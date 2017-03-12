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  5. Серия A
Стадион: Зрители: 27000
Фиорентина
0:0
Второй тайм: 90'
Кальяри
0'
55' Желтая карточка
Томович Ненад
60' Желтая карточка
Астори Давид
76' Желтая карточка
Мьянге Сенна
90'
Второй тайм
90'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
88'
Удар от ворот произведет Кальяри
88'
Иличич Йосип бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает навес
Фол, нарушение
86'
Мьянге Сенна наказан за толчок Гонсало Родригес
85'
Удар от ворот произведет Кальяри
85'
Иличич Йосип бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
85'
Удар от ворот произведет Кальяри
85'
Тактическая замена. Ионице Артур уходит с поля и его заменяет Падоин Симоне
84'
Валеро Борха из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
83'
Иличич Йосип из команды Фиорентина делает навес
82'
Удар от ворот произведет Кальяри
82'
Гонсало Родригес из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
Угловой
82'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина подал угловой справа.
82'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Удар от ворот произведет Фиорентина
81'
Дессена Даниэле из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
Угловой
80'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
80'
Гонсало Родригес выбил мяч на угловой.
80'
ШТАНГА! – Сау Марко ударом головой попадает в штангу
80'
Боррьелло Марко из команды Кальяри делает пас партнеру.
80'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
80'
Удар от ворот произведет Кальяри
79'
Тактическая замена. Бернардески Федерико уходит с поля и его заменяет Бадель Милан
77'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Бернардески Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
76'
Мьянге Сенна получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Мьянге Сенна совершает грубый фол. Кьеза Федерико был жертвой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
74'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Иличич Йосип из команды Фиорентина делает навес
74'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина подал угловой справа.
74'
Мьянге Сенна выбил мяч на угловой.
73'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Тактическая замена. Педру Жоау III уходит с поля и его заменяет Сау Марко
Фол, нарушение
72'
Калинич Никола наказан за толчок Пизакане Фабио
72'
Карлос Санчес из команды Фиорентина делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
70'
Удар от ворот произведет Кальяри
70'
Иличич Йосип наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
70'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина делает навес
68'
Ионице Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина подал угловой слева.
67'
Тельо Кристиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
67'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Кьеза Федерико и мяч снова в игре
66'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
65'
Томович Ненад получил травму и заменен. Карлос Санчес выходит на поле.
65'
Тактическая замена. Сапонара Риккардо уходит с поля и его заменяет Иличич Йосип
64'
Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля
Травма, повреждение
64'
Томович Ненад получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
63'
Томович Ненад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Удар от ворот произведет Кальяри
62'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
61'
Тельо Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Тельо Кристиан на финте ушёл от оппонента.
Желтая карточка
60'
Астори Давид получает желтую карточку.
Фол, нарушение
60'
Астори Давид из команды Фиорентина делает подножку. Ионице Артур заработал фол.
60'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Угловой
58'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
58'
Боррьелло Марко бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
58'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
57'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
56'
Дессена Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Желтая карточка
55'
Томович Ненад получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Томович Ненад атакует сзади соперника. Дессена Даниэле пострадал.
Фол, нарушение
55'
Мьянге Сенна из команды Кальяри делает подножку. Томович Ненад заработал фол.
54'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Барелла Николо из команды Кальяри делает подножку. Бернардески Федерико заработал фол.
52'
Сапонара Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина делает навес
51'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Мьянге Сенна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина подал угловой справа.
51'
Игрок команды Кальяри выносит мяч на угловой
51'
Вратарь парирует удар, который нанес Кьеза Федерико, и мяч снова в игре
51'
Томович Ненад из команды Фиорентина делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
48'
Удар от ворот произведет Кальяри
48'
Бернардески Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Мьянге Сенна из команды Кальяри. Это Кьеза Федерико заработал фол.
47'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает пас партнеру.
