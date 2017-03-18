Стадион: Senol Gunes Akyazi Stadium Зрители: 33801
2:0
Конец матча
1:0
23' ГолН'Дойе Даме
2:0
49' ГолYusuf Yazici
51' Желтая карточкаПодольски Лукас
61' Желтая карточкаДемирок Угур
65' Вторая желтая карточкаДемирок Угур
66' Желтая карточкаYusuf Yazici
71' Желтая карточкаПерейра Жоау
90' Желтая карточкаОзтекин Ясин
90' Желтая карточкаБеро Матуш
Второй тайм
94'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай подал угловой справа.
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
93'
Беро Матуш получил жёлтую карточку за затяжку времени.
93'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает подножку. Инан Селчук заработал фол.
91'
Озтекин Ясин получает желтую карточку за споры
91'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай в офсайде
91'
91'
Жозуэ Филипе из команды Галатасарай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
90'
Каванда Луис наказан за толчок Эрдоган Юсуф
89'
Инан Селчук из команды Галатасарай разыграл угловой с левого угла.
89'
Перейра Жоау выбил мяч на угловой.
89'
89'
Жозуэ Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает подножку. Озтекин Ясин заработал фол.
87'
87'
86'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Кароль Лионель из команды Галатасарай делает навес
86'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Кароль Лионель из команды Галатасарай делает навес
85'
85'
Гюмюш Синан имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
85'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает пас партнеру.
84'
Тактическая замена. Yusuf Yazici уходит с поля и его заменяет Беро Матуш
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
82'
Озтекин Ясин на финте ушёл от оппонента.
82'
82'
82'
Жозуэ Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Эрдоган Юсуф совершает грубый фол. Озтекин Ясин был жертвой
81'
Акбаш Мустафа атакует сзади соперника. Подольски Лукас пострадал.
80'
80'
79'
Тактическая замена. Чигерчи Толга уходит с поля и его заменяет Гюмюш Синан
78'
78'
Жозуэ Филипе из команды Галатасарай делает навес
77'
77'
76'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает подножку. Шахан Олджай заработал фол.
75'
75'
Перейра Жоау коснулся мяча рукой.
75'
74'
74'
Кайя Семих из команды Галатасарай бьет головой мимо ворот
74'
Жозуэ Филипе из команды Галатасарай подал угловой справа.
74'
Жозуэ Филипе из команды Галатасарай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай наносит неточный удар с лета
72'
72'
72'
71'
Перейра Жоау получает желтую карточку.
71'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор. Это Родригес Гарри II заработал фол.
70'
70'
Тактическая замена. Онази Оджени уходит с поля и его заменяет Акбаш Мустафа
70'
Жозуэ Филипе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Родригес Гарри II нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Родригес Гарри II заработал фол.
68'
67'
Инан Селчук бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
66'
Yusuf Yazici - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
66'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор. Это Родригес Гарри II заработал фол.
66'
66'
65'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Демирок Угур получает вторую желтую карточку
65'
Демирок Угур из команды Трабзонспор. Это Подольски Лукас заработал фол.
64'
64'
Тактическая замена. Фабиан Андрес Кастильо Санчес уходит с поля и его заменяет Эрдоган Юсуф
63'
Муслера Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает навес
62'
62'
Тактическая замена. Снейдер Уэсли уходит с поля и его заменяет Жозуэ Филипе
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 33801 болельщиков
62'
Снейдер Уэсли бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
61'
Демирок Угур получает желтую карточку.
61'
Демирок Угур совершает грубый фол. Брума Арминду был жертвой
60'
60'
60'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой справа.
59'
Брума Арминду бьет и мяч от рикошета проходит мимо
58'
Озтекин Ясин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
58'
Озтекин Ясин на финте ушёл от оппонента.
57'
Тактическая замена. Линнес Мартин уходит с поля и его заменяет Родригес Гарри II
57'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай бьет головой мимо ворот
57'
56'
Yusuf Yazici возвращается на поле, всё в порядке.
56'
56'
56'
Брума Арминду нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
После дальнего удара, который нанес Шахан Олджай мяч отбит вратарем
55'
Линнес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Шахан Олджай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Yusuf Yazici получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
54'
Брума Арминду из команды Галатасарай делает подножку. Yusuf Yazici заработал фол.
53'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес
53'
Подольски Лукас наказан за толчок Йокушлу Окай
53'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает подножку. Кароль Лионель заработал фол.
52'
[player1] из команды [team] делает подножку. [player2] заработал фол.
51'
Подольски Лукас получает желтую карточку.
51'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
51'
50'
Снейдер Уэсли из команды Галатасарай подал угловой слева.
50'
Меджани Карл выбил мяч на угловой.
49'
Шахан Олджай сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Yusuf Yazici записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
46'
46'
46'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает подножку. Шахан Олджай заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
48'
Н'Дойе Даме попал в створ, но вратарь справился с ударом.
48'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает навес
48'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает навес
48'
Yusuf Yazici бьет в штангу и упускает момент забить!
47'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
47'
46'
Снейдер Уэсли из команды Галатасарай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Снейдер Уэсли на финте ушёл от оппонента.
46'
46'
46'
Онази Оджени наказан за толчок Озтекин Ясин
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
43'
Yusuf Yazici на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
42'
40'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает подножку. Инан Селчук заработал фол.
40'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор в офсайде
39'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
37'
37'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает подножку. Инан Селчук заработал фол.
37'
36'
36'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает подножку. Yusuf Yazici заработал фол.
35'
35'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой слева.
35'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес на финте ушёл от оппонента.
34'
34'
34'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает подножку. Yusuf Yazici заработал фол.
32'
31'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
29'
29'
28'
28'
28'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
27'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Кайя Семих
26'
Инан Селчук пробил головой, вратарь справился с ударом.
26'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает навес
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановлена из-за технических проблем.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
23'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор добил мяч в ворота.
23'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес вышел на оперативный простор и пробил, мяч успели вынести с линии ворот.
23'
22'
Озтекин Ясин выбил мяч на угловой.
21'
Снейдер Уэсли из команды Галатасарай делает подножку. Перейра Жоау заработал фол.
21'
20'
Снейдер Уэсли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
20'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает навес
20'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес на финте ушёл от оппонента.
18'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает подножку. Каванда Луис заработал фол.
18'
17'
17'
17'
16'
16'
16'
16'
Озтекин Ясин выбил мяч на угловой.
15'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор в офсайде
14'
14'
13'
13'
13'
13'
Каванда Луис из команды Галатасарай наносит неточный удар с лета
12'
Снейдер Уэсли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает подножку. Инан Селчук заработал фол.
12'
11'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
11'
Подольски Лукас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
11'
10'
Кароль Лионель выбил мяч на угловой.
9'
9'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор в офсайде
8'
7'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает подножку. Снейдер Уэсли заработал фол.
6'
6'
6'
Снейдер Уэсли из команды Галатасарай подал угловой слева.
5'
3'
Удар от ворот произведет Галатасарай
3'
Шахан Олджай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Инан Селчук выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает подножку. Фабиан Андрес Кастильо Санчес заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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