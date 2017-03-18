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Стадион: Зрители: 33801
Трабзонспор
2:0
Конец матча
Галатасарай
0'
1:0
23' Гол
Н'Дойе Даме
2:0
49' Гол
Yusuf Yazici
51' Желтая карточка
Подольски Лукас
61' Желтая карточка
Демирок Угур
65' Вторая желтая карточка
Демирок Угур
66' Желтая карточка
Yusuf Yazici
71' Желтая карточка
Перейра Жоау
90' Желтая карточка
Озтекин Ясин
90' Желтая карточка
Беро Матуш
90'+4
Второй тайм
Угловой
94'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай подал угловой справа.
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
93'
Беро Матуш получил жёлтую карточку за затяжку времени.
Фол, нарушение
93'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает подножку. Инан Селчук заработал фол.
Желтая карточка
91'
Озтекин Ясин получает желтую карточку за споры

Офсайд
91'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай в офсайде
91'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает навес
91'
Жозуэ Филипе из команды Галатасарай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
90'
Каванда Луис наказан за толчок Эрдоган Юсуф
Угловой
89'
Инан Селчук из команды Галатасарай разыграл угловой с левого угла.
89'
Перейра Жоау выбил мяч на угловой.
89'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Жозуэ Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает подножку. Озтекин Ясин заработал фол.
87'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает навес
86'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Кароль Лионель из команды Галатасарай делает навес
86'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Кароль Лионель из команды Галатасарай делает навес
85'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
85'
Гюмюш Синан имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
85'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает пас партнеру.
84'
Тактическая замена. Yusuf Yazici уходит с поля и его заменяет Беро Матуш
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Озтекин Ясин на финте ушёл от оппонента.
82'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Мас Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Жозуэ Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Эрдоган Юсуф совершает грубый фол. Озтекин Ясин был жертвой
Фол, нарушение
81'
Акбаш Мустафа атакует сзади соперника. Подольски Лукас пострадал.
80'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
80'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает навес
79'
Тактическая замена. Чигерчи Толга уходит с поля и его заменяет Гюмюш Синан
78'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Жозуэ Филипе из команды Галатасарай делает навес
77'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает навес
Фол, нарушение
76'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает подножку. Шахан Олджай заработал фол.
75'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
75'
Перейра Жоау коснулся мяча рукой.
75'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
74'
Кайя Семих из команды Галатасарай бьет головой мимо ворот
Угловой
74'
Жозуэ Филипе из команды Галатасарай подал угловой справа.
74'
Жозуэ Филипе из команды Галатасарай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай наносит неточный удар с лета
72'
Брума Арминду из команды Галатасарай делает навес
72'
Мас Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Инан Селчук навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
71'
Перейра Жоау получает желтую карточку.
Фол, нарушение
71'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор. Это Родригес Гарри II заработал фол.
70'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
70'
Тактическая замена. Онази Оджени уходит с поля и его заменяет Акбаш Мустафа
70'
Жозуэ Филипе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Родригес Гарри II нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
69'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Родригес Гарри II заработал фол.
68'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
67'
Инан Селчук бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
66'
Yusuf Yazici - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
66'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор. Это Родригес Гарри II заработал фол.
66'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Инан Селчук навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Демирок Угур получает вторую желтую карточку
Фол, нарушение
65'
Демирок Угур из команды Трабзонспор. Это Подольски Лукас заработал фол.
64'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Тактическая замена. Фабиан Андрес Кастильо Санчес уходит с поля и его заменяет Эрдоган Юсуф
63'
Муслера Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает навес
62'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
62'
Тактическая замена. Снейдер Уэсли уходит с поля и его заменяет Жозуэ Филипе
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 33801 болельщиков
62'
Снейдер Уэсли бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
61'
Демирок Угур получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
Демирок Угур совершает грубый фол. Брума Арминду был жертвой
60'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой справа.
59'
Брума Арминду бьет и мяч от рикошета проходит мимо
58'
Озтекин Ясин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
58'
Озтекин Ясин на финте ушёл от оппонента.