46'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
46'
Тактическая замена. Мурру Никола уходит с поля и его заменяет Мьянге Сенна
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
47'
Удар от ворот произведет Фиорентина
46'
Боррьелло Марко бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Кьеза Федерико блокирует соперника. Боррьелло Марко заработал своей команде штрафной.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
43'
Удар от ворот произведет Кальяри
42'
Тельо Кристиан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
42'
Игроки ФК "Фиорентина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Ионице Артур из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Дессена Даниэле из команды Кальяри делает навес
42'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает навес
Фол, нарушение
41'
Мурру Никола блокирует соперника. Кьеза Федерико заработал своей команде штрафной.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
40'
Валеро Борха из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Педру Жоау III.
39'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает навес
39'
Педру Жоау III нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Фиорентина
37'
Тахцидис Панайотис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
36'
Дессена Даниэле из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
36'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает подножку. Тахцидис Панайотис заработал фол.
36'
Удар от ворот произведет Кальяри
36'
Калинич Никола из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
35'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает навес
35'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
34'
Тахцидис Панайотис коснулся мяча рукой.
33'
Удар от ворот произведет Кальяри
33'
Калинич Никола из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
Угловой
33'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина подал угловой справа.
32'
Кьеза Федерико бьет и мяч от рикошета проходит мимо
32'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
32'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина наносит очень неточный удар.
32'
Томович Ненад из команды Фиорентина делает навес
31'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина подал угловой справа.
31'
Алвеш Бруну выбил мяч на угловой.
31'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
После дальнего удара, который нанес Тельо Кристиан мяч отбит вратарем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
28'
Барелла Николо из команды Кальяри делает неудачный навес.
28'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Барелла Николо из команды Кальяри делает пас партнеру.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Педру Жоау III получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
26'
Педру Жоау III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
25'
Кьеза Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Кьеза Федерико на финте ушёл от оппонента.
Угловой
24'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой слева.
24'
Бернардески Федерико нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
24'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
23'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает навес
23'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
Астори Давид из команды Фиорентина делает навес
22'
Сегодняшная посещаемость составляет 27000 болельщиков
22'
Удар от ворот произведет Кальяри
21'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает навес
21'
Вратарь парирует удар, который нанес Сапонара Риккардо, и мяч снова в игре
21'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина делает пас партнеру.
Офсайд
20'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина в офсайде
20'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина играет в стеночку с партнером по команде. Сапонара Риккардо это был.
20'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
19'
Томович Ненад из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
19'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает подножку. Вечино Матиас заработал фол.
18'
Удар от ворот произведет Фиорентина
18'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает навес
17'
Вратарь парирует удар, который нанес Тельо Кристиан, и мяч снова в игре
17'
Тельо Кристиан на финте ушёл от оппонента.
16'
Удар от ворот произведет Кальяри
16'
Удар с лёта игрока команды Фиорентина проходит мимо ворот
16'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает пас партнеру.
15'
Тельо Кристиан на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
13'
Удар от ворот произведет Кальяри
13'
Кьеза Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Калинич Никола мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
11'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников.
11'
Удар от ворот произведет Фиорентина
11'
Боррьелло Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
Дессена Даниэле попал в створ, но вратарь справился с ударом.
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Ионице Артур, и мяч снова в игре
10'
Ионице Артур на финте ушёл от оппонента.
9'
Удар от ворот произведет Кальяри
8'
Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Бернардески Федерико бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
8'
Алвеш Бруну сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
8'
Астори Давид выбил мяч подальше от ворот.
7'
После дальнего удара, который нанес Томович Ненад мяч отбит вратарем
7'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Калинич Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Педру Жоау III пробил головой, вратарь справился с ударом.
5'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
Мурру Никола из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
4'
Томович Ненад наказан за толчок Педру Жоау III
4'
Удар от ворот произведет Кальяри
3'
Тахцидис Панайотис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина подал угловой слева.
Травма, повреждение
2'
Барелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
2'
Калинич Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Бернардески Федерико бьет и мяч от рикошета проходит мимо
2'
Бернардески Федерико на финте ушёл от оппонента.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фиорентина". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Кальяри
Фиорентина
97.2% (212)
Ничья:
2.3% (5)
Кальяри
0.5% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Фиорентина:
37.2% (81)
Фиорентина:
31.2% (68)
Фиорентина:
15.1% (33)
Фиорентина:
10.1% (22)
Фиорентина:
2.8% (6)
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