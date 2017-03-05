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Стадион:
Ювентус
 
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Милан
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 49 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Милан, который состоится 10.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Ювентус - Милан
Ювентус
81.8% (90)
Ничья:
12.7% (14)
Милан
5.5% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
48.2% (53)
Ювентус:
14.5% (16)
Ювентус:
10.9% (12)
Ничья:
6.4% (7)
Ничья:
4.5% (5)
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