57'
Тактическая замена. Линнес Мартин уходит с поля и его заменяет Родригес Гарри II
57'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай бьет головой мимо ворот
57'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает навес
Травма, повреждение
56'
Yusuf Yazici возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает навес
56'
Брума Арминду нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
После дальнего удара, который нанес Шахан Олджай мяч отбит вратарем
55'
Линнес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Шахан Олджай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
55'
Yusuf Yazici получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Фол, нарушение
54'
Брума Арминду из команды Галатасарай делает подножку. Yusuf Yazici заработал фол.
53'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес
Фол, нарушение
53'
Подольски Лукас наказан за толчок Йокушлу Окай
Фол, нарушение
53'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает подножку. Кароль Лионель заработал фол.
Фол, нарушение
52'
[player1] из команды [team] делает подножку. [player2] заработал фол.
Желтая карточка
51'
Подольски Лукас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
51'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
51'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Снейдер Уэсли из команды Галатасарай подал угловой слева.
50'
Меджани Карл выбил мяч на угловой.
49'
Шахан Олджай сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Yusuf Yazici записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Кайя Семих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Yusuf Yazici навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает подножку. Шахан Олджай заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
48'
Н'Дойе Даме попал в створ, но вратарь справился с ударом.
48'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает навес
48'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает навес
48'
Yusuf Yazici бьет в штангу и упускает момент забить!
47'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
47'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Снейдер Уэсли из команды Галатасарай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Снейдер Уэсли на финте ушёл от оппонента.
46'
Мас Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Инан Селчук навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Онази Оджени наказан за толчок Озтекин Ясин
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Травма, повреждение
43'
Yusuf Yazici на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Кайя Семих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает навес
Фол, нарушение
40'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает подножку. Инан Селчук заработал фол.
39'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает навес
38'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает подножку. Инан Селчук заработал фол.
37'
Муслера Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Yusuf Yazici навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает подножку. Yusuf Yazici заработал фол.
35'
Подольски Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой слева.
35'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес на финте ушёл от оппонента.
34'
Подольски Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Yusuf Yazici навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает подножку. Yusuf Yazici заработал фол.
32'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Брума Арминду из команды Галатасарай делает навес
29'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
Офсайд
28'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор в офсайде
28'
Муслера Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Кайя Семих
26'
Инан Селчук пробил головой, вратарь справился с ударом.
26'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает навес
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановлена из-за технических проблем.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Описание гола
23'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор добил мяч в ворота.
23'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес вышел на оперативный простор и пробил, мяч успели вынести с линии ворот.
Угловой
23'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой справа.
22'
Озтекин Ясин выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
21'
Снейдер Уэсли из команды Галатасарай делает подножку. Перейра Жоау заработал фол.
21'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
20'
Снейдер Уэсли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Муслера Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
18'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает подножку. Каванда Луис заработал фол.
18'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Мас Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Брума Арминду из команды Галатасарай делает навес
17'
Муслера Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает навес
16'
Подольски Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой справа.
16'
Озтекин Ясин выбил мяч на угловой.
Офсайд
15'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор в офсайде
14'
Кайя Семих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает навес
13'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
13'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор в офсайде
13'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
13'
Каванда Луис из команды Галатасарай наносит неточный удар с лета
12'
Снейдер Уэсли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает подножку. Инан Селчук заработал фол.
12'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает навес
11'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
11'
Подольски Лукас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
11'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой справа.
10'
Кароль Лионель выбил мяч на угловой.
9'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
Офсайд
9'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор в офсайде
8'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает подножку. Снейдер Уэсли заработал фол.
6'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Снейдер Уэсли из команды Галатасарай подал угловой слева.
Офсайд
5'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор в офсайде
3'
Удар от ворот произведет Галатасарай
3'
Шахан Олджай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Инан Селчук выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Yusuf Yazici навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает подножку. Фабиан Андрес Кастильо Санчес заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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