 Фиорентина:
10.1% (22)
3:0 Фиорентина:
2.8% (6)
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