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Стадион: Ювентус Стэдиум
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 05.03.2017 Удинезе 1:1 Ювентус СA
- 25.02.2017 Ювентус 2:0 Эмполи СA
- 17.02.2017 Ювентус 4:1 Палермо СA
- 12.02.2017 Кальяри 0:2 Ювентус СA
- 08.02.2017 Кротоне 0:2 Ювентус СA
- 05.02.2017 Ювентус 1:0 Интер Милан СA
- 29.01.2017 Сассуоло 0:2 Ювентус СA
- 22.01.2017 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 15.01.2017 Фиорентина 2:1 Ювентус СA
- 11.01.2017 Ювентус 3:2 Аталанта КИ
- 08.01.2017 Ювентус 3:0 Болонья СA
- 23.12.2016 Ювентус 1:1 Милан С
- 17.12.2016 Ювентус 1:0 Рома СA
- 11.12.2016 Торино 1:3 Ювентус СA
- 07.12.2016 Ювентус 2:0 Динамо Загреб ЛЧ
- 03.12.2016 Ювентус 3:1 Аталанта СA
- 27.11.2016 Дженоа 3:1 Ювентус СA
- 22.11.2016 Севилья 1:3 Ювентус ЛЧ
- 19.11.2016 Ювентус 3:0 Пескара СA
- 06.11.2016 Кьево 1:2 Ювентус СA
Милан (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 04.03.2017 Милан 3:1 Кьево СA
- 26.02.2017 Сассуоло 0:1 Милан СA
- 19.02.2017 Милан 2:1 Фиорентина СA
- 13.02.2017 Лацио 1:1 Милан СA
- 08.02.2017 Болонья 0:1 Милан СA
- 05.02.2017 Милан 0:1 Сампдория СA
- 29.01.2017 Удинезе 2:1 Милан СA
- 21.01.2017 Милан 1:2 Наполи СA
- 16.01.2017 Торино 2:2 Милан СA
- 12.01.2017 Милан 2:1 Торино КИ
- 08.01.2017 Милан 1:0 Кальяри СA
- 23.12.2016 Ювентус 1:1 Милан С
- 17.12.2016 Милан 0:0 Аталанта СA
- 12.12.2016 Рома 1:0 Милан СA
- 04.12.2016 Милан 2:1 Кротоне СA
- 26.11.2016 Эмполи 1:4 Милан СA
- 20.11.2016 Милан 2:2 Интер Милан СA
- 06.11.2016 Палермо 1:2 Милан СA
- 30.10.2016 Милан 1:0 Пескара СA
- 25.10.2016 Дженоа 3:0 Милан СA
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Милан: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
- 23.12.2016 Ювентус 1:1 Милан Суперкубок
- 22.10.2016 Милан 1:0 Ювентус Серия A
- 21.05.2016 Милан 0:1 Ювентус Кубок Италии
- 09.04.2016 Милан 1:2 Ювентус Серия A
- 21.11.2015 Ювентус 1:0 Милан Серия A
- 07.02.2015 Ювентус 3:1 Милан Серия A
- 20.09.2014 Милан 0:1 Ювентус Серия A
- 02.03.2014 Милан 0:2 Ювентус Серия A
- 06.10.2013 Ювентус 3:2 Милан Серия A
- 23.07.2013 Милан 0:0 Ювентус TIM Трофи
- 21.04.2013 Ювентус 1:0 Милан Серия A
- 09.01.2013 Ювентус 2:1 Милан Кубок Италии
- 25.11.2012 Милан 1:0 Ювентус Серия A
- 19.08.2012 Милан 2:3 Ювентус Суперкубок Берлускони
- 21.07.2012 Ювентус 1:0 Милан TIM Трофи
- 20.03.2012 Ювентус 2:2 Милан Кубок Италии
- 25.02.2012 Милан 1:1 Ювентус Серия A
- 08.02.2012 Милан 1:2 Ювентус Кубок Италии
- 02.10.2011 Ювентус 2:0 Милан Серия A
- 21.08.2011 Милан 2:1 Ювентус Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|27
|22
|1
|4
|56 - 18
|67
|2.
|Рома
|Заявка
|27
|19
|2
|6
|58 - 25
|59
|3.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|62 - 30
|57
|4.
|Лацио
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|47 - 29
|53
|5.
|Аталанта
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|42 - 26
|52
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|16
|3
|8
|46 - 28
|51
|7.
|Милан
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|40 - 30
|50
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|44 - 37
|42
|9.
|Торино
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|51 - 43
|39
|10.
|Сампдория
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|34 - 33
|38
|11.
|Кьево
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|29 - 37
|35
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|35 - 42
|31
|13.
|Кальяри
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|36 - 57
|31
|14.
|Удинезе
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|29 - 36
|30
|15.
|Дженоа
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|30 - 41
|29
|16.
|Болонья
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|24 - 41
|28
|17.
|Эмполи
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|15 - 39
|22
|18.
|Палермо
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|23 - 53
|15
|19.
|Кротоне
|Заявка
|27
|3
|5
|19
|21 - 45
|14
|20.
|Пескара
|Заявка
|27
|2
|6
|19
|28 - 60
|12
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 49 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Милан, который состоится 10.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Милан, который состоится 10.03.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Ювентус - Милан
Ювентус
81.8% (90)
Ничья:
12.7% (14)
Милан
5.5% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ювентус:
48.2% (53)
1:0 Ювентус:
14.5% (16)
2:0 Ювентус:
10.9% (12)
1:1 Ничья:
6.4% (7)
2:2 Ничья:
4.5% (5)
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